Цивилизованные страны мира сейчас предоставляют налоговые льготы своему бизнесу, мы должны делать так же, - нардеп

Мы должны помочь предпринимателям выжить во время нынешнего кризиса, расширить программы поддержки и предложить налоговые льготы, а не увеличивать налоги.

Об этом заявил народный депутат Ярослав Железняк, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украина24.

"Во время локдауна мы должны давать налоговые скидки. Это не наша прихоть, это примеры всех развитых стран, которые вы можете увидеть - и в Европе, и в Азии, и на других континентах, в Америке в частности ", - сказал Железняк.

По его словам, фракция "Голос" зарегистрировала ряд законопроектов об увеличении поддержки для бизнеса и призывает депутатов как можно быстрее их принять.

"Сейчас мы должны сконцентрироваться, чтобы наш бизнес, особенно малый и средний, пережил этот период", - подчеркнул Железняк.

Депутат также отметил, что в отдельных регионах местные власти готовы освободить предпринимателей от уплаты некоторых налогов, а центральная власть должна предоставить им такую ​​возможность на уровне закона.

"Дать возможность принять местным органам власти дополнительные меры, которые дают налоговые скидки. Они хотят. Я разговаривал с некоторыми мерами, они не против освободить от некоторых налогов определенный бизнес, снова есть такие - рестораны, кинотеатры, концертные залы. Просто нет такого законодательного обеспечения ", - сказал Железняк.

Ранее инвестаналитик Эрик Найман заявил, что повышение налогов спровоцирует замедление экономики и приведет к росту цен на товары и услуги.

В то же время лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко заявила, что инициатива властей повысить налоги уничтожит отечественное предпринимательство. И подчеркнула: недопустимо повышать налоги в кризис, ведь другие страны пытаются максимально поддержать бизнес.