МИД Украины осудил проведение в Киеве марша в честь годовщины создания дивизии СС "Галичина"

Министерство иностранных дел Украины осудило проведение в Киеве марша в честь годовщины создания дивизии СС "Галичина".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД.

"Министерство иностранных дел Украины решительно осуждает любые проявления глорификации войск Ваффен-СС. Напоминаем, что пропаганда тоталитарных режимов, в частности национал-социалистического, запрещена в Украине", - подчеркивается в комментарии спикера МИД.

"Через неделю Украина чествует память миллионов украинцев и представителей других народов, погибших от рук нацистов. Должны заботиться, чтобы к любому оправданию нацистских преступлений была нулевая толерантность украинского государства и общества", - подчеркнули в министерстве.

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Напоминаем, вечером 28 апреля несколько сотен человек провели в Киеве "марш вышиванок", посвященный годовщине создания дивизии СС "Галичина".