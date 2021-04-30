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Правительство разрушает реформу корпоративного управления госпредприятий и европейские перспективы Украины, – эксперт

Правительство разрушает реформу корпоративного управления госпредприятий и европейские перспективы Украины, – эксперт

Изменив руководство НАК "Нефтегаз" в обход наблюдательного совета компании, Кабинет Министров под руководством Дениса Шмыгаля де-факто отказался от выполнения обязательств Украины в сфере реформирования корпоративного управления государственными предприятиями и в рамках соглашения об ассоциации с Европейским Союзом.

Об этом написал директор Института энергетических исследований Дмитрий Марунич в своем блоге на УНИАН, сообщает Цензор.НЕТ.

"Вся логика реформы корпоративного управления госпредприятиями заключалась в том, чтобы отойти от советской практики "ручного управления", создать соответствующие предохранители в виде независимых директоров в наблюдательных советах и ​​обеспечить прозрачность работы предприятий. И только за один день правительство Дениса Шмыгаля полностью перечеркнуло все положительные изменения в этом направлении", - отметил эксперт.

Он пояснил, что заключая соглашение об ассоциации с Европейским Союзом, Украина среди прочего обязалась провести реформу корпоративного управления госпредприятиями. И за ее реализацией ЕС следит очень внимательно.

"По итогам 2020 г. ЕС прямо говорил, что шансы на успех реформы корпоративного управления госпредприятий существенно подорваны после того, как несколько членов наблюдательных советов и директоров были уволены или были вынуждены уйти в отставку, а также из-за ограничений на участие иностранцев в качестве независимых директоров из-за обязательства электронного декларирования", - подчеркнул Дмитрий Марунич.

Более того, представители ЕС прямо говорят, что макрофинансовая помощь ЕС и кредиты МВФ зависят от того, как будет выполняться эта реформа.

Именно в рамках этой реформы было принято законодательство, которое предусматривает создание на государственных предприятиях наблюдательных советов. В состав этих советов должны входить в том числе независимые директора, на работу которых правительство не имеет права влиять. Так же как и увольнять их. Это может сделать только суд. И только наблюдательные советы имеют исключительное полномочие подавать предложения о назначении и увольнении руководства исполнительных органов этих предприятий.

Все эти положения законодательства правительство нарушило, когда увольняло руководителя НАК "Нафтогаз" и отстраняло от работы членов наблюдательного совета компании.

"Правительство решило просто поувольнять представителей государства и независимых членов наблюдательного совета, даже не думали инициировать увольнение Коболева. А потом уже самостоятельно, простите, "решением общего собрания", уволило действующего руководителя "Нафтогаза" и назначило нового. И неважно, что такая процедура не предусмотрена уставом компании. Кабмин слово дал - Кабмин слово забрал назад", - отметил эксперт.

Он добавил, что правительство Дениса Шмыгаля не только нарушило закон, но и "продемонстрировало европейским партнерам, что уставы, законы и иные официальные документы в Украине не стоят бумаги, на которой они написаны".

Эксперт подчеркнул, что послы G7 уже предупредили власти Украины о том, что смена руководства НАК вне правового поля и международных обязательств будет иметь последствия.

Автор: 

Кабмин (14025) Нафтогаз (3112) Шмыгаль Денис (2679)


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Топ комментарии
+7
Баранам сказку расскажут по 1+1, они и успокоятся
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30.04.2021 21:29
+7
Наступні вибори мають проходити під гаслом деклоунізації влади.
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30.04.2021 21:30
+6
благодаря 73% идиотов имеем клоунократию и огромный скачок назад к истокам в сраный совок. Спасибо, зебилье!
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30.04.2021 21:34
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Баранам сказку расскажут по 1+1, они и успокоятся
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30.04.2021 21:29 Ответить
От гади!!!!!!!! Потрібно ще разів в десять підняти зарплати члєнам набсовєту. Оце буде по Європейськи. Гройсман знав, що робив...
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30.04.2021 21:35 Ответить
Ты б лучше так про свою зарплату беспокоился, как про чужую.

