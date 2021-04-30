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СНБО может ввести санкции против главных "обнальщиков" страны и лидеров преступного мира, - СМИ

СНБО может ввести санкции против главных

Совет национальной безопасности и обороны может ввести санкции против главных "обнальщиков" страны и лидеров преступного мира.

Об этом LB.ua рассказали источники, близкие к руководству правоохранительных органов, передает Цензор.НЕТ.

"СНБО рассмотрит возможность введения санкций против людей, занимающихся "скрутками" (фиктивным уменьшением налогового обязательства по уплате НДС) и "обналом", а также лидеров преступного мира", - рассказал собеседник LB.ua.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Введены санкции против 11 российских компаний - Зеленский подписал решение СНБО

Также он отметил, что "по контрабандистам будет продолжение - готовят новые списки".

"Важно отметить: такие решения находятся в состоянии подготовки. По словам еще одного профильного собеседника: "База готовится, но трудно сказать, когда именно это произойдет, - связано с текущими событиями. Если происходит что-то экстраординарное, понятно, что СНБО должен немедленно реагировать и текущие вопросы откладываются", - отметил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Против "топовых" контрабандистов Украины введены персональные санкции , - Зеленский

По информации LB.ua о расширении санкционного списка контрабандистов, в него, в частности, могут добавить лиц, причастных к контрабанде сигарет в Европу в больших объемах.

Напомним, СНБО ввел санкции против лиц, признанных контрабандистами по результатам проведенного спецслужбами исследования. Президент Украины Владимир Зеленский своим указом ввел в силу это решение СНБО.

Санкции введены на три года против десяти физических лиц, а также против 79 компаний.

контрабанда (2409) СНБО (4430)


