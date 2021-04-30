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Зеленский ставит задачу выйти на рост экономики 5% плюс, - советник президента Устенко

Зеленский ставит задачу выйти на рост экономики 5% плюс, - советник президента Устенко

Советник Президента Украины по вопросам экономики Олег Устенко заявил, что украинская экономика выходит на траекторию устойчивого роста.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

По его словам, в частности, на текущий год прогнозируется рост ВВП в пределах 4,5%.

"Однако Президент Зеленский ставит задачу по выходу на траекторию устойчивого роста на уровне 5% плюс, что соответствует необходимому уровню для эффективной борьбы с бедностью", - сказал Устенко.

По словам советника Зеленского, рост украинской экономики в этом году будет поддерживаться увеличением внутреннего потребления, инвестиционной активностью, программами государственной поддержки, а также благоприятной конъюнктурой на мировых рынках.

Кроме того, Устенко заявил, что цель президента - деолигархизация украинской экономики.

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Автор: 

Зеленский Владимир (20260) экономика (3879) Устенко Олег (51)


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Топ комментарии
+28
это до конца каденции? а как же 40%?! верните самокатчика!!!
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30.04.2021 15:12
+26
Зеленский ставит задачу выйти на рост экономики 5% плюс, - советник президента Устенко - Цензор.НЕТ 5863
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30.04.2021 15:22
+23
Все ясно. Кокс, конфискованный силовиками сегодня, уже прибыл на Банковую.
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30.04.2021 15:13
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Правила форума Совет форумчан
это до конца каденции? а как же 40%?! верните самокатчика!!!
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30.04.2021 15:12 Ответить
Зеленский ставит задачу выйти на рост экономики 5% плюс, - советник президента Устенко - Цензор.НЕТ 5863
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30.04.2021 15:22 Ответить
А мы ставим ему задачу пойти на хрен- а точнее в тюрьму, за все хорошее, конечно. За разграбленные Госрезерв, Центроэнерго, казну государства, за махинации и воровство на таможне, за янтарь, за газ и уголь, за "дешевую" коммуналку, за полностью проваленную борьбу с КОВИД и вакцинацию- и ,как следствие, больше 30000 смертей украинцев от КОВИД, за зарплаты 25000 долларов... депутатам, а не учителям, а большое крадивныцтво, ну очень большое!!!!, за деморализацию и ограбление армии, за смерти наших бойцов во время "перемирия" по зеленско-хуйловски, за сданную врагу нашу землю, за глазки *****, за формулу штанмайера, за тотальную сдачу интересов страны врагу , за патриотов в тюрьмах, за идиотов, дебилов , конченных ворюг, врагов и бандитов во всей власти этого гринпоца, за постоянное ссание в глаза и души не только патриотам, но и всем разумным гражданам страны и т.д. и т.п. Писать можно долго!
Эта мразь ставит задачи - экономика расти, раз два! Совсем кукуха поехала у наркомана. Вы можете только ограбить и утащить остатки того,что еще есть в стране, а построить и создать не можете даже будку собачью.
Так что- стивим задачу перед ************- ответить перед народом за успехи по разрушению Украины?
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30.04.2021 15:50 Ответить
👏👏👏
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30.04.2021 17:15 Ответить
Зараз потрібно нарощувати підтримку українського бізнеса та споживачів дешевими кредитами, щоб стимулювати експорт та внутрішні споживчі ринки!
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30.04.2021 19:17 Ответить
40 ще при Гончаруку взяли, ідем на 45
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30.04.2021 16:13 Ответить
Не смешите. Зеленский ставит задачу,звучит как в Вечернем Квартале.
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30.04.2021 15:12 Ответить
Они забыли добавить обычное "... и берет под личный контроль..."
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30.04.2021 15:20 Ответить
Ух ты. Клован задачи ставит. Проконсультировался видать с доктором наук кивой?
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30.04.2021 15:13 Ответить
Все ясно. Кокс, конфискованный силовиками сегодня, уже прибыл на Банковую.
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30.04.2021 15:13 Ответить
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30.04.2021 15:15 Ответить
Майже 5% було в 2 кварталі 2019 - 4,6%... Але ж ви умудрилися уграти економіку всього за півроку, бо в 4 кварталі було всього 1,5% росмту ВВП, а в січні 2020 (до епідемії!) ВВП вже в мінус пішов!
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30.04.2021 15:18 Ответить
считать нужно годовой ввп. У нас аграрная страна. Сезонность влияет
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30.04.2021 15:41 Ответить
Емм, ВВП рахується квартал цього року до кварталу минулого року, а не квартал цього року до попереднього квартала цього року....
Тобто 4,6% це був ріст у 2 кварталі 2019 до 2 кварталу 2018, а не до 1 кварталу 2019!



