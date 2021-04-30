Процедура экстрадиции Чауса продолжается: его статус в уголовном производстве не изменился, - НАБУ
В Национальном антикоррупционном бюро говорят, что экстрадиционная процедура выдачи судьи Николая Чауса из Молдовы официально продолжается.
Об этом сообщила пресс-служба НАБУ в комментарии "Украинской правде", передает Цензор.НЕТ.
"Статус судьи Днепровского районного суда Киева в уголовном производстве, которое расследует НАБУ, не изменился. Продолжается экстрадиционная процедура. Официальная информация, что этот человек в Украине, в НАБУ не поступала", - говорится в сообщении НАБУ.
В Службе безопасности Украины сообщили, что информацию о Чаусе пока не комментируют.
Напомним, 9 августа 2016 года судья Николай Чаус был задержан сотрудниками НАБУ за получение взятки в размере $150 тыс. Сразу после этого судья ушел в отпуск, где находился с 10 августа по 1 сентября 2016 года. 6 сентября Верховная Рада дала согласие на арест судьи. Однако к этому времени судья покинул территорию Украины и 12 сентября 2016 года он был объявлен в розыск. В марте 2017-го Чаус был задержан на территории Молдовы, где находится до сих пор. В июле 2017 года в Высший совет правосудия поступила жалоба Нели Ластовки на систематическое отсутствие Чауса на работе, после чего 2 августа в отношении судьи было открыто дисциплинарное дело.
4 октября 2017 года Третья Дисциплинарная палата Совета правосудия отстранила Николая Чауса от осуществления правосудия и рекомендовала его уволить. 6 октября стало известно, что Молдова отказала Чаусу в политическом убежище. В настоящее время в Кишиневе рассматривается дело об экстрадиции судьи в Украину.
4 апреля 2021 года стало известно, что в Молдове неизвестные похитили Чауса. На следующий день в МВД Молдовы сообщили, что находившегося в Кишиневе украинского судью Николая Чауcа похитили иностранные граждане. Они уже покинули Молдову, перейдя молдавско-украинскую границу.
Подробнее о ситуации с судьей Чаусом читайте в статье главреда Цензор.НЕТ Юрия Бутусова: "Похищение судьи Чауса сотрудниками ГУР МО: скандал в Молдове ради дискредитации Бурбы и Вагнергейта".
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Красиво, в стиле зе.
Родственники закаточника пусть поблагодарят ЗЕлину ОПу 😂
https://www.youtube.com/watch?v=nv2n7AphzZI
В НАБУ берега попутали...
Теперь "за экстрадицией" - к ГУР МО Украины
Всё по Закону.
Кстати, у них неплохо получается, так натуральненько.