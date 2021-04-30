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Новости Коронавирус и карантин
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Мне что-то подсказывает, что сильных скачков не будет, - Степанов о коронавирусе после майских праздников

Мне что-то подсказывает, что сильных скачков не будет, - Степанов о коронавирусе после майских праздников

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что не ожидает сильных скачков в количества заболеваний коронавирусом после майских праздников. Однако увеличение больных может быть в июне.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Степанов сказал в эфире "Украина 24".

По его словам, количество заболевших может вырасти через три-четыре недели после майских праздников.

"До какой степени будет этот рост, до каких количеств мы можем дойти, будет зависеть от того, какая будет мобильность населения, как люди будут праздновать Пасху. Тогда мы сможем сказать, что мы дальше прогнозируем. Но мне что-то подсказывает, что очень сильных скачков, таких как сейчас состоялся у нас начиная с февраля, мы не будем ожидать", - сказал Степанов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 10 млн доз вакцины Pfizer внесут в Национальный план вакцинации, - Степанов

Автор: 

карантин (16729) Степанов Максим (2062) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+24
На пару з сцикуном нюхає?
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30.04.2021 20:47
+9
Ты уже показал свой аналитический ум и способности организатора.
Максимум что тебе можно поручить, это организация утренников в детском саду.
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30.04.2021 20:47
+8
бідні діти...
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30.04.2021 20:48
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На пару з сцикуном нюхає?
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30.04.2021 20:47 Ответить
карты..кофейная гуща ....или по гороскопу нагадал?
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30.04.2021 21:04 Ответить
По куртке гадал или на плаще.
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30.04.2021 21:07 Ответить
Шаман)))
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30.04.2021 21:11 Ответить
ВОР.
Вор на руках и душонке которого более 40 000 умерших.
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30.04.2021 21:15 Ответить
Чомусь даний пєдік нагадує Сєню моджахєда. Такий апломб...
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30.04.2021 21:12 Ответить
Ну не знаю кого он вам там напоминает, а я когда вижу его, то ни чем от гниды отличить не могу.
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30.04.2021 21:14 Ответить
может дупа ?
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30.04.2021 21:46 Ответить
ЧУВСТВУЮ! я СПИННЫМ МОЗГОМ ЧУВСТВУЮ, блондинка!
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30.04.2021 22:01 Ответить
Ты уже показал свой аналитический ум и способности организатора.
Максимум что тебе можно поручить, это организация утренников в детском саду.
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30.04.2021 20:47 Ответить
бідні діти...
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30.04.2021 20:48 Ответить
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30.04.2021 20:49 Ответить
Вы сошли с ума)допускать к детям это чувырло все равно что пустить козла в огород
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30.04.2021 20:50 Ответить
Ваше сравнение порочит честь невинных животных
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30.04.2021 21:18 Ответить
Степан нудный только куртки за 23 000$ позволяет себе покупать , представляю сколько ж «слуги « в оффшоры переводят
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30.04.2021 20:54 Ответить
Куртка, это всего лишь показатель уровня этого человека.
Типичный жлоб, для которого статус и положение в обществе определяется наличием дорогих атрибутов, вроде одежды, аксессуаров, автомобиля.
Чем дороже, тем "аристократичнее".
В общем, одни понты и показуха, а внутри ни знаний, ни профессионализма.

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30.04.2021 21:12 Ответить
Максимум что ему можно поручить - мыть парашу в ИТК. И то, под строгим контролем со стороны шестёрки.
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30.04.2021 21:09 Ответить
В дурдоме.
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30.04.2021 21:22 Ответить
https://twitter.com/v_b_14_

https://twitter.com/v_b_14_ Ветерок Боярского https://twitter.com/v_b_14_ @v_b_14_ https://twitter.com/v_b_14_/status/1388180658305044482 1 ч

Суха статистика.
Зелена влада вбила майже 36 тисяч українців.
Це 100 (СТО) Іловайськів

