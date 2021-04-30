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Новости Агрессия России против Украины
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Давление власти на предприятия ОПК подрывает обороноспособность Украины – нардеп "ЕС" Забродский

Давление власти на предприятия ОПК подрывает обороноспособность Украины – нардеп

Давление на предприятия отечественного оборонно-промышленного комплекса и преференции иностранным производителям подрывают обороноспособность Украины.

Об этом заявил народный депутат (фракция "Европейская солидарность"), генерал-лейтенант ВСУ Михаил Забродский в эфире "5 канала", информирует Цензор.НЕТ.

"Это касается абсолютно всего. В эту проблему напрямую упирается и проблема нехватки боеприпасов. Та же проблема и с противокорабельным ракетным комплексом "Нептун" и другими отдельными образцами", - отметил нардеп.

Он подчеркнул, что внешние поставки вооружений и военной техники влекут большие риски, связанные в частности с задержкой или отсутствием тех или иных вооружений.

"Страна, которая соглашается на системные поставки иностранных образцов вооружений, должна четко понимать, что всегда будет сохраняться эта зависимость. А, например, в условиях масштабного конфликта эта зависимость может оказаться критической", - настаивает Забродский.

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"Эту политику можно назвать не более и не менее как политика, которая граничит с подрывом нашей обороноспособности и даже с государственной изменой", - считает он. Забродский добавил, что отечественные производители испытывают давление со стороны власти и силовых структур, что негативно влияет на их работу.

"В связи с этим можно вспомнить недавние события, например на судостроительном заводе "Кузня на Рыбальском". Эти маски-шоу в стиле лучших времен президента Януковича относительно выемки определенных документов, необходимых якобы для расследования неправомерно завышенных цен, и остальные демонстрируют четко отношение власти именно к отечественному производителю", - отметил нардеп.

Забродский также напомнил, что решение о производстве малых бронированных артиллерийских катеров и десантно-штурмовых катеров принималось в сложных условиях 2016-2017 годов, и завод "Кузня на Рыбальском" справился с этим заданием – пилотные проекты этих катеров запущены и сейчас идет их усовершенствование до того состояния, которое требует командование Военно-морских сил и Министерство обороны Украины.

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"А такими действиями власть, во-первых, нарушает процесс производства и дальнейшего совершенствования, во-вторых, она ставит в очень неприятную и даже сложную ситуацию коллектив самого завода. Это связано с изъятием документов и невозможностью отстаивать свои права потом в суде", - пояснил он.

Автор: 

военно-промышленный комплекс (245) оборона (5201) Забродский Михаил (65) Европейская Солидарность (1051)


