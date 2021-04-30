СМИ узнали, как Медведчук и глава российской "Транснефти" решали вопросы "по трубе"

Лидер партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук поддерживает тесные контакты с главой российской "Транснефти" Николаем Токаревым.

Об этом свидетельствует аудиозапись разговора, опубликованная сайтом "Обозреватель".

В разговоре Медведчук обсуждает с Токаревым "дело по трубе".

"Я тут разговаривал с нашим главным. Ну еще на той неделе мы там беседовали. Ну там же остановили… Перенесли это дело, да – по трубе. По трубе. И у него там есть предложение, поэтому я, наверное, на следующей неделе приеду – я вам расскажу. Идеи", - говорит Медведчук руководителю "Транснефти".

Он также уточняет, что "главный" контролирует все лично, как и обещал.

"Поэтому я к вам приеду, поговорим, потом будем думать, что делать или не делать (смеется)", - завершает Медведчук.

Как сообщалось, в феврале Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о санкциях против Виктора Медведчука и его окружения. Телеканалы 112, ZIK и Newsone прекратили вещание, а нефтепродуктопровод "Самара – Западное направление" вернули государству.