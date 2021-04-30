ЕС и международные финансовые организации выразили обеспокоенность перестановками в НАК "Нафтогаз Украины"

Европейский Союз и международные финансовые организации выступили с совместным заявлением, в котором они призвали украинское правительство подтвердить неизменность курса проводимых в стране реформ, а также выразили обеспокоенность из-за увольнения с должности главы НАК "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева и временного прекращения полномочий наблюдательного совета компании.

Соответствующее заявление, подписантами которого являются Европейский Союз (ЕС), Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР), Европейский инвестиционный банк (ЕИБ), Всемирный банк и Международная финансовая корпорация (IFC), было обнародовано 30 апреля, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы серьезно обеспокоены последними событиями в "Нафтогазе Украины"- государственной нефтегазовой компании Украины, где временно прекращены полномочия наблюдательного совета с целью увольнения действующего руководства", - отмечают подписанты.

Они призывают руководство Украины принимать "критически важные управленческие решения на государственных предприятиях в полном соответствии с принципами признанных стандартов корпоративного управления".

В заявлении отмечается, что в последние годы Украина "достигла значительного прогресса в реализации реформы корпоративного управления в государственном секторе, направленной на обеспечение прозрачности, подотчетности и независимости", однако, по мнению подписантов документа, существует критическая необходимость укрепить достигнутый прогресс, чтобы "улучшить инвестиционный климат в Украине и привлечь крайне нужные инвестиции частного сектора".

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"Мы надеемся, что украинская власть подтвердит свою приверженность к продолжению реформ, которые разблокируют инвестиции, которые помогут стране выйти из кризиса и реализовать свой потенциал", - говорится в заявлении.