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Новости Агрессия России против Украины Война
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Россия может использовать выдачу своих паспортов в ОРДЛО как повод для развязывания войны, - Евросоюз

Россия может использовать выдачу своих паспортов в ОРДЛО как повод для развязывания войны, - Евросоюз

Евросоюз глубоко обеспокоен выдачей Россией паспортов в ОРДЛО, что противоречит Минским договоренностям и является очевидным нарушением суверенитета Украины.

Об этом говорится в заявлении Евросоюза, произнесенном на заседании Постоянного совета ОБСЕ в Вене, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы глубоко обеспокоены тем, что Россия продолжает, а в последнее время даже ускоряет, свою политику массовой выдачи паспортов в упрощенном порядке украинским гражданам на неподконтрольных правительству территориях Украины. Эта политика противоречит духу и целям Минских договоренностей и является явным нарушением суверенитета Украины", - отмечается в заявлении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На оккупированных территориях Донбасса паспорта РФ получили 583 тыс. местных жителей, - Денисова

В ЕС заявили, что эта политика Кремля вызывает особое беспокойство, учитывая заявления высокопоставленных чиновников РФ о возможности начала военных действий для защиты интересов этих новых паспортизованных граждан.

"Европейский Союз и его государства-члены напоминают, что они не признают эти паспорта, и призывают другие государства-участники ОБСЕ действовать аналогичным образом", - говорится в заявлении.

Также читайте: В России заявили, что жителям Донбасса уже выдали 538 тыс. паспортов и до конца года могут довести это количество до миллиона

Во время заседания Постоянного совета внимание на продолжение выдачи Россией паспортов в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины (ОРДЛО) обратил внимание постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цымбалюк. Так, он указал на то, что, согласно заявлениям со стороны члена российского парламента, до конца 2021 в ОРДЛО может быть выдано уже около 1 млн таких незаконных российских паспортов.

паспорт (1179) россия (95402) Донбасс (26955) Евросоюз (17082)


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Топ комментарии
+23
Достаточно один закон, который навсегда закроет эту кацапскую паспортную вакханалию.
1. Запретить туловищам с кацапским паспортом вьезд в Украину
2. При наличии кацапского паспорта - автоматически лишать гражданства Украины.

Но тупорылый квартальный наркоДегенерат думает о своем бизнесе и недвижимости в парашии, ему взападло решать дела Украины
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30.04.2021 16:25
+8
В первую очередь, старушка получила волшебный пендель блоагодаря позиции США периода Байдена ...
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30.04.2021 16:39
+5
Так це ж очевидно.....
Чи до них лише дійшло?
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30.04.2021 16:36
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30.04.2021 16:22 Ответить
про Израель забыл... Вот уж де жырный аусвайс.... Лилу Даллас - Мультипас!!
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30.04.2021 16:26 Ответить
У англичан можно два гражданства. В Украине - нельзя. В той же германии тоже запрещено 2 гражданства.
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30.04.2021 16:26 Ответить
Бульбашки в лужу не надо пускать. Не практически каждый, а КАЖДЫЙ имеет паспорт рабсии на оккупированных территориях. А для выезда в страны ЕС достаточно украинского заграна. Надо серьезнее готовиться прежде тем рашотролизмом заниматься.
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30.04.2021 16:32 Ответить
Обсос под ником корнель! Ты прям эксПЭРД геополитический! Одно смущает, с диывана хрюкаешь и ниочем! Зубы почисти и помойся, малятко обгаженый!
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30.04.2021 16:41 Ответить
так ты то от злобы хрюкаешь- а ведь это правда и пошел на фик, чмо чиколадное
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30.04.2021 16:43 Ответить
у каждого второй паспорт был взят по менталитету
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30.04.2021 16:53 Ответить
Достаточно один закон, который навсегда закроет эту кацапскую паспортную вакханалию.
1. Запретить туловищам с кацапским паспортом вьезд в Украину
2. При наличии кацапского паспорта - автоматически лишать гражданства Украины.

