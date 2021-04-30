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Цивилизованные страны мира сейчас предоставляют налоговые льготы своему бизнесу, мы должны делать так же, - нардеп

Цивилизованные страны мира сейчас предоставляют налоговые льготы своему бизнесу, мы должны делать так же, - нардеп

Мы должны помочь предпринимателям выжить во время нынешнего кризиса, расширить программы поддержки и предложить налоговые льготы, а не увеличивать налоги.

Об этом заявил народный депутат Ярослав Железняк, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украина24.

"Во время локдауна мы должны давать налоговые скидки. Это не наша прихоть, это примеры всех развитых стран, которые вы можете увидеть - и в Европе, и в Азии, и на других континентах, в Америке в частности ", - сказал Железняк.

По его словам, фракция "Голос" зарегистрировала ряд законопроектов об увеличении поддержки для бизнеса и призывает депутатов как можно быстрее их принять.

"Сейчас мы должны сконцентрироваться, чтобы наш бизнес, особенно малый и средний, пережил этот период", - подчеркнул Железняк.

Депутат также отметил, что в отдельных регионах местные власти готовы освободить предпринимателей от уплаты некоторых налогов, а центральная власть должна предоставить им такую ​​возможность на уровне закона.

"Дать возможность принять местным органам власти дополнительные меры, которые дают налоговые скидки. Они хотят. Я разговаривал с некоторыми мерами, они не против освободить от некоторых налогов определенный бизнес, снова есть такие - рестораны, кинотеатры, концертные залы. Просто нет такого законодательного обеспечения ", - сказал Железняк.

Ранее инвестаналитик Эрик Найман заявил, что повышение налогов спровоцирует замедление экономики и приведет к росту цен на товары и услуги.

В то же время лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко заявила, что инициатива властей повысить налоги уничтожит отечественное предпринимательство. И подчеркнула: недопустимо повышать налоги в кризис, ведь другие страны пытаются максимально поддержать бизнес.

Автор: 

налоги (3238) Голос партия (499) Железняк Ярослав (421)


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Топ комментарии
+6
"Он шёл на Одессу,а вишел к Херсону" !!!))
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30.04.2021 21:13
+3
<< Вот это я понимаю - война с олигархами >>
Как запустить козла в огород для решения проблем огорода:

Цивилизованные страны мира сейчас предоставляют налоговые льготы своему бизнесу, мы должны делать так же, - нардеп - Цензор.НЕТ 1452
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30.04.2021 21:16
+3
Ну ясное дело!
Нельзя что бы Фирташ, Коломойский и Ахметов остались без государственной поддержки!
Конские тарифы на электроэнергию и газ для насселения, возмещение НДС, списание штрафов, железнодорожные перевозки по льготным ценам, заградительные пошлины на экспорт металлолома, это ведь такие пустяки!
Нужна серьезная поддержка!
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30.04.2021 21:22
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"Он шёл на Одессу,а вишел к Херсону" !!!))
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30.04.2021 21:13 Ответить
в цивилизованном евросоюзе, чтобы избавиться от евроблях, доплачивают нецивилизованному евросоюзу...
а, как этот нардеп проголосовал за евробляхи оттуда в украину?
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30.04.2021 21:17 Ответить
Не тронь святое !!!
Народ проглотит цены, налоги, но за евробляху морду набьют
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30.04.2021 21:32 Ответить
доступно о цивилизованных странах...на примере, который не перенять
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30.04.2021 21:46 Ответить
Все питання, і скільки він заработєл? Рижий він щедрий ...
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30.04.2021 21:17 Ответить
Зато, в ознаменование этого события и даты, Лейб Давидович Бронштейн сотворил легендарную РККА! *)
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30.04.2021 21:17 Ответить
Делопутам аби звіздіти!!!)))
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30.04.2021 21:14 Ответить
Когда речь идёт о послаблениях для бизнеса, имеется ввиду бизнес ахмета, коломойши и других.
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30.04.2021 21:14 Ответить
Маладєц Желєзняк!!!!! Давайте ще більше доплачувати Бєні і Рижому. Нарід скинеться і доплатить...
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30.04.2021 21:15 Ответить
<< Вот это я понимаю - война с олигархами >>
Как запустить козла в огород для решения проблем огорода:

