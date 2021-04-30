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Россия запретила въезд для восьми европейских политиков, в том числе и председателю Европарламента Сассоли

Россия запретила въезд для восьми европейских политиков, в том числе и председателю Европарламента Сассоли

Российская Федерация ввела санкции против восьми представителей ЕС. В частности, в санкционный список попал глава Европарламента Давид Сассоли.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел России.

Отмечается, что санкции ввели в ответ на меры Совета Европы в отношении шести российских граждан.

В российский санкционный список попали:

Иварс Аболишин, глава Национального совета Латвии по электронным СМИ;

Марис Балтиныш, директор Центра государственного языка Латвии;

Жак Мэр, член французской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы;

Йорг Раупах, руководитель прокуратуры Берлина, Германия;

Давид Мария Сассоли, глава Европейского парламента;

Оса Скотт, глава Лаборатории химической, биологической, радиационной и ядерной безопасности Исследовательского института тотальной обороны Швеции;

Ильмар Томуск, глава языкового департамента Эстонии;

Вера Юрова, заместитель главы Еврокомиссии по вопросам ценностей и транспарентности.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Европарламент готовит жесткие санкции против России, если она продолжит агрессию против Украины

Автор: 

МИД РФ (1665) россия (95402) Евросоюз (17082) Сассоли Давид (19)


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Топ комментарии
+11
Це звіздець!!! Не відпочинуть тепер євроліьерасти на Південному узбережжі моря Лаптьоаих ,не засмагати ім на курортах сонячного Магадана !!!)))
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30.04.2021 18:52
+8
а в бєсмєртном полку поучаствовать?
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30.04.2021 18:53
+8
Вы им еще счета в рассейских банках заморозьте-пусть понервничают.
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30.04.2021 18:53
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Правила форума Совет форумчан
а они, типа, сильно рвались
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30.04.2021 18:50 Ответить
а в бєсмєртном полку поучаствовать?
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30.04.2021 18:53 Ответить
😂😂😂🤑🤑🤑🤑😱😱😱😱🤢🤢🤢🤡🤡🤡🥶🥶🥶👻👻👻👻👽👽👽👽 ну типа ответ из Европы...
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30.04.2021 19:01 Ответить
не бачити кащюннікам Рівєри лаптєвих😆
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30.04.2021 18:51 Ответить
Отсассоли теперь надо кацапам вьезд в ЕС
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30.04.2021 18:52 Ответить
В США уже запретили въезд русским, что-то подсказывает, что ЕС не заставит себя долго ждать.
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30.04.2021 18:58 Ответить
Та где там, прошматроски еще те, особенно жабоеды, ничему их Вторая Мировая не научила, в Европе только у бритов есть яйца.
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30.04.2021 19:03 Ответить
Я бы ССОшников заслал с аквафрешами, водкой на родину Д'Артаньяна. Но бубочка это просто позорище для страны. Надеюсь, что он войдет в историю Украины, как русская подстилка и предатель, что бы его потомки фамилию сменили.
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30.04.2021 19:09 Ответить
Це звіздець!!! Не відпочинуть тепер євроліьерасти на Південному узбережжі моря Лаптьоаих ,не засмагати ім на курортах сонячного Магадана !!!)))
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30.04.2021 18:52 Ответить
"Південне узбережжя моря Лаптєвих" -- це зачот

Росія заборонила в'їзд вісьмом європейським політикам, зокрема голові Європарламенту Сассолі - Цензор.НЕТ 6616
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30.04.2021 21:50 Ответить
Вы им еще счета в рассейских банках заморозьте-пусть понервничают.
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30.04.2021 18:53 Ответить
Для русских запретили въезд в США кроме дипломатов.
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30.04.2021 18:56 Ответить
Роман Москаль@RomanMoskal70· 9 ч

Відтепер жителі РФ та Білорусі для отримання візи повинні звернутися в посольство США в Києві.
Фактично #США прирівняли Москву до українського села.
Звідки спершу треба добратися до обласного центру, а вже звідти потягом чи літаком на столицю.
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30.04.2021 21:46 Ответить
Шото легко. Европа не прочувствует. Запретить носить лапти и ссать в кацапских сортирах.
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30.04.2021 18:58 Ответить
от, нелюди!
як же вони тепер без мокшанських болот?
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30.04.2021 19:00 Ответить
Бідолахи! Де ж вони відпочивати тепер будуть???
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30.04.2021 19:06 Ответить
Круто! Таки поставили на место. Теперь обидчики узнают гнев ордынский. Не бродить им улицами Челябинска,не загорать на пляже в Анапе. Пропали ....совсем!!
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30.04.2021 19:06 Ответить
В этом списке наверняка достойные люди. По крайней мере эти восьмеро - точно не промосковские уроды.
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30.04.2021 19:09 Ответить
пузирі пішли, скоріше бульбашки.
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30.04.2021 19:16 Ответить
Да КТО «рвётся» в эту ПОМОЙКУ,под «названием» Раша-ПАРАША???Кому это наХ..надо???Уж лучше в зоопарк сходить…
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30.04.2021 19:36 Ответить
ну все сосать будет сосоля
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30.04.2021 19:36 Ответить
Сосати буде кацапня , втім кацапам це не в перший раз )
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30.04.2021 19:39 Ответить
О то вже довбні ... ) Коли є небезпека піти на дно, нормальні люди одягають рятувальні жилети, а кацапи одягають бронежилети )
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30.04.2021 19:37 Ответить
Да эти европейцы и знать не будут о запрете для себя въезда в РФ! Незачем туда им ездить, как и остальным жителям Европы и США!
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30.04.2021 20:07 Ответить
Це просто свято якесь. рашка геть поплутала береги. Теперь їх будуть жарити насправді суворо.
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30.04.2021 20:19 Ответить
Ужас! Как же он дальше будет жить без отдыха на Сосьве!
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30.04.2021 20:40 Ответить
это же зверство зверское, ну вот как они теперь будут жить без любимой рязани?
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30.04.2021 20:48 Ответить
 
 