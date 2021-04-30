Книжный рынок Украины рядом с российским - это маленький магазин у дома, стоящий стена к стене с огромным гипермаркетом, - Красовицкий

Украинский рынок наполнился в значительной степени не просто российской книгой, а российской книгой по цене в 2,5 раза дешевле украинской.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказал генеральный директор крупнейшего украинского издательства "Фолио" Александр Красовицкий.

По его словам, прошлом году проблема заключалась в том, что из России не только продолжали ехать книги по предыдущим лицензиям, но и в значительной степени из-за тех же проблем в России.

"Когда государство не сильно помогало издателям дополнительно, многие из них решили подчистить склады путем скидок. И весь этот слив пошел в Украину. Давайте поймем, что украинский книжный рынок рядом с российским(как и рядом с польским, например), это маленький магазин у дома, стоящий стена к стене с огромным гипермаркетом", - объяснил он.

Красовицкий добавил, что часть книг попала контрабандой.

"Таким образом, украинский рынок наполнился в значительной степени не просто российской книгой, а российской книгой по цене в 2,5 раза дешевле украинской", - подчеркнул гендиректор издательства.

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Читайте: Ввоз в Украину одного из российских изданий "Мастера и Маргариты" запрещен в 2019-м, но книгу в другом издании можно свободно купить, - Красовицкий