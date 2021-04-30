Россия может использовать выдачу своих паспортов в ОРДЛО как повод для развязывания войны, - Евросоюз
Евросоюз глубоко обеспокоен выдачей Россией паспортов в ОРДЛО, что противоречит Минским договоренностям и является очевидным нарушением суверенитета Украины.
Об этом говорится в заявлении Евросоюза, произнесенном на заседании Постоянного совета ОБСЕ в Вене, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Мы глубоко обеспокоены тем, что Россия продолжает, а в последнее время даже ускоряет, свою политику массовой выдачи паспортов в упрощенном порядке украинским гражданам на неподконтрольных правительству территориях Украины. Эта политика противоречит духу и целям Минских договоренностей и является явным нарушением суверенитета Украины", - отмечается в заявлении.
В ЕС заявили, что эта политика Кремля вызывает особое беспокойство, учитывая заявления высокопоставленных чиновников РФ о возможности начала военных действий для защиты интересов этих новых паспортизованных граждан.
"Европейский Союз и его государства-члены напоминают, что они не признают эти паспорта, и призывают другие государства-участники ОБСЕ действовать аналогичным образом", - говорится в заявлении.
Во время заседания Постоянного совета внимание на продолжение выдачи Россией паспортов в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины (ОРДЛО) обратил внимание постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цымбалюк. Так, он указал на то, что, согласно заявлениям со стороны члена российского парламента, до конца 2021 в ОРДЛО может быть выдано уже около 1 млн таких незаконных российских паспортов.
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1. Запретить туловищам с кацапским паспортом вьезд в Украину
2. При наличии кацапского паспорта - автоматически лишать гражданства Украины.
Но тупорылый квартальный наркоДегенерат думает о своем бизнесе и недвижимости в парашии, ему взападло решать дела Украины
Чи до них лише дійшло?
что для начала полномасштабной войны именно достройка СП2 развязывает ***** руки куда сильнее чем раздача паспортов в ОРДЛО
- Придумал! Давайте обеспокоенность выскажем
- Не вариант. Уже обо всем высказывали.
- Придумал! Читал где-то что там на Донбасе российские паспорта жителям раздают
- И шо?
- И ничего. Озабоченность выскажем, а юристы там формулировки придумают.