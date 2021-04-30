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Процедура экстрадиции Чауса продолжается: его статус в уголовном производстве не изменился, - НАБУ

Процедура экстрадиции Чауса продолжается: его статус в уголовном производстве не изменился, - НАБУ

В Национальном антикоррупционном бюро говорят, что экстрадиционная процедура выдачи судьи Николая Чауса из Молдовы официально продолжается.

Об этом сообщила пресс-служба НАБУ в комментарии "Украинской правде", передает Цензор.НЕТ.

"Статус судьи Днепровского районного суда Киева в уголовном производстве, которое расследует НАБУ, не изменился. Продолжается экстрадиционная процедура. Официальная информация, что этот человек в Украине, в НАБУ не поступала", - говорится в сообщении НАБУ.

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В Службе безопасности Украины сообщили, что информацию о Чаусе пока не комментируют.

Напомним, 9 августа 2016 года судья Николай Чаус был задержан сотрудниками НАБУ за получение взятки в размере $150 тыс. Сразу после этого судья ушел в отпуск, где находился с 10 августа по 1 сентября 2016 года. 6 сентября Верховная Рада дала согласие на арест судьи. Однако к этому времени судья покинул территорию Украины и 12 сентября 2016 года он был объявлен в розыск. В марте 2017-го Чаус был задержан на территории Молдовы, где находится до сих пор. В июле 2017 года в Высший совет правосудия поступила жалоба Нели Ластовки на систематическое отсутствие Чауса на работе, после чего 2 августа в отношении судьи было открыто дисциплинарное дело.

4 октября 2017 года Третья Дисциплинарная палата Совета правосудия отстранила Николая Чауса от осуществления правосудия и рекомендовала его уволить. 6 октября стало известно, что Молдова отказала Чаусу в политическом убежище. В настоящее время в Кишиневе рассматривается дело об экстрадиции судьи в Украину.

4 апреля 2021 года стало известно, что в Молдове неизвестные похитили Чауса. На следующий день в МВД Молдовы сообщили, что находившегося в Кишиневе украинского судью Николая Чауcа похитили иностранные граждане. Они уже покинули Молдову, перейдя молдавско-украинскую границу.

Подробнее о ситуации с судьей Чаусом читайте в статье главреда Цензор.НЕТ Юрия Бутусова: "Похищение судьи Чауса сотрудниками ГУР МО: скандал в Молдове ради дискредитации Бурбы и Вагнергейта".

Автор: 

НАБУ (4219) Молдова (1868) экстрадиция (565) Чаус Николай (330)


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Топ комментарии
+9
правильно, - наехать на ту Молдову - чего не выдает Чауса.
Красиво, в стиле зе.
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30.04.2021 16:57
+6
Чапкис уже две недели в Киеве на подвале сбу с проломанным черепом, а они пишут о какой-то экстрадиции.
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30.04.2021 16:58
+6
Отрабатывает поставленную задачу -- пересраться со всеми союзниками, даже мало-мальскими.
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30.04.2021 17:11
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правильно, - наехать на ту Молдову - чего не выдает Чауса.
Красиво, в стиле зе.
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30.04.2021 16:57 Ответить
Отрабатывает поставленную задачу -- пересраться со всеми союзниками, даже мало-мальскими.
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30.04.2021 17:11 Ответить
Чапкис уже две недели в Киеве на подвале сбу с проломанным черепом, а они пишут о какой-то экстрадиции.
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30.04.2021 16:58 Ответить
"Сеня, расскажи товарищу зачем Володька сбрил усы"
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30.04.2021 17:02 Ответить
А грудь пабріл зачем?
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30.04.2021 20:08 Ответить
Так уже "экстрадировали", то ли тушкой, то ли чучелом.... 😂

Родственники закаточника пусть поблагодарят ЗЕлину ОПу 😂
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30.04.2021 16:58 Ответить
Если он еще не по частям.
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30.04.2021 17:08 Ответить
Будем молиться ..🤔
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30.04.2021 17:09 Ответить
пока гад не дасть свідчення на парашенку- нікакой екстрадіції нє будєт
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30.04.2021 16:59 Ответить
Чаус живий? Колишній розвідник зливає сенсацію!
https://www.youtube.com/watch?v=nv2n7AphzZI
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30.04.2021 17:13 Ответить
"из Молдовы"
В НАБУ берега попутали...
Теперь "за экстрадицией" - к ГУР МО Украины
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30.04.2021 16:59 Ответить
Если еще есть кого экстрадировать
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30.04.2021 17:10 Ответить
Т.е., никто никого не крал и не вывозил.
Всё по Закону.
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30.04.2021 17:00 Ответить
Или его, теперь, из Украины в Молдову экстрадируют?
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30.04.2021 17:01 Ответить
Цікаво - лише мені якось пофіг на цього чауса?
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30.04.2021 17:04 Ответить
Справа зовсім не чаусі.
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30.04.2021 17:13 Ответить
А на злочин, підірвану міжнародну репутацію і зіпсовані відносини з Молдовою?
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30.04.2021 17:14 Ответить
думаю Молдова надасть йому громадянство - він вже Україні ну нічаво нє должєн в порівнянні з вовою
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30.04.2021 17:29 Ответить
НАБУ теперь приходится отдуваться за всех напортачивших с похищением Чауса и изображать из себя дурака.
Кстати, у них неплохо получается, так натуральненько.
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30.04.2021 18:52 Ответить
С таким баблом В молдове запросто разьіграют фальшивое похищение тут и бабки у чауса поимеют и Украине рефия подосрет, а чаус коню понятно в приднестровье будет бухать и гулять пока домашние холуи кремля будут в меруу своей мерзости гадить на Украину!
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30.04.2021 19:46 Ответить
 
 