Угрозы вторжения РФ в Украине на данный момент нет, но опасность существует, - Наев
Командующий Объединенными силами ВС Украины генерал-лейтенант Сергей Наев в настоящее время не видит угрозы вторжения вооруженных сил РФ на территорию Украины, но предупреждает, что опасность такой угрозы остается.
Об этом он сказал в интервью АрмияИнформ, передает Цензор.НЕТ.
"По всем направлениям вокруг государственной границы, по всей протяженности есть опасность и соответствующая угроза. Но угроза имеет определенную степень, есть непосредственная угроза, есть потенциальная угроза. Поэтому, опасность, говоря военным языком, есть вокруг государственной границы всегда, но уровень угрозы в настоящее время не влечет за собой непосредственно угрозу вторжения на территорию Украины", - сказал он.
Отвечая на вопрос о возможности привлечения союзников к защите, Наев отметил, что во всех планах, имеющихся в наличии у Командования Объединенными силами ВСУ Украины, предусмотрено применение только Вооруженных сил Украины и других составляющих отечественных сил безопасности и обороны.
"Других сил, в том числе государств наших партнеров, там не предусмотрено. Мы всегда рассчитываем только на собственные силы", - сказал он.
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кстати, а куда пропали форумчане под белорусскими флагами?
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Белагропромбанк присылает клиентам информацию о переходе на казначейские счета территориальных органов Федерального казначейства РФ. А помните, страна такая была, "Беларусь"?
Название придумывает не тот, кто говорит.
Вот это поворот, россия таки своего добилась! Украинские генералы признают что вторжения рососсии таки нет? Может россия миротворец?! Сейчас зеленский на встрече в путлером выяснят.
думал -две угрозы,
в СМИ скажу, для ясностиэто ... две опасности
Часом ,фамилия не Мендель ?