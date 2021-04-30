Рок-фестиваль "С востока до запада" при участии ТНМК и "Жадан и Собаки" состоится в Старобельске

22 мая в городе Старобельск Луганской области состоится областной открытый рок-фестиваль "С востока до запада".

Как сообщает Цензор.НЕТ, фестиваль объединит музыкальную и литературную сцены, также в рамках мероприятия запланированы мотозаезд, тематические выставки, креативная фотолокация и пешеходные экскурсии по городу.

Хедлайнеры мероприятия: ТНМК, "Жадан и Собаки", Олег Сенцов, Екатерина Калитко, Артем Полежака.

"Жадан и Собаки".

В 14.00 в Городском парке культуры начнет действовать литературная площадка "Дикое поле". На литературной сцене свои прозаические и поэтические тексты будут читать Олег Сенцов, Артем Полежака и Екатерина Калитко.

Основной локацией фестиваля станет Центральная площадь Старобельска. В 16.30 на Центральной площади стартует мотозаезд "Драйв". Десятки байкеров проедут по городу и устроят показ своей техники. Также вдоль площади будет организована работа выставки мото- и кастом-техники "Байкер Street".

В течение всего дня на территории фестиваля будут действовать креативные фотолокация, а для желающих познакомиться с местностью и городом организовані пешеходные экскурсии по Старобельску.

В 17.00 на главной сцене фестиваля стартует музыкальная часть мероприятия. Лайн-ап фестиваля составят местные рок-группы. В атмосфере дружбы и общего праздника рок-аккордами будут развлекать публику: Stone road, "Ізобара-тор", "Реставратор", "Конец июля", PARALLEL, TWO BUS, "Vерхня межа", Принцип меньшего зла, ORZ, IP и исполнители Владимир Бердецкий и Эдуард Зинченко.

В 19:30 огненное шоу создаст команда "Street-Fire" из города Северодонецк.

В 20:00 на сцену выйдут хедлайнеры музыкальной части: ТНМК и "Жадан и Собаки". Ведущий музыкальной части - сутулый собака "Инародного театра абсурда "Воробушек" Александр Сердюк.

ТНМК

Основные локации:

● Главная сцена: Центральная площадь Старобельска (город Старобельск, ул. Центральная, 36).

● Городской парк культуры и отдыха Старобельска (город Старобельск, ул.Мира, 12).

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Добраться в Старобельск для гостей из других областей страны удобнее всего можно так: поездом до Сватово или Рубежного, оттуда - автобусом. Фестиваль будет проходить в черте города, гости мероприятия смогут поселиться в гостинице "Айдар". Вход свободный.

В связи с пандемией COVID-19 фестиваль организован в строгом соблюдении карантинных ограничений: во избежание скопления людей будет контролироваться организаторами, вход на мероприятие только в защитной маске.

"С востока до запада" - крупнейший областной рок-фестиваль актуальной украинской музыки, объединяющий творчество известных музыкантов и местных рок-групп, а также площадкой для литературных, кино и краеведческих художественных исследований. Мероприятие организовано в сотрудничестве Луганской областной государственной администрации, Старобельского городского совета, Луганской ОУН библиотеки и Благотворительного фонда Сергея Жадана при партнерстве мясокомбината "Мясной".

Аккредитация СМИ по ссылке. Контактное лицо: +38 050 955 0983 (Ксения Ганжа, ведущая методист Луганского областного центра народного творчества)