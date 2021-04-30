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Книжный рынок Украины рядом с российским - это маленький магазин у дома, стоящий стена к стене с огромным гипермаркетом, - Красовицкий

Книжный рынок Украины рядом с российским - это маленький магазин у дома, стоящий стена к стене с огромным гипермаркетом, - Красовицкий

Украинский рынок наполнился в значительной степени не просто российской книгой, а российской книгой по цене в 2,5 раза дешевле украинской.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказал генеральный директор крупнейшего украинского издательства "Фолио" Александр Красовицкий.

По его словам, прошлом году проблема заключалась в том, что из России не только продолжали ехать книги по предыдущим лицензиям, но и в значительной степени из-за тех же проблем в России.

"Когда государство не сильно помогало издателям дополнительно, многие из них решили подчистить склады путем скидок. И весь этот слив пошел в Украину. Давайте поймем, что украинский книжный рынок рядом с российским(как и рядом с польским, например), это маленький магазин у дома, стоящий стена к стене с огромным гипермаркетом", - объяснил он.

Красовицкий добавил, что часть книг попала контрабандой.

"Таким образом, украинский рынок наполнился в значительной степени не просто российской книгой, а российской книгой по цене в 2,5 раза дешевле украинской", - подчеркнул гендиректор издательства.

Полный текст интервью с Александром Красовицким читайте здесь.

Читайте: Ввоз в Украину одного из российских изданий "Мастера и Маргариты" запрещен в 2019-м, но книгу в другом издании можно свободно купить, - Красовицкий

Автор: 

книги (630) россия (95402) издательское дело (59) Красовицкий Александр (8)


