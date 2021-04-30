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Новости Взяточники
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На Николаевщине начальник следственного отделения полиции попалась на взятке 25 тыс. грн за закрытие дела. ФОТО

В Николаевской области задержана заместитель начальника управления - начальник следственного отделения одного из районных подразделений ГУ Нацполиции, которая требовала взятку за непривлечение к уголовной ответственности.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент внутренней безопасности Нацполиции.

На Николаевщине начальник следственного отделения полиции попалась на взятке 25 тыс. грн за закрытие дела 01

34-летнюю сотрудницу полиции уличили в вымогательстве с местной жительницы взятки за принятие решения о закрытии уголовного производства, начатого по ст. 309  Уголовного кодекса Украины. Свои "услуги" полицейская оценила в 25 000 гривен.

Для получение взятки чиновник полиции отправила своего посредника. Предмет преступления изъят.

На Николаевщине начальник следственного отделения полиции попалась на взятке 25 тыс. грн за закрытие дела 02

Смотрите: На Житомирщине двое полицейских задержаны при получении взятки талонами на 1,1 тыс. литров топлива, - прокуратура. ФОТОрепортаж

В служебном кабинете полицейской проведен неотложный обыск. В порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины взяточница задержана. За совершенные противоправные действия ей может грозить лишение свободы на срок от пяти до десяти лет.

"Сейчас назначено служебное расследование. Решается вопрос об увольнении сотрудницы со службы в полиции. Руководство районного управления полиции отстранено от занимаемых должностей", - говорится в сообщении.

Смотрите: Следователь полиции Киевщины попался на взятке 13 тыс. долл. за закрытие уголовного производства, - ГБР. ФОТО

Автор: 

взятка (6153) Николаевская область (2115) Нацполиция (16434) следователь (137)


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Топ комментарии
+4
Обычная система заработка ментов.Подкинуть наркоту, а потом качать бабки.
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30.04.2021 20:23
+4
Этой даме 7 лет назад было 27. Казалось бы, на таких после Майдана вся надежда...
Но нет, желание брать на лапу, ****, не истребимо.
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30.04.2021 20:33
+2
Кого же она отмазывала за 900 долл?
Вора тазика в селе?
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30.04.2021 20:46
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Пропала 13 зарплата...
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30.04.2021 20:22 Ответить
А нічого будо демпінгувати розцінки на закриття справ! Опорочила тим самим честь контори я за що поплатилась
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30.04.2021 21:01 Ответить
Спрос удешевил предложение...
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30.04.2021 21:06 Ответить
Обычная система заработка ментов.Подкинуть наркоту, а потом качать бабки.
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30.04.2021 20:23 Ответить
Вы правы однозначно, но т.к.это расследуют теже органы власти и недосуды Украины, поэтому жерт потом делают преступниками и ясно, что жертвы это как потом ни странно - мусорье
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30.04.2021 20:50 Ответить
Этой даме 7 лет назад было 27. Казалось бы, на таких после Майдана вся надежда...
Но нет, желание брать на лапу, ****, не истребимо.
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30.04.2021 20:33 Ответить
Там нет других, за редким исключением. Нормальные в этой клоаке не уживаются
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30.04.2021 21:22 Ответить
За 7 лет система сделала своё дело. Хотя какие 7? 2, ну 3 от силы.
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30.04.2021 21:26 Ответить
А когда Украина стала независимой эта дама только начинала пешком под стол ходить. Казалось бы, совка и плохих кацапов вокруг уже нет, на новое поколение вся надежда... Но нет, желание брать на лапу, ****, не истребимо(с). Причем ее одногодки, практически ровесники новой Украины, составляют сегодня большинство личного состава полиции, правоохранительных органов, таможни, налоговой и т.п. структур, в промышленных масштабах вымогающих и получающих взятки. Прямо загадка какая-то. Скорее всего ***** путин виноват.
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01.05.2021 01:11 Ответить
Увы, согласен.
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01.05.2021 09:27 Ответить
Кого же она отмазывала за 900 долл?
Вора тазика в селе?
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30.04.2021 20:46 Ответить
Демпингует
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30.04.2021 20:50 Ответить
Утюг, которым невестка грохнула свекровь.
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30.04.2021 21:08 Ответить
ст.309- наркота.., от года до трех санкция
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30.04.2021 22:21 Ответить
Немного, она ещё в суд подаст, ее честь недополицейской в хлам. Полиция сейчас с помощью судов научилась зарабатывать, суды все знают - мусорная помойка
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30.04.2021 20:47 Ответить
Звичайний заробіток мусорів і прокурворів - штампувати липові справи і закривати справи.
Не злочини ж розслідувати.
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05.05.2021 11:53 Ответить
 
 