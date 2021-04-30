Цивилизованные страны мира сейчас предоставляют налоговые льготы своему бизнесу, мы должны делать так же, - нардеп
Мы должны помочь предпринимателям выжить во время нынешнего кризиса, расширить программы поддержки и предложить налоговые льготы, а не увеличивать налоги.
Об этом заявил народный депутат Ярослав Железняк, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украина24.
"Во время локдауна мы должны давать налоговые скидки. Это не наша прихоть, это примеры всех развитых стран, которые вы можете увидеть - и в Европе, и в Азии, и на других континентах, в Америке в частности ", - сказал Железняк.
По его словам, фракция "Голос" зарегистрировала ряд законопроектов об увеличении поддержки для бизнеса и призывает депутатов как можно быстрее их принять.
"Сейчас мы должны сконцентрироваться, чтобы наш бизнес, особенно малый и средний, пережил этот период", - подчеркнул Железняк.
Депутат также отметил, что в отдельных регионах местные власти готовы освободить предпринимателей от уплаты некоторых налогов, а центральная власть должна предоставить им такую возможность на уровне закона.
"Дать возможность принять местным органам власти дополнительные меры, которые дают налоговые скидки. Они хотят. Я разговаривал с некоторыми мерами, они не против освободить от некоторых налогов определенный бизнес, снова есть такие - рестораны, кинотеатры, концертные залы. Просто нет такого законодательного обеспечения ", - сказал Железняк.
Ранее инвестаналитик Эрик Найман заявил, что повышение налогов спровоцирует замедление экономики и приведет к росту цен на товары и услуги.
В то же время лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко заявила, что инициатива властей повысить налоги уничтожит отечественное предпринимательство. И подчеркнула: недопустимо повышать налоги в кризис, ведь другие страны пытаются максимально поддержать бизнес.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
а, как этот нардеп проголосовал за евробляхи оттуда в украину?
Народ проглотит цены, налоги, но за евробляху морду набьют
Как запустить козла в огород для решения проблем огорода:
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fdevelopers.facebook.com%2Fdocs%2Fplugins%2F&src=sdkpreparse Поделиться
https://apostrophe.ua/ua/news/society/2021-04-30/gotovtes-k-voyne-i-stukachestvu-seti-shokirovalo-foto-gazetyi-partii-medvedchuka-v-mariupole/230718 переглянути новину українською
Партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" распространяет в Мариуполе газеты антиукраинского содержания с призывами собирать информацию о патриотах.
Об этом в Facebook https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2510949242383667&id=100004058474504 написал депутат Мариупольского городского совета Роман Амелякин.
Он опубликовал фото газеты, где мариупольцам предлагается записывать фамилии и адреса "национал-радикалов", к которым отнесли членов и активистов "оранжевых партий", ветеранов АТО и членов их семей.
"Сохранить эти адреса на случай начала военных действий, когда можно будет передать их полиции или в органы законно избранной власти", - призывают в газете ОПЗЖ.
Нельзя что бы Фирташ, Коломойский и Ахметов остались без государственной поддержки!
Конские тарифы на электроэнергию и газ для насселения, возмещение НДС, списание штрафов, железнодорожные перевозки по льготным ценам, заградительные пошлины на экспорт металлолома, это ведь такие пустяки!
Нужна серьезная поддержка!
Мімікрія- щоб знову в деПукани влізти...
🤑
А за продаж Землі Неньки , напевно, і дупою галаласуав?!
Но это ж надо было раньше думать, где денег взять, когда их все украли?
Почему бизнес должен платить 100% аренду, если нельзя вести бизнес?
Арендодатели особенные какие то? Кроме налогов надо отменять и аренду.
А арендодателям компенсировать часть затрат на поддержку штанов.