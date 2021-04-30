Мендель уходит с поста пресс-секретаря Зеленского и сосредоточится на взаимодействии ОП с иностранными СМИ, - Подоляк
Юлия Мендель действительно уходит с должности пресс-секретарь президента Украины.
Об этом в сообщил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
По его словам, Мендель временно продолжает исполнять обязанности пресс-секретаря Зеленского, пока завершаются процессы реорганизации коммуникационной работы Офиса президента.
"Принято решение об усилении конкретных коммуникационных направлений, в связи с чем Юлия Мендель сосредоточится на работе по взаимодействию с иностранными СМИ", - отметил Подоляк.
Он также подчеркнул, что коммуникация Зеленского нуждается в существенном усилении.
"Юлия Владимировна имеет отличные связи в этом секторе медийного сообщества и сможет быть эффективной в качестве советника по международным коммуникациям. Соответственно, позиция пресс-секретаря президента будет выделена в отдельный функционал, уточнена и заполнена", - добавил Подоляк.
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Источник в окружении Ермака: новым пресс-секретарём Зеленского станет Гордон
вообще,очень похоже,что либо она совершенно не думает.что ей подсказывают сказать,либо наоборот.чётко представляет цену своих слов,но уверена в безнаказанности.
С удовольствием куплю потом порно по этим мотивам, клоун дерет экзистенциальное ничто.
Аминь.
Що не "комунікація" - то зашквар і стидобище.
Тепер кобилиця пішла "покращувати" інший напрямок.
Но теперь она будет продолжать вонять.
Впрочем, как и сам Зелёнский и его папа, предендент на пожизненую стипендию проффесора.
Янукович бы спросил бы: "А что, так можно было?"