Или вам, дырявым, хоть что-то прибудет, если глава Нафтогаза будет работать бесплатно?
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01.05.2021 02:13 Ответить
не просто успокоятся, а с восторгом и энтузиазмом воспримут происходящее, как очередную победу голобородьки...
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30.04.2021 21:36 Ответить
Лохторат будь-яку локшину зхряцає ,з задоволенням !!)))
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30.04.2021 21:39 Ответить
Наступні вибори мають проходити під гаслом деклоунізації влади.
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30.04.2021 21:30 Ответить
причём принудительной и с настоящими репрессиями против слуг - врагов народа и государства.
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30.04.2021 21:38 Ответить
Обратитесь до Кивы , - он кандидат Наук и то этой специальности .
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30.04.2021 21:30 Ответить
Зелена пліснява ,це лише жалюгідна пародія на державну владу,лялькова імітація ,тому будь-які іх дії ,це лише імітація державної діяльності !!! Зелена пліснява наполеглево і послідовно нищит все набуте Україною ,на шляху євроінтеграці!!)))
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30.04.2021 21:31 Ответить
Какая разница!!!
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30.04.2021 21:32 Ответить
"Хуже не будет" (С) !!!))))
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30.04.2021 21:34 Ответить
Зелена пліснява наполеглево та послідовно втілює в життя кремлівський сценарій розвитку України !!)))
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30.04.2021 21:33 Ответить
розвалу України,так правильно
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30.04.2021 21:39 Ответить
Максим - Вы меня опередили...
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30.04.2021 21:41 Ответить
Шановні ,дякую за відгук!! Але розвиток буває в різні боки ,в т.ч. і регрес ,тобто в зворотньому напрямку, тобто повернення в "родную говєнь" Московію !! ))
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30.04.2021 21:46 Ответить
скорее полного развала...
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30.04.2021 21:39 Ответить
Кубло корумпованих гельмінтів знесилює Україну ,робить її неспроможною виконувати державні обов"язки,а це реальна загроза суверенітету та соборності України та українцям ,як націі(етносу) !!!)))
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30.04.2021 21:48 Ответить
благодаря 73% идиотов имеем клоунократию и огромный скачок назад к истокам в сраный совок. Спасибо, зебилье!
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30.04.2021 21:34 Ответить
Кремлівський сценарій розвитку України ,це сценарій повернення України в "родную говєнь" Московію !!!))
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30.04.2021 21:36 Ответить
Саму цікаво, як шановний Петро Олексійович без отієї 73% зеленої плісняви отримає можливість знову стати ПРЕЗИДЕНТОМ УКРАЇНИ?
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30.04.2021 21:38 Ответить
Эти 73%, как и все животные, в состоянии страха и безнадеги делают то, что велит инстикт выживания.

А вот в состоянии сытости в силу отсталости мозга творят откровенную херню.

Вывод:
- Чернь надо держать в состоянии страха, как в Роисе.
- Или постепенно избавляться от черни, как Запад.
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01.05.2021 02:16 Ответить
30 апреля 1939 года в США проходила Всемирная промышленная выставка и этот же день началось телевизионное вещание по всем штатам,по телику можно было смотреть эту Выставку....
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30.04.2021 21:34 Ответить
Еще один иксперд выполз!
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30.04.2021 21:35 Ответить
А Зеленский просто жует и делает то что ему говорят его кукловоды.
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30.04.2021 21:35 Ответить
Та и хрен с ним. Пусть разрушает. Главное: дабы электричество в домах было. На остальное- плевать мне. Мне все эти заявы экспертов- надоели. И сами эксперты- тоже. Особеннно некий Арестович и дедушка-Кравчук. Звиздят всякую хрень... Надоели!!!
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30.04.2021 21:36 Ответить
Що сталось ,Андрію,охолонь ,знов з котиками негаразд ??)))
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30.04.2021 21:37 Ответить
Не. Просто всё надоело... Спать я. Спокойной ночи, друже.
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30.04.2021 21:38 Ответить
Хай вам сняться карі очі........і наказ міністра Гречки !!!)))
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30.04.2021 21:41 Ответить
Лучше- первое. Мне- хватит...
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30.04.2021 21:42 Ответить
Ну и чо Вы все на Соплю ополчились? Какая Европа для няго,Оно же фильмики в рашку толкает,Европа же их смотреть точно не будет?
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30.04.2021 21:38 Ответить
Ах, да. У нас был политик, который вам предлагал и программу действий, и исполнителей, и сроки исполнения.
У этого политика один огромный недостаток; я его наблюдал в 2009-м и в прошлом году - он к вам относится как к умным, рассчитывает на то, что население умеет помнить хоть немного и мало-мальски анализировать события.
Но население давно уже этого не умеет. Ему надо минимум: красивый клипчик и ворох лживых обещаний - но из каждого утюга.
Голоборотьку на лисапете надо.
Ну, Голоборотька так Голоборотька.
А миллионы безголовых тупых украинцев пусть кричат о том, что она - газовая принцесса, что она - воровка, что она смеялась вместе с Путиным над Ющенко. Собака лает, караван идет.
Другого пути у Украины нет. Еще несколько месяцев, может быть год, полтора и Украина перестанет существовать. Вы этого хотите, миллионы безмозглых соотечественников?!
🤑
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30.04.2021 21:38 Ответить
30 апреля 1961 года будущий убийца президента США Джона Кеннеди Ли Харви Освальд в Минске женился на советской гражданке Марине Николаевне Прусаковой....
Странная свадьба с учетом Карибского кризиса и Освальд оказался в Совке вонючем...как говорит мудило Дима Сикелев : Совпадение? Не думаю...
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30.04.2021 21:41 Ответить
Все позитивне, що встигла створити минула влада , за неповні 2 роки , вже встигла знищити влада нинішня . Країна фактично повернулася до ручного управління , як і було увесь час ,до 2014 року . Як ,до речі , і прогнозувалося ,після приходу до влади клоунів із бєніного шапіто . .

Фантастичну непрофесійність і невігластво цих бовдурів із кабміну і ради , може затьмарити хіба що вчьона стєпєнь , вчьоного Ківи .
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30.04.2021 22:00 Ответить
 
 