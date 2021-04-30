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Новости
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Великобритания посылает России четкие сигналы, что цена безрассудного поведения будет высокой, - глава британской MI6 Мур

Великобритания посылает России четкие сигналы, что цена безрассудного поведения будет высокой, - глава британской MI6 Мур

Великобритания предупредила президента России Владимира Путина о последствиях вторжения российских войск в Украину, заявил новый глава британской внешней разведки МI6 Ричард Мур.

Об этом он рассказал в интервью Times, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Гордон.

Издание отмечает, что за 112 лет существования секретной службы Мур – 17-й ее глава и первый, чье имя стало известно широкой общественности во время его пребывания на посту.

Глава МI6 сообщил изданию, что одна из ключевых проблем, которыми сейчас занимается служба, – "безрассудная" политика путинского режима.

Он подчеркнул, что после того, как Россия собрала свои войска у украинской границы, Великобритания, как и США, предупредила президента РФ Владимира Путина, что цена вторжения в Украину будет высокой.

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По его словам, у русских "нет никаких сомнений относительно того, какую позицию занимает Великобритания по этому поводу" – как и в случае с позицией администрации президента США Джо Байдена.

Мур прокомментировал сообщения Чехии о причастности российской разведки к взрывам складов с боеприпасами в Чехии в 2014 году. Он отметил, что "такие случаи безрассудного поведения" заставляют обращать внимание на то, что происходит вокруг Украины, и вызывают беспокойство.

Он подчеркнул, что Великобритания тесно сотрудничает с союзниками, чтобы убедиться в том, что "передает президенту Путину четкие сигналы". Он отметил, что лично российскому президенту не звонил, так как имеет другие способы донести нужную информацию – например, в Совете Безопасности ООН, в котором РФ и Великобритания являются постоянными членами.

Мур также упомянул об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери нервно-паралитическим веществом "Новичок". По его словам, тема Солсбери до сих пор вызывает у него гнев, потому что глава секретной службы знает, насколько страна была близка к серьезным жертвам – в частности, ядовитое вещество легко мог найти и распространить ребенок.

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В апреле чешские власти заявили, что россияне Александр Петров и Руслан Боширов причастны к взрывам в 2014 году на складах с боеприпасами в деревне Врбетице. Тогда погибло два человека. По данным журналистов-расследователей, Петров и Боширов являются офицерами российской военной разведки. Именно их называли отравителями Скрипаля и его дочери в 2018 году в Великобритании. Россиян объявили в розыск.

Автор: 

MI6 (17) Великобритания (4934) путин владимир (31219) россия (95402)


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Топ комментарии
+6
какая вам нужна "цена",
когда семь лет идёт война?
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30.04.2021 16:53
+3
Вот также европейские лидеры боялись войны после окончания 1 мировой. Пытались вразумить безумных мирозавоевателей, получили 2 мировую. Сейчас очередного безумца увещевают словами.
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30.04.2021 17:04
+1
Что, в случае масштабного нападения Раши еще одну партию списанных Саксонов нам продадут, оторвав от сердца?
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30.04.2021 17:00
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Правила форума Совет форумчан
какая вам нужна "цена",
когда семь лет идёт война?
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30.04.2021 16:53 Ответить
Что, в случае масштабного нападения Раши еще одну партию списанных Саксонов нам продадут, оторвав от сердца?
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30.04.2021 17:00 Ответить
Вот также европейские лидеры боялись войны после окончания 1 мировой. Пытались вразумить безумных мирозавоевателей, получили 2 мировую. Сейчас очередного безумца увещевают словами.
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30.04.2021 17:04 Ответить
Це така традиційна манера Британії -не робити поспішних заяв, але це показова стриманість, робота там іде. Щодо їх дій -так а Україна все зробила, щоб довести Британії, яка острів за 3 тис км, чому їй потрібно допомагати? Мені тут білоруси в тому році все відоси показували та розказували, які в Мінську заворушення, а коли їх спитав "так, я вам співчуваю, але ж в Україні 6 років війна", то вони своїми оченятами луп-луп "яка така війна?".
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30.04.2021 17:26 Ответить
Ага, британцы вообще любят потрындеть, пообещать. Помогать не торопятся и не собираются, деже получив доказательства.
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30.04.2021 23:01 Ответить
огласите весь список пжалста, а то еще не на все реакции подготовлены противореакции
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30.04.2021 17:39 Ответить
просто воюйте с Россией
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30.04.2021 19:40 Ответить
Журналісти "Ц-Н" не знають укр. мови. "Безрассудство - необдуманість".
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01.05.2021 10:29 Ответить
Англия жёстко и последовательно занимает позицию непреклонной озабоченности и осуждения действий агрессора. Настоящий и мощный "Гарант". А ещё по дружбе нам саксоны продаст, катерочки в кредит, пару советников пришлёт...
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03.05.2021 12:03 Ответить
 
 