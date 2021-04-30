"Вытеснение русского языка возможно не столько украинским, сколько украинским вместе с английским", - Красовицкий

Значительная часть молодежи понимает, что их успешность в мире (а не только у себя в стране) зависит не от знания украинского плюс русского, а от знания украинского плюс английского.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказал генеральный директор крупнейшего украинского издательства "Фолио" Александр Красовицкий.

По его словам, издаательство в в последние 10 лет издают серию книг с параллельным текстом: английско-украинским, английско-русским, польско-украинским.

"Эти книги имеют стабильный спрос где-то на среднем уровне того, что продает наше издательство. Тиражи 1,5-2 тысячи продаются за несколько лет. Мы имеем ассортимент около 50 наименований такой продукции. И вот в конце прошлого года мы провели первый за эти последние годы тест, печатая книги исключительно на английском языке. В декабре вышло первые 8 позиций английской классики - все продаются очень хорошо", - отметил Красовицкий.

Комментируя заявление секретаря СНБО Алексея Данилова том, что английский должен стать вторым языком в Украине, Красовицкий заявил: "Я полностью согласен с Алексеем Даниловым на предмет того, что вытеснение русского языка возможно не столько украинским, сколько украинским вместе с английским. И значительная часть молодежи понимает, что их успешность в мире (а не только у себя в стране) зависит не от знания украинского плюс русского, а от знания украинского плюс английского".

Интервью Александра Красовицкого для Цензор.НЕТ читайте здесь.

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