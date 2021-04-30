Жена Чауса просит Зеленского вмешаться в поиски ее мужа, в случае игнорирования грозит обращением в международные инстанции
Жена украинского экс-судьи Николая Чауса, который исчез в Молдове 3 апреля, обратилась с заявлением к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой вмешаться в поиски ее мужа.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Светлана Чаус сообщила изданию hromadske, предоставив копию документа.
"Мой муж не собирался уклоняться от правосудия. Он ожидал решения, чтобы в соответствии с процедурой вернуться в Украину и защищать себя от незаконного преследования со стороны работников НАБУ", — отметила в заявлении Светлана Чаус.
Также она подчеркнула, что в случае игнорирования президентом ее заявления она будет обращаться в международные инстанции.
"Если же спецслужбы и в дальнейшем будут незаконно удерживать моего мужа, мы будем продолжать обращаться ко всем лидерам европейских и мировых государств. Семья и адвокаты будут принимать все необходимые меры, чтобы вернуть Николая Чауса живым", — написала женщина.
В то же время адвокат экс-судьи Александр Вишневый отметил, что украинские правоохранители до сих пор не открыли уголовное производство по факту похищения Николая Чауса, хотя они обращались с соответствующими заявлениями. В частности, об отсутствии уголовного производства заявила генеральный прокурор Ирина Венедиктова, подчеркнув: "Когда зарегистрируют производство, мы будем этим заниматься".
"Мы подали им заявление о преступлении 12 апреля, а они даже производство не открыли. Так чем же они будут заниматься?", — отметил адвокат экс-судьи.
Напомним, 9 августа 2016 года судья Николай Чаус был задержан сотрудниками НАБУ за получение взятки в размере $150 тыс. Сразу после этого судья ушел в отпуск, где находился с 10 августа по 1 сентября 2016 года. 6 сентября Верховная Рада дала согласие на арест судьи. Однако к этому времени судья покинул территорию Украины и 12 сентября 2016 года он был объявлен в розыск. В марте 2017-го Чаус был задержан на территории Молдовы, где находится до сих пор. В июле 2017 года в Высший совет правосудия поступила жалоба Нели Ластовки на систематическое отсутствие Чауса на работе, после чего 2 августа в отношении судьи было открыто дисциплинарное дело.
4 октября 2017 года Третья Дисциплинарная палата Совета правосудия отстранила Николая Чауса от осуществления правосудия и рекомендовала его уволить. 6 октября стало известно, что Молдова отказала Чаусу в политическом убежище. В настоящее время в Кишиневе рассматривается дело об экстрадиции судьи в Украину.
4 апреля 2021 года стало известно, что в Молдове неизвестные похитили Чауса. На следующий день в МВД Молдовы сообщили, что находившегося в Кишиневе украинского судью Николая Чауcа похитили иностранные граждане. Они уже покинули Молдову, перейдя молдавско-украинскую границу.
Подробнее о ситуации с судьей Чаусом читайте в статье главреда Цензор.НЕТ Юрия Бутусова: "Похищение судьи Чауса сотрудниками ГУР МО: скандал в Молдове ради дискредитации Бурбы и Вагнергейта".
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Этот шустрозадый Чаус уже один раз имитировал
свое похищение - после которого всплыл в Молдове...
...а после того как Молдова отказала ему в политическом
убежище и его крыша Додон проиграл выборы, а на горизонте
замаячила депортация - резко случилось новое "похищение"?
не надо вестись на вбросы всякой фигни...
...ибо, если бы Чаус знал о Порохе какой то стоящий компромат,
то он бы не бегал от Янелоха ни в какую Молдову
- а спокойно слил бы этот компромат ЗЕленым
которые закрыли бы его дело и он брал бы дальше взятки в своем суде...
А по твоему получается, что: Чаус честный судья,
сбежал в Молдову - чтобы не давать компромат на Порошенко?
Но Клоун тупо морозился, как впрочем и всегда когда делал какую нибудь лажу! Нужно понимать, что это международные отношения, тут тупо морозится, в надежде что все забудется нельзя! В данном случае, он не только совершил противоправное действие в международном масштабе, но и подставил первое дружественное к Украине а не Московии молдавское правительство, подорвав их рейтинг внутри страны!
Это идиотизм просто фиеерических масштабов
В случае его обнаружения .
https://www.youtube.com/watch?v=nv2n7AphzZI
Просто тому що це мегаідіотизм за тиждень до екстрадиції. Але...
Хотя есть отличная идея - арест жены Чауса за убийство Чауса. Аваков сделает легко.
То перетворює це в гівно.
Якщо Зєля береться за гівно
То просто витрачає менше сил. (с) Дослівний нехудожній переклад з вєлікоросійського нарєчія на людську мову.
Ты асиль внимательно, по пунктам, с паузами.
1. Адвокаты ПРЕДПОЛОЖИЛИ, что по их мнению (мыслям) чауса похитили украинские спецслужбы. Все. НИКАКИХ доказательств. Чаус пропал в Молдавии, напомню
2. КАК и главное ПОЧЕМУ государство Украина должно вмешываться в поиски чауса который пропал в другой стране??? Это же бред Они не могут разыскивать в чужой стране, разве негласно.
3. Пропал в Молдавии, а открыть дело должны в Украине? Напомню этот боров сбежал. Дело уже открыли. По хорошему этому борову нужно давать пожизненное заключение с конфискацией. Но домик полюбе на маму/папу. Ага. А откда бабло у них - то таке.
4. Фактов конкретных НЕТ, НЕТУ. Зато вой поднялся
5. Задержали свиноматку со 150 000 баксов. Не думаю что это первая взятка, а до этого он жил как святой. Это легко логично доказать показав "хибару" нищего. ага. На зарплату строил, лично с женой. А между перекурами летали на отдых каждый годик.
Самое умилительное чаус хотел САМ приехать.
Напомните курице-воровайке, что вмешиваться в дела чужой страны президент не может НИКАК.
Адвокат-проститутки "предположили" !!! что его МОГЛИ (или нет) похитить спецслужбы. Это чтоб их за сладкие попки не взяли. Думаем, предполагаем.
А из всего этого курица и остальные подняли вой.
И вишенкана торте - открыть уголовное дело о пропаже в другом государстве
Вы там не мешайте наркоту с бухлом
Так, что не парься, гуляй себе на наворованные бабки и заведи на эти бабки двух молодых ******.
Клоун отримав свого Гонгадзе
Побажання Чаусу здоровля.