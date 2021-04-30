Правительство разрушает реформу корпоративного управления госпредприятий и европейские перспективы Украины, – эксперт

Изменив руководство НАК "Нефтегаз" в обход наблюдательного совета компании, Кабинет Министров под руководством Дениса Шмыгаля де-факто отказался от выполнения обязательств Украины в сфере реформирования корпоративного управления государственными предприятиями и в рамках соглашения об ассоциации с Европейским Союзом.

Об этом написал директор Института энергетических исследований Дмитрий Марунич в своем блоге на УНИАН, сообщает Цензор.НЕТ.

"Вся логика реформы корпоративного управления госпредприятиями заключалась в том, чтобы отойти от советской практики "ручного управления", создать соответствующие предохранители в виде независимых директоров в наблюдательных советах и ​​обеспечить прозрачность работы предприятий. И только за один день правительство Дениса Шмыгаля полностью перечеркнуло все положительные изменения в этом направлении", - отметил эксперт.

Он пояснил, что заключая соглашение об ассоциации с Европейским Союзом, Украина среди прочего обязалась провести реформу корпоративного управления госпредприятиями. И за ее реализацией ЕС следит очень внимательно.

"По итогам 2020 г. ЕС прямо говорил, что шансы на успех реформы корпоративного управления госпредприятий существенно подорваны после того, как несколько членов наблюдательных советов и директоров были уволены или были вынуждены уйти в отставку, а также из-за ограничений на участие иностранцев в качестве независимых директоров из-за обязательства электронного декларирования", - подчеркнул Дмитрий Марунич.

Более того, представители ЕС прямо говорят, что макрофинансовая помощь ЕС и кредиты МВФ зависят от того, как будет выполняться эта реформа.

Именно в рамках этой реформы было принято законодательство, которое предусматривает создание на государственных предприятиях наблюдательных советов. В состав этих советов должны входить в том числе независимые директора, на работу которых правительство не имеет права влиять. Так же как и увольнять их. Это может сделать только суд. И только наблюдательные советы имеют исключительное полномочие подавать предложения о назначении и увольнении руководства исполнительных органов этих предприятий.

Все эти положения законодательства правительство нарушило, когда увольняло руководителя НАК "Нафтогаз" и отстраняло от работы членов наблюдательного совета компании.

"Правительство решило просто поувольнять представителей государства и независимых членов наблюдательного совета, даже не думали инициировать увольнение Коболева. А потом уже самостоятельно, простите, "решением общего собрания", уволило действующего руководителя "Нафтогаза" и назначило нового. И неважно, что такая процедура не предусмотрена уставом компании. Кабмин слово дал - Кабмин слово забрал назад", - отметил эксперт.

Он добавил, что правительство Дениса Шмыгаля не только нарушило закон, но и "продемонстрировало европейским партнерам, что уставы, законы и иные официальные документы в Украине не стоят бумаги, на которой они написаны".

Эксперт подчеркнул, что послы G7 уже предупредили власти Украины о том, что смена руководства НАК вне правового поля и международных обязательств будет иметь последствия.