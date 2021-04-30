Главные новости 30 апреля: Антоненко выпустили из СИЗО, Мендель уходит в отставку

Андрея Антоненко отпустили под круглосуточный домашний арест, Юлия Мендель уходит с поста пресс-секретаря президента, в Украину едет госсекретарь США Блинкен, - главные новости 30 апреля.

Антоненко выпустили из СИЗО

Шевченковский райсуд Киева изменил меру пресечения Андрею Антоненко, подозреваемому по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета. Его отправили под круглосуточный домашний арест и обязали носить электронный браслет. Антоненко отпустили прямо в зале суда. Он называл это "маленькой победой" и отметил, что хочет в ближайшее время побыть со своей семьей.

Мендель уходит в отставку

Юлия Мендель написала заявление об отставке по собственному желанию с поста пресс-секретаря главы государства. Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк сообщил, что Мендель продолжит исполнять обязанности пресс-секретаря Зеленского, пока завершаются процессы реорганизации коммуникационной работы ОП. После этого она сосредоточится на работе по взаимодействию с иностранными СМИ. Кто займет место Мендель - пока неизвестно.

В Украину едет госсекретарь США Блинкен

Визит состоится 5-6 мая. Блинкен встретится с Зеленским, Шмыгалем, Кулебой и митрополитом Епифанием. Госсекретарь США едет в Украину, чтобы подтвердить непоколебимую поддержку США суверенитета и территориальной целостности нашей страны и обсудить прогресс в реализации реформ в Украине.

США, ЕС и международные организации обеспокоены перестановками в "Нафтогазе"

Официальный Вашингтон выразил "глубокую обеспокоенность" в связи с последними действиями украинского правительства о смене руководства ОАО "Нафтогаз Украины", назвав это "расчетливым шагом" с использованием лазейки в процедурных правилах. "Увольнение руководства "Нафтогаза" вызывает серьезные вопросы", - отметила посол Великобритании Мелинда Симмонс. С общим заявлением также выступили Европейский Союз, Европейский банк реконструкции и развития, Европейский инвестиционный банк, Всемирный банк и Международная финансовая корпорация. "Мы серьезно обеспокоены последними событиями в "Нафтогазе Украины"- государственной нефтегазовой компании Украины, где временно прекращены полномочия наблюдательного совета с целью увольнения действующего руководства", - отмечают они.

"Слуга народа" Шевченко обещает привезти к Лукашенко делегацию украинских депутатов

"В следующий раз я приеду не один – потому что ряд депутатов народных проявили желание поехать, посмотреть, познакомиться и налаживать связи, потому что мы соседи", – заявил Шевченко. По его словам, поехать в Беларусь готовы депутаты "Батькивщины" и "ОПЗЖ".

Депутат "ОПЗЖ" повесил билборды с бойцами Вермахта

Депутат Житомирского облсовета от "ОПЗЖ" Константин Черпицкий разместил поздравительные билборды по случаю 9 мая, на которых изображены солдаты гитлеровской Германии, а под ними надпись "Спасибо за победу". В партии извинились и заявили, что Черпицкий не согласовал с ними изображение.