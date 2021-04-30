Разработчик украинской вакцины от COVID-19 Фаворов: препарат готов, можно запускать линию
Ученые разработали украинскую вакцину от коронавируса. Для того, чтобы запустить ее в разработку, нужно 15 млн долларов.
Об этом в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" заявил проживающий в США эпидемиолог Михаил Фаворов, которого называют разработчиком украинской вакцины от коронавируса, сообщает Цензор.НЕТ.
По его словам, проект украинской вакцины продвигается с технической и научной поддержкой со стороны США.
"Многое сделано, но переход главный - от разработки к производству. Мы все готовы к этому, но для того, чтобы это сделать, надо поставить поточную линию производства. Для того, чтобы ее поставить, нужны миллионы долларов. И кто примет это решение - я не знаю", - сказал Фаворов.
Отвечая на уточняющий вопрос, он отметил, что запуск линии стоит порядка 15 млн долларов.
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Ви, падлюки, продасте Все ...
Навіть могили своїх батьків..
ну а кто будет испытуемой бибизьяной?
А что туда тупая индусня льёт - неизвестно.
2. Потому что наши поумнее будут... (имею ввиду тех, что ещё не выехали и не имею ввиду 73% баранов)
винайшли вже ? чи тільки на папері намалювали ?
Об этом в эфире программы https://youtu.be/i_laAHSP26w "Свобода слова Савика Шустера" заявил проживающий в США эпидемиолог Михаил Фаворов, которого называют разработчиком украинской вакцины от коронавируса"
А теперь почитайте этого Фаворова:" ......Например, матричная РНК идет на крохотных наночастицах, покрытых жиром, но так как у нас в России пока тяжело сделать такие наночастицы, то мы это сделали на аденовирусе......."
И что, млять, в нём украинского???