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Топ комментарии
+13
уже более 70 дней против мертветчука действуют "санкции". Открыто 0.0 уголовных дел, подозрения не вручены.
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30.04.2021 17:49
+9
Зелена пліснява,це жалюгідна пародія на державну владу,лялькова імітація ,тому будь-які іх дії ,це лише імітація державної діяльності !!))
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30.04.2021 18:01
+7
Show must go on.....
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30.04.2021 17:43
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Show must go on.....
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30.04.2021 17:43 Ответить
два тижні придумували такі об"єкти, а шаб самим на прямую не пострадать- зеІМІТАТОРИ САНКЦІЙНІ! "зе" вже тільки з маленької літери як й вова! на бальшую не заслужив
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30.04.2021 17:48 Ответить
Як заспокоюють неврівноважених глядачів--"Під час лялькової вистави ,жодна гнида не постраждала !!!!" !!!))))
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30.04.2021 18:36 Ответить
Ребят, а можно просто не морочить голову налогоплатильщикам и посадить лидеров преступного мира в тюрьму, а их незаконные доходы конфисковать в бюджет? Просто и ненавязчиво
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30.04.2021 17:46 Ответить
Не санкции лучше!! Никто не знает что єто такое Поэтому так круче))
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30.04.2021 17:49 Ответить
Ну да.. Это типа не приходи в мою песочницу и не писяй в мой горшок.Я даже не знаю каким словом назвать .Нет не Украину ,а ее правительство.ПИ.... ,скот.., ган,,, все это слишком мягко сказано.
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30.04.2021 20:06 Ответить
хто ж їх посадить - вони ж авторитети , а вові ТАМ що потім з цим робити, коли сам загурчить?
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30.04.2021 17:50 Ответить
https://bykvu.com/ua/bukvy/zeporushennja-bukvi-zapustili-lichilnik-porushen-prezidenta-zelenskogo/ «ЗеПорушення»: «Букви» запустили лічильник порушень президента Зеленського - по днях порушення вовою законів , за увесь період сцарювання й лічитимуть до кінця його сцарювання
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30.04.2021 17:52 Ответить
Для цьго потрібно рішення суду. Це для слабаків... А так- шаблею маханув - і ти винуватий.... Без суду і доказів.
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30.04.2021 18:03 Ответить
Може.... А коли?
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30.04.2021 17:47 Ответить
Ідіоти, проти злочинців не санкції клоунські вводять, а КАРНИЙ КОДЕКС І ТЮРМУ! Задрав ЗЕлений баран зі своїми дешевисми спектаклями
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30.04.2021 17:48 Ответить
Давайте обьявим им выговор
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30.04.2021 17:48 Ответить
Не строгий выговор круче!! С занесением в трудовую (электронную) книжку)))
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30.04.2021 17:50 Ответить
Чи доживемо?
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30.04.2021 17:49 Ответить
уже более 70 дней против мертветчука действуют "санкции". Открыто 0.0 уголовных дел, подозрения не вручены.
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30.04.2021 17:49 Ответить
Так надо. Это Зеплан. Крутой))
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30.04.2021 17:51 Ответить
Вазеленські імітатори.
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30.04.2021 17:53 Ответить
Данілов внушав , ДА? Й обісрався разом з вовою!
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30.04.2021 17:56 Ответить
Конкурс КВН "Санкции от РНБО" уже не впечатляют, Вова, давай новые конкурсы.
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30.04.2021 17:57 Ответить
є анекдот про грибника ночного на ощуп та по нюху - підніс до носа копичку гівна, щоб на нюх гриб упізнати а потім сам собі - ХАРАШО ШО НЕ ВСТУПІЛ! ДАНІЛОВ ВСТУПІЛ!
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30.04.2021 17:58 Ответить
Зелена пліснява,це жалюгідна пародія на державну владу,лялькова імітація ,тому будь-які іх дії ,це лише імітація державної діяльності !!))
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30.04.2021 18:01 Ответить
учора цікава була Право на Владу на двічігівенному . Так там Кравчук гнида все ніби правльно говорив-говорив во здравіє... а потім за упокой - ПОРОХУ ТРЕБА ХВАЛИТИ І ПІДТРИМУВАТИ ЗЕЛЕНСЬКОГО ...
ОЦЕ НГАЙГІРШИЙ ПРИКЛАД ХОХЛА-ХОЛУЯ ВЛАДИ - ну нехай виправдає оці санкції !!! вже не кажучи про все інше!!! А він просто холуй з дуже тонким історичним нюхом - ПРЕЗ НАШ ПЕРШИЙ
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30.04.2021 18:07 Ответить
От коли Павлюка, Слюсарєва прижмете, зелені клоуни, то це буде схоже на боротьбу. Поки все це лише переділ ринку під споносорів Зе
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30.04.2021 18:07 Ответить
Ну что, мировые лидеры преступного мира? Это не путе в глазик заглядывать, зеля легко одной левой половинкой ОПы уложит. Пора наконец-то СНБО заняться противодействию беспредела космических пиратов. Они стали наглеть в помещении, где можно спокойно и без лишних глаз затянуться айкосиком.
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30.04.2021 18:11 Ответить
Всё Сапрыкин!На этот раз достал ты меня всерьёз!
-Ой ой ой...И шож ты мне сделаешь?!
-Я на тебя санкции наложу о запрете ездить в общественном транспорте.А так же появляться в общественных местах.Суши вёсла...Приплыл ты Сапрыкин.
СНБО может ввести санкции против главных "обнальщиков" страны и лидеров преступного мира, - СМИ - Цензор.НЕТ 3171
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30.04.2021 18:26 Ответить
ПАРОДИИ вместо преза, министров, депутатов, прокуроров, судей... Зеленая пародия на борьбу с коррупцией, олигархами, вирусом, кумовством... Единственный жанр, посильный зеленым пустоголовым бездарям......
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30.04.2021 18:42 Ответить
Этш в точку. Шо пародия, то пародия. Беда в том, шо этот балаган полностью соответствует представлению "мудрого наріда" о том как устроен окружающий мир.
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30.04.2021 20:06 Ответить
Может да может нет
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30.04.2021 19:10 Ответить
Что значит "может" ??!!! ОБЯЗАНО !!! И не только санкции,а и следствие и передача дел в суд.
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30.04.2021 19:27 Ответить
Всё новое - хорошо забытое старое, или Зеле до Пети як куцому до зайця!

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №133/2017
Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 28 квітня 2017 року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)"
.................................................................................................
Президент України П.ПОРОШЕНКО
15 травня 2017 року

1228 физических лиц
https://www.president.gov.ua/storage/j-files-storage/00/40/34/39*****************************************.pdf

468 юридических лиц

https://www.president.gov.ua/storage/j-files-storage/00/40/38/6f76b8df9d0716da74bb4ae6a900d483_1494964345.pdf
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30.04.2021 19:31 Ответить
Это что же кауфмана борю решили обидеть? янукович будет недоволен действиями своего скомороха.
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30.04.2021 20:16 Ответить
 
 