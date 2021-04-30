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Мендель уходит с поста пресс-секретаря Зеленского и сосредоточится на взаимодействии ОП с иностранными СМИ, - Подоляк

Мендель уходит с поста пресс-секретаря Зеленского и сосредоточится на взаимодействии ОП с иностранными СМИ, - Подоляк

Юлия Мендель действительно уходит с должности пресс-секретарь президента Украины.

Об этом в сообщил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По его словам, Мендель временно продолжает исполнять обязанности пресс-секретаря Зеленского, пока завершаются процессы реорганизации коммуникационной работы Офиса президента.

"Принято решение об усилении конкретных коммуникационных направлений, в связи с чем Юлия Мендель сосредоточится на работе по взаимодействию с иностранными СМИ", - отметил Подоляк.

Он также подчеркнул, что коммуникация Зеленского нуждается в существенном усилении.

"Юлия Владимировна имеет отличные связи в этом секторе медийного сообщества и сможет быть эффективной в качестве советника по международным коммуникациям. Соответственно, позиция пресс-секретаря президента будет выделена в отдельный функционал, уточнена и заполнена", - добавил Подоляк.

Читайте также: Мендель уходит с поста пресс-секретаря Зеленского, - СМИ

Автор: 

Мендель Юлия (232) Офис Президента (1796) Подоляк Михаил (246)


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Топ комментарии
+55
Это жесть. Теперь иностранные СМИ вообще перестанут что-либо понимать из происходящего в Украине. С таким-то "коммуникатором".
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30.04.2021 15:39
+51
Отлично. Теперь осталось обосраться в международном масштабе.
Мендель уходит с поста пресс-секретаря Зеленского и сосредоточится на взаимодействии ОП с иностранными СМИ, - Подоляк - Цензор.НЕТ 7791
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30.04.2021 15:59
+47
т.е. теперь это будет обьяснять западным СМИ косяки ОПы зеленскага?
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30.04.2021 15:38
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Мендель йде з поста прессекретаря Зеленського і зосередиться на взаємодії ОП з іноземними ЗМІ, - Подоляк - Цензор.НЕТ 2788
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30.04.2021 18:31 Ответить
Не хватает белых тапочек под вешалкой.... В Версаль в кроссовках.... Колхозуи
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01.05.2021 12:37 Ответить
Біда.На роботу з іноземними ЗМІ якраз треба було б поставити адекватну людину. Як і раніше, все робиться через жопу. Зебіли вперто не хочуть вчитись.Очевидно,це їм не притаманно...
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30.04.2021 18:32 Ответить
Дорога ей скатертью, и попутного ветра в пятую точку...
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30.04.2021 18:38 Ответить
Опять роды откладываются!!?? Тогда только аборт.
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30.04.2021 18:39 Ответить
чмундель уходит дальше какой несчастье , больших выродков чем зе-дорасты еще не было у корыта
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30.04.2021 22:19 Ответить
https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk?__cft__[0]=AZVU9Q-Q9ZL8YN5o0I3TdlmsWOj6FcdCwRU50JtKCreqImwnccCVALGsu7YhKdFxoJ9mEu95re_LrSuJ-5yv05iSqboeExyDpQTbTdhJU9551BwyJ5AJ3mk_GAjccMSoT0I&__tn__=-]C%2CP-R
https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk?__cft__[0]=AZVU9Q-Q9ZL8YN5o0I3TdlmsWOj6FcdCwRU50JtKCreqImwnccCVALGsu7YhKdFxoJ9mEu95re_LrSuJ-5yv05iSqboeExyDpQTbTdhJU9551BwyJ5AJ3mk_GAjccMSoT0I&__tn__=-]C%2CP-R Дмитрий Корнейчук
сейчас с https://www.facebook.com/profile.php?id=100065567374187&__cft__[0]=AZVU9Q-Q9ZL8YN5o0I3TdlmsWOj6FcdCwRU50JtKCreqImwnccCVALGsu7YhKdFxoJ9mEu95re_LrSuJ-5yv05iSqboeExyDpQTbTdhJU9551BwyJ5AJ3mk_GAjccMSoT0I&__tn__=-]C%2CP-R
Dmitriy Korneychuk .
https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk/posts/5311525418921493?__cft__[0]=AZVU9Q-Q9ZL8YN5o0I3TdlmsWOj6FcdCwRU50JtKCreqImwnccCVALGsu7YhKdFxoJ9mEu95re_LrSuJ-5yv05iSqboeExyDpQTbTdhJU9551BwyJ5AJ3mk_GAjccMSoT0I&__tn__=%2CO%2CP-R 26 мин. ·

