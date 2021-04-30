Россия запретила въезд для восьми европейских политиков, в том числе и председателю Европарламента Сассоли

Российская Федерация ввела санкции против восьми представителей ЕС. В частности, в санкционный список попал глава Европарламента Давид Сассоли.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел России.

Отмечается, что санкции ввели в ответ на меры Совета Европы в отношении шести российских граждан.

В российский санкционный список попали:

Иварс Аболишин, глава Национального совета Латвии по электронным СМИ;

Марис Балтиныш, директор Центра государственного языка Латвии;

Жак Мэр, член французской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы;

Йорг Раупах, руководитель прокуратуры Берлина, Германия;

Давид Мария Сассоли, глава Европейского парламента;

Оса Скотт, глава Лаборатории химической, биологической, радиационной и ядерной безопасности Исследовательского института тотальной обороны Швеции;

Ильмар Томуск, глава языкового департамента Эстонии;

Вера Юрова, заместитель главы Еврокомиссии по вопросам ценностей и транспарентности.

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