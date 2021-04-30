Зеленский ставит задачу выйти на рост экономики 5% плюс, - советник президента Устенко
Советник Президента Украины по вопросам экономики Олег Устенко заявил, что украинская экономика выходит на траекторию устойчивого роста.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.
По его словам, в частности, на текущий год прогнозируется рост ВВП в пределах 4,5%.
"Однако Президент Зеленский ставит задачу по выходу на траекторию устойчивого роста на уровне 5% плюс, что соответствует необходимому уровню для эффективной борьбы с бедностью", - сказал Устенко.
По словам советника Зеленского, рост украинской экономики в этом году будет поддерживаться увеличением внутреннего потребления, инвестиционной активностью, программами государственной поддержки, а также благоприятной конъюнктурой на мировых рынках.
Кроме того, Устенко заявил, что цель президента - деолигархизация украинской экономики.
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Эта мразь ставит задачи - экономика расти, раз два! Совсем кукуха поехала у наркомана. Вы можете только ограбить и утащить остатки того,что еще есть в стране, а построить и создать не можете даже будку собачью.
Так что- стивим задачу перед ************- ответить перед народом за успехи по разрушению Украины?
Тобто 4,6% це був ріст у 2 кварталі 2019 до 2 кварталу 2018, а не до 1 кварталу 2019!
Ну і аграрії дають ріст у 3 кварталі року, а не в 2... 2 квартал це квітень-червень, тоді урожаїв немає!
т.е. мы по его велению должны выйти на уровень декабря 2019 года?
25.03.21 "https://censor.net/ru/news/3255466/u_ukrainy_dostatochno_deneg_i_bez_transha_mvf_sovetnik_zelenskogo_ustenko"
31.03.21 https://censor.net/ru/news/3256792/somneniyi_v_tom_chto_ukraina_poluchit_transh_ot_mvf_v_etom_godu_net_sovetnik_zelenskogo_ustenko
13.04.21"https://censor.net/ru/news/3259327/bez_transha_mvf_pridetsya_zadeyistvovat_plan_b_sokratit_rashody_gosbyudjeta_i_odaljivat_pod_bolee_vysokie"
такими темпами 5% превратятся в 0,625%
еще до конца этого года
на начало 2020 было например 100
за год падение поставило 4.5%
на начало 2021 стало 95.5 от начала 2020 года
он ставит +5%
значит на конец года будет 100,275 от начала 2020 года
при условии что падение экономики началось осенью 2019 года то на уровень конца 2018 года мы выйдем через пару лет если зеленые ***..ны не придумают еще чего нибудь креативного
Маловато будет!