РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4169 посетителей онлайн
Новости Силовики
8 690 55

В Харькове конфликт в очереди в буфет закончился стрельбой, два человека госпитализированы, - Нацполиция

В Харькове конфликт в очереди в буфет закончился стрельбой, два человека госпитализированы, - Нацполиция

В Харькове во время конфликта в очереди в буфет мужчина устроил стрельбу из травматического пистолета. Два человека получили ранения.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Нацполиции.

"В очереди в буфет, который работает на вынос, между гражданами возник конфликт. 34-летний мужчина достал спецсредство для отстрела резиновых пуль и несколько раз выстрелил в сторону 30-летнего и 39-летнего мужчин. Пострадавших с телесными повреждениями доставили в больницу", - говорится в сообщении.

Решается вопрос о внесении сведений о происшествии в Единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины - хулиганство.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Задержан мужчина, стрелявший в охранника магазина на проспекте Победы в Киеве из-за замечания об отсутствии маски, - прокуратура

Автор: 

Нацполиция (16434) правоохранительные органы (2969) силовики (2798) стрельба (3251) Харьков (7460)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+5
помню как в 2014-2015 годах, ты в каждом комменте призывал к Майдану 123 версии, а сейчас ты сел на бутылку с маслом.. сдулся ты Мускорта!
показать весь комментарий
30.04.2021 22:43
+5
НЕ могут олигархи которым СМИ принадлежат допустить падение рейтинга их кормильца. Благодаря Ослу они за пару лет заработали больше чем при Педро и Хаме и Ющере вместе взятых
показать весь комментарий
30.04.2021 22:45
+5
Осталось легализовать оружие и будет реально Сомали. Чуть шо не так - стрелянина.
показать весь комментарий
01.05.2021 00:05
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
В Харькове конфликт в очереди в буфет закончился стрельбой, два человека госпитализированы, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 2935
показать весь комментарий
30.04.2021 22:31 Ответить
А навіщо все це помічати, головне для всіх скільки бабла в кишеню положено, а олія то не в особисту.
показать весь комментарий
30.04.2021 22:39 Ответить
помню как в 2014-2015 годах, ты в каждом комменте призывал к Майдану 123 версии, а сейчас ты сел на бутылку с маслом.. сдулся ты Мускорта!
показать весь комментарий
30.04.2021 22:43 Ответить
НЕ могут олигархи которым СМИ принадлежат допустить падение рейтинга их кормильца. Благодаря Ослу они за пару лет заработали больше чем при Педро и Хаме и Ющере вместе взятых
показать весь комментарий
30.04.2021 22:45 Ответить
переходь на смалець.
показать весь комментарий
30.04.2021 22:53 Ответить
Вы правы .масло для салатов ну и рыбу пожарить для корочки
показать весь комментарий
30.04.2021 23:09 Ответить
Есть спец, но она только за деньги и только при Порошенко
В Харькове конфликт в очереди в буфет закончился стрельбой, два человека госпитализированы, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 6807
показать весь комментарий
30.04.2021 22:56 Ответить
театралы епта
показать весь комментарий
30.04.2021 22:34 Ответить
нужно разрешить свободное владение автоматами , будет порядок
показать весь комментарий
30.04.2021 22:40 Ответить
Всі хто бажає померти своє смертю мають застрахувати своє життя від нещасного випадку - втрати свідомості від ковіду.
показать весь комментарий
30.04.2021 22:42 Ответить
Три дебила не поделили два бутерброда.
показать весь комментарий
30.04.2021 22:48 Ответить
Мда-а-а, погуляли, ...лять... ****, голод не тётка...
показать весь комментарий
30.04.2021 22:57 Ответить
недай бог так прогалодаться
показать весь комментарий
30.04.2021 23:01 Ответить
Опять категорически напоминаю в сто первый раз. А был был бы закон по оружию принят давно бы----не было бы стрелянины этой! На 99% конечно. 1% отдаю тому в кого стреляли. Он бы успел ответить. И уже в другой очереди на другой день эти двое подумали перед тем как достать. Потому что закон разрешает всем иметь!
показать весь комментарий
30.04.2021 23:11 Ответить
Купи разрешение, и у тебя будет хоть пулемет
показать весь комментарий
30.04.2021 23:23 Ответить
Мне не нужен пулемёт. Тут же иное. Мне нужно конституционное право на защиту личности---себя. И разрешение не покупают. Я понимаю стёб этот. Потому то и у одних есть, а у других нет. А Конституция всем гарантирует право на защиту. Право не покупают--его соблюдают. У нас низкая само-оценка личности, мы не знаем прав своих. Такими легко управлять. Это же видно. В Молдове кажись с 1993г. Все целые. Ну правда кое кто не понял там. Таких меньше теперь. Когда разрешено---можно и не покупать. И не носить если есть. Но никто не уверен тогда что только он сегодня вышел с оружием погулять.
