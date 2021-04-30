Великобритания посылает России четкие сигналы, что цена безрассудного поведения будет высокой, - глава британской MI6 Мур

Великобритания предупредила президента России Владимира Путина о последствиях вторжения российских войск в Украину, заявил новый глава британской внешней разведки МI6 Ричард Мур.

Об этом он рассказал в интервью Times, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Гордон.

Издание отмечает, что за 112 лет существования секретной службы Мур – 17-й ее глава и первый, чье имя стало известно широкой общественности во время его пребывания на посту.



Глава МI6 сообщил изданию, что одна из ключевых проблем, которыми сейчас занимается служба, – "безрассудная" политика путинского режима.



Он подчеркнул, что после того, как Россия собрала свои войска у украинской границы, Великобритания, как и США, предупредила президента РФ Владимира Путина, что цена вторжения в Украину будет высокой.

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По его словам, у русских "нет никаких сомнений относительно того, какую позицию занимает Великобритания по этому поводу" – как и в случае с позицией администрации президента США Джо Байдена.



Мур прокомментировал сообщения Чехии о причастности российской разведки к взрывам складов с боеприпасами в Чехии в 2014 году. Он отметил, что "такие случаи безрассудного поведения" заставляют обращать внимание на то, что происходит вокруг Украины, и вызывают беспокойство.



Он подчеркнул, что Великобритания тесно сотрудничает с союзниками, чтобы убедиться в том, что "передает президенту Путину четкие сигналы". Он отметил, что лично российскому президенту не звонил, так как имеет другие способы донести нужную информацию – например, в Совете Безопасности ООН, в котором РФ и Великобритания являются постоянными членами.



Мур также упомянул об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери нервно-паралитическим веществом "Новичок". По его словам, тема Солсбери до сих пор вызывает у него гнев, потому что глава секретной службы знает, насколько страна была близка к серьезным жертвам – в частности, ядовитое вещество легко мог найти и распространить ребенок.

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В апреле чешские власти заявили, что россияне Александр Петров и Руслан Боширов причастны к взрывам в 2014 году на складах с боеприпасами в деревне Врбетице. Тогда погибло два человека. По данным журналистов-расследователей, Петров и Боширов являются офицерами российской военной разведки. Именно их называли отравителями Скрипаля и его дочери в 2018 году в Великобритании. Россиян объявили в розыск.