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"Пока государство не вмешается в электронное пиратство, в Украине аудиорынок не заработает", - Красовицкий

Уровень пиратства у электронных книг и аудиокниг одинаковый.

Об этом генеральный директор крупнейшего украинского издательства "Фолио" Александр Красовицкий рассказал в интервью Цензор.НЕТ.

"Фолио" за последние несколько месяцев сделало 5 аудиокниг. И еще 5 сделает, видимо, в этом месяце. Мы пошли по этому пути. Но это, в основном, классика. Это связано с тем, что мы, возможно, сможем эту классику упаковать в какой-то пакет и начать продавать сетевым клиентам, библиотекам, обладминистрациям, школам и так далее. Но не на свободном рынке. На свободном рынке мы, конечно, выложили и выложим следующие книги - но их быстро украдут. И главное - они конкурируют с огромной массой украденных аудиокниг", - отметил он.

"Поэтому до тех пор, пока государство не вмешается в электронное пиратство, в Украине аудиорынок не заработает", - добавил Красовицкий.

Читайте: Ввоз в Украину одного из российских изданий "Мастера и Маргариты" запрещен в 2019-м, но книгу в другом издании можно свободно купить, - Красовицкий

По словам гендиректора издательства, оо основная масса пиратства - это пиратство не бестселлеров, но максимально широкого ассортимента.

"Это когда потенциальный пират, владелец цифровой машины, приходит на Петровку (либо на харьковскую Балку) и говорит торговцу: вот смотри, 14 копеек за страницу - и я тебе отпечатаю любую книжку, которую ты выберешь в интернете. А дальше - торгуй!" - объсянил Красовицкий.

Он считает, что пиратство это один из важнейших вопросов к законодателям.

"Пиратство двух типов: бумажный контрафакт и электронное пиратство. С электронным пиратством все просто: в Европе оно побеждено. Почему? Потому что отвечает не только тот, кто вывесил, но и тот, кто скачал и тот, кто передал. То есть все три звена. Пират, провайдер, читатель. Немецкий читатель не удивляется, что после того, как он заходит на пиратский сайт и что-то там скачивает, то провайдер сообщает об этом контролирующему органу об этом. Поэтому там нет пиратства", - добавил Красовицкий.

Полный текст интервью с Александром Красовицким для Цензор.НЕТ читайте здесь.

Также читайте: Книги о российско-украинской войне - это элемент противодействия информационной агрессии, - Минветеранов

Автор: 

книги (630) пираты (547) Красовицкий Александр (8)


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Топ комментарии
+9
А немецкий читатель не удивляецца, шо купить одну електронную книжку украинцу нужно 2 смены вкалывать?

Пиратство кончицца само, когда народ перестанет крохоборствовать и щетать копейки в кошельке.
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30.04.2021 17:29
+9
Я вообще не пойму этого. Допустим я купил книгу , заплатил деньги и имеется чек. Кому теперь принадлежит эта книга, как изделие, мне, автору или магазину? Я так подозреваю что мне. В таком случае я могу распоряжаться этим изделием, как его собственник, как мне заблагорассудится. Могу продать, могу выкинут, могу сжечь, могу подарить, а могу и дать почитать кому угодно неограниченное число раз. Какое же это "пиратство"?
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30.04.2021 17:48
+5
Закончится само, когда цена перестанет быть важным фактором.
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30.04.2021 17:44
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"вмешается в электронное пиратство" - в смысле участия?
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30.04.2021 17:23 Ответить
На корпоративах можно зарабатывать. (Вакарчук)
Или свадьбы проводить. (Притула)
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30.04.2021 17:23 Ответить
А немецкий читатель не удивляецца, шо купить одну електронную книжку украинцу нужно 2 смены вкалывать?

Пиратство кончицца само, когда народ перестанет крохоборствовать и щетать копейки в кошельке.
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30.04.2021 17:29 Ответить
Не закончится, очень много материала доступно только в пиратском виде
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30.04.2021 17:36 Ответить
Закончится само, когда цена перестанет быть важным фактором.
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30.04.2021 17:44 Ответить
Согласен. Мы ещё за блатняки в маршрутках не платим.
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30.04.2021 18:14 Ответить
Хах...дык это тема ..ключевая! Вы видели, много читают книг? Да много? Ну тогда попробуйте продать полное собрание Бредбери, О Генри, даже на олх. Я даже не говорю о трудах Л.Брежнева.Какие бы книги у вас не находились, только редкие букинисты(их телефоны надо знать заведомо заранее!!!) их у вас возьмут.
Вывод, если вы хотите что то почитать, это только электронный вариант. Или смартфон или ридер. Можете содрать с компа. Все, время прошло.....суть читателя поменялась. И это безвозвратно!!!!
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30.04.2021 17:32 Ответить
шакал
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30.04.2021 17:44 Ответить
Я вообще не пойму этого. Допустим я купил книгу , заплатил деньги и имеется чек. Кому теперь принадлежит эта книга, как изделие, мне, автору или магазину? Я так подозреваю что мне. В таком случае я могу распоряжаться этим изделием, как его собственник, как мне заблагорассудится. Могу продать, могу выкинут, могу сжечь, могу подарить, а могу и дать почитать кому угодно неограниченное число раз. Какое же это "пиратство"?
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30.04.2021 17:48 Ответить
Копии на торрент например выкладывать.
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30.04.2021 17:51 Ответить
Это равноценно тому, что я дал почитать-моя вещь, как хочу, так с ней и поступаю .
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30.04.2021 17:54 Ответить
Это менталитет 400 летнего имперского господства. Может президент вмешается во вторичный авторынок? И отмотает все пробеги взад.
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30.04.2021 17:50 Ответить
этим дебилам реально не чем заняться полезным для народа?
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30.04.2021 18:02 Ответить
Может зарплата будет как в Германии или США? Заняться нечем? Проблем других нет?
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30.04.2021 18:46 Ответить
Наши люди нищие, пусть скачивают, альтернатива - ничего не узнать за оставшийся кусок жизни.
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30.04.2021 18:53 Ответить
Книги на бумаге вчерашний день. Имеют смысл только высококачественные альбомы по искусству. Или очень старые книги. Минимум 100-150 и более лет.
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30.04.2021 19:00 Ответить
Більшість ******** письменників мені ще доплачувати повинна, щоб я їхню ахінею почитав
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30.04.2021 19:02 Ответить
/Немецкий читатель не удивляется, что после того, как он заходит на
пиратский сайт и что-то там скачивает, то провайдер сообщает об этом
контролирующему органу об этом. Поэтому там нет пиратства/

Адекватные люди в курсе про ВПН, поэтому и пиратоборцы, и барыги, и органы идут лесом Остальные могут покупать что угодно со своих зарплат в несколько тысяч евро
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30.04.2021 20:09 Ответить
Качайте, кто может...
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30.04.2021 23:27 Ответить
Сподіватися, що в країні, де всі - від президента до двірника -
крадуть десятиліттями, раптом всі перестануть красти? Бо хтось закон прийме?

Крадіжка - то вже така "національна традиція",
освячена авторитетом кількох поколінь, щонайменше з 1917 р. починаючи.

Зламати цю традицію може лише сильний уряд староєвропейського диктаторського типу.
Аля Фрідріх Великий, Наполеон чи Бісмарк.
Але українцям це дууже не сподобається.
Бо тоді практично всі матимуть розстріляних або увязнених в родині.
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01.05.2021 04:29 Ответить
 
 