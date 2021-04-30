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Жена Чауса просит Зеленского вмешаться в поиски ее мужа, в случае игнорирования грозит обращением в международные инстанции

Жена Чауса просит Зеленского вмешаться в поиски ее мужа, в случае игнорирования грозит обращением в международные инстанции

Жена украинского экс-судьи Николая Чауса, который исчез в Молдове 3 апреля, обратилась с заявлением к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой вмешаться в поиски ее мужа.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Светлана Чаус сообщила изданию hromadske, предоставив копию документа.

"Мой муж не собирался уклоняться от правосудия. Он ожидал решения, чтобы в соответствии с процедурой вернуться в Украину и защищать себя от незаконного преследования со стороны работников НАБУ", — отметила в заявлении Светлана Чаус.

Также она подчеркнула, что в случае игнорирования президентом ее заявления она будет обращаться в международные инстанции.

"Если же спецслужбы и в дальнейшем будут незаконно удерживать моего мужа, мы будем продолжать обращаться ко всем лидерам европейских и мировых государств. Семья и адвокаты будут принимать все необходимые меры, чтобы вернуть Николая Чауса живым", — написала женщина.

В то же время адвокат экс-судьи Александр Вишневый отметил, что украинские правоохранители до сих пор не открыли уголовное производство по факту похищения Николая Чауса, хотя они обращались с соответствующими заявлениями. В частности, об отсутствии уголовного производства заявила генеральный прокурор Ирина Венедиктова, подчеркнув: "Когда зарегистрируют производство, мы будем этим заниматься".

"Мы подали им заявление о преступлении 12 апреля, а они даже производство не открыли. Так чем же они будут заниматься?", — отметил адвокат экс-судьи. 

Читайте также: У Зеленского блокируют расследование дела о похищении Чауса, - нардеп "ЕС" Павленко

Напомним, 9 августа 2016 года судья Николай Чаус был задержан сотрудниками НАБУ за получение взятки в размере $150 тыс. Сразу после этого судья ушел в отпуск, где находился с 10 августа по 1 сентября 2016 года. 6 сентября Верховная Рада дала согласие на арест судьи. Однако к этому времени судья покинул территорию Украины и 12 сентября 2016 года он был объявлен в розыск. В марте 2017-го Чаус был задержан на территории Молдовы, где находится до сих пор. В июле 2017 года в Высший совет правосудия поступила жалоба Нели Ластовки на систематическое отсутствие Чауса на работе, после чего 2 августа в отношении судьи было открыто дисциплинарное дело.

4 октября 2017 года Третья Дисциплинарная палата Совета правосудия отстранила Николая Чауса от осуществления правосудия и рекомендовала его уволить. 6 октября стало известно, что Молдова отказала Чаусу в политическом убежище. В настоящее время в Кишиневе рассматривается дело об экстрадиции судьи в Украину.

4 апреля 2021 года стало известно, что в Молдове неизвестные похитили Чауса. На следующий день в МВД Молдовы сообщили, что находившегося в Кишиневе украинского судью Николая Чауcа похитили иностранные граждане. Они уже покинули Молдову, перейдя молдавско-украинскую границу.

Подробнее о ситуации с судьей Чаусом читайте в статье главреда Цензор.НЕТ Юрия Бутусова: "Похищение судьи Чауса сотрудниками ГУР МО: скандал в Молдове ради дискредитации Бурбы и Вагнергейта".

Автор: 

Зеленский Владимир (20260) похищение (1685) расследование (3040) Чаус Николай (330)


