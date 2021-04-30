Из-за бездействия и саботажа налоговиков бюджет ежегодно теряет 22 миллиарда гривен на теневом рынке топлива, - Куюн

Из-за теневых схем на топливном рынке бюджет теряет 22 миллиарда гривен, при этом власть не делает ничего, чтобы ситуацию исправить.

Об этом заявил директор общества "Консалтинговая группа 95" Сергей Куюн.

"Разные схемы на рынке топлива - это всемирная проблема. Почему? Потому что топливо - это подакцизные товары, в нем очень большая доля налогов. Например, на колонке сегодня в бензине 40% - это налоги. И если ты не платишь налоги, ты просто зарабатываешь 40-50% рентабельности. Вот причина такой популярности топливной схемы", - пояснил Куюн в эфире телеканала" Украина 24 ".

По его словам, сегодня происходит расцвет теневых схем на топливном рынке, что стало возможным благодаря бездеятельности чиновников.

"Настоящий ренессанс на теневом рынке, который мы видим сегодня, стал возможным благодаря бездеятельности и саботажу чиновников, в частности налоговиков, на этом рынке. Было заседание очень показательное комитета по финансам и налогам под председательством господина Гетманцева (Даниила Гетманцева. - Ред.). И там в прямом эфире налоговикам заданы вопрос - почему так? Вы что не видите, что у нас 25 мини-НТЗ работают просто так среди дня? Все знают, где они. Почему не закрыт ни один из этих заводов? И вы знаете, ответов нет", - рассказал эксперт.

Он также подчеркнул, что на теневых рынках горючего государство теряет миллиарды гривен.

"Страдает бюджет. Например, по нашим расчетам, через схемы на топливном рынке в этом году 22 млрд грн налогов - это минимальная оценка, которую потерял бюджет", - сказал Куюн.

Как известно, власть инициирует повышение ряда налогов для бизнеса, чтобы увеличить поступления в госбюджет. Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко, комментируя эти инициативы, заявила, что усиление фискальной нагрузки уничтожит отечественное предпринимательство. А народный депутат Алексей Гончаренко посоветовал власти вместо повышения налогов навести порядок на теневом рынке топлива, где процветают миллиардные коррупционные схемы.

В то же время инвестаналитик Эрик Найман заявил, что повышение налогов спровоцирует замедление экономики и приведет к росту цен на товары и услуги, что в результате приведет к падению доходов в бюджет.