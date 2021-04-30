Жена Чауса просит Зеленского вмешаться в поиски ее мужа, в случае игнорирования грозит обращением в международные инстанции

Жена украинского экс-судьи Николая Чауса, который исчез в Молдове 3 апреля, обратилась с заявлением к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой вмешаться в поиски ее мужа.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Светлана Чаус сообщила изданию hromadske, предоставив копию документа.

"Мой муж не собирался уклоняться от правосудия. Он ожидал решения, чтобы в соответствии с процедурой вернуться в Украину и защищать себя от незаконного преследования со стороны работников НАБУ", — отметила в заявлении Светлана Чаус.

Также она подчеркнула, что в случае игнорирования президентом ее заявления она будет обращаться в международные инстанции.

"Если же спецслужбы и в дальнейшем будут незаконно удерживать моего мужа, мы будем продолжать обращаться ко всем лидерам европейских и мировых государств. Семья и адвокаты будут принимать все необходимые меры, чтобы вернуть Николая Чауса живым", — написала женщина.

В то же время адвокат экс-судьи Александр Вишневый отметил, что украинские правоохранители до сих пор не открыли уголовное производство по факту похищения Николая Чауса, хотя они обращались с соответствующими заявлениями. В частности, об отсутствии уголовного производства заявила генеральный прокурор Ирина Венедиктова, подчеркнув: "Когда зарегистрируют производство, мы будем этим заниматься".

"Мы подали им заявление о преступлении 12 апреля, а они даже производство не открыли. Так чем же они будут заниматься?", — отметил адвокат экс-судьи.

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Напомним, 9 августа 2016 года судья Николай Чаус был задержан сотрудниками НАБУ за получение взятки в размере $150 тыс. Сразу после этого судья ушел в отпуск, где находился с 10 августа по 1 сентября 2016 года. 6 сентября Верховная Рада дала согласие на арест судьи. Однако к этому времени судья покинул территорию Украины и 12 сентября 2016 года он был объявлен в розыск. В марте 2017-го Чаус был задержан на территории Молдовы, где находится до сих пор. В июле 2017 года в Высший совет правосудия поступила жалоба Нели Ластовки на систематическое отсутствие Чауса на работе, после чего 2 августа в отношении судьи было открыто дисциплинарное дело.

4 октября 2017 года Третья Дисциплинарная палата Совета правосудия отстранила Николая Чауса от осуществления правосудия и рекомендовала его уволить. 6 октября стало известно, что Молдова отказала Чаусу в политическом убежище. В настоящее время в Кишиневе рассматривается дело об экстрадиции судьи в Украину.

4 апреля 2021 года стало известно, что в Молдове неизвестные похитили Чауса. На следующий день в МВД Молдовы сообщили, что находившегося в Кишиневе украинского судью Николая Чауcа похитили иностранные граждане. Они уже покинули Молдову, перейдя молдавско-украинскую границу.

Подробнее о ситуации с судьей Чаусом читайте в статье главреда Цензор.НЕТ Юрия Бутусова: "Похищение судьи Чауса сотрудниками ГУР МО: скандал в Молдове ради дискредитации Бурбы и Вагнергейта".