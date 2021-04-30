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Мне что-то подсказывает, что сильных скачков не будет, - Степанов о коронавирусе после майских праздников
Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что не ожидает сильных скачков в количества заболеваний коронавирусом после майских праздников. Однако увеличение больных может быть в июне.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом Степанов сказал в эфире "Украина 24".
По его словам, количество заболевших может вырасти через три-четыре недели после майских праздников.
"До какой степени будет этот рост, до каких количеств мы можем дойти, будет зависеть от того, какая будет мобильность населения, как люди будут праздновать Пасху. Тогда мы сможем сказать, что мы дальше прогнозируем. Но мне что-то подсказывает, что очень сильных скачков, таких как сейчас состоялся у нас начиная с февраля, мы не будем ожидать", - сказал Степанов.
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+24 саша паламарчук
показать весь комментарий30.04.2021 20:47
+9 mrSmith
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+8 Джура
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Вор на руках и душонке которого более 40 000 умерших.
Максимум что тебе можно поручить, это организация утренников в детском саду.
Типичный жлоб, для которого статус и положение в обществе определяется наличием дорогих атрибутов, вроде одежды, аксессуаров, автомобиля.
Чем дороже, тем "аристократичнее".
В общем, одни понты и показуха, а внутри ни знаний, ни профессионализма.
https://twitter.com/v_b_14_ Ветерок Боярского https://twitter.com/v_b_14_ @v_b_14_ https://twitter.com/v_b_14_/status/1388180658305044482 1 ч
Суха статистика.
Зелена влада вбила майже 36 тисяч українців.
Це 100 (СТО) Іловайськів
Просто-напросто там есть кофейная гуща в отличие от напитка, приготовленного в фильтре или френч-прессе.
2. Не добавляйте в напиток сахар
Сахар деформирует ваше предсказание и не дает ощутить оттенки вкуса кофе.
3. Берите чашку без узоров
Белая классическая чашка демитассе идеальна по объему и не будет отвлекать вас от прочтения предсказания.
4. Загадывайте желание или задавайте волнующий вас вопрос до того, как начнете пить кофе
Пока вы будете наслаждаться вкусом кофе, волшебство будет вершиться.
5. Аккуратно опрокиньте чашку на блюдце, прежде чем смотреть предсказание
Так вы сольете на блюдце лишнюю жидкость, и рисунок в чашке лучше проявится.
А теперь крутите чашку и включайте воображение!
С дорогого Леонида Ильича Брежнева: "Кажется точно!" *)
По моим жизненным наблюдениям, русские держат злую рожу на лице, от боязни агрессии в свою сторону.
Битие определило бытие...
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Карты каро, стеклянная сфера, кофейная гуща, бабки возле подъезда?
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