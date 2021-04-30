"Пока государство не вмешается в электронное пиратство, в Украине аудиорынок не заработает", - Красовицкий

Уровень пиратства у электронных книг и аудиокниг одинаковый.

Об этом генеральный директор крупнейшего украинского издательства "Фолио" Александр Красовицкий рассказал в интервью Цензор.НЕТ.

"Фолио" за последние несколько месяцев сделало 5 аудиокниг. И еще 5 сделает, видимо, в этом месяце. Мы пошли по этому пути. Но это, в основном, классика. Это связано с тем, что мы, возможно, сможем эту классику упаковать в какой-то пакет и начать продавать сетевым клиентам, библиотекам, обладминистрациям, школам и так далее. Но не на свободном рынке. На свободном рынке мы, конечно, выложили и выложим следующие книги - но их быстро украдут. И главное - они конкурируют с огромной массой украденных аудиокниг", - отметил он.

"Поэтому до тех пор, пока государство не вмешается в электронное пиратство, в Украине аудиорынок не заработает", - добавил Красовицкий.

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По словам гендиректора издательства, оо основная масса пиратства - это пиратство не бестселлеров, но максимально широкого ассортимента.

"Это когда потенциальный пират, владелец цифровой машины, приходит на Петровку (либо на харьковскую Балку) и говорит торговцу: вот смотри, 14 копеек за страницу - и я тебе отпечатаю любую книжку, которую ты выберешь в интернете. А дальше - торгуй!" - объсянил Красовицкий.

Он считает, что пиратство это один из важнейших вопросов к законодателям.

"Пиратство двух типов: бумажный контрафакт и электронное пиратство. С электронным пиратством все просто: в Европе оно побеждено. Почему? Потому что отвечает не только тот, кто вывесил, но и тот, кто скачал и тот, кто передал. То есть все три звена. Пират, провайдер, читатель. Немецкий читатель не удивляется, что после того, как он заходит на пиратский сайт и что-то там скачивает, то провайдер сообщает об этом контролирующему органу об этом. Поэтому там нет пиратства", - добавил Красовицкий.

Полный текст интервью с Александром Красовицким для Цензор.НЕТ читайте здесь.

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