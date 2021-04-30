Зеленский ставит задачу выйти на рост экономики 5% плюс, - советник президента Устенко

Советник Президента Украины по вопросам экономики Олег Устенко заявил, что украинская экономика выходит на траекторию устойчивого роста.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

По его словам, в частности, на текущий год прогнозируется рост ВВП в пределах 4,5%.

"Однако Президент Зеленский ставит задачу по выходу на траекторию устойчивого роста на уровне 5% плюс, что соответствует необходимому уровню для эффективной борьбы с бедностью", - сказал Устенко.

По словам советника Зеленского, рост украинской экономики в этом году будет поддерживаться увеличением внутреннего потребления, инвестиционной активностью, программами государственной поддержки, а также благоприятной конъюнктурой на мировых рынках.

Кроме того, Устенко заявил, что цель президента - деолигархизация украинской экономики.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский в День пограничника: Нежеланным гостям они всегда готовы объяснить, что пожелание "Нехай щастить" имеет и неофициальную версию