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Задача-минимум - переговоры о вступлении Украины в ЕС в 2027 году, - литовский депутат Павилионис

Задача-минимум - переговоры о вступлении Украины в ЕС в 2027 году, - литовский депутат Павилионис

Литва считает своей "задачей-минимум" обеспечить начало переговоров о вступлении Украины в Европейский Союз в 2027 году, но этот процесс может начаться и раньше.

Об этом в интервью "Европейской правде" заявил Жигимантас Павилионис - глава комитета по международным делам Сейма Литвы, который является карьерным дипломатом и курировал процесс вступления Литвы в ЕС, сообщает Цензор.НЕТ.

"Я считаю, что частью ответа на "российский вопрос" должна стать стратегия по Украине. Литва в свое время, как председатель ЕС, приложила все усилия, чтобы вы в 2013 году получили договор об ассоциации. А до 2027 года - года нашего нового председательства в ЕС - мы хотим, чтобы было принято решение, связанное с вашим вступлением в ЕС", - сказал Павилионис.

"Наша программа-минимум - чтобы в 2027 году вы начали переговоры о вступлении в ЕС. Но у меня есть внутреннее ощущение, что это будет раньше", - добавил он.

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Павилионис объяснил, что связывает ускорение темпов европейской, а также евроатлантической интеграции Украины с правлением администрации Байдена в США. Он отметил, что в Украине ведется война за демократию в Европе.

"Я бы на его (Байдена. - Ред.) месте сделал Зеленского своим главным союзником на этой войне. Тем самым он решит не только украинский вопрос - он решит молдавский вопрос, грузинский, есть надежда и на Армению. А долгосрочно он этим начнет решать российский вопрос", - считает литовский парламентарий.

Также на Цензор.НЕТ: Кулеба: Украина приветствует "антироссийскую" резолюцию Европарламента

Автор: 

евроинтеграция (2124) Литва (2447) вступление (48) Евросоюз (17082)


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Топ комментарии
+6
С президентом-наркоманом, о каком-либо ЕС можно забыть.
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30.04.2021 16:50
+1
Нарешті!
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30.04.2021 16:49
+1
Я бы на его (Байдена. - Ред.) месте сделал Зеленского своим главным союзником на этой войне

А... - так єто былhttps://censor.net/ru/n3263123 стеб)
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30.04.2021 16:53
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Нарешті!
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30.04.2021 16:49 Ответить
Семь лет уже как разговариваем.
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30.04.2021 16:55 Ответить
Ніхто ніколи ні про що не розмовляв конкретно. Була втрачена купа можливостей і приводів для отримання членства як у ЄС, так і в НАТО.
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01.05.2021 18:26 Ответить
С президентом-наркоманом, о каком-либо ЕС можно забыть.
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30.04.2021 16:50 Ответить
Я бы на его (Байдена. - Ред.) месте сделал Зеленского своим главным союзником на этой войне

А... - так єто былhttps://censor.net/ru/n3263123 стеб)
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30.04.2021 16:53 Ответить
Litva ES strana ot 2004 goda.Zalezit bolse vsego ot samoj Ukraini
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30.04.2021 17:39 Ответить
А кириллицу на компе недосуг поставить, или чтобы приняли за истинного литовца?
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30.04.2021 17:44 Ответить
Istini litovec nekogda nepiset kirilicoj. V skolax takze neucit takoje kak kirilica
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30.04.2021 17:53 Ответить
Плачу от геноцида русскоязычных в Литве, на личном компе запрещают кириллицу ставить. Чем-то рашку напоминают такие запреты. Тебе не кажется это странным, как минимум?
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30.04.2021 17:59 Ответить
Litve ruskojazycnix zyvut ne bolse 4%,poliakov bolse zdes 5%.Jest litovski jazyk obezatelni i vtoroj jazyk angliski,eto vo vsiom mire dogovorisia s nim.Turisti tut sto prijedut po angliski takze govoriat,vot vizu ES strani bolsintve turistov,oni vet po angliski govoriat,Tut zapretov net po jazykam,no on prosto nenuzen
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30.04.2021 18:06 Ответить
Ну так и я о чем? Почему не уважать пользователей украинского сайта и не писать на украинском или русском? Разве это не вежливость? Зачем извращаться латиницей на русских словах и фразах?
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30.04.2021 18:16 Ответить
Xoroso ponimajet na latini Ukrainskix saitax,a na ruskix saitax ja neznaju.i mne eto neinteresno.Ja pisu kak umeju i ucitsia na kirilice ili po kitajski nesobirajus
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30.04.2021 18:22 Ответить
Та все нормально, только никто не мешает уважать пользователей украинских сайтов поставив на компе украинский или русский язык. Не считается же не комильфо говорить на английском сайте на их раскладке? А не типа "хау ду ю ду".
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30.04.2021 18:38 Ответить
Еще одна кремлёвская консерва в парламенте страны-члена ЕС. Начинается консервное лето, вскрываются одна за одной...
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30.04.2021 17:42 Ответить
Та в 2027 году уже ЕС присоединится к Украине.
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30.04.2021 19:07 Ответить
 
 