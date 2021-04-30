Еще трем военнослужащим сообщено о подозрении по делу об авиакатастрофе под Чугуевом, - Офис генпрокурора

Сообщено о подозрении еще трем военным должностным лицам в уголовном производстве по факту катастрофы самолета АН-26 вблизи г. Чугуев Харьковской области 25 сентября 2020, в результате которой погибли 26 военнослужащих.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.

Заместитель командира воинской части А4104 по летной подготовке и еще один заместитель командира подозреваются в нарушении правил подготовки и проведения полетов, а также халатном отношении к военной службе (ст. 416, ч. 3 ст. 425 УК Украины).

Депутату Харьковского областного совета, который на время катастрофы исполнял обязанности начальника Харьковского национального университета Воздушных Сил им. Ивана Кожедуба, сообщено о подозрении в небрежном отношении к военной службе (ч. 3 ст. 425 УК Украины).

Сторона обвинения в суде будет просить о применении к ним домашнего ареста.

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Кроме того, на основании дополнительно собранных доказательств и экспертиз об изменении ранее сообщенных подозрений сообщено Командующему Воздушных Сил ВСУ, бывшему командиру воинской части А4104 и бывшему руководителю управления полетами на аэродроме "Чугуев", которые не обеспечили безопасность полетов на вверенных им направлениях по должностям .

В Офисе генпрокурора отметили, что досудебное расследование в этом уголовном производстве планируется завершить уже в мае 2021 года.

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Как сообщал Цензор.НЕТ, вечером 25 сентября 2020 г. в Харьковской области произошла авиакатастрофа. При заходе на посадку в аэропорту Чугуева разбился самолет с курсантами.

На борту самолета находилось 27 человек, из них - 20 курсантов Харьковского университета Воздушных сил ВСУ имени Ивана Кожедуба и 7 членов экипажа. Двое потерпевших были госпитализированы, один из них умер в больнице.

Выжил Вячеслав Золочевский - курсант 133 учебной группы летного факультета ХНУВС им. Ивана Кожедуба, 2000 года рождения.