Ожидаем от Нацполиции привлечения к ответственности всех виновных, - Офис Президента про марш памяти в честь дивизии СС "Галичина"
В Офисе Президента прокомментировали марш в годовщину создания дивизии СС "Галичина".
Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ОП.
"В связи с тем, что в Киеве состоялся так называемый марш ко дню создания нацистами дивизии СС "Галичина" во время Второй мировой войны, считаем необходимым отметить, что малая численность участников и манипуляции организаторов с подачей заявки на проведение акции не могут быть основанием для того, чтобы даже пробовать оправдать эту ситуацию", - отмечается в сообщении.
В Офисе Президента заявили, что "категорически осуждают любые проявления пропаганды тоталитарных режимов, в частности национал-социалистического, и попытки пересмотреть правду о Второй мировой войне".
По мнению ОП, не было и не могло быть никакого украинского интереса в том, что нацисты во время Второй мировой войны пытались использовать людей на захваченных территориях ради достижения своих целей. Разгром нацизма был победой для нашего народа. Украинцы вместе с другими народами завоевали право на жизнь.
В ОП подчеркнули: "Министерство иностранных дел Украины уже заявило об осуждении любых проявлений глорификации войск "Ваффен-СС" и напомнило, что пропаганда тоталитарных режимов запрещена в Украине. Партнеры нашего государства уже проинформированы о том, что нарушение соответствующего законодательства в Украине будут иметь логические последствия для всех лиц, которые в этом виноваты".
В ОП ожидают от Нацполиции и МВД установления всех обстоятельств произошедшего и привлечения к ответственности всех виновных в нарушении закона. Правоохранители имеют для этого все возможности.
"От председателя Киевской городской государственной администрации ожидаем проведения проверки системы согласования массовых акций в столице и полного отчета перед громадой Киева о том, почему стало возможным проведение этого так называемого марша. Подчеркиваем, что власть в любом цивилизованном городе не должна мириться с тем, что организаторы подобных акций могут ввести в заблуждение как правоохранителей, так и руководителей города относительно своих истинных целей", - резюмировали в ОП.
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Ну и пошли в жопу со своими совковымы штампами.
Чего не скажешь, про шествия ОПЗЖопов 9 мая.
https://www.istpravda.com.ua/articles/2021/04/29/159384/ Листівка ОУН щодо створення дивізії "Галичина"
Воля народам! Воля людині!
Передавайте з рук до рук!
Повідомляйте всіх про правильне становище до підступного німецького маневру !
Українці!Творення німецькими імперіялістами т. зв. "СС-Стрілецька Дивізія Галичина" чи т. зв. "визвольного українського війська", - це підступний маневр окупанта, обрахований на обдурювання українського народу. Бо ж німецький імперіялізм одночасно далі продовжує торочити легковірним про "нову Європу".Він відмовився визнати священне право українського народу на самостійне державне життя, він ніяк не хоче випустити України зі своїх хижацьких кігтів. Таким чином мало б дальше спливати кров'ю порізане кордонами живе тіло українського народу, мав би діяти і далі незмінно в Україні німецький колоніяльний гніт і сваволя та терор Гештапа...
СЛАВА НАЦІЇ, СМЕРТЬ МОСКАЛЯМ.