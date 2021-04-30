Следователь отказался отпустить агента НАБУ Шевченко в село к родственникам, причину не пояснил. ДОКУМЕНТ

Агент НАБУ Евгений Шевченко, который является подозреваемым по делу о создании незаконного вооруженного формирования, хотел съездить к родственникам в Хотов под Киевом. Но следователь поездку запретил, а судья - отправил к следователю.

Об этом Шевченко написал в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Село Хотов, которое граничит со столицей - там живут мои родственники и я, конечно, до ареста часто там бывал с малым и женой. Согласно решению суда, я не ограничен в передвижении по Киеву, а вот если хочу выехать за пределы города, то должен получать разрешение от следователя", - рассказал он.

Адвокат Шевченко обратился с просьбой разрешить выезд к следователю Ивану Баценко, но тот отказал и велел обращаться в суд. В суде ответили, что подобные вопросы решает только следователь.

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"Прокурор Генеральной прокуратуры Украины Артем Синюк отморозился и отказался каким-то образом объяснить странное поведение следователя. Еще звонил генпрокурору Ирине Венедиктовой, но эта потороченная на мои звонки почему-то не отвечает", - отметил Шевченко.

Агент НАБУ добавил, что просил перенести его электронный браслет с правой ноги на левую - так будет удобнее играть в футбол. Но и в этой просьбе ему тоже отказали.

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"Из некоторых источников я узнал, что это такая, знаете, очень мелкая, но очень личная месть и руководства СБУ, и самих следователей, потому что они все якобы очень обиделись на меня после того, как я не только их обругал в многочисленных интервью и в своих сообщениях на ФБ, но и выставил полными оболтусами и болванами, ибо они, как выяснилось, вообще не понимают в тех вещах, в которых меня обвиняют", - пишет Шевченко.

Он настаивает, что не виновен, заявляет, что не уважает следователей и ждет встречи с ними в суде.

Напомним, 24 марта агент НАБУ Евгений Шевченко сообщил, что СБУ провела у него обыск по подозрению в создании незаконного вооруженного формирования. Сам он утверждает, что в 2018 году собирался вместе с ветеранами создать охранную компанию, но эти планы не были реализованы. Позже пресс-служба СБУ распространила информацию, что пресечена деятельность военизированного вооруженного формирования, среди организаторов которого - агент НАБУ Евгений Шевченко и экс-нардеп Семен Семенченко.

По данным следствия, Семенченко создал незаконное вооруженное формирование, а Шевченко обеспечивал его членов снаряжением. В СБУ обещают, что по этому делу будут предъявлены еще подозрения.

Более подробно о деле НВФ Семенченко и Шевченко читайте в статье главреда Цензор.НЕТ Юрия Бутусова "Задержать Виногродского и Семенченко приказал Ермак, чтобы помочь КГБ РБ сфабриковать дела против белорусских патриотов".