Цивилизованные страны мира сейчас предоставляют налоговые льготы своему бизнесу, мы должны делать так же, - нардеп - Цензор.НЕТ 1452
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30.04.2021 21:16 Ответить
хоть бомжам, хоть безработным, кому угодно но только не фопам, которые при найме издеваются над нанятыми работниками! ...к фопам почаще налоговики заглядывать должны и не за мздой, а за налогами, там есть для налоговиков работы!
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30.04.2021 21:16 Ответить
Вибачте, так і не зрозумів: чи власники Фопів такіж буржуї як і Бєня, чи це ЦИВІЛІЗОВАНІ преце давці?
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30.04.2021 21:21 Ответить
не , они не как беня или любой другой олигарх...но так как это жлобье издевается над заманухами разными попавшими на работу к ним людьми, а особенно молодыми, ни одному олигарху и не снилось...конченое сцучье!...только пороть налоговиками а там есть за что!...
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30.04.2021 21:32 Ответить
Цивилизованные страны мира сейчас предоставляют налоговые льготы своему бизнесу, мы должны делать так же, - нардеп - Цензор.НЕТ 2624
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30.04.2021 21:18 Ответить
Готовьтесь к войне и стукачеству: сети шокировало фото газеты партии Медведчука в МариуполеПятница, 30 апреля 2021, 16:42

https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fdevelopers.facebook.com%2Fdocs%2Fplugins%2F&src=sdkpreparse Поделиться

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Партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" распространяет в Мариуполе газеты антиукраинского содержания с призывами собирать информацию о патриотах.
Об этом в Facebook https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2510949242383667&id=100004058474504 написал депутат Мариупольского городского совета Роман Амелякин.
Он опубликовал фото газеты, где мариупольцам предлагается записывать фамилии и адреса "национал-радикалов", к которым отнесли членов и активистов "оранжевых партий", ветеранов АТО и членов их семей.
"Сохранить эти адреса на случай начала военных действий, когда можно будет передать их полиции или в органы законно избранной власти", - призывают в газете ОПЗЖ.
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30.04.2021 21:18 Ответить
до гилякы пора красноперых, раздухарились не по чину уже шобла эта ублюдочная !
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30.04.2021 21:40 Ответить
Ну ясное дело!
Нельзя что бы Фирташ, Коломойский и Ахметов остались без государственной поддержки!
Конские тарифы на электроэнергию и газ для насселения, возмещение НДС, списание штрафов, железнодорожные перевозки по льготным ценам, заградительные пошлины на экспорт металлолома, это ведь такие пустяки!
Нужна серьезная поддержка!
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30.04.2021 21:22 Ответить
Здається "матрос" Железняк скаже -"Караул устал"!!
Мімікрія- щоб знову в деПукани влізти...
🤑
А за продаж Землі Неньки , напевно, і дупою галаласуав?!
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30.04.2021 21:22 Ответить
Цивилизованные страны мира сейчас предоставляют налоговые льготы своему бизнесу, мы должны делать так же, - нардеп - Цензор.НЕТ 9873
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30.04.2021 21:25 Ответить
И не только льготы, а и содержание за простой выплачивают.
Но это ж надо было раньше думать, где денег взять, когда их все украли?
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30.04.2021 21:25 Ответить
Треба не заважати законно бізнесом займатися...))
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30.04.2021 21:33 Ответить
...а жить тогда за шо? *)
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30.04.2021 21:42 Ответить
Виживати -Ви хотіли сказазати?))(((
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01.05.2021 00:11 Ответить
А треба просто не заважати законно, легітімно та не @44][[;/\'_... заробляти "гроші"...за тридцять років бачив всього...🤑
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30.04.2021 21:31 Ответить
Красиво говорит,мне нравится,но кто будет строить танки,ракеты,самолёты,кормить одевать солдат,врачей ,учителей?Пенсии платить и зарплаты.Молодёжь работает без официального оформления.Надо закупать вооружения.Где деньги,матрос Железняк?
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30.04.2021 21:36 Ответить
В Бюджете дырка от бублика , по тому , трендеть оно не мешки ворочать , пусть с себя начнет и пол зарплаты потратит на помощь двум ФОПам на своем округе. Но что то мне подсказывает , что не будет такого не когда.
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30.04.2021 21:37 Ответить
Я вот не могу понять почему арендодатели не страдают от локдауна?
Почему бизнес должен платить 100% аренду, если нельзя вести бизнес?
Арендодатели особенные какие то? Кроме налогов надо отменять и аренду.
А арендодателям компенсировать часть затрат на поддержку штанов.
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30.04.2021 22:30 Ответить
Есть и второй вариант - собрал манатки и вали на фиг. Не можешь оплатить - придет тот кто сможет. Звериный оскал капитализма.
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30.04.2021 22:34 Ответить
А какое отношение мы имеем к "цивилизованным странам"? Там налоги платят, у нас по Банковой, хороводы водят против кассовых аппаратов. Нельзя требовать того, чего ранее не дал...
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30.04.2021 22:31 Ответить
 
 