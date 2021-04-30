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Новости
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Блинкен посетит Украину 5-6 мая. Запланированы встречи с Зеленским и Шмыгалем, - Госдеп США (обновлено)

Блинкен посетит Украину 5-6 мая. Запланированы встречи с Зеленским и Шмыгалем, - Госдеп США (обновлено)

Государственный секретарь США Энтони Блинкен на следующей неделе прилетит в Украину.

Об этом сообщает пресс-служба Госдепа США, информирует Цензор.НЕТ.

Сообщается, что Блинкен будет находиться в Киеве 5-6 мая, где встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским, премьер-министром Денисом Шмыгалем, министром иностранных дел Дмитрием Кулебой и другими официальными лицами. Также запланирована встреча Блинкена с предстоятелем ПЦУ митрополитом Епифанием.

"… чтобы подтвердить непоколебимую поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины на фоне продолжающейся агрессии России", - говорится в сообщении.

В ходе визита Блинкена в Украину будет обсуждаться также прогресс в реализации реформ в нашей стране.

"Он также будет способствовать дальнейшему прогрессу в реализации программы институциональных реформ в Украине, особенно в борьбе с коррупцией, что является ключом к обеспечению демократических институтов, экономического процветания и евроатлантического будущего Украины", - следует из сообщения Госдепа.

Напомним, ранее сообщалось, что госсекретарь США Энтони Блинкен посетит Украину на следующей неделе.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кулеба о целях визита госсекретаря США Блинкена в Украину: "Сейчас у нас есть несколько важных тем"

Автор: 

визит (3073) Зеленский Владимир (20260) США (26489) Кулеба Дмитрий (2880) Епифаний (346) Шмыгаль Денис (2679) Блинкен Энтони (937)


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Топ комментарии
+13
Привезет животворящую пилюлю от дедушки Байдена? Будем посмотреть.
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30.04.2021 15:32
+12
Блинкет привезет черную метку наркоДегенерату. джулиани уже начал рассказывать интересные вещи фбр про дерьмака и его роли о вмешательстве в американские выборы. Так что запасаемся попкорном, американцы скоро будут шпилить клоуна если оно не раздуплится вовремя.
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30.04.2021 15:50
+9
Тут "внезапно" оказалось, шо встречи Джулиани с Деркачем и Дубинским в Украине организовал прокурор Гундюз Мамедов. И разумеется, Венедиктова, Дерьмак и Нелох об этом "ничего не знали".
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30.04.2021 15:55
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Привезет животворящую пилюлю от дедушки Байдена? Будем посмотреть.
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30.04.2021 15:32 Ответить
5-6 мая клоуну некогда..
во-первых - майские праздники, а во-вторых - оно в офшоры повезет очередные "переговоры с Ынвесторами".. Возможно в этот раз покажут даже живого араба, а не восковую фигуру
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30.04.2021 16:28 Ответить
А вот сразу и подарок от Зеленского Америке:

Блинкен посетит Украину 5-6 мая. Запланированы встречи с Зеленским и Кулебой, - Госдеп США - Цензор.НЕТ 5817
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30.04.2021 15:44 Ответить
И единственная сила, проголосовавшая полностью против -- "ЕС". Юля, как обычно, молча слилась под Беню и Ахметку. У пинчуковских, как обычно, сомнения "атомулиядала"
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30.04.2021 16:58 Ответить
Думаю, это было специально сделано перед визитом Блинкена, чтоб продемонстрировать, что наш хозяин - в Москве, и отвалите от нас вже, пиндосы, со своими реформами.
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30.04.2021 21:35 Ответить
Ожидаем всплеска патриотизма и антикоррупционного задора президента Украины.
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30.04.2021 15:48 Ответить
Словесна діарея буде точно.
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30.04.2021 17:38 Ответить
Блинкет привезет черную метку наркоДегенерату. джулиани уже начал рассказывать интересные вещи фбр про дерьмака и его роли о вмешательстве в американские выборы. Так что запасаемся попкорном, американцы скоро будут шпилить клоуна если оно не раздуплится вовремя.
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30.04.2021 15:50 Ответить
Тут "внезапно" оказалось, шо встречи Джулиани с Деркачем и Дубинским в Украине организовал прокурор Гундюз Мамедов. И разумеется, Венедиктова, Дерьмак и Нелох об этом "ничего не знали".
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30.04.2021 15:55 Ответить
Два еврея всегда найдут о чем поговорить.
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30.04.2021 16:42 Ответить
Ну Блинкин то еврей , а Вовочка жид и не какого отношения к евреям не имеет
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30.04.2021 17:57 Ответить
Я пытался выражаться политкоректно и намеренно смягчил формулировку.
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30.04.2021 18:35 Ответить
Я знаю кучу еврее лично и могу с полной уверенностью сказать , что жидов они сами люто ненавидят.
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30.04.2021 18:43 Ответить
Таки сразу везти на Бульварно-Кудрявскую в здание бывшего Киевского коммерческого училища, где устроить творческий вечер по мотивам, как оказалось, среди всех весьма популярных произведений прадедушки Меера, плавно переходящий в поминки, как оказалось, по всеми горячё любимому тому же прадедушке, на которых "накачать" так, чтобы по приезду в Штаты Блинкен вывалился из самолёта и спел Байдену:
"А без Подола Киёв невозможен..."©️
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30.04.2021 17:20 Ответить
Нужно договариваться о статусе главного союзника США вне НАТО!
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30.04.2021 17:22 Ответить
Потрібно, але ж кому? Завгосп же проти.
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30.04.2021 17:36 Ответить
Ермк не разрешит
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30.04.2021 21:14 Ответить
В числі інших офіційних осіб видно буде і Порошенко, треба ж буде потім владі на когось бочку "котити".
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30.04.2021 17:33 Ответить
Через какой такой бинокль тебе это видно?
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30.04.2021 18:17 Ответить
Навіщо він, і без окулярів видно.Була ж попередня зустріч з послами "великої сімки.
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30.04.2021 21:47 Ответить
Посольство США в Москве объявило о прекращении выдачи россиянам виз. Будет прекращена выдача туристических и деловых виз, не связанных с дипломатическими мероприятиями. Об этом говорится в сообщении американской дипмиссии.https://www.golosameriki.com/a/us-embassy-in-moscow-will-stop/5873084.html
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30.04.2021 17:56 Ответить
Ну после того как Блинкин уедет , будет два варианта , или новые выборы в ВР это будет означать , что у Осла хотя бы инстинкт самосохранения остался или не будет выборов , тогда будут голодный бунты и повешенный на майдане Осел и его слуги ,.При чем не кто не будет разбираться хорошие у Осла были слуги или прокацапленные.
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30.04.2021 18:03 Ответить
Шо ж вы творите,зебилы проклятые???!!!А с Питроликсеичем не встретится?Будьтэ вы прокляты!!!Смэрть зэбилам!Слава Гэтьману усього Млечного Пути и Туманности Андромеды!
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30.04.2021 18:16 Ответить
А с Зеленским официальные лица встречались, когда он не был президентом?
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30.04.2021 21:36 Ответить
Побывать в Украине и не встретится с президентом ермаком это унижение.
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30.04.2021 21:44 Ответить
Даешь реальную помощь уселения ВСУ - современное ПВО и Джавелины и 1000 ракет к ним.....а не хамеры, аптечки, лодки резиновые...от такой помощи ВСУ не станут сильнее.
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30.04.2021 23:06 Ответить
 
 