Источник в окружении Ермака: новым пресс-секретарём Зеленского станет Гордон
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30.04.2021 18:42 Ответить
Мендель йде з поста прессекретаря Зеленського і зосередиться на взаємодії ОП з іноземними ЗМІ, - Подоляк - Цензор.НЕТ 5848
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30.04.2021 19:04 Ответить
Откуда мем? Не помню)))
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01.05.2021 12:38 Ответить
В ОП повний мандель.
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30.04.2021 18:59 Ответить
ЯКЕ ГОРЕ!! Тіки Ківа зможе якось гідно підхопити прапор!Така втрата!
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30.04.2021 19:03 Ответить
Мендель йде з поста прессекретаря Зеленського і зосередиться на взаємодії ОП з іноземними ЗМІ, - Подоляк - Цензор.НЕТ 4870
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30.04.2021 19:12 Ответить
Мендель йде з поста прессекретаря Зеленського і зосередиться на взаємодії ОП з іноземними ЗМІ, - Подоляк - Цензор.НЕТ 6517
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30.04.2021 21:39 Ответить
Ду ю спик инглиш?
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30.04.2021 19:17 Ответить
Лєнка добилась, щоб шмару відправили десь подалі.
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30.04.2021 19:30 Ответить
Эту особу нужно было увольнять ещё после самого первого её зашквара,когда она НАКАНУНЕ встречи "Нормандского формата" публично зая вила ПРЕССЕ.что "украинскачя армия обстреливает гражданские объекты" на Донбассе..тогда поднялся шквал негодования.но усилиями "кого-то" .она была оставлена в должности.затем ещё пара менее "зашкварных".но тоже ущербных для имммиджа Украины заявленний....
вообще,очень похоже,что либо она совершенно не думает.что ей подсказывают сказать,либо наоборот.чётко представляет цену своих слов,но уверена в безнаказанности.
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30.04.2021 19:33 Ответить
Вона зазначила (вище), що Зеленський, "на відміну від інших президентів, у будь-яку тему заглиблюється самостійно", тож у них будь-який "зашквар" йде по плану, на біду.
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01.05.2021 09:41 Ответить
Одна із дебільного табуна брехунів
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30.04.2021 19:37 Ответить
1 Кива равен 3,75 Мендель.
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30.04.2021 19:37 Ответить
да нет!!тут больше на 3,14 здец! похоже!!
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01.05.2021 00:56 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=o4fu-Csc-xM Дорожная (Ехай)
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30.04.2021 19:45 Ответить
Она, оказывается, Владимировна! Ещё одна Юлия Владимировна... Две Юлии Владимировны для одной страны слишком много. Так Украина долго не выдержит...
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30.04.2021 19:46 Ответить
Переводят на работу с иностранными СМИ. Теперь будет позорище на весь мир...
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30.04.2021 19:47 Ответить
я тебя умоляю!!сколько того мира!!тем более в пределах зелёной власти!!ихний мир в пределах банковой если не сказать что в пределах ОП
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01.05.2021 00:59 Ответить
"зелень" уже 2 года регулярно выставляет Украину в мире на посмешище.
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01.05.2021 08:21 Ответить
Нарешті цю "барбі" реально оцінили, гоу хом ту ..... подалі.
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30.04.2021 19:50 Ответить
Я б так не радів. Може це є таким собі "повышением по службе ". А взагалі як би там не було -- для України все це срака ! Нічого путнього !
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30.04.2021 19:58 Ответить
Так не честно(хм..), я ему все, и всегда(хм..хм..), а он так со мной, в ссылку(подонок/мерзавец/невеликий, хм..), я ему сделаю "международное признание", я ему(хм..), я ему сделаю "клинтона" по всем позициям.

С удовольствием куплю потом порно по этим мотивам, клоун дерет экзистенциальное ничто.

