Разработчик украинской вакцины от COVID-19 Фаворов: препарат готов, можно запускать линию

Ученые разработали украинскую вакцину от коронавируса. Для того, чтобы запустить ее в разработку, нужно 15 млн долларов.

Об этом в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" заявил проживающий в США эпидемиолог Михаил Фаворов, которого называют разработчиком украинской вакцины от коронавируса, сообщает Цензор.НЕТ.

По его словам, проект украинской вакцины продвигается с технической и научной поддержкой со стороны США.

"Многое сделано, но переход главный - от разработки к производству. Мы все готовы к этому, но для того, чтобы это сделать, надо поставить поточную линию производства. Для того, чтобы ее поставить, нужны миллионы долларов. И кто примет это решение - я не знаю", - сказал Фаворов.

Отвечая на уточняющий вопрос, он отметил, что запуск линии стоит порядка 15 млн долларов.

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