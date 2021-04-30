Укрзализныця электрифицирует 94 км маршрута от Ковеля до границы с Польшей, - Юрик
На маршруте Ковель - Изов – Госграница Укразализныця начала работы по электрификации 94-километрового участка.
Об этом в Facebook сообщает исполняющий обязанности главы правления АО "Укрзализныця" Иван Юрик.
"Сейчас это один из самых масштабных и важных проектов, который позволит увеличить экспортный потенциал нашей страны. Кроме того, электрификация железной дороги является актуальной на фоне роста цен на дизельное топливо, а также это повышение экологического состояния и энергонезависимости страны", - пишет руководитель УЗ.
Электрификация данного маршрута позволит увеличить общий вес грузовых поездов с текущих 4,6 тыс. тонн до 6 тыс. тонн. В результате модернизации повысится также пропускная способность участка, а сроки доставки грузов сократятся.
Для достижения максимального эффекта от электрификации одновременно начинается строительство стационарной тяговой подстанции в Ковеле, которая должна будет заменить передвижную, которая используется сегодня.
Напомним, недавно Иван Юрик сообщил, что до конца года Укрзализныця планирует отремонтировать 1200 км колей.
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