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Топ комментарии
+30
Оце ЗЕлений віслюк встряг. Знайшов пригоди на свою жопу "Что ни делает дурак - всё он далает не так"
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30.04.2021 16:26
+11
Именно потому, что это мегаидиотизм, первым в голову приходит ЗЕ и его команда.
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30.04.2021 16:37
+10
Так вроде уже вмешался - все засрано-обосрано)
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30.04.2021 16:27
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Оце ЗЕлений віслюк встряг. Знайшов пригоди на свою жопу "Что ни делает дурак - всё он далает не так"
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30.04.2021 16:26 Ответить
Та при чем тут Янелох? Зачем ему нужен этот судьишка?
Этот шустрозадый Чаус уже один раз имитировал
свое похищение - после которого всплыл в Молдове...
...а после того как Молдова отказала ему в политическом
убежище и его крыша Додон проиграл выборы, а на горизонте
замаячила депортация - резко случилось новое "похищение"?
не надо вестись на вбросы всякой фигни...
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30.04.2021 17:07 Ответить
Извини, но фигню тут ты пишешь. Чаус был ОЧЕНЬ нужен ЗЕлёному ослу. С его помощью, ЗЕмудак хотел нарыть доказы против Пороха. Вот и выкрали. Но у даурака всё1 пошло как обычно - через жо... Вот тебе сссыль на филоьм, там всё по полочкам с доказами: https://youtu.be/xx1lZIMUbN4 ССЫЛКА
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30.04.2021 17:09 Ответить
Извини но твоя версия полная бредятина...
...ибо, если бы Чаус знал о Порохе какой то стоящий компромат,
то он бы не бегал от Янелоха ни в какую Молдову
- а спокойно слил бы этот компромат ЗЕленым
которые закрыли бы его дело и он брал бы дальше взятки в своем суде...
А по твоему получается, что: Чаус честный судья,
сбежал в Молдову - чтобы не давать компромат на Порошенко?
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30.04.2021 17:15 Ответить
Если бы это был не он, то выступил бы с заявлением, что мы тут непричем, пошел навстречу просьбе молдавской стороны дать осмотреть машину посла на которой как предполагалось вывезли Чуаса...
Но Клоун тупо морозился, как впрочем и всегда когда делал какую нибудь лажу! Нужно понимать, что это международные отношения, тут тупо морозится, в надежде что все забудется нельзя! В данном случае, он не только совершил противоправное действие в международном масштабе, но и подставил первое дружественное к Украине а не Московии молдавское правительство, подорвав их рейтинг внутри страны!
Это идиотизм просто фиеерических масштабов
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30.04.2021 19:14 Ответить
Так вроде уже вмешался - все засрано-обосрано)
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30.04.2021 16:27 Ответить
проще его уже отпустить
Жена Чауса просит Зеленского вмешаться в поиски ее мужа, в случае игнорирования грозит обращением в международные инстанции - Цензор.НЕТ 8008
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30.04.2021 16:27 Ответить
чем больше орет эта хайловая ммм.(ну да ладно...) тем больше не верю что его Украили тут явно какая хрень с участием ФСБ играется или бандитов... что мог сказать Чаус такого зелоенском даже на Порошенко что мол ему дали команду пусть даже и сам Порощенко и что в чем прикол... слова Порошенко против помета судьи взяточника Чайса....не более чем...
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30.04.2021 17:08 Ответить
Хоть одно трезвое мнение...
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30.04.2021 17:16 Ответить
Поищите лучше крепкий , занозистый кол , на который этого судью нужно и посадить .
В случае его обнаружения .
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30.04.2021 16:30 Ответить
От і у Зєлєнского образно кажучи з'явився свій Гонгадзе. Чому образно? Бо стає гидко від того, що з Гонгадзе будуть порівнювати суддю-забарника, з якого таки зроблять мученика, коли хтось випадково знайде чи то голову, чи то тіло.
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30.04.2021 16:31 Ответить
путать это преступное ничтожество - чауса, с чистым и незапятнанным Гонгадзе - кощунственно.
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30.04.2021 16:49 Ответить
Ні в якому разі не являючись прихильником зелені,хочу запитати,чи є якісь докази причетності зеленського до зникнення цієї суддівської падалі?
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30.04.2021 16:51 Ответить
https://youtu.be/xx1lZIMUbN4
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30.04.2021 16:55 Ответить
І що,це доводить причетність української влади?
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30.04.2021 16:59 Ответить
тю, ти б зразу сказав, що ЗЕбіл. А я тут розпинаюсь, вважаючи чувака мислячою істотою. А воно - ЗЕбіл. Тьху...
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30.04.2021 17:02 Ответить
Чоловіче,я деякий час читаю твої коментарі і все більше переконуюся,що ти провокатор,який вдає з себе порохобота.