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Топ комментарии
+9
Зеленая пошесть, как коллективный царь дерьМидас. Превращают в фекалии все к чему прикасаются.
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30.04.2021 17:35
+9
Все еще хуже, они целенаправленно подрывают обороноспособность страны в угоду кремлевским кураторам.
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30.04.2021 17:37
+9
Что есть там и такие я ни сколько не сомневаюсь. Простой тупостью и жадностью многое уже не объяснить.
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30.04.2021 17:38
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Зеленая пошесть, как коллективный царь дерьМидас. Превращают в фекалии все к чему прикасаются.
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30.04.2021 17:35 Ответить
Все еще хуже, они целенаправленно подрывают обороноспособность страны в угоду кремлевским кураторам.
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30.04.2021 17:37 Ответить
Что есть там и такие я ни сколько не сомневаюсь. Простой тупостью и жадностью многое уже не объяснить.
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30.04.2021 17:38 Ответить
Зеленые - это такой себе гибрид идиота и подкацапника-коллаборанта, даже трудно представить, что может быть хуже..
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30.04.2021 17:42 Ответить
"Фекалии"-это те катера:пушки клинят,ходовые характеристики не соблюдены.Бесполезные корыта штамповали за государственные деньги в то время,как в США стояли готовые,но их никто не хотел забирать.НИ ОДИН катер не соответствовал заявленным ТТХ.Чувак врет ,как дышит,хотя потом и проговорился."Справился" и "пилотный проект запущен"-не одно и то же.А "сейчас идет их усовершенствование до того состояния, которое требует командование Военно-морских сил и МО",-это и есть подтверждение их несоответствия.Так,кто подрывает обороноспособность:поставки из США или шарага,которая за 5 лет вытянула из бюджета кучу денег и сделала продукцию,"которая не соответствует"?Та и вообще любо-дорого смотреть,как пэтькины шестерки защищают его друга Пинчука))Только не начинай стонать о "зебилах"-мне это "зеленое" такое же мурло,как и "шоколадное".А про катера почитай ,перед тем,как оправдывать своих кумиров
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30.04.2021 18:11 Ответить
Да чего-же спорить с больным? Что красить небо. Особенно понравилось про ".... их никто не хотел забирать...". и "... друга Пинчука....". Жги еще
И без проблем, берешь сейчас "Айленды", грузишь на тягачи или ж.д.платформы и перевозишь их в Мариуполь на патрулирование Азова. Когда сможешь переправить -- расскажешь. А заодно расскажешь, что ты такое куришь забористое
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30.04.2021 18:24 Ответить
Чего же Порошенко не грузил свои "Гюрзы" на ж.д платформы, а пробовал гнать их на Азовской море через логово врага? Сильно хотелось объявить Военное Положение о сорвать выборы ?
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30.04.2021 21:07 Ответить
У вас сегодня весенне обострение перед Пасхой, нечисть? "....свои Гюрзы ..." , ".... логово врага ...."
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30.04.2021 22:42 Ответить
Та ты воздух не сотрясай,как твой Параша)Смайлики-привычка из ВК?Так,озвучь:сколько катеров соответствовали заявленным характеристикам?И по катерам из США.Можно хоть до усеру орать,какой ты патриот,но от этого катера сами не придут.А вот Зебил-предатель смог.А Параша-патриот не хотел.Лучше ведь свои шкарабанки втридорога продать.Итак:СКОЛЬКО катеров соответствовали заявленным характеристикам и сколько денег ушло на этот металлолом?
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30.04.2021 23:29 Ответить
Да я же с тобой и не спорю, все-равно бесполезно Ты "Айленды" уже переправил в Бердянск дебил? Ну и как прошло?

И был бы ты не настолько туп, то увидел бы, что в статье весь сыр-бор идет о десантно-штурмовых катерах типа «Кентавр», а "Айленды" это совсем не то, это патрульные катера береговой охраны Но ты не отчаивайся и жги дальше Позорься уже до конца
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30.04.2021 23:54 Ответить
Ты не споришь потому,что примитивный мозг не может придумать отмазку,почему забрали кучу бюджетных денег,перевели кучу времени,но предоставили полную туфту,вместо заявленных смаколыкив.А туфта была на столько явная,что даже порошенковское МО не осмеливалось принять это позорище.Вот и вся простая причина.
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01.05.2021 08:59 Ответить
Продолжай дебил. Только статью прочитай Как там "Айленды" в Бердянске? Много уже десантуры перевезли? Изучай, тупое, может поумнеешь

