СНБО может ввести санкции против главных "обнальщиков" страны и лидеров преступного мира, - СМИ
Совет национальной безопасности и обороны может ввести санкции против главных "обнальщиков" страны и лидеров преступного мира.
Об этом LB.ua рассказали источники, близкие к руководству правоохранительных органов, передает Цензор.НЕТ.
"СНБО рассмотрит возможность введения санкций против людей, занимающихся "скрутками" (фиктивным уменьшением налогового обязательства по уплате НДС) и "обналом", а также лидеров преступного мира", - рассказал собеседник LB.ua.
Также он отметил, что "по контрабандистам будет продолжение - готовят новые списки".
"Важно отметить: такие решения находятся в состоянии подготовки. По словам еще одного профильного собеседника: "База готовится, но трудно сказать, когда именно это произойдет, - связано с текущими событиями. Если происходит что-то экстраординарное, понятно, что СНБО должен немедленно реагировать и текущие вопросы откладываются", - отметил он.
По информации LB.ua о расширении санкционного списка контрабандистов, в него, в частности, могут добавить лиц, причастных к контрабанде сигарет в Европу в больших объемах.
Напомним, СНБО ввел санкции против лиц, признанных контрабандистами по результатам проведенного спецслужбами исследования. Президент Украины Владимир Зеленский своим указом ввел в силу это решение СНБО.
Санкции введены на три года против десяти физических лиц, а также против 79 компаний.
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ОЦЕ НГАЙГІРШИЙ ПРИКЛАД ХОХЛА-ХОЛУЯ ВЛАДИ - ну нехай виправдає оці санкції !!! вже не кажучи про все інше!!! А він просто холуй з дуже тонким історичним нюхом - ПРЕЗ НАШ ПЕРШИЙ
-Ой ой ой...И шож ты мне сделаешь?!
-Я на тебя санкции наложу о запрете ездить в общественном транспорте.А так же появляться в общественных местах.Суши вёсла...Приплыл ты Сапрыкин.
УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №133/2017
Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 28 квітня 2017 року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)"
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Президент України П.ПОРОШЕНКО
15 травня 2017 року
1228 физических лиц
https://www.president.gov.ua/storage/j-files-storage/00/40/34/39*****************************************.pdf
468 юридических лиц
https://www.president.gov.ua/storage/j-files-storage/00/40/38/6f76b8df9d0716da74bb4ae6a900d483_1494964345.pdf