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30.04.2021 17:05 Ответить
ЗЕбіл, мені глибоко фіолетово, що ти про мене думаєш. Гуляй собі - і якнайдалі...
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30.04.2021 17:10 Ответить
Джура а ты посмотрел- что там на том видосике к слову сказать канал Прямой принадлежащий Порошенко... ЧАУС -КОТОРЫЙ НЕЛЕГАЛЬНО (**ЕЩЕ 500 РАЗ ВЫУЧИ СЛОВО НЕЛЕГАЛЬНО)*** ПОПАЛ В МОЛДАВИЮ.... о КАКОЙ ЭКСТРАДИЦИ И ВЫДАЧЕ И КАКИЕ ВОПЛИ ВООБЩЕ МОЖЕТ ВАРНЯКАТЬ МАДАМ САНДУи Молдова .. покрываая нелегала взяточника судью.... ну если мы революционной необходимостью будем типа добиваться закона то таки да.. очередное ДНО только не у Зеленского (при всем моем к нему неуважении) а Молдова явно умышленно или нет внянута в ккакие то комбинации....против Украины...
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30.04.2021 17:13 Ответить
Докази - це його мовчання.
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30.04.2021 16:59 Ответить
А що,президент будь-якої держави зобов'язаний коментувати зникнення втікача-злодія?
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30.04.2021 17:01 Ответить
Не зникнення, а викрадення. І робити все для розслідування. А він розслідує як у кремлі отруєння Навального...
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30.04.2021 17:06 Ответить
таки да Иногда лучше молчать от слова вообще.....
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30.04.2021 17:14 Ответить
Такі ж самі, як і у мародер ті Порошенка. 😊 Тепер серйозно. Чи є докази, чи нема - то вже не має значення. Головне, що на відеокамерах (молдовських) зафіксовані працівники українського посольства. Це або д пломати, або працівники ГУР під прикриттям. І робота і одних, і других підпорядковується президенту. Зв'язок з Єрмаком вже встановлено. Єрмак - креатура Зєлєнского. Тому відповідати буде він. Якщо не здасть Єрмака і всю його братію. А ми розуміємо, що не здасть. Бо то не в його силах. Ви справді вважаєте, що Кучма особисто причетний до вбивства Гонгадзе? А пляма на Кучмі. І буде до кінця життя. Кацапська розвідка чудово використовує помилки Зєлєнского у підборі кадрів. Тому нехай Зєля звинувачує лише себе.
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30.04.2021 17:08 Ответить
Да... Нашли помет волнистого попугайчика.
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30.04.2021 20:21 Ответить
А Зеля откуда знает???
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30.04.2021 16:32 Ответить
"Чаус живий? Колишній розвідник зливає сенсацію! "
https://www.youtube.com/watch?v=nv2n7AphzZI
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30.04.2021 16:33 Ответить
10 до 1 що зебіли до викрадення непричетні.
Просто тому що це мегаідіотизм за тиждень до екстрадиції. Але...
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30.04.2021 16:34 Ответить
Именно потому, что это мегаидиотизм, первым в голову приходит ЗЕ и его команда.
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30.04.2021 16:37 Ответить
, как говорил Ейнштейн есть две бесконечные вещи - Вселенная и человеческая глупость, но в первом я не уверен.
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30.04.2021 16:40 Ответить
Дуже можливо,що чаус з допомогою друзів з українських спецслужб зімітував своє "викрадення",а "бузутішна" дружина грає на публіку.
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30.04.2021 16:56 Ответить
Тому в нас ніхто не відповідає президенту Молдови і не розслідує нічого...
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30.04.2021 17:08 Ответить
Клоун не думает и бумаги не изучает! И я на 200% уверен, что он не знал про его готовящуюся экстрадицию. Вполне было достаточно, чтобы ему посоветовали, типа мы все устроим, это будет классно для рейтинга....
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30.04.2021 19:18 Ответить
она делает в точности наоборот если хочет, конечно, мужа обратно получить
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30.04.2021 16:34 Ответить
А як вона повинна діяти? Зв'язатися з представниками ОП, щоб ті влаштували зустріч де вона переконуватиме його сказати на камеру все що потрібно?
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30.04.2021 16:42 Ответить
та много вариантов - как один из самых крайних - начать давать интервью что психическое здоровье супруга последнее время (пару лет) крепко пошатнулось и дало трещину и тд. в таком роде
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30.04.2021 16:44 Ответить
ВСЕ, що скаже Чаус не буде мати НІЯКИХ юридичних наслідків, бо всі дії відбуваються поза законом. Є два варіанти - ліквідувати або признати що обісрались, другий варіант - це менший термін ув"язнення для чинного Гаранта Бубочки.
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30.04.2021 16:45 Ответить
Та отож !
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30.04.2021 16:56 Ответить
Теперь ЗЕ еще и жену Чауса должен куда-то деть пока она не обратилась в международные инстанции.

