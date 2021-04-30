Книжный рынок Украины рядом с российским - это маленький магазин у дома, стоящий стена к стене с огромным гипермаркетом, - Красовицкий
Украинский рынок наполнился в значительной степени не просто российской книгой, а российской книгой по цене в 2,5 раза дешевле украинской.
Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказал генеральный директор крупнейшего украинского издательства "Фолио" Александр Красовицкий.
По его словам, прошлом году проблема заключалась в том, что из России не только продолжали ехать книги по предыдущим лицензиям, но и в значительной степени из-за тех же проблем в России.
"Когда государство не сильно помогало издателям дополнительно, многие из них решили подчистить склады путем скидок. И весь этот слив пошел в Украину. Давайте поймем, что украинский книжный рынок рядом с российским(как и рядом с польским, например), это маленький магазин у дома, стоящий стена к стене с огромным гипермаркетом", - объяснил он.
Красовицкий добавил, что часть книг попала контрабандой.
"Таким образом, украинский рынок наполнился в значительной степени не просто российской книгой, а российской книгой по цене в 2,5 раза дешевле украинской", - подчеркнул гендиректор издательства.
Полный текст интервью с Александром Красовицким читайте здесь.
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аж дві газети україномовні,
решта -на языке...
Это как Соловьёв ( Шапиро ) , но только писатель . Чтиво для душевнобольных , не состоявшихся умственно .
Как , по-вашему , Захар Прилепин - это писатель ?
По-моему , это говно ...
Не розумію, от навіщо? Навіщо витрачати целюлозу?
Кажу відверто - качаю з онлайн бібліотек та торентів.
Але, от наприклад, книжки, написані ветеранами-побратимами купляв принципово, але теж в електронному форматі. І нехай навіть за ціною друкованої.
а де українськи кросворди?
Навіть цензор по замовчування відкривається російською.
Какая разніца?
. В Восточной Украине, в Мариуполе в частности. А на русском языке с Москвы везли, с Ленинграда. В 90- х годах бизнес книжный был: с Харькова книжки везли пачками, с той же Москвы. Интернета тогда не было
от неправда, рiвно навпаки. якраз в 70-тi, 80-тi світової класики українською було набагато бiльше, нiж рассєянською, тобто кацапською. за макулатуру i таке iнше...
коли Ваше дитинство було? якi роки?
УГ.
А ОСТАННІ РОКІВ 30-ТЬ -ватна пропаганда..
противники цих тез НАЗВІТЬ ЯКИЙСЬ ТВІР.