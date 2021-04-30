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ВСК Рады признала неудовлетворительной работу набсовета "Укрзализныци" и предлагает Кабмину уволить руководство компании

ВСК Рады признала неудовлетворительной работу набсовета

Временная следственная комиссия Верховной Рады Украины по проверке и оценке состояния АО "Укрзализныця" (УЗ) приняла решение признать работу наблюдательного совета и правления УЗ неудовлетворительной и намерена обратится в Кабинет министров с требованием уволить исполняющего обязанности главы, а также членов правления компании.

Об этом глава ВСК народный депутат от "Слуги народа" Юлия Гришина сообщила на своей странице в социальной сети Facebook в пятницу, передает Цензор.НЕТ.

По словам Гришиной, "под впечатлением от сплошной некомпетентности, дерзости и огромных убытков государственной железной дороги", члены ВСК сегодня приняли ряд радикальных решений, в частности:

- Признать и.о. председателя правления и членов правления "Укрзализныци" некомпетентными и не соответствующими занимаемой должности.
- Обратиться в Кабинет министров с требованием немедленно уволить и.о. председателя правления "Укрзализныци", а также членов правления и всех временно исполняющих обязанности руководителей компании, которые фактически не несут никакой ответственности за состояние нашей железной дороги.
- Признать неудовлетворительной работу Наблюдательного совета "Укрзализныци" и обратиться в Кабмин с требованием уже сейчас, не дожидаясь завершения истечения срока функционирования действующего состава начать поиск компетентных лиц, способных эффективно управлять государственным железнодорожным активом Украины.
- Привесты уровень зарплат членов Наблюдательного Совета и правления УЗ в соответствие с финансовыми показателями компании.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ВСК по расследованию ситуации в Укрзализныце будет требовать увольнения набсовета компании

"От себя добавлю, что сегодня вся эта "глупость" транслировалась в прямом эфире и я считаю, что это было правильным решением ВСК. Мы продолжим такие трансляции, кроме тех случаев, где правоохранители будут отчитываться о своей работе, потому что некоторое разглашение информации может помешать расследованию уголовных производств - если таковые вообще есть, потому аргументированные сомнения у членов ВСК уже тоже есть", - отметила Гришина.

ВР (29230) увольнение (2675) Укрзализныця (2745)


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Топ комментарии
+9
проститутка знайде під кого лягти.
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30.04.2021 18:30
+8
капец, а как сырожа лещинка?
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30.04.2021 18:29
+7
Караул,фулігани Сірожу хліба позбавляють!!!)))
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30.04.2021 18:32
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капец, а как сырожа лещинка?
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30.04.2021 18:29 Ответить
проститутка знайде під кого лягти.
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30.04.2021 18:30 Ответить
Сірожа не такий ,він на "рубль" дорожчий !!!
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30.04.2021 18:41 Ответить
А мені не подобається Верховна Рада, пропоную Наглядову Раду Укрзалізниці лишити в спокої, а Верховну Раду розпустити і призначити дострокові вибори!
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30.04.2021 18:44 Ответить
Дуже слушна пропозиція !!! Альо,смєтуни ,ваш час настав--Зелену плісняву геть!!!))))
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30.04.2021 18:48 Ответить
Пойдет лысого Пуштуна гонять)))
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30.04.2021 19:07 Ответить
Караул,фулігани Сірожу хліба позбавляють!!!)))
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30.04.2021 18:32 Ответить
Хто буде нести відповідальність? Чи "они же дети / учатся / не получилось"?
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30.04.2021 18:33 Ответить
Україна ,це країна тотальної безвідповідальності ,ще жодна відповідальна високопосадова особа нізащо не відповіла !!!)))
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30.04.2021 18:40 Ответить
Десятки миллионов получили и теперь можно спокойно увольнятся. Концы в воду.
На их смену прийдут другие "Лещенки", еще не имеющие коттеджи и дорогие авто.
Им тоже надо будет подняться.
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30.04.2021 18:41 Ответить
Гроші,гроші хай поверне, до казни ,"бородата сцикуха" Лещенко! На шампунь лишити-хай голову помиє!
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30.04.2021 18:42 Ответить
Мало видостков Зели в последнее время?
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30.04.2021 18:43 Ответить
Волнуюсь за кораблик "Хвиля" и за вкусный вискарь)
Видимо у главЗебила машинально сработал афигиватор, когда узнал, что даже он не пьет такой вкусный вискарь за счет лохтората.
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30.04.2021 18:44 Ответить
*********** дьібілЬі арештуйте зразу, пріпіздєнта зЕлупу
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30.04.2021 18:47 Ответить
У Серлеща траур.Могут отобрать кусок хлеба.Очень легкого,кстати.Дайте ему хоть значок "Почетный железнодорожник" как утешительный приз.
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30.04.2021 18:50 Ответить
серлещ прибарахлился как и наем. можно и на выход
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30.04.2021 19:00 Ответить
Первый раз комиссии из последнего созыва готов поставить 5 ! Подождем реакцию на предложения комиссии.
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30.04.2021 19:00 Ответить
Наконец то кто то понял, что нужно делать. Осталось сделать.
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30.04.2021 19:04 Ответить
Москали шатают энергетику и УЖД.Два проблемных сектора за последнее время ярче всех остальных.Энергетика-это мордовский крюк с помощью которого они пытаются абордировать нашу Чайку.Железка так же проблемна,бо имеет колею СНГ не признанную в ЕС.Железка второй крюк с помощью которого они пытаются притянуть нас к себе.Ибо по железке ходят только мордовские товарняки по СНГовской колее...наследие совка.Дьявольская деталь на самом деле.Вроде пустячная,а колея имеет огромное значение в евроинтеграции.И вот сегодня москали борятся за эти два трека.Тут им олигаполия и коррупция лучшие союзники.Атомка в минусе.УЖД в минусе и постоянных скандалах.Эти два трека должны работать проукраински и прозрачно.Тот же кто препятствует прозрачности и реформам этого сектора,тупо работает на Мордор.Як вариант
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30.04.2021 19:33 Ответить
У сірожі є запаска-садовий (неолігарх) та і в ютубі він вже 100 тис підписчиків наклянчив! А там ще щось придумає,хлопчина знає де грішми пахне!!!
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30.04.2021 20:17 Ответить
Это Серлещ без работы останется? Айяйяй, безобразие!
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30.04.2021 20:18 Ответить
Откуда столько радости? Их же еще не разогнали. Радоваться будете когда разгонят. А до этого еще далеко. Если вообще разгонят. За набсоветом и руководством, (включая врио) такая паутина тянется до самого верха...
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30.04.2021 23:14 Ответить
При Сталине этот Набсовет вместе с правлением просто бы расстреляли. И правильно бы сделали. Ведь фактически, получая колоссальные зарплаты и одновременно доводя Ж.Д. до банкротства, эти деятели обворовывали страну.
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01.05.2021 06:17 Ответить
ahmetka proplativ tsk. nichogo v njogo ne vijde
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01.05.2021 08:20 Ответить
treba pereviriti rahunki usih chleniv TSK. shosj meni pidkazue,shcho ahmetka pereviv im duge znzchni sumi
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01.05.2021 08:26 Ответить
dla chogo isnue rada jaka regulue tarifi pid ahmetova? e rinkova cina. a cu kodlu potribno rozignati k chortjam
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01.05.2021 08:30 Ответить
 
 