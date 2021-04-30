Блинкен посетит Украину 5-6 мая. Запланированы встречи с Зеленским и Шмыгалем, - Госдеп США (обновлено)

Государственный секретарь США Энтони Блинкен на следующей неделе прилетит в Украину.

Об этом сообщает пресс-служба Госдепа США, информирует Цензор.НЕТ.

Сообщается, что Блинкен будет находиться в Киеве 5-6 мая, где встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским, премьер-министром Денисом Шмыгалем, министром иностранных дел Дмитрием Кулебой и другими официальными лицами. Также запланирована встреча Блинкена с предстоятелем ПЦУ митрополитом Епифанием.

"… чтобы подтвердить непоколебимую поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины на фоне продолжающейся агрессии России", - говорится в сообщении.

В ходе визита Блинкена в Украину будет обсуждаться также прогресс в реализации реформ в нашей стране.

"Он также будет способствовать дальнейшему прогрессу в реализации программы институциональных реформ в Украине, особенно в борьбе с коррупцией, что является ключом к обеспечению демократических институтов, экономического процветания и евроатлантического будущего Украины", - следует из сообщения Госдепа.

Напомним, ранее сообщалось, что госсекретарь США Энтони Блинкен посетит Украину на следующей неделе.

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