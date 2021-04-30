"Пока государство не вмешается в электронное пиратство, в Украине аудиорынок не заработает", - Красовицкий
Уровень пиратства у электронных книг и аудиокниг одинаковый.
Об этом генеральный директор крупнейшего украинского издательства "Фолио" Александр Красовицкий рассказал в интервью Цензор.НЕТ.
"Фолио" за последние несколько месяцев сделало 5 аудиокниг. И еще 5 сделает, видимо, в этом месяце. Мы пошли по этому пути. Но это, в основном, классика. Это связано с тем, что мы, возможно, сможем эту классику упаковать в какой-то пакет и начать продавать сетевым клиентам, библиотекам, обладминистрациям, школам и так далее. Но не на свободном рынке. На свободном рынке мы, конечно, выложили и выложим следующие книги - но их быстро украдут. И главное - они конкурируют с огромной массой украденных аудиокниг", - отметил он.
"Поэтому до тех пор, пока государство не вмешается в электронное пиратство, в Украине аудиорынок не заработает", - добавил Красовицкий.
По словам гендиректора издательства, оо основная масса пиратства - это пиратство не бестселлеров, но максимально широкого ассортимента.
"Это когда потенциальный пират, владелец цифровой машины, приходит на Петровку (либо на харьковскую Балку) и говорит торговцу: вот смотри, 14 копеек за страницу - и я тебе отпечатаю любую книжку, которую ты выберешь в интернете. А дальше - торгуй!" - объсянил Красовицкий.
Он считает, что пиратство это один из важнейших вопросов к законодателям.
"Пиратство двух типов: бумажный контрафакт и электронное пиратство. С электронным пиратством все просто: в Европе оно побеждено. Почему? Потому что отвечает не только тот, кто вывесил, но и тот, кто скачал и тот, кто передал. То есть все три звена. Пират, провайдер, читатель. Немецкий читатель не удивляется, что после того, как он заходит на пиратский сайт и что-то там скачивает, то провайдер сообщает об этом контролирующему органу об этом. Поэтому там нет пиратства", - добавил Красовицкий.
Полный текст интервью с Александром Красовицким для Цензор.НЕТ читайте здесь.
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Или свадьбы проводить. (Притула)
Пиратство кончицца само, когда народ перестанет крохоборствовать и щетать копейки в кошельке.
Вывод, если вы хотите что то почитать, это только электронный вариант. Или смартфон или ридер. Можете содрать с компа. Все, время прошло.....суть читателя поменялась. И это безвозвратно!!!!
пиратский сайт и что-то там скачивает, то провайдер сообщает об этом
контролирующему органу об этом. Поэтому там нет пиратства/
Адекватные люди в курсе про ВПН, поэтому и пиратоборцы, и барыги, и органы идут лесом Остальные могут покупать что угодно со своих зарплат в несколько тысяч евро
крадуть десятиліттями, раптом всі перестануть красти? Бо хтось закон прийме?
Крадіжка - то вже така "національна традиція",
освячена авторитетом кількох поколінь, щонайменше з 1917 р. починаючи.
Зламати цю традицію може лише сильний уряд староєвропейського диктаторського типу.
Аля Фрідріх Великий, Наполеон чи Бісмарк.
Але українцям це дууже не сподобається.
Бо тоді практично всі матимуть розстріляних або увязнених в родині.