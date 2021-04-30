На Хмельнитчине завершился первый этап ремонта автотрассы, которая соединит Восток и Запад Украины

В Хмельницкой области завершился первый этап ремонта на 40 километрах трассы М-12, которая должна стать частью автодороги М-30, которая соединит Восток и Запад Украины. В частности, был положен первый слой асфальта.

Об этом сообщает пресс-службв Хмельницкой ОГА, информирует Цензор.НЕТ.

Проект финансируется за счет Международного Банка Реконструкции и Развития.

Первоочередным объектом части строительства новой автодороги стал мост через р. Южный Буг в с.Голоскив, на котором уже проводятся работы по демонтажу старых бетонных конструкций. Также подготовительные работы к реконструкции ведутся на другом мосту - через р. Вовк в пгт. Летичив. Параллельно идет подготовка к капитальному ремонту участка пути со стороны Винницкой области.

"Ремонт дороги М-12 происходит согласно утвержденному плану, ожидаем, что он должен быть полностью завершен в феврале следующего года. Несмотря на погодные неурядицы, через которые пришлось позже начать ремонтные работы, у подрядчика не возникает проблем с тем, чтобы уложиться в сроки. Компания "Онур" выражает оптимистичные прогнозы, что по обновленной трассе можно будет проехаться уже ко Дню Независимости Украины", - заявил глава ОГА Сергей Гамалий.

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Напоминаем, в планах прогарммы "Большая стройка" на текущий год - построить и обновить 6500 км дорог и 245 искусственных сооружений.