показать весь комментарий
01.05.2021 00:39 Ответить
у нашего нарида вбитая москалями за несколько веков рабская психология, нужно время на смену поколения и будет всё ок с легальным оружием
показать весь комментарий
01.05.2021 03:50 Ответить
не у наріда, а того непотребу, що обирають до влади, вони бояться дати людям зброю, точніш короткоствол нарізний, бо сцикотно за себе, не за наріт, та й заробіток.
показать весь комментарий
02.05.2021 10:52 Ответить
Дородный вам даже травмат нельзя давать, только если выльете в туалет домашнее вино о котором вы как то писали. От вина, особенноо молодого могут разные приключиться приключения. А вы говорите разрешитите пистолеты, огнеметы, разрешите гранаты. Грвнат в СШа даже у,самых страшных уличных банд нету.
показать весь комментарий
01.05.2021 15:57 Ответить
Впервые растерялся. В смысле ответить со стёбом мне то запросто---ну например товарищ бутан(газ). Сбило с толку домашнее вино. Я такое пил ну лет 7 назад и чуть. А красное сухое сегодня, испанское 1 л бутылка купил в АТБ кажись 99гр. Гранатами не увлекался и не писал никогда. Могу опять чуть веселуху вкинуть со старого сов-анекдота---Стоит статуя, рука поднята, а вместо куя торчит граната*. Не скрою, завтра 68 пасочку в своей жизни скушаю чуть---может и правда забыл когда в унитаз выливал и в коментах писал об этом. Пойду после праздников проверюсь---а может и передумаю.
показать весь комментарий
01.05.2021 19:18 Ответить
і чим передбачено дозвіл на кулемет? то рюкзаков торгує нагородною зброєю, але користуватися нею всеодно не можна, он Пашинський стрельнув і отримав проблему.
показать весь комментарий
02.05.2021 10:51 Ответить
Моя сокурсниця з англійської групи живе в штаті Орегон США.
Вона мені пояснила що зі зброєю по вулицям бігають тільки в
американських фільмах. Згідно законів США ви можете взяти с собою
пістолета.але його ви тримайте в бардачку салона, а ось НАБОЇ
ви повинні тримати в БАГАЖНИКУ авто! Інакше це буде злочин.В хаті можете тримати
хоч цілий арсенал! Вийшов на вулицю озброений,тебе може пристрілити любий
поліціянт. На мій погляд нашому народу ще рано давати дозвіл на використання
зброї,бо він і з травматикою не вміє користуватися,одні дурості!!!
показать весь комментарий
30.04.2021 23:42 Ответить
В тому то і справа, нормальна законослухняна людина так і зробить, а неадекват буде носити заряджений пістолет в кишені. Це і підтверджують численні новини з Америки про розстріли з багатьма загиблими в школах, торгових та релігійних закладах та інших місцях. І знешкоджують цих злочинців, чомусь, не пересічні громадяни з пістолетами, про що масово мріють дописувачі Цензора, а поліція...
показать весь комментарий
30.04.2021 23:59 Ответить
Право на защиту личности---право конституционное. А иметь, носить, не носить, стрелять и прочее---юридическая сторона при возникновении случая. Когда можно всем и по закону---ведь никто не уверен что только у него тогда---это и сдерживает. Конечно не кретинов. Но тогда и молоток сойдёт.
показать весь комментарий
01.05.2021 00:31 Ответить
Ну це дивлячись в якому штаті, наприклад у Вайомінгу можна цілком нормально носити в штанах заряджений Глок по вулиці.
Але згоден,на мою думку рано давати народу зброю ... Не пам'ятаю жодного весілля , жодної днюхи (може зараз все по іншому, не знаю, багато років не був на укр. весіллі) що б не було п'яних розбірок ,мордобоїв, а уявіть що у кожного за пазухою вогнепал ....
показать весь комментарий
01.05.2021 00:59 Ответить
а який причинний зв'язок вогнепалу і мордобоїв? наприклад мисливської зброї повно на руках, якої хочеш і чомусь немає масових стрілянин навіть по буху, бувають одиничні випадки, де білочка прийде і може стрельнути. але то скрізь буває, а не тільки у нашого народу. гумкоплюями чому стріляють, бо в голові сидить думка, що то ж травмат, синяк буде, і більш нічого, а вогнепальна то всетаки інше і відповідальність інша, тому проблем не буде жодних, то все видумки хоплофобів, нічим не підтверджені.
показать весь комментарий
02.05.2021 11:00 Ответить
мисливська зброя то щось інше ,ніхто не носить іі з собою , то тре бігти / іхати до дому якщо тебе образили за тою зброєю , поки доідеш то вже й охолонеш. А тут все на місці (!) під пінджаком, один рух і волина в тебе в руках
показать весь комментарий
02.05.2021 14:18 Ответить
це в Орегоні в інших штатах по іншому, в деяких взагалі заборонено, то таке.
показать весь комментарий
02.05.2021 10:56 Ответить