Аминь.
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30.04.2021 19:54 Ответить
Ну неПОТОПЛЯЕМОЕ...
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30.04.2021 20:26 Ответить
Сосредоточься на взаимодействии с собой, девочка. Ты и глазом не успеешь моргнуть, как станешь бабушкой...
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30.04.2021 20:48 Ответить
Юлии Владимировне разрешили в свободное время работу на окружной?
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30.04.2021 21:04 Ответить
краще б з регіональними ЗМІ...
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30.04.2021 21:11 Ответить
От региональных СМИ товарищ Мендель уже доблестно ограждала своего патрона,пускай теперича попробует поограждать от ин.СМИ могущественного главу ОП
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30.04.2021 21:43 Ответить
значить буде капець повний....
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30.04.2021 21:44 Ответить
Декрет или Лена додавила ?
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30.04.2021 21:59 Ответить
Дура на любой должности не поумнеет, таких надо гнать "в шею"!
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30.04.2021 22:02 Ответить
А я то думаю - чого вона на світлині до статті така "сосрєдаточєнная"
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30.04.2021 22:02 Ответить
Задолбали эти шмондель
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30.04.2021 22:10 Ответить
Да уж...Бедные иностранные СМИ...У них будет сдвиг по фазе, когда эта комсомолка их выстраивать будет....
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30.04.2021 22:13 Ответить
Мендель йде з поста прессекретаря Зеленського і зосередиться на взаємодії ОП з іноземними ЗМІ, - Подоляк - Цензор.НЕТ 9715"
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30.04.2021 22:39 Ответить
Жена Зеленского уволила после истерики мужу
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30.04.2021 22:35 Ответить
Может она в декрет уходит - нужна легенда.
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30.04.2021 22:50 Ответить
В декрет уходит?
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30.04.2021 23:40 Ответить
Цю кобилу представляли так само страшно "ефективним" прес-секретарем, конкурс "пройшла" з 4 тисяч кандидатів, "спеціалістка".
Що не "комунікація" - то зашквар і стидобище.
Тепер кобилиця пішла "покращувати" інший напрямок.
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01.05.2021 01:17 Ответить
Мандель давно обосралась и воняла.
Но теперь она будет продолжать вонять.
Впрочем, как и сам Зелёнский и его папа, предендент на пожизненую стипендию проффесора.
Янукович бы спросил бы: "А что, так можно было?"
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01.05.2021 02:38 Ответить
Большевікам можно ВСЕ. За них проголосувало 73%. Можна дурити не тільки українців, а весь світ Божий. А ось якщо "мудрий" народ проголосує ще за опзж -- тоді прощавай українська нація, армія, мова і віра...
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01.05.2021 09:51 Ответить
зешноровье - на атасе большого шухера... бо черт облажался по полной... Мендель с ******** рылом, поди , решила сделать ставку на кiрукоблуда(обещает баллотироваться, мол, чем я хуже зебуина и тоже обещает все на корню поменять).
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01.05.2021 03:45 Ответить
Как же без нее узнавать чем в действительности живут 75%?
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01.05.2021 07:27 Ответить
свою тупую Бл...дь такую же малоПИД,,,роскую меняет на более профессиональную, ермака....
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01.05.2021 07:35 Ответить
"коммуникация зеленского нуждается в усилении" - то есть нужен кто-то ещё тупее Мендель?
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01.05.2021 08:14 Ответить
"Юлия Владимировна имеет отличные связи в этом секторе медийного сообщества и сможет быть эффективной в качестве советника по коммуникациям c рашистами . Соответственно, позиция пресс-секретаря президента будет выделена в отдельный функционал, уточнена и заполнена", - добавил Подоляк, (мандель ,уже показала свои "связи",которые пользы кроме врагов Украины не приносят
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01.05.2021 08:27 Ответить
И как же он теперь..2 милиарда на содержание нелоха он клоунидзе офигел..серьёзно я терпило пошел голосовать думал ровесник шото поменяет теперь злости не хватает..смейся вовочка смей ещё молодой може при жизни ответиш за шо так сладенько живёш..когда папики тебя сольют оплатиш тварь
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01.05.2021 09:45 Ответить
Люди, коли ви навчитеся не обговорювати та ігнорувати те непотрбне лайно що вам підсовують для жуйки коров'ячої? В нас критичних тем просто мільйон. Ціла навала диких тем які - реально загрожують вам особисто..Покрала ,відсмоктала наркоману та пішла далі красти тупа ох...вша жидівка мендель, - прийде друга тупа ох...вша жидівка пендель, почне ще інтенсивніше відсмоктувати, та красти у тому ж місці..( бо закінчується час та загальне терпіння) .Не витрачайте свої нерви на сміття. Не принижуйте себе.
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01.05.2021 10:08 Ответить
Дивізія налякала.
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01.05.2021 10:14 Ответить
Мендель йде з поста прессекретаря Зеленського і зосередиться на взаємодії ОП з іноземними ЗМІ, - Подоляк - Цензор.НЕТ 9834
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01.05.2021 11:22 Ответить
як вона одягнута!!!!!! а ці окуляри,,,господи
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19.05.2021 15:16 Ответить
Боюся шо Мендельвошка словесным поносом завалит НАТО, Байдена и Бориса Джонсона с Анлелой Риббентроп Макрон не считается,ое любит тётьков в возрасте...
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01.05.2021 13:34 Ответить
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