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Топ комментарии
+7
зайдіть на Укрпошту
і Ви побачите :
аж дві газети україномовні,
решта -на языке...
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30.04.2021 16:33
+7
Кацапские книги - это отрава , яд для ума .
Это как Соловьёв ( Шапиро ) , но только писатель . Чтиво для душевнобольных , не состоявшихся умственно .
Как , по-вашему , Захар Прилепин - это писатель ?
По-моему , это говно ...
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30.04.2021 16:41
+5
"руський" - нема такого "язика ". По кацапски : русский язык , або російська мова в перекладі . Руський від слова Русь. Де кацапи , а де Русь - то різні речі...
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30.04.2021 16:46
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Так в Україні ущємляють руський 👅 язик.
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30.04.2021 16:26 Ответить
"руський" - нема такого "язика ". По кацапски : русский язык , або російська мова в перекладі . Руський від слова Русь. Де кацапи , а де Русь - то різні речі...
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30.04.2021 16:46 Ответить
не руський, а рассєянський, тобто кацапський...кацапо-ординьский койне.
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30.04.2021 21:10 Ответить
Если много читают - почему дебилы?
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30.04.2021 16:27 Ответить
Наверно интернет не у всех есть.
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30.04.2021 18:51 Ответить
Ну,мабуть,не то читають.
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30.04.2021 19:00 Ответить
питання в тому, що читають, а раз дебіли, значить читають різне лайно
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30.04.2021 22:43 Ответить
зайдіть на Укрпошту
і Ви побачите :
аж дві газети україномовні,
решта -на языке...
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30.04.2021 16:33 Ответить
Так хто зараз читає газети, крім пенсіонерів, давайте їх перед смертю навчимо української мови
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30.04.2021 18:17 Ответить
а в чому проблема, не хочуть, нехай на родіну фігачать, і пенсійному добре і менше за щмарклю чи зажопу голосувати будуте
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30.04.2021 22:46 Ответить
Последняя книга, которую читал - бестселлер Януковича. Следующую, которую прочту - мемуары доцента Кивы.
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30.04.2021 16:38 Ответить
Открою Красовицкому "тайну": любой рынок Украины по сравнению с российским - это ларек. И шо? Не знаешь что делать - иди на завод работать.
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30.04.2021 16:39 Ответить
Нах этого сепара жиденка ваще слушать
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30.04.2021 16:40 Ответить
Кацапские книги - это отрава , яд для ума .
Это как Соловьёв ( Шапиро ) , но только писатель . Чтиво для душевнобольных , не состоявшихся умственно .
Как , по-вашему , Захар Прилепин - это писатель ?
По-моему , это говно ...
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30.04.2021 16:41 Ответить
Ну так значит надо переводить украинских писателей на русский язык. И продавать книги украинских типографий на русском языке. На " украинском русском". Или сразу на двух языках. А что делать? Паспорт старый же на двух языках идёт. Если есть спрос, то надо же удовлетворять. Так лучше, чем контрабандное .
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30.04.2021 18:57 Ответить
та не тільки по твоєму, а впринципі.
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30.04.2021 22:47 Ответить
Не согласен с этой новостью. Перед новым годом купил в интернете где-то пять книг известных авторов на украинском. Например "learning science", "js для детей" и тд. Самая дорогая обошлась в 200 грн, самая дешевая где-то 110. Аналоги на кацапском сильно дороже были.
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30.04.2021 16:43 Ответить
Кстати,это правда,я тоже это заметил.
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30.04.2021 19:02 Ответить
я майже не купую книг російською мовою (лише у тому випадку, коли це мова оригіналу)
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30.04.2021 16:51 Ответить
Перепрошую, звичайно, але хто зараз читає книжки в паперовому форматі?
Не розумію, от навіщо? Навіщо витрачати целюлозу?
Кажу відверто - качаю з онлайн бібліотек та торентів.
Але, от наприклад, книжки, написані ветеранами-побратимами купляв принципово, але теж в електронному форматі. І нехай навіть за ціною друкованої.
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30.04.2021 17:00 Ответить
уподьом перед ****** і заплачємо ат бєссілія так ця гнида намєкає?
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30.04.2021 17:01 Ответить
о вы не представляете как хитрожопо кацапы распространяют своё срано-лживое "величие" посредством распространения и выпуска кроссвордов и сканвордов миллионными тиражами...
а де українськи кросворди?
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30.04.2021 17:19 Ответить
В "Україні молодій" щотижня, здається)
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30.04.2021 17:40 Ответить
Хотелось в телеграмм подписаться на украинские юмористические каналы, чтобы анекдоты читать. В общем - нету.
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30.04.2021 19:00 Ответить
А гебельс-понос по параша-ТВ - вообще беcплатно
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30.04.2021 17:35 Ответить
А где развлекаловка на украинском языке? Где сериалы типа мыльных , детективных, боевички, женские мелодрамы?
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30.04.2021 19:05 Ответить
#ітакпаймут
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30.04.2021 22:50 Ответить
Ну і хто у цьому винен?
Навіть цензор по замовчування відкривається російською.
Какая разніца?
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30.04.2021 17:39 Ответить
Я з дитинства читав російською, бо світової класики українською майже не було. І так звик, що ледве перейшов на українські книги, тепер їх багато, слава Богу.
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30.04.2021 17:42 Ответить
Вот не надо вводить в заблуждение. В советское время на территории Украины хорошую книгу на русском было проблемно найти в магазине. Помню в Доме книги вся фантастика на украинском лежала, приключения
. В Восточной Украине, в Мариуполе в частности. А на русском языке с Москвы везли, с Ленинграда. В 90- х годах бизнес книжный был: с Харькова книжки везли пачками, с той же Москвы. Интернета тогда не было
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30.04.2021 19:13 Ответить
В савэцкое время вообще книг в магазинах нормальных не было (Киев). Приходилось мукулатуру собирать, а потом менять ее на мировую классику. А гусского дерьма было полным-полно, например в Пассаже.
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30.04.2021 19:23 Ответить
Я з дитинства читав російською, бо світової класики українською майже не було

от неправда, рiвно навпаки. якраз в 70-тi, 80-тi світової класики українською було набагато бiльше, нiж рассєянською, тобто кацапською. за макулатуру i таке iнше...
коли Ваше дитинство було? якi роки?
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30.04.2021 21:15 Ответить
80-90, батьки за зарплату виписували багатотомники класики, вибору українською не було, хіба що поодинокі.
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02.05.2021 10:57 Ответить
Хто заважає заборонити імпорт книг з РФ. А якою мовою друкувати книги в Україні, це питання попиту. Хто якою мовою захоче купити, той повинен мати право придбати улюблену кнігу.І поки по Україні бігають Ківа, Рабинович, Аваков не треба розводити сморід навколо мови на якому видають книги, підкреслю, українські видавництва
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30.04.2021 18:29 Ответить
Аваков , кстати, за "украинский русский" высказывался. Так что он с вами согласился бы.
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30.04.2021 19:15 Ответить
останні років 50-ть НЕ ІСНУЄ РОСІЙСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ ВЗАГАЛІ..
УГ.
А ОСТАННІ РОКІВ 30-ТЬ -ватна пропаганда..

противники цих тез НАЗВІТЬ ЯКИЙСЬ ТВІР.
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30.04.2021 21:49 Ответить
 
 