Хотя есть отличная идея - арест жены Чауса за убийство Чауса. Аваков сделает легко.
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30.04.2021 16:36 Ответить
Да , опыт там есть. Ведь всем же понятно, что эта жена - "увлекшись ультранационалистическими идеями, культивируя величие арийской расы, разделение общества по принципу национальной принадлежности, стремясь сделать свои взгляды объектом внимания общественности...".
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30.04.2021 16:52 Ответить
Якщо Зєля за щось береться
То перетворює це в гівно.
Якщо Зєля береться за гівно
То просто витрачає менше сил. (с) Дослівний нехудожній переклад з вєлікоросійського нарєчія на людську мову.
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30.04.2021 16:38 Ответить
Пусть лучше расскажет, где он прячется!
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30.04.2021 16:39 Ответить
Это что же она хочет, что бы Вова сам у себя её мужа поискал?
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30.04.2021 16:47 Ответить
искать чауса за кордоном не входит в обязанность наших служб. преступник сам туду удрал, пусть жена его сама и ищет, за бабло в банках котрые произростает в их огороде... или просит Молдову его искать...
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30.04.2021 16:48 Ответить
Задаю очевидный вопрос. Есди рыло зе-власти не в дерьме почему ни слова о провокации. Почему посол не воспользовался предоставленной возможностью опровергнуть причастность СБУ в парламенте Молдовы. Почему ГУР отрицает свою причастность, Мендельвошка и Ермак заткнули языки в анус?
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30.04.2021 17:00 Ответить
Потому-что им не нужно доказывать что "я не верблюд"
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30.04.2021 17:43 Ответить
У вас зебильнутых с логикой полная беда. Говоря на простом. Если тебе бросают предъяву ты либо даешь отпор. либо отмазываешься. А поза страуса знаешь чем заканчивается?
Дружина Чауса просить Зеленського втрутитися в пошуки її чоловіка, в разі ігнорування загрожує зверненням у міжнародні інстанції - Цензор.НЕТ 2441
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30.04.2021 17:49 Ответить
Где указаны МЕЖДУНАРОДНЫЕ отношения?
Ты асиль внимательно, по пунктам, с паузами.
1. Адвокаты ПРЕДПОЛОЖИЛИ, что по их мнению (мыслям) чауса похитили украинские спецслужбы. Все. НИКАКИХ доказательств. Чаус пропал в Молдавии, напомню
2. КАК и главное ПОЧЕМУ государство Украина должно вмешываться в поиски чауса который пропал в другой стране??? Это же бред Они не могут разыскивать в чужой стране, разве негласно.
3. Пропал в Молдавии, а открыть дело должны в Украине? Напомню этот боров сбежал. Дело уже открыли. По хорошему этому борову нужно давать пожизненное заключение с конфискацией. Но домик полюбе на маму/папу. Ага. А откда бабло у них - то таке.
4. Фактов конкретных НЕТ, НЕТУ. Зато вой поднялся
5. Задержали свиноматку со 150 000 баксов. Не думаю что это первая взятка, а до этого он жил как святой. Это легко логично доказать показав "хибару" нищего. ага. На зарплату строил, лично с женой. А между перекурами летали на отдых каждый годик.
Самое умилительное чаус хотел САМ приехать.
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30.04.2021 20:03 Ответить
Графоман. Не надо выдавать свой бред за реальность. Свое зеленое дерьмо оставь для своих баранов - соплеменников
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30.04.2021 20:30 Ответить
В международных отношениях это не канает! Если на тебя катят бочку, положено давать ному протеста и всячески идти навстречу доказывая что ты тут не причем (в данном случае могли позволить молдавской стороне осмотреть машину дипломата. Да, имеют право отказать, но могли бы и дать, чем сняли все подозрения, но видать на той машине таки либо возили Чауса, либо кокс для Зели, что не могло не оставить следов).
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30.04.2021 19:22 Ответить
она сама и организовала-нахрена ей старый пень за то бабло шо он наколядовал она молодого альфонса найдет делов то
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30.04.2021 16:51 Ответить
Ермак, Деркая и сам Зелебеня все делают против Украины. Не знаю где этот Чаус, но то что посольство Украины проигнорировало приглашение в парламент Молдовы для разъяснений говорит о многом.
