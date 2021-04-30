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Ожидаем от Нацполиции привлечения к ответственности всех виновных, - Офис Президента про марш памяти в честь дивизии СС "Галичина"

Ожидаем от Нацполиции привлечения к ответственности всех виновных, - Офис Президента про марш памяти в честь дивизии СС

В Офисе Президента прокомментировали марш в годовщину создания дивизии СС "Галичина".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ОП.

"В связи с тем, что в Киеве состоялся так называемый марш ко дню создания нацистами дивизии СС "Галичина" во время Второй мировой войны, считаем необходимым отметить, что малая численность участников и манипуляции организаторов с подачей заявки на проведение акции не могут быть основанием для того, чтобы даже пробовать оправдать эту ситуацию", - отмечается в сообщении.

В Офисе Президента заявили, что "категорически осуждают любые проявления пропаганды тоталитарных режимов, в частности национал-социалистического, и попытки пересмотреть правду о Второй мировой войне".

Читайте на "Цензор.НЕТ": МИД Украины осудил проведение в Киеве марша в честь годовщины создания дивизии СС "Галичина"

По мнению ОП, не было и не могло быть никакого украинского интереса в том, что нацисты во время Второй мировой войны пытались использовать людей на захваченных территориях ради достижения своих целей. Разгром нацизма был победой для нашего народа. Украинцы вместе с другими народами завоевали право на жизнь.

В ОП подчеркнули: "Министерство иностранных дел Украины уже заявило об осуждении любых проявлений глорификации войск "Ваффен-СС" и напомнило, что пропаганда тоталитарных режимов запрещена в Украине. Партнеры нашего государства уже проинформированы о том, что нарушение соответствующего законодательства в Украине будут иметь логические последствия для всех лиц, которые в этом виноваты".

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слуга народа" Потураев о марше к годовщине создания СС "Галичина": Мы это не одобряем, но понимаем этих людей. Мы не можем их судить

В ОП ожидают от Нацполиции и МВД установления всех обстоятельств произошедшего и привлечения к ответственности всех виновных в нарушении закона. Правоохранители имеют для этого все возможности.

"От председателя Киевской городской государственной администрации ожидаем проведения проверки системы согласования массовых акций в столице и полного отчета перед громадой Киева о том, почему стало возможным проведение этого так называемого марша. Подчеркиваем, что власть в любом цивилизованном городе не должна мириться с тем, что организаторы подобных акций могут ввести в заблуждение как правоохранителей, так и руководителей города относительно своих истинных целей", - резюмировали в ОП.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В центре Киева прошел марш вышиванок в честь дивизии СС "Галичина". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

марш (632) МВД (9317) СС Галичина (56) Офис Президента (1796)


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Топ комментарии
+87
ожидаю от Офиса перЗедента привлечение к ответственности всех виновных в незаконном удержании "Рифмастера" в СИЗО в течении 500 дней..
Ожидаем от Нацполиции привлечения к ответственности всех виновных, - в ОП про марш памяти в честь дивизии "Галичина" - Цензор.НЕТ 4431
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30.04.2021 21:37
+69
А за шествия с красными флагами наказывать кого-то будут? Вроде как тоже тоталитарный режим. Или это свои?
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30.04.2021 21:39
+45
Ожидаем от Нацполиции привлечения к ответственности всех виновных, - Офис Президента про марш памяти в честь дивизии "Галичина" - Цензор.НЕТ 380
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30.04.2021 21:46
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Страница 2 из 2
Против дивизии "Галичина" есть решения судов про военные преступления? Нет?

Ну и пошли в жопу со своими совковымы штампами.
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01.05.2021 02:07 Ответить
На марше нацистской символики и пропаганды нацизма не было.

Чего не скажешь, про шествия ОПЗЖопов 9 мая.
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01.05.2021 02:39 Ответить
No comments

https://www.istpravda.com.ua/articles/2021/04/29/159384/ Листівка ОУН щодо створення дивізії "Галичина"
Воля народам! Воля людині!
Передавайте з рук до рук!
Повідомляйте всіх про правильне становище до підступного німецького маневру !
Українці!Творення німецькими імперіялістами т. зв. "СС-Стрілецька Дивізія Галичина" чи т. зв. "визвольного українського війська", - це підступний маневр окупанта, обрахований на обдурювання українського народу. Бо ж німецький імперіялізм одночасно далі продовжує торочити легковірним про "нову Європу".Він відмовився визнати священне право українського народу на самостійне державне життя, він ніяк не хоче випустити України зі своїх хижацьких кігтів. Таким чином мало б дальше спливати кров'ю порізане кордонами живе тіло українського народу, мав би діяти і далі незмінно в Україні німецький колоніяльний гніт і сваволя та терор Гештапа...
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01.05.2021 05:01 Ответить
правильная заява ОП.
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01.05.2021 08:37 Ответить
ах вы ж падлы! сепарам пенсии платят за развал и войну в Украине, ублюдки ходят со своим "бессмертным полком " по стране, за "дивизию" взялись, уроды!
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01.05.2021 10:09 Ответить
Малороси і невігласи з ОП і не тільки тупо повторюють наративи кацапської пропаганди. Яка пропаганда тоталітарних режимів? З яких це пір галицький Лев став символом тоталітарного режиму???!!! А " діди" у ВР і всякі "бесметрниє полкі" - це можна, бо це "побєдітєлі" і "асвабадітєлі"? Повна ГАНЬБА!!!
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01.05.2021 10:26 Ответить
А на 9 мая красная символика это не символ коммунистов-которые хуже фашистов??
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01.05.2021 19:21 Ответить
Лутше уж дивизия Галычына чем шуфричи бойки и рабиновичи..
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02.05.2021 13:34 Ответить
Ну по-перше цей марш не підпадає під закон про заборону пропаганди нацистської ідеології
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02.05.2021 13:38 Ответить
А по друге: не жидам,що знищили голодомором(ними досі не визнаним ними) мільйони українців, яких вони так і не змогли поставити на коліна своєю ркка, просторікувати про НЕ ТАКУ ІДЕОЛОГІЮ. ваша жидо бальшевицька ідеологія - набагато страшніша і кривавіша за нацистську, бо "з'їла" людей в рази більше. А молодь вшанувала пам'ять вояків Галичини,НЕ НАЦИСТІВ, які внесли вагомий внесок у нашу нинішню перемогу над касабами, поповнивши тоді лави УПА.
СЛАВА НАЦІЇ, СМЕРТЬ МОСКАЛЯМ.
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02.05.2021 14:25 Ответить
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