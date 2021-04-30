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Новости Агрессия России против Украины
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США будут готовы поставлять Украине вооружение в рамках уже существующих договоренностей, - советник Байдена Салливан

США будут готовы поставлять Украине вооружение в рамках уже существующих договоренностей, - советник Байдена Салливан

Администрация США готова в будущем поставлять некоторые виды вооружений Украине в рамках уже существующих договоренностей.

Об этом советник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, выступая на онлайн-форуме института Аспена. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Мы готовы действовать в уже существующих рамках. В прошлом мы уже организовывали поставки на Украину... И мы будем готовы в будущем рассматривать ее запросы и поставлять некоторые виды продукции военного назначения", - сказал он.

При этом Салливан предупредил, что речь не идет о поставках, которые бы не укладывались в уже существующий формат сотрудничества с Украиной в сфере обороны.

Также на Цензор.НЕТ: США в ОБСЕ об отводе войск РФ: "Россия делала аналогичные заявления в 2014 году незадолго до начала семилетней агрессии"

Автор: 

оружие (10202) США (26489) Салливан Джейк (254)


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Топ комментарии
+5
Дійсно ,який другий фронт ,якщо на першому заборонено стріляти ???)))
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30.04.2021 20:02
+4
Project russia eutonasia. God bless America!
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30.04.2021 20:15
+4
США будуть готові поставляти Україні озброєння в межах вже існуючих домовленостей, - радник Байдена Салліван - Цензор.НЕТ 1092
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30.04.2021 20:27
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"Петриоты" под видом "Джевелинов" например...
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30.04.2021 19:50 Ответить
Навіщо,щоб на складах порохом припадали???))))
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30.04.2021 19:54 Ответить
Аж два раза сказал: Мы готовы!
Будь готов! Всегда готов!
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30.04.2021 19:54 Ответить
"Будь готов,всегда во всём,будь готов ти и ночью и днём" !!!)))
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30.04.2021 19:56 Ответить
Прошу к столу -- вскипело! (с)
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30.04.2021 19:58 Ответить
Да открывайте уже Второй Фронт, и так задержались.
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30.04.2021 19:55 Ответить
Навіщо?
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30.04.2021 19:58 Ответить
А Лендлиз девать некуда...
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30.04.2021 19:59 Ответить
Дійсно ,який другий фронт ,якщо на першому заборонено стріляти ???)))
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30.04.2021 20:02 Ответить
И нихто не дочитал до того места, где английским по белому сказано: Готовы дать! -- но не более того, об чём раньше договорились...
Цяцянкы и рай, короче...*)
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30.04.2021 20:20 Ответить
Ну, об чём раньше договорились ты, наверное, тоже знаешь, да, савок ???
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30.04.2021 21:37 Ответить
Чому ж мовчать корисні ідіоти глобалістів, апологети всемогутнього жо байдена? Згідно з вашими запевненнями, цей могучій старік вже давно мав би набити пику куйлу і загнати його під плінтус. Шото пішло не так, да?
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01.05.2021 00:03 Ответить
Пока у власти полудурок получивший диплом по блату не кто нам серьезного оружия не даст , ну разве что в крайнем случае , когда не будет другого выхода.
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30.04.2021 20:06 Ответить
США будуть готові поставляти Україні озброєння в межах вже існуючих домовленостей, - радник Байдена Салліван - Цензор.НЕТ 1092
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30.04.2021 20:27 Ответить
Фото Рязанской девушки молящейся за здоровья Путена !
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01.05.2021 10:11 Ответить
США будуть готові поставляти Україні озброєння в межах вже існуючих домовленостей, - радник Байдена Салліван - Цензор.НЕТ 3773 Расея вперде !
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01.05.2021 10:21 Ответить
Я думаю,что у Украины должен быть на бумаге (не подписанный) Договор о защите и взаимопомощи с США,но который должен быть готов к молниеносной подписке в случае нападения.Это отрезвит любого любителя бояры.
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30.04.2021 20:13 Ответить
жизнь показала, что лучше иметь свою сильную армию, чем всякие там договоры
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30.04.2021 21:22 Ответить
А Шмаркле она нужна?
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30.04.2021 21:43 Ответить
Это да. Но сильная армия не делается за пару лет.
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01.05.2021 13:10 Ответить
Project russia eutonasia. God bless America!
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30.04.2021 20:15 Ответить
США будуть готові поставляти Україні озброєння в межах вже існуючих домовленостей, - радник Байдена Салліван - Цензор.НЕТ 8484
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30.04.2021 21:21 Ответить
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01.05.2021 10:22 Ответить
 
 