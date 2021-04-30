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Новости Убийство Шеремета
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Малюська: То, что Антоненко выпустили из СИЗО, не означает, что дело разваливается

Малюська: То, что Антоненко выпустили из СИЗО, не означает, что дело разваливается

Обвиняемого в убийстве журналиста Павла Шеремета музыканта Андрея Антоненко отпустили из СИЗО под домашний арест, потому что процесс затянулся. Суд все еще может признать его виновным.

Об этом в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" заявил министр юстиции Денис Малюська, информирует Цензор.НЕТ.

"Это не значит, что человек, которого выпустили из следственного изолятора, не является виновным, или что уголовное производство разваливается и не имеет перспектив - то есть, что его признают обязательно невиновным. Это означает, что судебное разбирательство затянулось, оно является чрезмерным, и человек, который не признан виновным, не должен страдать", - сказал Малюська.

Министр отметил, что поддерживает подобную практику, и назвал ее "европейской".

"В течение определенного периода времени - два года, полтора года, год - если нет приговора, человека нужно выпускать, если он не опасен для общества. Очевидно, что суд в этом убедился, что какой-то особой опасности сейчас нет, и решил применить другую меру (пресечения. - Ред.)", - пояснил Малюська.

Читайте на Цензор.НЕТ: Шевченковский райсуд отпустил Антоненко под круглосуточный домашний арест

На вопрос о том, считает ли он нормальной ситуацию, когда невиновный человек полтора года сидит в СИЗО, министр ответил: "Подход должен быть такой, что должен быть лимит. Более того, мы даже законопроект соответствующий подали о том, что должны быть лимиты пребывания людей в СИЗО, потому что они там находятся слишком долго не по своей вине".

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 30 апреля суд отпустил из СИЗО под домашний арест обвиняемого в убийстве журналиста Павла Шеремета музыканта Андрея Антоненко. Его также обязали носить электронный браслет.

Автор: 

СИЗО (1360) шоу Шустера (315) домашний арест (187) мера пресечения (452) Малюська Денис (322) Антоненко Андрей (260)


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Топ комментарии
+53
Порада: ремонтуй собі камеру.
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30.04.2021 22:44
+41
Это означает, что оно изначально сфабриковано.
Сфабриковано настолько, что даже коррумпированный украинский суд не сможет признать Антоненко виновным!
Вы это поняли и пытаетесь спустить дело на тормозах.
Год назад, аваков и его шлюха-геращенко, рассказывали всем о "неопровержимых" доказательствах, а теперь молчат, засунув языки в жопу!
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30.04.2021 22:48
+35
то, что Малюська является Министром Юстиции при Зеленскам, ещё не означает, что Малюська человек..
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30.04.2021 22:45
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Порада: ремонтуй собі камеру.
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30.04.2021 22:44 Ответить
А ось і явка з повиною:"должны быть лимиты пребывания людей в СИЗО, потому что они там находятся слишком долго не по своей вине".Источник: https://censor.net/ru/n3263195. (Дєніс Малюска.) Головне - "нє па сваєй вінє"-якщ це не зізнання в злочині, то що це?
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30.04.2021 22:54 Ответить
Злинянє, падлюка...
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30.04.2021 22:56 Ответить
Злиняє? Не злиняє.
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30.04.2021 22:58 Ответить
і Авакяна заселять в євроремонтну камеру!
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01.05.2021 07:31 Ответить
здувся разом з зеленими недоумками.
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30.04.2021 22:45 Ответить
то, что Малюська является Министром Юстиции при Зеленскам, ещё не означает, что Малюська человек..
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30.04.2021 22:45 Ответить
Трилобіт..
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30.04.2021 22:58 Ответить
троглодит
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30.04.2021 23:07 Ответить
Малюська: Те, що Антоненка випустили з СІЗО, не означає, що справа розвалюється - Цензор.НЕТ 7838
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30.04.2021 23:29 Ответить
Ти зробив це разом.
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30.04.2021 23:45 Ответить
Так мы и поверили
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30.04.2021 22:45 Ответить
Перевірте Чепігу та інших ГРушників, якщо їх не було виялено до цього часу в Україні то це буде дуже дивний збіг.
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30.04.2021 22:47 Ответить
Это означает, что оно изначально сфабриковано.
Сфабриковано настолько, что даже коррумпированный украинский суд не сможет признать Антоненко виновным!
Вы это поняли и пытаетесь спустить дело на тормозах.
Год назад, аваков и его шлюха-геращенко, рассказывали всем о "неопровержимых" доказательствах, а теперь молчат, засунув языки в жопу!
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30.04.2021 22:48 Ответить
Каков поп 🤢🤡👹, таков приход🎪🐲😈 - сплошные прихвостни ***** , «слуги»- мрази подобострастные ахинею гонят
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01.05.2021 01:01 Ответить
Мальська, уж лучше бы ты молчала, дурочка=)
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30.04.2021 22:50 Ответить
Это значит только то, что до малюськи так и не дошло, что дело разваливается.
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30.04.2021 22:51 Ответить
Зеленый заявлял - что если это дело развалится, (а оно полностью разваливается на глазах что уже даже суд и прокурор начинают понимать, что все трое - не только Антоненко, а и Кузьменко и Дугарь не то что невиновны, а вообще не причастны !!!).. То отвечать за все это будет лично Аваков-черт, которые его и состряпал.Так что, давай, Зеленый - отправляй черта в отставку!
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30.04.2021 22:55 Ответить
Малюська= молюск в юриспруденції..ІМХО...
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30.04.2021 22:55 Ответить
Ну звісно! Сам найвеличніший юрИст його винуватим назвав! Ще до завершення слідства, не те, що до рішення суду! А те, що на пару з міністром МВС - то бонус!
Хто ж такого виправдає?
А доказів як не було більше року тому, так і немає. І не буде, бо все шито білими нитками для підвищення рейтингу одного дибільчика...
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30.04.2021 22:57 Ответить
*********** готовь сани с лета а камеру заранее.
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30.04.2021 22:59 Ответить
цей маленький мікроб буде сидіти - але не у платній камері...
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30.04.2021 23:01 Ответить
зря Малюська лезет в это дело
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30.04.2021 23:04 Ответить
Популисты обещают много, очень много, так как их цель захват власти любой ценой. Захват власти ради самолюбования. Как правило - это нарциссизм, умноженный на непрофессионализм и желание личного обогащения. За популизмом и его обещаниями всем, всего и побольше, никогда нет фундамента правды. Есть манипулятивные продуманные ходы, в простонародье называемые "без лоха и жизнь плоха". Любой популист знает, что он не выполнит обещания и знает, что обещанное идет в разрез не только с логикой, основами права и экономики, и тем не менее, он красуется, как павлин-смотрите, это я, мессия.