Ну і аграрії дають ріст у 3 кварталі року, а не в 2... 2 квартал це квітень-червень, тоді урожаїв немає!
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30.04.2021 15:51 Ответить
вы путаете. ВВП считают за месяц, квартал и год. Продажа нового урожая начинается примерно с июля. Заканчивается весной следующего года. Существуют пиковые месяцы продаж.
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30.04.2021 16:07 Ответить
******* за місяць, квартал, рік, а потім у % порівнюють з аналогічним місяцем, кварталом минулого року...
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30.04.2021 22:47 Ответить
Выявлен транснациональный канал поставки кокаина, вже є перші результати - підняти економіку на 5%!!!!
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30.04.2021 15:18 Ответить
Зеленский ставит задачу выйти на рост экономики 5% плюс, - советник президента Устенко - Цензор.НЕТ 1013
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30.04.2021 15:19 Ответить
Це диверсія Порошенка!
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30.04.2021 15:25 Ответить
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30.04.2021 16:01 Ответить
Теперь стало актуально "пол паски", а раньше было "пол вареника".
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30.04.2021 16:16 Ответить
Задача услышала.. Думает куда послать обоих...........
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30.04.2021 15:19 Ответить
Забыл добавить,-"Времени на раскачку нет!")))))
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30.04.2021 15:19 Ответить
Кому он ставит задачу?
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30.04.2021 15:20 Ответить
Экономике !
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30.04.2021 15:22 Ответить
Задача поставлена задаче на счёт задачи. Задача озадачилась задачей.
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30.04.2021 15:24 Ответить
Понятно. Пошол за гречкой
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30.04.2021 15:21 Ответить
+5 от падения - 4.5?
т.е. мы по его велению должны выйти на уровень декабря 2019 года?
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30.04.2021 15:22 Ответить
а шо, зе-лупа вже створила 500т нових робочих місць? чи я щось пропустив?
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30.04.2021 15:22 Ответить
Задача ответила "ЕСТЬ" и приступила к выполнению.
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30.04.2021 15:22 Ответить
Який презЕдент, такі і радники.

25.03.21 "https://censor.net/ru/news/3255466/u_ukrainy_dostatochno_deneg_i_bez_transha_mvf_sovetnik_zelenskogo_ustenko"
31.03.21 https://censor.net/ru/news/3256792/somneniyi_v_tom_chto_ukraina_poluchit_transh_ot_mvf_v_etom_godu_net_sovetnik_zelenskogo_ustenko
13.04.21"https://censor.net/ru/news/3259327/bez_transha_mvf_pridetsya_zadeyistvovat_plan_b_sokratit_rashody_gosbyudjeta_i_odaljivat_pod_bolee_vysokie"
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30.04.2021 15:22 Ответить
Амбициозный ,, план ,, - после новостей в Forbes о наших олигархах . Чувак решил показать высший пилотаж . Порошенко позеленеет от зависти .
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30.04.2021 15:24 Ответить
Значит опять будет -4,5. По модулю это где-то рядом. Не путать с кластером. Это не то.
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30.04.2021 15:24 Ответить
Він хто, Прем'єр-міністр? Вова, займись роботою! Ти верховний головнокомандувач і на тобі міжнародні відносини. ВСЕ!!! Дороги, бідність, економіка, це не твоє. Таке враження, що ти свою роботу всю зробив і більше не маєш чим зайнятись.
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30.04.2021 15:24 Ответить
Подробней объясняй своему головнокомандуючому, шо он должен делать. Тупой он у тебя...
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30.04.2021 18:43 Ответить
хвантазьор, ти мєня називала!
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30.04.2021 15:28 Ответить
Задачу то ты поставил...но есть одна проблема...зеленое стадо со своим трускавецким образованием ее решить не в состоянии..
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30.04.2021 15:29 Ответить
40% через два года превратились 5%
такими темпами 5% превратятся в 0,625%
еще до конца этого года
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30.04.2021 15:29 Ответить
математика сцк еще безжалостнее

