На Николаевщине начальник следственного отделения полиции попалась на взятке 25 тыс. грн за закрытие дела. ФОТО

В Николаевской области задержана заместитель начальника управления - начальник следственного отделения одного из районных подразделений ГУ Нацполиции, которая требовала взятку за непривлечение к уголовной ответственности.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент внутренней безопасности Нацполиции.

34-летнюю сотрудницу полиции уличили в вымогательстве с местной жительницы взятки за принятие решения о закрытии уголовного производства, начатого по ст. 309 Уголовного кодекса Украины. Свои "услуги" полицейская оценила в 25 000 гривен.

Для получение взятки чиновник полиции отправила своего посредника. Предмет преступления изъят.

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В служебном кабинете полицейской проведен неотложный обыск. В порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины взяточница задержана. За совершенные противоправные действия ей может грозить лишение свободы на срок от пяти до десяти лет.

"Сейчас назначено служебное расследование. Решается вопрос об увольнении сотрудницы со службы в полиции. Руководство районного управления полиции отстранено от занимаемых должностей", - говорится в сообщении.

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