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На Хмельнитчине завершился первый этап ремонта автотрассы, которая соединит Восток и Запад Украины

В Хмельницкой области завершился первый этап ремонта на 40 километрах трассы М-12, которая должна стать частью автодороги М-30, которая соединит Восток и Запад Украины. В частности, был положен первый слой асфальта.

Об этом сообщает пресс-службв Хмельницкой ОГА, информирует Цензор.НЕТ.

На Хмельнитчине завершился первый этап ремонта автотрассы, которая соединит Восток и Запад Украины 01

Проект финансируется за счет Международного Банка Реконструкции и Развития.

Первоочередным объектом части строительства новой автодороги стал мост через р. Южный Буг в с.Голоскив, на котором уже проводятся работы по демонтажу старых бетонных конструкций. Также подготовительные работы к реконструкции ведутся на другом мосту - через р. Вовк в пгт. Летичив. Параллельно идет подготовка к капитальному ремонту участка пути со стороны Винницкой области.

"Ремонт дороги М-12 происходит согласно утвержденному плану, ожидаем, что он должен быть полностью завершен в феврале следующего года. Несмотря на погодные неурядицы, через которые пришлось позже начать ремонтные работы, у подрядчика не возникает проблем с тем, чтобы уложиться в сроки. Компания "Онур" выражает оптимистичные прогнозы, что по обновленной трассе можно будет проехаться уже ко Дню Независимости Украины", - заявил глава ОГА Сергей Гамалий.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Участок "дороги единства", соединяющей восток и запад Украины, строят на Хмельнитчине, - ОГА

Напоминаем, в планах прогарммы "Большая стройка" на текущий год - построить и обновить 6500 км дорог и 245 искусственных сооружений.

Автор: 

дороги (2512) Хмельнитчина (896) Большая стройка (728)


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Топ комментарии
+2
Яке відношення до цього гадюшника має Ганапольський?
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30.04.2021 17:20
+2
"Беларусь" це типовий кацапський маніпулятор...
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30.04.2021 17:23
+2
Нет, только Литвин, больше, кроме Ябатек при корыте, я, например не встречал, да и друзья тоже. Мордор будет свободным, когда ***** будет холодным.
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30.04.2021 17:30
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На Хмельнитчине завершился первый этап ремонта автотрассы, которая соединит Восток и Запад Украины - Цензор.НЕТ 692
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30.04.2021 17:14 Ответить
Яке відношення до цього гадюшника має Ганапольський?
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30.04.2021 17:20 Ответить
"Беларусь" це типовий кацапський маніпулятор...
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30.04.2021 17:23 Ответить
Нет, только Литвин, больше, кроме Ябатек при корыте, я, например не встречал, да и друзья тоже. Мордор будет свободным, когда ***** будет холодным.
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30.04.2021 17:30 Ответить
4 однозначно)))
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30.04.2021 17:29 Ответить
Знущаєтесь? Вчора чи позавчора вже була ця "безцінна" інформація.
Ще раз спитаю. До цього, з заходу на схід дороги не було? Південь з північчю єднати будете, чи вже?
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30.04.2021 17:18 Ответить
Доріг не було ,були лише напрямки !!!)))
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30.04.2021 17:51 Ответить
"Велике крадівництво" триває !!!Ще безліч фондів та програм під асфольт закатают !!!)))
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30.04.2021 17:52 Ответить
найвеличніший лідер - найвеличніше будівництво!
ура, таваріщі!
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30.04.2021 17:21 Ответить
Согласно утвержденному плану, ожидаем, что в феврале следующего года достроят, а в марте дорога растает вместе со снегом
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30.04.2021 17:41 Ответить
Не требафантазувати . Onur будує якісні дороги.
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30.04.2021 20:18 Ответить
 
 