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30.04.2021 16:55 Ответить
как же , источник такого бабла для жены исчез. Тебя вместе с мужем повесить мало
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30.04.2021 17:02 Ответить
зе от Санду морозится, а тут какая то жена Чауса.
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30.04.2021 17:05 Ответить
А його хтось виганяв з України. Сидів би в своєму кріслі і чекав би підвищення або в депутати міг податися. Он Вовк, підозрюваний в держзраді, сидить собі спокійно в Києві і "плює" на суд.
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30.04.2021 17:12 Ответить
Когда эта судья деньги от хабарей в банки закатывала, его жена была совсем не против и никому не жаловалась. А сейчас раскудахталась.
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30.04.2021 17:19 Ответить
Мендель увела и ее выгнали.
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30.04.2021 17:26 Ответить
похоже эта жена его и заказала
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30.04.2021 17:42 Ответить
женушка чауса адекватная?
Напомните курице-воровайке, что вмешиваться в дела чужой страны президент не может НИКАК.
Адвокат-проститутки "предположили" !!! что его МОГЛИ (или нет) похитить спецслужбы. Это чтоб их за сладкие попки не взяли. Думаем, предполагаем.
А из всего этого курица и остальные подняли вой.
И вишенкана торте - открыть уголовное дело о пропаже в другом государстве
Вы там не мешайте наркоту с бухлом
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30.04.2021 17:42 Ответить
Да, что ты волнуешься - мужик твой давно уже в бочке на дне канала.
Так, что не парься, гуляй себе на наворованные бабки и заведи на эти бабки двух молодых ******.
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30.04.2021 17:49 Ответить
Да,анчоус влип серьёзно..
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30.04.2021 17:55 Ответить
Те, що Чаус потрібен Зєлє для компри на Пєцю - повна маячня. У Оніщенка ціла книга написана про Пєціни вонючки - "Петро П'ятий". І він готовий давати свідчення в судах, там на десять довічних з конфіскацією вистачить. Тільки Зєлю це не цікавить. Скоріше це спецоперація рила яму під прозахідного президента Молдови. Зрозуміло звідки Козирь отримав це завдання
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30.04.2021 18:19 Ответить
Доречі, а не крякнули цього Чауса десь по дорозі в Україну? Його свідчення Зєлю б остоточно закопали.
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30.04.2021 18:21 Ответить
Другими словами: Зеля, скажи своим псам,чтобы выпустили живым моего Чауса, иначе натравлю на вас европейскую Фемиду!
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30.04.2021 18:50 Ответить
"Мой муж не собирался уклоняться от правосудия. Он ожидал решения, чтобы в соответствии с процедурой вернуться в Украину Источник:https://censor.net/ru/n3263115 Він же суддя!!!. Без процеДури - ніяк! Тіки за Законом! Де Закон?? У чергу - сукіни діти! Рятуйте мученика! Воно ще і заяви пише! Треба було б написати ще, що вони усе життя жили з чоловіком по заповідям Божим...може б хтось повірив би, у монахи б запропонував...або у КСУ!
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30.04.2021 18:58 Ответить
Какой Зеля бессердечный. Лишил бедную женщину кормильца.
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30.04.2021 19:04 Ответить
Лучше пусть эта жена обратится в лигу сексуальных меньшинств.
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30.04.2021 19:04 Ответить
Вот тока не надо говорить,шо она туда и обратилась.
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30.04.2021 19:05 Ответить
Наш Президент М. Санду сказала,что этот случай есть "черная метка" нашим силовым структурам,которые ,не узнали заранее,не предупредили и не помешали свершению этому инциденту. В общем,для нашего Президента это хороший предлог для бо-ольшой чистке в наших силовых структурах.
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30.04.2021 20:49 Ответить
Жена украинского экс-судьи Николая Чауса, который исчез в Молдове 3 апреля, обратилась с заявлением к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой вмешаться в поиски ее мужа. Источник: https://censor.net/ru/n3263115

Клоун отримав свого Гонгадзе

Побажання Чаусу здоровля.
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30.04.2021 21:37 Ответить
 
 