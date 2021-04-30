Малюська: То, что Антоненко выпустили из СИЗО, не означает, что дело разваливается

Обвиняемого в убийстве журналиста Павла Шеремета музыканта Андрея Антоненко отпустили из СИЗО под домашний арест, потому что процесс затянулся. Суд все еще может признать его виновным.

Об этом в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" заявил министр юстиции Денис Малюська, информирует Цензор.НЕТ.

"Это не значит, что человек, которого выпустили из следственного изолятора, не является виновным, или что уголовное производство разваливается и не имеет перспектив - то есть, что его признают обязательно невиновным. Это означает, что судебное разбирательство затянулось, оно является чрезмерным, и человек, который не признан виновным, не должен страдать", - сказал Малюська.

Министр отметил, что поддерживает подобную практику, и назвал ее "европейской".

"В течение определенного периода времени - два года, полтора года, год - если нет приговора, человека нужно выпускать, если он не опасен для общества. Очевидно, что суд в этом убедился, что какой-то особой опасности сейчас нет, и решил применить другую меру (пресечения. - Ред.)", - пояснил Малюська.

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На вопрос о том, считает ли он нормальной ситуацию, когда невиновный человек полтора года сидит в СИЗО, министр ответил: "Подход должен быть такой, что должен быть лимит. Более того, мы даже законопроект соответствующий подали о том, что должны быть лимиты пребывания людей в СИЗО, потому что они там находятся слишком долго не по своей вине".

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 30 апреля суд отпустил из СИЗО под домашний арест обвиняемого в убийстве журналиста Павла Шеремета музыканта Андрея Антоненко. Его также обязали носить электронный браслет.