Мені щось підказує, що сильних стрибків не буде, - Степанов про коронавірус після травневих свят - Цензор.НЕТ 4946
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30.04.2021 21:41 Ответить
Я тоже думаю, что уже какой-никакой барьер уже сформировался. Думаю в городах уже половина попереболела. Да и в масках научились ходить.
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30.04.2021 22:13 Ответить
1. Гадайте на кофе, приготовленном в турке
Просто-напросто там есть кофейная гуща в отличие от напитка, приготовленного в фильтре или френч-прессе.
2. Не добавляйте в напиток сахар
Сахар деформирует ваше предсказание и не дает ощутить оттенки вкуса кофе.
3. Берите чашку без узоров
Белая классическая чашка демитассе идеальна по объему и не будет отвлекать вас от прочтения предсказания.
4. Загадывайте желание или задавайте волнующий вас вопрос до того, как начнете пить кофе
Пока вы будете наслаждаться вкусом кофе, волшебство будет вершиться.
5. Аккуратно опрокиньте чашку на блюдце, прежде чем смотреть предсказание
Так вы сольете на блюдце лишнюю жидкость, и рисунок в чашке лучше проявится.
А теперь крутите чашку и включайте воображение!
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30.04.2021 20:48 Ответить
Тесты перестанете делать?
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30.04.2021 20:48 Ответить
Хорошо быть Степановым. Сидишь себе, бухаешь что-то вкусное... а тут тебе- фу-у-у-у-якс! И Что-То говорит: "Никаких скачков. Никаких рекордов. Ни в прыжках в высоту, ни в скачках в длину"... И ты- очнулся... и снова бухаешь... И- ничего не ожидаешь. И- правильно делаешь... Я тоже никаких скачков не ожидаю...
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30.04.2021 20:50 Ответить
Мені щось підказує, що сильних стрибків не буде, - Степанов про коронавірус після травневих свят - Цензор.НЕТ 9994
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30.04.2021 20:54 Ответить
Мені щось підказує, що сильних стрибків не буде, - Степанов про коронавірус після травневих свят - Цензор.НЕТ 826
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30.04.2021 20:55 Ответить
Ну, психосоматика тоже хорошая вещь.
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30.04.2021 22:15 Ответить
Почему степашка не внес в декларацию куртку за 600тысяч?!
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30.04.2021 20:55 Ответить
Мне что-то подсказывает что Степанов надолго сядет после того, как зеленая плесень сгинет.
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30.04.2021 20:56 Ответить
"....что - то подсказывает...."- пипцц., да у него глюки , вяжите его!!!!))) ....вколите срочно галлоперидол - мы его теряем!!)
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30.04.2021 21:04 Ответить
Степашка, а мине шо то подсказывает, шо тибе скоро писец.
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30.04.2021 20:57 Ответить
Писец, это такая северная лисичка, если шо....
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30.04.2021 20:58 Ответить
Ему что-то подсказывает... кокс хороший завезли решил похвастаться.
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30.04.2021 20:59 Ответить
Це слова не міністра європейської держави, а збирача склотари на території Голосіївського парку. Широта думки, вивірена лексика, тчний прогноз - так, це безумовно він.
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30.04.2021 21:00 Ответить
Это плагиат!

С дорогого Леонида Ильича Брежнева: "Кажется точно!" *)
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30.04.2021 21:00 Ответить
Когда Леонид Ильич это вываливал, в эфир- подавляющее большинство- просто ржали... я это отлично помню. А вот сейчас- не до смеха. Мне надоели угрюмые лица на улицах Мариуполя. Или в намордниках, или- угрюмые. Третьего- нет!
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30.04.2021 21:04 Ответить
Забыл ты родной Совок, Андрей...: серые улицы, серые дома, серые прохожие... ...и токо изредка мелькнёт красная жлобская рожа...*)
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30.04.2021 21:10 Ответить
У меня тогда не было эл. самокатика. А сейчас- есть. Потому, ежедневная пробежка, по Мариуполю- не менее 20 км. И... я вижу то, что уже сказал. И мне- не нравится. И нахрен мне бы нужен был эл.шокер? А теперь- нужен.
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30.04.2021 21:15 Ответить
Я тебя понимаю... ...нахрена я сваливал в Германию, если тут, шо ни жлобская злая рожа -- то русский! -- не ошибёшься...*)
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30.04.2021 21:21 Ответить
Да??? Понял. Ладно, друже. Время уйти... Ухожу, к славным и добрым котам. Только они- способны успокоить. Даже лучше, чем водка. Удачи.
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30.04.2021 21:26 Ответить
Взаимно -- нехай усё вокруг мурчит...*)
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30.04.2021 21:27 Ответить
Хочу немного уточнить: у русских в РФ менталитет такой, что если улыбаешься, то или неискренний, или насмехаешься над человеком. Поэтому в магазинах продавцы в отличие от коллег за границей, не должны улыбаться, иначе обидишь покупателя. А на улице вечером улыбающийся человек может и схлопотать от подвипившей компании. Эту особенность и обыгрывает группа Little Big, ни в коем случае не улыбаться. Да и юморист Задорнов тоже отмечал эту особенность менталитета русских из РФ. Смеются у них только пьяные. И песни поют.
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30.04.2021 22:25 Ответить
Не согласен!