Но тупорылый квартальный наркоДегенерат думает о своем бизнесе и недвижимости в парашии, ему взападло решать дела Украины
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30.04.2021 16:25 Ответить
какая сообразительность !
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30.04.2021 16:32 Ответить
Яка неперевершена кмітливість!
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30.04.2021 16:35 Ответить
ТА ТЫ ШО???? ДА НЕУЖЕЛИ ???? ЭТО НАДО Ж ТАК НА 30 ГОД КАК ТАКОЕ СЛУЧИЛОСЬ В ПРИДНЕСТРОВЬЕ ПОТОМ В 08 В ГРУЗИИ А ТЕПЕРЬ В УКРАИНЕ ТАКОЕ ВОТ ЗКАМЕТИТЬ И ПОСТАВИТЬ ДИАГНОЗ !!!!! А ВЕДЬ ЖАРЕННЫЙ ПЕТУХ В ЖОПУ ЕЩЕ НЕ КЛЮНУЛ...ИЛИ ПЕРСПЕКТИВА ПОТЕРИ СЫТОЙ ЖИЗНИ ЗАСТАВЛЯЕТ ШЕВЕЛИТЬ ИЗВИЛИНАМИ И НЕМНОГО ПОДНИМАТЬ ЗАД?????
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30.04.2021 16:36 Ответить
Так це ж очевидно.....
Чи до них лише дійшло?
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30.04.2021 16:36 Ответить
Так отключите Расею от международной платёжной системе,а то они завтра начнут выдавать россиянам документы на землю в государствах ЕС
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30.04.2021 16:37 Ответить
Жириновский так и сказал,что Расея разбила Наполеона и Гитлера ,и что это земли Расеи
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30.04.2021 16:50 Ответить
а для чего же еще паспорта раздавать ?
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30.04.2021 16:37 Ответить
ну да... они своих граждан и их землю и имущество потом отстаивать должны...
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30.04.2021 17:07 Ответить
А вообще старушка Европа наконец-то начала осознавать очевидное. Видимо путлефюрер рубли к концу подходят.
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30.04.2021 16:38 Ответить
В первую очередь, старушка получила волшебный пендель блоагодаря позиции США периода Байдена ...
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30.04.2021 16:39 Ответить
Согласен, без байденпенделя не обошлось.
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30.04.2021 16:46 Ответить
Куда полезнее для ЕС было бы наконец прозреть,
что для начала полномасштабной войны именно достройка СП2 развязывает ***** руки куда сильнее чем раздача паспортов в ОРДЛО
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30.04.2021 16:38 Ответить
Да, российские пропагандоны постоянно кричат, что "Ррррассия защитит своих граждан в ДНРЛНР". Гитлер тоже использовал эту мульку для захвата Чехословакии". Украине надо было сразу принять закон, лишающий украинского гражданства всех, кто получит российский паспорт. Тогда бы донбасяне триста раз бы подумали, прежде чем бежать за российским паспортом. Потому что все они не хотят отказываться от няшечек, которые они получают от Украины - пенсии, детские выплаты, соцвыплаты, безвиз. Все они пооформляли в Украине выплаты для беженцев, хотя беженцами не являются.
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30.04.2021 16:39 Ответить
Даунбасяне и подумать это разные категории понимания объективной реальности.
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30.04.2021 16:44 Ответить
тут уся справа у процентному співвідношенні. Я ще не зустрічала справді біженців з донбасу. Лише по телеку бачила... А ось ПРИЕДЖИХ наглих морд = скільки завгодно з Лугандоніі, в мене поруч на квартирі живуть... комуналку не платят, засрали все парадне... гадять, смалять, харкають, за псом не прибирають... Бєжєнці епти.... Ніде не працюють.... Але нову іномарку вже купили... вечно в АТБ бачу та в Новусі як повними телегами скуповують усе... зашугали всіх хто поруч живе... Участковому - пофиг.
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30.04.2021 17:19 Ответить
Как правило это потомки завезенных на Донбасс нищебродствующих кацапов в пустые дома умерших от голодомора украинцев. Что же толкового от них ждать?
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30.04.2021 17:23 Ответить
- Ну шо господа, чем займемся?
- Придумал! Давайте обеспокоенность выскажем
- Не вариант. Уже обо всем высказывали.
- Придумал! Читал где-то что там на Донбасе российские паспорта жителям раздают
- И шо?
- И ничего. Озабоченность выскажем, а юристы там формулировки придумают.
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30.04.2021 16:48 Ответить
За семь лет уже столько с ЕС высрали сожалений ,что уже пора переходить к ...
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30.04.2021 16:52 Ответить
Россия может использовать выдачу своих паспортов в ОРДЛО как повод для развязывания войны, - Евросоюз - Цензор.НЕТ 6083
Россия может использовать выдачу своих паспортов в ОРДЛО как повод для развязывания войны, - Евросоюз - Цензор.НЕТ 393
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30.04.2021 16:59 Ответить
В Крыму разве ходит гривна?
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30.04.2021 20:52 Ответить
Получил паспорт? Вьезд сюда запретить ,пенсии запретить.С этой фигнёй пора заканчивать это уже надоело !
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30.04.2021 17:40 Ответить
Она может ********* сама по себе, и развязать что захочет, против слабее себя, Гниды.
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30.04.2021 17:45 Ответить
а что по выдаче пачпартов а с курицей табака на оккупированных и аннексированных территориях, ООН, в лице своих многочисленных структур, хочет сказать?!))
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30.04.2021 18:14 Ответить
Лише один закон,про заборону знаходження громадян Росії на терріторії України,до десяти років ув'язненя за порушення.
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30.04.2021 18:55 Ответить
Раздать паспорта Германии в Калиненграде (100% все будут немцами) все расгребут за пол часа.И вот исконные земли германии возвращаются назад .По Рустехнологии. И пусть хоть пукнут.
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30.04.2021 20:18 Ответить
Паэтаму усякий мардовский член пойманый с мардовскай мутантной курицей подлежит уничтожению на месте как тырарист.
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30.04.2021 20:55 Ответить
Она может ********* сама по себе, и развязать что захочет, против слабее себя, Гниды.
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30.04.2021 22:06 Ответить
Неужели поняли ?
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01.05.2021 06:55 Ответить
 
 