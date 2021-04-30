В Харькове конфликт в очереди в буфет закончился стрельбой, два человека госпитализированы, - Нацполиция
В Харькове во время конфликта в очереди в буфет мужчина устроил стрельбу из травматического пистолета. Два человека получили ранения.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Нацполиции.
"В очереди в буфет, который работает на вынос, между гражданами возник конфликт. 34-летний мужчина достал спецсредство для отстрела резиновых пуль и несколько раз выстрелил в сторону 30-летнего и 39-летнего мужчин. Пострадавших с телесными повреждениями доставили в больницу", - говорится в сообщении.
Решается вопрос о внесении сведений о происшествии в Единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины - хулиганство.
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+5 Шрек Баблокат
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+5 Алексей Вовченко #392976
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Вона мені пояснила що зі зброєю по вулицям бігають тільки в
американських фільмах. Згідно законів США ви можете взяти с собою
пістолета.але його ви тримайте в бардачку салона, а ось НАБОЇ
ви повинні тримати в БАГАЖНИКУ авто! Інакше це буде злочин.В хаті можете тримати
хоч цілий арсенал! Вийшов на вулицю озброений,тебе може пристрілити любий
поліціянт. На мій погляд нашому народу ще рано давати дозвіл на використання
зброї,бо він і з травматикою не вміє користуватися,одні дурості!!!
Але згоден,на мою думку рано давати народу зброю ... Не пам'ятаю жодного весілля , жодної днюхи (може зараз все по іншому, не знаю, багато років не був на укр. весіллі) що б не було п'яних розбірок ,мордобоїв, а уявіть що у кожного за пазухою вогнепал ....
на 73 % озебиленный стрилял у стопроцентного зебила...
І ще : в темі навіть не написали, что травмат без дозволу, значить, дозвіл був, значить, людина адекватна.
ПС. Ти неадекватне...
ППС. І чого ти взяло, що ті двоє саме лізли без черги? Чи, може, навпаки все було? Чи ти теж там було, приповзло саме доганятись і все бачило? А ти впевнене, що все правильно роздивилось своїми залитими баньками?
Сильно продвинутый хипстер?
Предпочитаешь фастфуд?