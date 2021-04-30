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Из-за бездействия и саботажа налоговиков бюджет ежегодно теряет 22 миллиарда гривен на теневом рынке топлива, - Куюн

Из-за бездействия и саботажа налоговиков бюджет ежегодно теряет 22 миллиарда гривен на теневом рынке топлива, - Куюн

Из-за теневых схем на топливном рынке бюджет теряет 22 миллиарда гривен, при этом власть не делает ничего, чтобы ситуацию исправить.

 Об этом заявил директор общества "Консалтинговая группа 95" Сергей Куюн.

"Разные схемы на рынке топлива - это всемирная проблема. Почему? Потому что топливо - это подакцизные товары, в нем очень большая доля налогов. Например, на колонке сегодня в бензине 40% - это налоги. И если ты не платишь налоги, ты просто зарабатываешь 40-50% рентабельности. Вот причина такой популярности топливной схемы", - пояснил Куюн в эфире телеканала" Украина 24 ".

По его словам, сегодня происходит расцвет теневых схем на топливном рынке, что стало возможным благодаря бездеятельности чиновников.

"Настоящий ренессанс на теневом рынке, который мы видим сегодня, стал возможным благодаря бездеятельности и саботажу чиновников, в частности налоговиков, на этом рынке. Было заседание очень показательное комитета по финансам и налогам под председательством господина Гетманцева (Даниила Гетманцева. - Ред.). И там в прямом эфире налоговикам заданы вопрос - почему так? Вы что не видите, что у нас 25 мини-НТЗ работают просто так среди дня? Все знают, где они. Почему не закрыт ни один из этих заводов? И вы знаете, ответов нет", - рассказал эксперт.

Он также подчеркнул, что на теневых рынках горючего государство теряет миллиарды гривен.

"Страдает бюджет. Например, по нашим расчетам, через схемы на топливном рынке в этом году 22 млрд грн налогов - это минимальная оценка, которую потерял бюджет", - сказал Куюн.

Как известно, власть инициирует повышение ряда налогов для бизнеса, чтобы увеличить поступления в госбюджет. Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко, комментируя эти инициативы, заявила, что усиление фискальной нагрузки уничтожит отечественное предпринимательство. А народный депутат Алексей Гончаренко посоветовал власти вместо повышения налогов навести порядок на теневом рынке топлива, где процветают миллиардные коррупционные схемы.

В то же время инвестаналитик Эрик Найман заявил, что повышение налогов спровоцирует замедление экономики и приведет к росту цен на товары и услуги, что в результате приведет к падению доходов в бюджет.

Автор: 

топливо (627) Сергей Куюн (18)


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Топ комментарии
+1
Спасіба житілям Крівбаса...
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30.04.2021 16:21
+1
та ладно , бездействие и саботаж ... они то точно знают сколько можно себе в карман положить и действуют
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30.04.2021 16:22
+1
Вы представляете 40% налогов в топливе!!!!
40% Карл!!!
В стране, которая топливо закупает!!!!

Уберите налоги, уберите государство с рынка и Украина станет СВЕРХЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ДЕРЖАВОЙ!!!
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30.04.2021 17:22
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и тут 95. кварталовец что ли? или фанат?
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30.04.2021 16:19 Ответить
Потрібно повністю ліквідувати податкову адміністрацію ат податкову поліці. як інституції і тоді не буде кому організовувати обнальні ями та скрутки! А для цього потрібно радикально спростити оподаткування, відмінити ПДВ і податок на прибуток і ввести податок з обігу, який буде сплачуватись автоматично при кожній фінансовій операції. Банки будуть просто утримувати певний відсоток від кожної транзакції юридичних осіб та ФОПів і проблему буде вирішено!
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30.04.2021 18:56 Ответить
Спасіба житілям Крівбаса...
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30.04.2021 16:21 Ответить
та ладно , бездействие и саботаж ... они то точно знают сколько можно себе в карман положить и действуют
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30.04.2021 16:22 Ответить
а какой нам видосик покажет по этому поводу начальник "лиги смеха?
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30.04.2021 16:24 Ответить
"инвестаналитик Эрик Найман заявил" - нам очень интересно знать мнение "инветсаналитика" с расейским гражданством
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30.04.2021 16:26 Ответить
Кто-то теряет, кто-то находит.
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30.04.2021 16:43 Ответить
А за 2020 год все прибыльные госкампании ,к примеру ,-Нафтогаз, укрзализныця, понесли Бене 108 млрд грн из кармана украинских налогоплательщиков 😉
https://youtu.be/eNBuGXD2Pjo
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30.04.2021 17:14 Ответить
Вы представляете 40% налогов в топливе!!!!
40% Карл!!!
В стране, которая топливо закупает!!!!

Уберите налоги, уберите государство с рынка и Украина станет СВЕРХЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ДЕРЖАВОЙ!!!
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30.04.2021 17:22 Ответить
Иными словами - 22 лярда остались людям на иные потребительские расходы и не достались казнокрадам,зеленотарифным аферистам и прочим возвратчикам ПДВ.
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30.04.2021 18:01 Ответить
Гетманцев антиукраинский, пропутинский агент, назначенец Зе, и под его крышей, убирать их из власти надо одновременно и сразу на нары.
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30.04.2021 19:26 Ответить
Всё объясняется просто-стоит только раскрыть имена бенефициаров предприятий по продаже топлива
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30.04.2021 19:43 Ответить
 
 