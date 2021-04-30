ВСК Рады признала неудовлетворительной работу набсовета "Укрзализныци" и предлагает Кабмину уволить руководство компании

Временная следственная комиссия Верховной Рады Украины по проверке и оценке состояния АО "Укрзализныця" (УЗ) приняла решение признать работу наблюдательного совета и правления УЗ неудовлетворительной и намерена обратится в Кабинет министров с требованием уволить исполняющего обязанности главы, а также членов правления компании.

Об этом глава ВСК народный депутат от "Слуги народа" Юлия Гришина сообщила на своей странице в социальной сети Facebook в пятницу, передает Цензор.НЕТ.

По словам Гришиной, "под впечатлением от сплошной некомпетентности, дерзости и огромных убытков государственной железной дороги", члены ВСК сегодня приняли ряд радикальных решений, в частности:

- Признать и.о. председателя правления и членов правления "Укрзализныци" некомпетентными и не соответствующими занимаемой должности.

- Обратиться в Кабинет министров с требованием немедленно уволить и.о. председателя правления "Укрзализныци", а также членов правления и всех временно исполняющих обязанности руководителей компании, которые фактически не несут никакой ответственности за состояние нашей железной дороги.

- Признать неудовлетворительной работу Наблюдательного совета "Укрзализныци" и обратиться в Кабмин с требованием уже сейчас, не дожидаясь завершения истечения срока функционирования действующего состава начать поиск компетентных лиц, способных эффективно управлять государственным железнодорожным активом Украины.

- Привесты уровень зарплат членов Наблюдательного Совета и правления УЗ в соответствие с финансовыми показателями компании.

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"От себя добавлю, что сегодня вся эта "глупость" транслировалась в прямом эфире и я считаю, что это было правильным решением ВСК. Мы продолжим такие трансляции, кроме тех случаев, где правоохранители будут отчитываться о своей работе, потому что некоторое разглашение информации может помешать расследованию уголовных производств - если таковые вообще есть, потому аргументированные сомнения у членов ВСК уже тоже есть", - отметила Гришина.