Россия запретила въезд для восьми европейских политиков, в том числе и председателю Европарламента Сассоли
Российская Федерация ввела санкции против восьми представителей ЕС. В частности, в санкционный список попал глава Европарламента Давид Сассоли.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел России.
Отмечается, что санкции ввели в ответ на меры Совета Европы в отношении шести российских граждан.
В российский санкционный список попали:
Иварс Аболишин, глава Национального совета Латвии по электронным СМИ;
Марис Балтиныш, директор Центра государственного языка Латвии;
Жак Мэр, член французской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы;
Йорг Раупах, руководитель прокуратуры Берлина, Германия;
Давид Мария Сассоли, глава Европейского парламента;
Оса Скотт, глава Лаборатории химической, биологической, радиационной и ядерной безопасности Исследовательского института тотальной обороны Швеции;
Ильмар Томуск, глава языкового департамента Эстонии;
Вера Юрова, заместитель главы Еврокомиссии по вопросам ценностей и транспарентности.
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Відтепер жителі РФ та Білорусі для отримання візи повинні звернутися в посольство США в Києві.
Фактично #США прирівняли Москву до українського села.
Звідки спершу треба добратися до обласного центру, а вже звідти потягом чи літаком на столицю.
як же вони тепер без мокшанських болот?