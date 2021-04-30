Мендель уходит с поста пресс-секретаря Зеленского и сосредоточится на взаимодействии ОП с иностранными СМИ, - Подоляк

Юлия Мендель действительно уходит с должности пресс-секретарь президента Украины.

Об этом в сообщил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По его словам, Мендель временно продолжает исполнять обязанности пресс-секретаря Зеленского, пока завершаются процессы реорганизации коммуникационной работы Офиса президента.

"Принято решение об усилении конкретных коммуникационных направлений, в связи с чем Юлия Мендель сосредоточится на работе по взаимодействию с иностранными СМИ", - отметил Подоляк.

Он также подчеркнул, что коммуникация Зеленского нуждается в существенном усилении.

"Юлия Владимировна имеет отличные связи в этом секторе медийного сообщества и сможет быть эффективной в качестве советника по международным коммуникациям. Соответственно, позиция пресс-секретаря президента будет выделена в отдельный функционал, уточнена и заполнена", - добавил Подоляк.

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