панове, не обрасчайте унимания, енто типичный случай -
на 73 % озебиленный стрилял у стопроцентного зебила...
показать весь комментарий
30.04.2021 23:16 Ответить
З якого переляку свій би стріляв в свого? Скоріше за все, зебіл вирішив завалити двох опонентів-порохоботів, чи навпаки...
показать весь комментарий
30.04.2021 23:48 Ответить
Коли нема що їсти в кінці епохи бідності- то какая разница 😄!
показать весь комментарий
01.05.2021 01:05 Ответить
Сьогодні були з дружиною в кількох магазинах. Майданчик перед Ашаном забитий машинами, в самому Ашані черги перед касами нереальні. В інших магазинах, куди заходили, те ж саме. Епоха бідності...
показать весь комментарий
01.05.2021 17:24 Ответить
Изя, Вы или ник или текст приведите в порядок. Сегодня народ закупался на 15 дней выходных. Мальчик Вашего возраста уже должен уметь анализировать.
показать весь комментарий
03.05.2021 19:28 Ответить
До речі, зебіли хотіли хоч насміятися, але реготу не чутно😄
показать весь комментарий
01.05.2021 01:06 Ответить
скорее всего так и было - не поделили между собой свидетели начала эпохи бедности и её конца
показать весь комментарий
01.05.2021 04:03 Ответить
В Харькове конфликт в очереди в буфет закончился стрельбой, два человека госпитализированы, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 4782
показать весь комментарий
30.04.2021 23:17 Ответить
.В 90-х не было ни каких травматов ..Дошло уже в буфетах стреляют ....
показать весь комментарий
30.04.2021 23:20 Ответить
Осталось легализовать оружие и будет реально Сомали. Чуть шо не так - стрелянина.
показать весь комментарий
01.05.2021 00:05 Ответить
Не будет, стрелявший знал что не убъёт. Те кто махают травматом воспринимают его как очень длинную дубинку.
показать весь комментарий
01.05.2021 01:29 Ответить
Ні , не буде.
показать весь комментарий
01.05.2021 03:05 Ответить
Скорійше за все 2 бика хотіли без черги пролізти або ще як бикували. Чоловік їх заспокоїв з травмата. Але це версія.... можливо помилкова.
показать весь комментарий
01.05.2021 03:07 Ответить
не помилкова.Народ надрочили за ці роки, що винуватий лише той, хто стрелив.І купа вилупків у цій темі лл"є гівно на чоловіка, який захистив свою гідність.При цьому ці вилупки в основній массі фінансуються ворогами. Фразу "Українцям давати зброю рано" говорять ті, які не можуть дочекатися коли вже ту Україну прикінчать і зовнішні, а в першу чергу і внутрішні вороги.
І ще : в темі навіть не написали, что травмат без дозволу, значить, дозвіл був, значить, людина адекватна.
показать весь комментарий
01.05.2021 07:04 Ответить
Адекватна людина не стане розгулювати по вулицях з травматом. В нас не дикий захід поки що, слава Богу.
показать весь комментарий
01.05.2021 17:19 Ответить
якби ти був у тій черзі, ти б сказав тим , що без черги лізли: хлопчики, я вас залюбки пропускаю, йдіть без черги - ля-ля-ля, і гордився б собою, що не отримав у пику
показать весь комментарий
01.05.2021 18:08 Ответить
Тобто в магазин всі повинні ходити з зарядженими пістолетами? Бо, мало що, раптом хто без черги полізе. Нічим буде завалить нахабу.
ПС. Ти неадекватне...
ППС. І чого ти взяло, що ті двоє саме лізли без черги? Чи, може, навпаки все було? Чи ти теж там було, приповзло саме доганятись і все бачило? А ти впевнене, що все правильно роздивилось своїми залитими баньками?
показать весь комментарий
01.05.2021 19:30 Ответить
ти не ти, коли зголоднив.
показать весь комментарий
01.05.2021 04:58 Ответить
Решается вопрос, изыскиваются средства😁😁😁
показать весь комментарий
01.05.2021 08:52 Ответить
Классные новости. Но, недоработочка со стороны оружейного лобби. А шо ж не вооружили револьвертам тех двух, в которых стреляли? Да и прочим участникам очереди за колбасой не мешало бы при себе иметь пыстоли! Тото новости бы читали:- " На углу переулка "Староколенный", в очереди за пивом, произошла массовая драка с массовым применением оружия, применялось легкое стрелковое, жертв -НЕТ"!
показать весь комментарий
01.05.2021 09:10 Ответить
Резинострелы запретить, у кого есть конфисковать.
показать весь комментарий
01.05.2021 09:36 Ответить
На стрелявшем, пирожки с ливером закончились, вот он и осерчал. Понять и простить )
показать весь комментарий
01.05.2021 09:51 Ответить
Скоріше за все, так і було. Два бугаї перед ним забрали останні два пиріжки. От і не витримали нерви...
показать весь комментарий
01.05.2021 17:27 Ответить
Харькову очень подходит давно устаревшее совковое слово,,буфет,,
показать весь комментарий
01.05.2021 11:34 Ответить
А чем же буфет тебе не угодил?
Сильно продвинутый хипстер?
Предпочитаешь фастфуд?
показать весь комментарий
02.05.2021 11:30 Ответить
 
 