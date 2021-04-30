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Новости
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СМИ узнали, как Медведчук и глава российской "Транснефти" решали вопросы "по трубе"

Лидер партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук поддерживает тесные контакты с главой российской "Транснефти" Николаем Токаревым.

Об этом свидетельствует аудиозапись разговора, опубликованная сайтом "Обозреватель".

В разговоре Медведчук обсуждает с Токаревым "дело по трубе".

"Я тут разговаривал с нашим главным. Ну еще на той неделе мы там беседовали. Ну там же остановили… Перенесли это дело, да – по трубе. По трубе. И у него там есть предложение, поэтому я, наверное, на следующей неделе приеду – я вам расскажу. Идеи", - говорит Медведчук руководителю "Транснефти".

СМИ узнали, как Медведчук и глава российской Транснефти решали вопросы по трубе 01

Он также уточняет, что "главный" контролирует все лично, как и обещал.

"Поэтому я к вам приеду, поговорим, потом будем думать, что делать или не делать (смеется)", - завершает Медведчук.

Как сообщалось, в феврале Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о санкциях против Виктора Медведчука и его окружения. Телеканалы 112, ZIK и Newsone прекратили вещание, а нефтепродуктопровод "Самара – Западное направление" вернули государству.

Автор: 

Медведчук Виктор (1789) Транснефть (4)


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Топ комментарии
+4
А Стерненко за 300 грн. дали 7-ь лет !?
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30.04.2021 15:12
+4
Лейтенант на политзанятиях.....
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30.04.2021 15:19
+4
какой "дали"? Отправили домой. Он всегда появляется в нужную минуту для слива протестных настроений.
А вот Рифмастера посадили ни за что! А все "пассивисты" как говна в рот набрали. ДумайТЕ!
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30.04.2021 15:22
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Биба и Боба !
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30.04.2021 15:11 Ответить
А Стерненко за 300 грн. дали 7-ь лет !?
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30.04.2021 15:12 Ответить
какой "дали"? Отправили домой. Он всегда появляется в нужную минуту для слива протестных настроений.
А вот Рифмастера посадили ни за что! А все "пассивисты" как говна в рот набрали. ДумайТЕ!
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30.04.2021 15:22 Ответить
Рифмастера уже выпустили.
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30.04.2021 19:26 Ответить
ахренеть! Как хорошо! Всего лишь 500+ дней за настоящей решеткой с прогрессирующими проблемами здоровья. И в противовес стерно с постоянно растущей харей (как у гади), а когда поняли, что к нему на "акции" уже приходят три калеки и протест успешно слит, то отправили домой отдыхать до следующего "обострения".
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30.04.2021 23:12 Ответить
СМИ узнали,а СБУ-нет.
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30.04.2021 15:18 Ответить
Лейтенант на политзанятиях.....
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30.04.2021 15:19 Ответить
"Я тут розмовляв з нашим головним. Ну ще на тому тижні ми там розмовляли....." Розмовляв з нашим головним, то не Петро Олексійович то Бубочка головний.......
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30.04.2021 16:35 Ответить
Та ні ,то дурень такий як ти!!!
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30.04.2021 16:44 Ответить
а чого це так цнотливо цензор мовчить хто "головний"? І така велика команда "зєльоних соплєй" також запнулась!!!
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30.04.2021 16:41 Ответить
Тут соевые чего-то радуются. Если что, запись сделана в 2015. Головний - сивочолий гетьман ненаглядний, в это время Зеленский все еще на пианино играл.
Что в очередной раз доказывает, как плачет по петеньке тюрьма. Жаль, импотенты у власти.
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30.04.2021 17:55 Ответить
А вы уверены, что у мертвечуков и их русских коллег-госслужащих - главный, это украинский презедент, а не рузьге?
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30.04.2021 19:43 Ответить
Тоді логічна нестиковка: розмовляв (рішалово) "тут", а летить після розмови втілювати туди.
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05.05.2021 13:37 Ответить
"Я тут разговаривал с главным..." - Это звучит, как затравка для пригожинских. Они развивают мысль уже на ботодроме. Ну вас, гниды. Больше не палитесь на Порохе, не по Сеньке шапка.
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30.04.2021 18:12 Ответить
 
 