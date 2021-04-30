Давление власти на предприятия ОПК подрывает обороноспособность Украины – нардеп "ЕС" Забродский
Давление на предприятия отечественного оборонно-промышленного комплекса и преференции иностранным производителям подрывают обороноспособность Украины.
Об этом заявил народный депутат (фракция "Европейская солидарность"), генерал-лейтенант ВСУ Михаил Забродский в эфире "5 канала", информирует Цензор.НЕТ.
"Это касается абсолютно всего. В эту проблему напрямую упирается и проблема нехватки боеприпасов. Та же проблема и с противокорабельным ракетным комплексом "Нептун" и другими отдельными образцами", - отметил нардеп.
Он подчеркнул, что внешние поставки вооружений и военной техники влекут большие риски, связанные в частности с задержкой или отсутствием тех или иных вооружений.
"Страна, которая соглашается на системные поставки иностранных образцов вооружений, должна четко понимать, что всегда будет сохраняться эта зависимость. А, например, в условиях масштабного конфликта эта зависимость может оказаться критической", - настаивает Забродский.
"Эту политику можно назвать не более и не менее как политика, которая граничит с подрывом нашей обороноспособности и даже с государственной изменой", - считает он. Забродский добавил, что отечественные производители испытывают давление со стороны власти и силовых структур, что негативно влияет на их работу.
"В связи с этим можно вспомнить недавние события, например на судостроительном заводе "Кузня на Рыбальском". Эти маски-шоу в стиле лучших времен президента Януковича относительно выемки определенных документов, необходимых якобы для расследования неправомерно завышенных цен, и остальные демонстрируют четко отношение власти именно к отечественному производителю", - отметил нардеп.
Забродский также напомнил, что решение о производстве малых бронированных артиллерийских катеров и десантно-штурмовых катеров принималось в сложных условиях 2016-2017 годов, и завод "Кузня на Рыбальском" справился с этим заданием – пилотные проекты этих катеров запущены и сейчас идет их усовершенствование до того состояния, которое требует командование Военно-морских сил и Министерство обороны Украины.
"А такими действиями власть, во-первых, нарушает процесс производства и дальнейшего совершенствования, во-вторых, она ставит в очень неприятную и даже сложную ситуацию коллектив самого завода. Это связано с изъятием документов и невозможностью отстаивать свои права потом в суде", - пояснил он.
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И без проблем, берешь сейчас "Айленды", грузишь на тягачи или ж.д.платформы и перевозишь их в Мариуполь на патрулирование Азова. Когда сможешь переправить -- расскажешь. А заодно расскажешь, что ты такое куришь забористое
И был бы ты не настолько туп, то увидел бы, что в статье весь сыр-бор идет о десантно-штурмовых катерах типа «Кентавр», а "Айленды" это совсем не то, это патрульные катера береговой охраны Но ты не отчаивайся и жги дальше Позорься уже до конца
Нам нужно быстро и максимально укомплектовать армию. Ждать, пока разродятся наши разработчики, 30 лет погрязающие в коррупции и отсутствии заказов нет времени. Тот хлам, что клепают на кузне можно назвать только одним словом говнокрохоборство.
Шо там с непревзойденным непотопляемым суперразведывательным мегаавианосцем...сгорел накануне сдачи? От незадача и бедося! 80 миллионов сгорело....ай-я-яй! а кто же ето сделал?
Нашим уродам я бы и приклады выпиливать лобзиком не доверил...