Вже тридцять рокіа, мля!!
🤑
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30.04.2021 23:04 Ответить
Страна не должна страдать от того, что Беня и его Клоуны узурпировали власть...
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30.04.2021 23:05 Ответить
печать ума на их лице,
они - учились в Трускавце!
как он был нагл, амбициозен-
отель ...из корабельных сосен .
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30.04.2021 23:06 Ответить
Малюська: Те, що Антоненка випустили з СІЗО, не означає, що справа розвалюється - Цензор.НЕТ 5978
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30.04.2021 23:07 Ответить
Сцикло півшосте заявило, що знайдено вбивць Павла Шеремета, ну це я нагадую, що за свої слова потрібно відповідати як і за свої дії.
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30.04.2021 23:08 Ответить
я сегодня напьюсь,потому что когда увидел что Рифа выпустили не поверил своим глазам.Тихо пришов-тихо пишов-президенту зеленскому нассано в глаз.....................украли скоты у парня полторагода воли.
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30.04.2021 23:16 Ответить
то что какая то малюска занимает при зэ-недоумке высокий пост еще не значит -что он не клинический идиот
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30.04.2021 23:38 Ответить
Оно ма люська холуй и мерзавец
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01.05.2021 01:07 Ответить
Так у наркоДегенерата, вся команда - идиоты. И это нихера не открытие, а известный факт. Посомотри на обделенные интелектом лица: юзика, верастюка, агрохимию, тищенко, бужанского, богуцкую, мандекль и тд.
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01.05.2021 06:40 Ответить
Похоже, именно разваливается.
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30.04.2021 23:43 Ответить
Малюська: Те, що Антоненка випустили з СІЗО, не означає, що справа розвалюється - Цензор.НЕТ 4533
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30.04.2021 23:46 Ответить
Вместо выплаты из бюджета компенсаций фигурантам "дела Шеремета" желательна была б конфискация для этой цели вилл неких "брифингистов" в Италии, а не "искренние извинения".
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01.05.2021 08:00 Ответить
Бандиты ворюги и мафиозники
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01.05.2021 01:08 Ответить
А що це означає???
Якщо Ріфа зараз відпустили, під домашній арешт, то можна було і раніше відпустити???
То чому не відпустили???
А якщо не можна було раніше відпускати, то що змінилось зараз???
Ви всрались у черговий раз - ось що це означає...
А відповідати доведеться... Усім вам... на голові з зеленим папугою...
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01.05.2021 01:36 Ответить
Видел на Кавказ-центре, сравнение видео с Франка и с Лондона один и тот же человека то есть работали соседи из гру то був чепига
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01.05.2021 04:11 Ответить
мало кто обращает внимание на такой небольшой факт: убийца шеремета, который запечатлен на камерах видеонаблюдения, похож на того известного кацапского чувака - любителей шпилей. Т.е. зелупа, посадив Антоненко, занимался выгораживанием преступления кремлефашистов в Украине (сюрприз - правда?). А сейчас, когда мир увидел проделки чепиги и боширова в болгарии и чехии, мусора решили от греха подальше замять дело Шеремета выпустив Антоненко на свободу, ведь многие мировые журналисты-расследователи, могут опознать на видео знакомого шпиллера. Поэтому не нужно лепить с преЗЕрватива патриота - это обычная кремлевская консерва, которая ненавидит все украинское: армию, мову, Майдан, независимость, волонтеров, добровольцев, стремление к свободе и тд.
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01.05.2021 06:37 Ответить
Значит уже развалилось и надежды у них нет.
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01.05.2021 06:45 Ответить
Это ж надо так сказать - обвиняемый в убийстве перестал быть через 500 дней "отсидки" опасным для общества! Впрочем. может этот министр также кандидат наук.
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01.05.2021 07:53 Ответить
это будет зашквар и для Моллюска тоже.
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01.05.2021 09:04 Ответить
Ясне діло.
Бо не може розвалитися те, що ніколи купи не трималося.
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05.05.2021 12:01 Ответить
 
 