Тиск влади на підприємства ОПК підриває обороноздатність України, - нардеп "ЄС" Забродський - Цензор.НЕТ 8618
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01.05.2021 10:54 Ответить
Это,как у *****,мультики про "умную" ракету?Ты на вопрос ответишь?А то как-то странно выглядит:косишь под дурачка,а кого-то пытаешься в дебилы зачислить.Может ты не понимаешь текст без смайликов?Ок.Сколько кораблей,выпущенных на "кузне" соответствовали заявленным ТТХ? Почему за 5 лет ничего не было сделано для переправки катеров из США? Почему олигарх Тигипко был врагом,а после покупки "кузни" резко стал патриотом и оппозиционером,которого преследует проклятущая власть зебилов?
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01.05.2021 12:12 Ответить
И вот,почитай нафига Тигипке "кузня" https://biz.liga.net/keysy/nedvizhimost/novosti/tigipko-rasskazal-zachem-kupil-u-poroshenko-kuznyu-na-rybalskom
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01.05.2021 12:14 Ответить
Еще раз для тупого -- Ты статью вообще читало, что так тупо пытаешься петлять ? Ты уже разницу между "Кентавром" и "Айлендом" выучило, что лепишь тут из себя тупого? Или ты реально настолько тупое? Давай, продолжай, позорься дальше
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01.05.2021 12:41 Ответить
Серьезно? Позорюсь Я?Оригинально)Давай так:я дам утверждение,а ты опровергнешь(если есть чем).Мудак выкачал из бюджета сотни миллионов,но не предоставил заказанные изделия.И давай без оскорблений,хотя бы в честь праздника
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01.05.2021 13:39 Ответить
Да нахрен ты мне сдался, любитель фекалий Давать можешь исключительно лично сам себе И тратить время на высеры каждого тупого копрофила вроде тебя -- жизни не хватит Еще раз для -- Ты статью вообще читало, что так тупо пытаешься петлять ? Ты уже разницу между "Кентавром" и "Айлендом" выучило?
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01.05.2021 14:48 Ответить
Ооо..)))Та ты по дерьму прям спец)Мне,например,что такое "копрофил" довелось узнать только из поисковика.Жестокая у тебя судьба,раз с этим знаком)А это "нахрен ты мне нужен" туфтят сявки,когда предоставить нечего.Ладно,по делу.При чем тут разница между А и К?Доверия к производителю нет.Или есть?
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01.05.2021 15:30 Ответить
Знаю, потому что таким, как ты любителям постоянно метать здесь фекалии, диагнозы ставлю. Приходится знать
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01.05.2021 20:56 Ответить
ТИСК ВЛАДИ на АПК -крутий діагноз! А Блінкен ООООЙ поговорить з опозицією, яка зупинила війну свого часу !
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30.04.2021 17:35 Ответить
Чушь.
Нам нужно быстро и максимально укомплектовать армию. Ждать, пока разродятся наши разработчики, 30 лет погрязающие в коррупции и отсутствии заказов нет времени. Тот хлам, что клепают на кузне можно назвать только одним словом говнокрохоборство.

Шо там с непревзойденным непотопляемым суперразведывательным мегаавианосцем...сгорел накануне сдачи? От незадача и бедося! 80 миллионов сгорело....ай-я-яй! а кто же ето сделал?

Нашим уродам я бы и приклады выпиливать лобзиком не доверил...
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30.04.2021 17:42 Ответить
Не знаю, не знаю. Их и катерами то сложно назвать. И очень серьезные претензии к заводу их изготовившему. А к проектантам так вообще лицензию надо отозвать.
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30.04.2021 17:47 Ответить
А собственно, что вы хотите? Вы посмотрите как фельдмаршал Шапошников стреляет. А это последний кацапопердык!!!! Полный колбасофарш. Они все по бронированным каютам прячутся.Ии...иии...их можно понять.
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30.04.2021 17:49 Ответить
А я думаю вот что:генерал Забродский на сегодняшний день лучший,ну или один из лучших боевых генералов Украины! Не паркетный генерал-боевой! Люди,кому пришлось с этим человеком общаться в АТО,подтверждают:лучший. Офицеры говорят:прекрасный оперативник и тактик,сержанты и солдаты согласны по-своему:знает и понимает солдата! Это я к чему? Будь я врагом Украины,кацапом,первейшей задачей поставил бы для себя его ликвидацию! Вывод: толковых ,грамотных и патриотичных офицеров(генерал,это старший офицер,если кто не знал),нужно беречь как зеницу Ока! Президента-шута быдло ещё найдет,а вот толковые генералы на вес золота!
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30.04.2021 17:49 Ответить
Он БОЕВОЙ генерал, который ЛИЧНО водил 95-ю в знаменитый рейд по кацапским тылам. Но лично мне непонятно его отношение к Порошенко.
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30.04.2021 18:55 Ответить
Добавлю:грамоты,подписанные Забродским солдатам,сержантам и офицерам,хранятся под стеклом! Такие дела... Вот вам и Забродский!
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30.04.2021 18:06 Ответить
По артскладам вижу непосредственную вину Муженко и Грицака, только никто против них уголовные дела и при Зеленском не открывает.
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30.04.2021 18:59 Ответить
Героїчний хлопець,але його біда,що не з тими зв'язався! Його як івсіх використають і позбудуться!!!
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30.04.2021 20:13 Ответить
 
 