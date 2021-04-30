"Вытеснение русского языка возможно не столько украинским, сколько украинским вместе с английским", - Красовицкий
Значительная часть молодежи понимает, что их успешность в мире (а не только у себя в стране) зависит не от знания украинского плюс русского, а от знания украинского плюс английского.
Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказал генеральный директор крупнейшего украинского издательства "Фолио" Александр Красовицкий.
По его словам, издаательство в в последние 10 лет издают серию книг с параллельным текстом: английско-украинским, английско-русским, польско-украинским.
"Эти книги имеют стабильный спрос где-то на среднем уровне того, что продает наше издательство. Тиражи 1,5-2 тысячи продаются за несколько лет. Мы имеем ассортимент около 50 наименований такой продукции. И вот в конце прошлого года мы провели первый за эти последние годы тест, печатая книги исключительно на английском языке. В декабре вышло первые 8 позиций английской классики - все продаются очень хорошо", - отметил Красовицкий.
Комментируя заявление секретаря СНБО Алексея Данилова том, что английский должен стать вторым языком в Украине, Красовицкий заявил: "Я полностью согласен с Алексеем Даниловым на предмет того, что вытеснение русского языка возможно не столько украинским, сколько украинским вместе с английским. И значительная часть молодежи понимает, что их успешность в мире (а не только у себя в стране) зависит не от знания украинского плюс русского, а от знания украинского плюс английского".
Интервью Александра Красовицкого для Цензор.НЕТ читайте здесь.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
и да,в классы Б как правило идут ученики ленивые.
В Мариуполе в 2014 году был митинг за Украину, и там маленькие девочки держали плакат :" дядя Вова, нас не надо защищать. Мы жить хотим!" ,😁
і ще приміщення класу, де вчитимуть українську руску, хай орендують у школи
И на эти налоги существуют школы.
Уже нами все оплачено.
Кто платит, тот и заказыаает музыку - разве не так должно быть?
це перепустка у цілий світ !
російська- це перепустка в Рулаг,
але туди навіть й перепустки не питають...
вибір - за вами
Я то вообще за украинский, но давайте быть честными хотя бы сами с собой. Русификация Украины все же очень глубока. И просто так взять и украинизировать Восток Украины - это большой шок для людей. Даже на фронте русскоязычных - большинство. Хотя они знаете как относятся к РФ.
А работающие люди на работе и семье зациклены. Им некогда что- то уже учить. Ну может будут учить то, что нужно для работы:польский, чешский, русский, английский... В общем для нужд работы.
точно, как шмыгаль, переведший получателей пенсии на банковские карточки...в украиноязычных селах их получить станет трудным и невозможным
а, як казав один в минулому мер міста києва:
- люди стали жити краще - багато сміття за собою залишають
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fdevelopers.facebook.com%2Fdocs%2Fplugins%2F&src=sdkpreparse Поделиться
https://apostrophe.ua/ua/news/society/2021-04-30/gotovtes-k-voyne-i-stukachestvu-seti-shokirovalo-foto-gazetyi-partii-medvedchuka-v-mariupole/230718 переглянути новину українською
Партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" распространяет в Мариуполе газеты антиукраинского содержания с призывами собирать информацию о патриотах.
Об этом в Facebook https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2510949242383667&id=100004058474504 написал депутат Мариупольского городского совета Роман Амелякин.
Он опубликовал фото газеты, где мариупольцам предлагается записывать фамилии и адреса "национал-радикалов", к которым отнесли членов и активистов "оранжевых партий", ветеранов АТО и членов их семей.
"Сохранить эти адреса на случай начала военных действий, когда можно будет передать их полиции или в органы законно избранной власти", - призывают в газете ОПЗЖ.
завдяки їм Україна отримала війну і великі втрати
Крым и Донбасс уже вытеснили. Браво.
Однозначно русский и английский.
А если вы собираетесь воровать или взятки брать (депутаты, судьи, мэры), то вам понадобится украинский.
Без украинского воровать не получится.
Пока что украинский язык ассоциируется с вышеперечисленным.
Мне плевать на Россию и на каком языке там говорят. Если совпадает с нашим, ну и что. Меня заботит как будут жить наши дети.
Пока что никакого светлого будущего им тут не светит. Скорее всего они подрастут и уедут. Слава Украине и слава украинскому рабскому миру.
Все именно так.
А когда я об этом сказал пару месяцев тому - меня забанили...
Московська робить вас частиною Московії.
Але англійська з місцевою дасть вам не Україну, а Індію чи Філіппіни:
фабрики забчастин для англомовного світу...
Мова - це не питання вигоди, успішності.
Це фундамент культури. Будь-якої.
Країна, що не будує власну культуру, будуватиме іншу,
постачаючи їй людський матеріал з їхньою мовою.
Японці й південні корейці не сильно знають англійську.
Але вони успішніші ніж Індія та інші "англомовні" колонії.
Не в англійській мові справа. А у способі мислення.