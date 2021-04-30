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Новости Агрессия России против Украины
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Угрозы вторжения РФ в Украине на данный момент нет, но опасность существует, - Наев

Угрозы вторжения РФ в Украине на данный момент нет, но опасность существует, - Наев

Командующий Объединенными силами ВС Украины генерал-лейтенант Сергей Наев в настоящее время не видит угрозы вторжения вооруженных сил РФ на территорию Украины, но предупреждает, что опасность такой угрозы остается.

Об этом он сказал в интервью АрмияИнформ, передает Цензор.НЕТ.

"По всем направлениям вокруг государственной границы, по всей протяженности есть опасность и соответствующая угроза. Но угроза имеет определенную степень, есть непосредственная угроза, есть потенциальная угроза. Поэтому, опасность, говоря военным языком, есть вокруг государственной границы всегда, но уровень угрозы в настоящее время не влечет за собой непосредственно угрозу вторжения на территорию Украины", - сказал он.

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Отвечая на вопрос о возможности привлечения союзников к защите, Наев отметил, что во всех планах, имеющихся в наличии у Командования Объединенными силами ВСУ Украины, предусмотрено применение только Вооруженных сил Украины и других составляющих отечественных сил безопасности и обороны.

"Других сил, в том числе государств наших партнеров, там не предусмотрено. Мы всегда рассчитываем только на собственные силы", - сказал он.

Автор: 

армия РФ (19106) россия (95402) Наев Сергей (345) операция Объединенных сил (6766)


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Топ комментарии
+4
Угрозы нет, но опасность есть!!! Узнаю армию! "От забора и до обеда..."
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30.04.2021 15:40
+2
Самозаспокоєння це найгірше що може зробити влада та військове командування. Потрібно використовувати кожну годину на збільшення чисельності ЗСУ та підготовку до оборони!
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30.04.2021 19:15
+1
Видишь суслика-нет,а он есть.
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30.04.2021 15:17
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Видишь суслика-нет,а он есть.
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30.04.2021 15:17 Ответить
Да хочешь посмотреть в глаза, а там не глаза вовсе.
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30.04.2021 15:25 Ответить
Самозаспокоєння це найгірше що може зробити влада та військове командування. Потрібно використовувати кожну годину на збільшення чисельності ЗСУ та підготовку до оборони!
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30.04.2021 19:15 Ответить
ето ему зеленский сказал ?
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30.04.2021 15:31 Ответить
Загрози вторгнення РФ в Україну на цей момент немає, але небезпека існує, - Наєв - Цензор.НЕТ 5678.....
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30.04.2021 15:57 Ответить
угрозы нет, а опасность есть!
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30.04.2021 15:20 Ответить
сейчас только Белоруссию в официальный федеральный орган оформят и сразу..
кстати, а куда пропали форумчане под белорусскими флагами?

https://twitter.com/belamova

https://twitter.com/belamova РБ головного мозга

https://twitter.com/belamova @belamova

·https://twitter.com/belamova/status/1388098275941703685 31 мин

Белагропромбанк присылает клиентам информацию о переходе на казначейские счета территориальных органов Федерального казначейства РФ. А помните, страна такая была, "Беларусь"?
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30.04.2021 15:23 Ответить
...от них ,говнюков, и следует ждать нападения в первую очередь..."лука"-отморозок высшей гильдии,запросто ху*ла пропустит,да и свою "ватную" армию подключит,чтобы Украину от "фашистов" освободить...Нет веры таким мерзавцам!!
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01.05.2021 15:34 Ответить
Читай не только название.
Название придумывает не тот, кто говорит.
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30.04.2021 15:34 Ответить
Главное,чтобы техника и оборудование государств-партнеров была предусмотрена.
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30.04.2021 15:22 Ответить
Угроза - это возможная опасность...
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30.04.2021 15:23 Ответить
"Командующий Объединенными силами ВС Украины генерал-лейтенант Сергей Наев в настоящее время не видит угрозы вторжения вооруженных сил РФ на территорию Украины, но предупреждает, что опасность такой угрозы остается"

Вот это поворот, россия таки своего добилась! Украинские генералы признают что вторжения рососсии таки нет? Может россия миротворец?! Сейчас зеленский на встрече в путлером выяснят.
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30.04.2021 15:32 Ответить
видел боль и слёзы
думал -две угрозы,
в СМИ скажу, для ясностиэто ... две опасности
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30.04.2021 15:39 Ответить
Угрозы нет, но опасность есть!!! Узнаю армию! "От забора и до обеда..."
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30.04.2021 15:40 Ответить
это невообразимый песдес, мудрость хенерала зашкаливает !!!
Часом ,фамилия не Мендель ?
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30.04.2021 15:52 Ответить
 
 