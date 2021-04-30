В Харькове конфликт в очереди в буфет закончился стрельбой, два человека госпитализированы, - Нацполиция

В Харькове во время конфликта в очереди в буфет мужчина устроил стрельбу из травматического пистолета. Два человека получили ранения.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Нацполиции.

"В очереди в буфет, который работает на вынос, между гражданами возник конфликт. 34-летний мужчина достал спецсредство для отстрела резиновых пуль и несколько раз выстрелил в сторону 30-летнего и 39-летнего мужчин. Пострадавших с телесными повреждениями доставили в больницу", - говорится в сообщении.

Решается вопрос о внесении сведений о происшествии в Единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины - хулиганство.

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