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Новости
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Главные новости 30 апреля: Антоненко выпустили из СИЗО, Мендель уходит в отставку

Главные новости 30 апреля: Антоненко выпустили из СИЗО, Мендель уходит в отставку

Андрея Антоненко отпустили под круглосуточный домашний арест, Юлия Мендель уходит с поста пресс-секретаря президента, в Украину едет госсекретарь США Блинкен, - главные новости 30 апреля.

Антоненко выпустили из СИЗО

Шевченковский райсуд Киева изменил меру пресечения Андрею Антоненко, подозреваемому по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета. Его отправили под круглосуточный домашний арест и обязали носить электронный браслет. Антоненко отпустили прямо в зале суда. Он называл это "маленькой победой" и отметил, что хочет в ближайшее время побыть со своей семьей.

Мендель уходит в отставку

Юлия Мендель написала заявление об отставке по собственному желанию с поста пресс-секретаря главы государства. Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк сообщил, что Мендель продолжит исполнять обязанности пресс-секретаря Зеленского, пока завершаются процессы реорганизации коммуникационной работы ОП. После этого она сосредоточится на работе по взаимодействию с иностранными СМИ. Кто займет место Мендель - пока неизвестно.

В Украину едет госсекретарь США Блинкен

Визит состоится 5-6 мая. Блинкен встретится с Зеленским, Шмыгалем, Кулебой и митрополитом Епифанием. Госсекретарь США едет в Украину, чтобы подтвердить непоколебимую поддержку США суверенитета и территориальной целостности нашей страны и обсудить прогресс в реализации реформ в Украине.

США, ЕС и международные организации обеспокоены перестановками в "Нафтогазе"

Официальный Вашингтон выразил "глубокую обеспокоенность" в связи с последними действиями украинского правительства о смене руководства ОАО "Нафтогаз Украины", назвав это "расчетливым шагом" с использованием лазейки в процедурных правилах. "Увольнение руководства "Нафтогаза" вызывает серьезные вопросы", - отметила посол Великобритании Мелинда Симмонс. С общим заявлением также выступили Европейский Союз, Европейский банк реконструкции и развития, Европейский инвестиционный банк, Всемирный банк и Международная финансовая корпорация. "Мы серьезно обеспокоены последними событиями в "Нафтогазе Украины"- государственной нефтегазовой компании Украины, где временно прекращены полномочия наблюдательного совета с целью увольнения действующего руководства", - отмечают они.

"Слуга народа" Шевченко обещает привезти к Лукашенко делегацию украинских депутатов

"В следующий раз я приеду не один – потому что ряд депутатов народных проявили желание поехать, посмотреть, познакомиться и налаживать связи, потому что мы соседи", – заявил Шевченко. По его словам, поехать в Беларусь готовы депутаты "Батькивщины" и "ОПЗЖ".

Депутат "ОПЗЖ" повесил билборды с бойцами Вермахта

Депутат Житомирского облсовета от "ОПЗЖ" Константин Черпицкий разместил поздравительные билборды по случаю 9 мая, на которых изображены солдаты гитлеровской Германии, а под ними надпись "Спасибо за победу". В партии извинились и заявили, что Черпицкий не согласовал с ними изображение.

Автор: 

Нафтогаз (3112) Мендель Юлия (232) Шевченко Евгений Слуга народа (77) Антоненко Андрей (260) Блинкен Энтони (937)


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Топ комментарии
+7
халатик освободился

Головні новини 30 квітня: Антоненка випустили з СІЗО, Мендель іде у відставку - Цензор.НЕТ 5266
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30.04.2021 22:08
+5
Главные новости 30 апреля: Антоненко выпустили из СИЗО, Мендель уходит в отставку - Цензор.НЕТ 1462
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30.04.2021 22:05
+4
Главные новости 30 апреля: Антоненко выпустили из СИЗО, Мендель уходит в отставку - Цензор.НЕТ 467
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30.04.2021 22:07
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Главные новости 30 апреля: Антоненко выпустили из СИЗО, Мендель уходит в отставку - Цензор.НЕТ 1462
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30.04.2021 22:05 Ответить
Юля Мендель покидает должность пресс-секретаря Зеленского. Офис президента срочно ищет равноззначный недоразумендель на замену. Арестовича не предлагать.
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30.04.2021 22:06 Ответить
так вони її переводять у міжнародну частину ОП
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30.04.2021 22:21 Ответить
видно причина в іншому, вагітність.
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30.04.2021 22:22 Ответить
головного мозку ватою
Головні новини 30 квітня: Антоненка випустили з СІЗО, Мендель іде у відставку - Цензор.НЕТ 1113"
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30.04.2021 22:37 Ответить
Главные новости 30 апреля: Антоненко выпустили из СИЗО, Мендель уходит в отставку - Цензор.НЕТ 467
показать весь комментарий
30.04.2021 22:07 Ответить
халатик освободился

Головні новини 30 квітня: Антоненка випустили з СІЗО, Мендель іде у відставку - Цензор.НЕТ 5266
показать весь комментарий
30.04.2021 22:08 Ответить
Головні новини 30 квітня: Антоненка випустили з СІЗО, Мендель іде у відставку - Цензор.НЕТ 6512
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30.04.2021 23:45 Ответить
нет слов..скоро грязь из под ногтей вместо того чтоб сказать -"увольняюсь" будет говорить "ухожу в отставку" ..мне кажется данное явление нужно любыми способами ослаБлять.
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30.04.2021 22:11 Ответить
Вы абсолютно правы - грязь из-под ногтей по имени Мандель проиграла войну с украинской прессой и трусливо сбежала зарубежной прессе туфту втюхивать...
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30.04.2021 22:21 Ответить
небольшая описка произошла,имелось ввиду каждая грязь из под ногтей как мэндэл
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30.04.2021 22:24 Ответить
за МЕНдель, жьостко зацепило!!!! где теперь найти такую?
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30.04.2021 22:24 Ответить
https://twitter.com/GreenSergeantM
https://twitter.com/GreenSergeantM

Rock!

@GreenSergeantM

·https://twitter.com/GreenSergeantM/status/1388128230142533634 6 ч

Открыл ленту, сразу возник вопрос-кто такая мендель, что вся лента в ней. Люди, что с вами? Вы считаете это недоразумение чем-то или кем-то?
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30.04.2021 22:59 Ответить
Зеленым будет трудно найти замену чтобы она была тупее чем мендель. Но они справятся.
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30.04.2021 23:50 Ответить
Хочете сказати, що Мендель готують на посаду Прем'єра?
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01.05.2021 00:07 Ответить
Как известно, должности продаются и покупаются... Какой-то сдвиг влияния между олигархами, в очередной раз.
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01.05.2021 00:32 Ответить
 
 