на начало 2020 было например 100
за год падение поставило 4.5%
на начало 2021 стало 95.5 от начала 2020 года
он ставит +5%
значит на конец года будет 100,275 от начала 2020 года
при условии что падение экономики началось осенью 2019 года то на уровень конца 2018 года мы выйдем через пару лет если зеленые ***..ны не придумают еще чего нибудь креативного
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30.04.2021 15:34 Ответить
Зеленський ставить завдання вийти на зростання економіки 5% плюс, - радник президента Устенко - Цензор.НЕТ 1328
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30.04.2021 15:30 Ответить
а помните "40% за пять лет"? во были времена
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30.04.2021 15:31 Ответить
А какие прекрасные были зарплаты у учителей... эх, измельчали обещания...
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30.04.2021 15:45 Ответить
Рывок без раскачки...? Споріднені істоти, що ссаничь користуєшся фокусами - Пууу...?
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30.04.2021 15:32 Ответить
Засуньте 5% собі кудись. З цієї прірви потрібні 15%+ протягом років 20.
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30.04.2021 15:46 Ответить
"економіст" з повним "0" в голові розповідає нам про новий економічний "прорив"... Краще б розповіло, коли його друг Бєня поверне вкрадені 5.5 млрд дол....
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30.04.2021 16:06 Ответить
Ахметов, Коломойский, Фирташ, Медведчук нашкуляли за 2 года Зеленского уже в десятки раз больше.
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30.04.2021 16:15 Ответить
Деполициялизация экономики нужна
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30.04.2021 16:29 Ответить
Вірю !!! А якщо ще дістане "валшебную" палку (ту, якою на піаніні грав ), то буде "приріст" на 55 % !
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30.04.2021 16:36 Ответить
зеленский лошит лохобанов ....
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30.04.2021 16:40 Ответить
Откуда те 5%? Что построен хоть один завод, или агрокомплекс, рыбный траулер? Ковид пропал? Не даст МВФ кредит, и будет дефолт. Хотя, может рост, за счет продажи земли?
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30.04.2021 17:52 Ответить
Олег! Хреново щось ти вчився в Наргоспі.. тобі краще бути представником фонду Блайзера і нести чергові дурниці, ніж робити прогнози на посаді радника..Чи може бубочка такий тупий. Не буде росту в цьому році більше 2.5%. В наступному - -3. А далі , то вже не проблема блазнів..Досить того, що ти свого молодшого влаштував депутатом-слугою. Як то кажуть, якщо нічого не вмієш - іди в політику.
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30.04.2021 17:58 Ответить
НАБРИД.
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30.04.2021 18:04 Ответить
Сказал - как членом на рояле сыграл.
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30.04.2021 18:39 Ответить
Идея правильная, но так экономику не растят.
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30.04.2021 18:39 Ответить
5% ?
Маловато будет!
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30.04.2021 19:05 Ответить
вот здесь и разница между наркоманом и обычным человеком
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30.04.2021 19:12 Ответить
 
 