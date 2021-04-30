Угрозы вторжения РФ в Украине на данный момент нет, но опасность существует, - Наев

Командующий Объединенными силами ВС Украины генерал-лейтенант Сергей Наев в настоящее время не видит угрозы вторжения вооруженных сил РФ на территорию Украины, но предупреждает, что опасность такой угрозы остается.

Об этом он сказал в интервью АрмияИнформ, передает Цензор.НЕТ.

"По всем направлениям вокруг государственной границы, по всей протяженности есть опасность и соответствующая угроза. Но угроза имеет определенную степень, есть непосредственная угроза, есть потенциальная угроза. Поэтому, опасность, говоря военным языком, есть вокруг государственной границы всегда, но уровень угрозы в настоящее время не влечет за собой непосредственно угрозу вторжения на территорию Украины", - сказал он.

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Отвечая на вопрос о возможности привлечения союзников к защите, Наев отметил, что во всех планах, имеющихся в наличии у Командования Объединенными силами ВСУ Украины, предусмотрено применение только Вооруженных сил Украины и других составляющих отечественных сил безопасности и обороны.

"Других сил, в том числе государств наших партнеров, там не предусмотрено. Мы всегда рассчитываем только на собственные силы", - сказал он.