По моим жизненным наблюдениям, русские держат злую рожу на лице, от боязни агрессии в свою сторону.

Битие определило бытие...
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30.04.2021 22:33 Ответить
Мне что-то подсказывает
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Карты каро, стеклянная сфера, кофейная гуща, бабки возле подъезда?
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30.04.2021 21:01 Ответить
голоса
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30.04.2021 22:47 Ответить
Мені щось підказує, що сильних стрибків не буде, - Степанов про коронавірус після травневих свят - Цензор.НЕТ 7160
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30.04.2021 21:03 Ответить
Підсказує..
🤑
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30.04.2021 21:04 Ответить
Курточку сними, если что-то ...
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30.04.2021 21:05 Ответить
Мені щось підказує, що сильних стрибків не буде, - Степанов про коронавірус після травневих свят - Цензор.НЕТ 4
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30.04.2021 21:06 Ответить
Ты, на куртке гадал или на плаще, гнида плешивая?
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30.04.2021 21:06 Ответить
Не! Ему Что-То сказало. Потому, статистика барановируса, на следующую неделю- благополучна. Ибо- Что-То сказало...
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30.04.2021 21:09 Ответить
ти вже боабамом народився..
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30.04.2021 21:10 Ответить
сразу видно спец в своем деле, "что-то мне подсказывает" что это министр здравоохранения
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30.04.2021 21:12 Ответить
Что-то мне подсказывает, что он ипанько ))
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30.04.2021 21:28 Ответить
Ясен пень,ПЛАТОвидный,ты наш.
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30.04.2021 21:14 Ответить
спорим що буде???
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30.04.2021 21:15 Ответить
Спорим- не будет! Ибо он решает, а не ты и не я. Он сказал: Что-То подсказало. И- всё. Он- прав.
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30.04.2021 21:19 Ответить
видать настроения украинцев совсем агрессивные
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30.04.2021 21:19 Ответить
І він за оцю муйню отримує чималу зарплату з наших податків!
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30.04.2021 21:21 Ответить
Мені щось підказує що йому ще й нагороду дадуть - майстерклас розмовного жанру в умовах пандемії . Куди там вові- зубрилі текстів та фальшивого їх озвучування , тут імпровізація просто прьот!
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30.04.2021 21:26 Ответить
Мне что-то подсказывает,(отсутсвие монет в ковидном фонде ему подсказывает ) что сильных скачков не будет, - Степанов о коронавирусе после майских праздников
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30.04.2021 21:37 Ответить
тебе это подсказывает, что никто не делает тесты на корону...
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30.04.2021 21:41 Ответить
Та и мне что то подсказывает (думаю что унитаз) что скачков уже не будет. Так цены на жратву и останутся пасхальными до осени. А унитаз тут при том что стал он жаловаться мне что реже меня видит. Это и подсказывает.
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30.04.2021 21:48 Ответить
Ось, для чого нам треба мінздрав! Медіум Степанов входить в транс і отримує інфу безпосередньо від Головного(Зєлі?)
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30.04.2021 21:54 Ответить
Здесь надо спросить мнение у члена научного совета кандидатов, доцентов, профессоров - кивы - он закончит то, что степашка ещё не начал, дружочек.
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30.04.2021 22:07 Ответить
А мне что то подсказывает что человеку который ни дня не работал медиком, хотя имеет диплом медицинский, давно пора уйти с должности министра. .Хватит кормить украинцев обещаниями по поводу этих всех вакцин.
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30.04.2021 22:34 Ответить
А когда его отпустит, если ему что то подсказывает?
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30.04.2021 22:40 Ответить
"Мне что-то подсказывает..." 😳 Даааа, серіал *дурний і ще дурніший* продовжується і невідомо коли закінчиться...
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30.04.2021 23:14 Ответить
Из всех возможных вариантов высказать предположение/прогноз используя словоблудие "мне что-то подсказывает" в "Мне что-то подсказывает, что сильных скачков не будет, - Степанов о коронавирусе после майских праздников" самое тупое и....
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01.05.2021 05:22 Ответить
Щось йому підказує,бл@ть!Перенюхав? Чи вже чує голос за спиною?
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01.05.2021 16:00 Ответить
 
 