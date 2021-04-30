РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4169 посетителей онлайн
Новости Убийство Шеремета
5 446 45

Если Антоненко признают невиновным, он сможет получить компенсацию за время, которое провел за решеткой, - Малюська

Если Антоненко признают невиновным, он сможет получить компенсацию за время, которое провел за решеткой, - Малюська

Точная сумма компенсации еще неизвестна.

Об этом в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" заявил министр юстиции Денис Малюська, информирует Цензор.НЕТ.

"Есть компенсация за необоснованное обвинение, за все время содержания в следственном изоляторе ему может быть выплачена компенсация, и она же будет выплачена по его обращению. Есть соответствующие процедурные гарантии. Расчет, калькуляция будет отдельно. Но чем длиннее, соответственно, продолжительность содержания - тем большую компенсацию он получит, тут никаких сомнений нет", - сказал Малюська.

Ранее он заявил, что тот факт, что суд отпустил Антоненко из СИЗО под домашний арест, еще не означает, что дело разваливается. По словам министра, Антоненко еще могут признать виновным в убийстве журналиста Павла Шеремета.

Читайте на Цензор.НЕТ: Шевченковский райсуд отпустил Антоненко под круглосуточный домашний арест

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 30 апреля суд отпустил из СИЗО под домашний арест обвиняемого в убийстве журналиста Павла Шеремета музыканта Андрея Антоненко. Его также обязали носить электронный браслет.

Автор: 

компенсации (479) СИЗО (1360) шоу Шустера (315) мера пресечения (452) Малюська Денис (322) Антоненко Андрей (260)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+40
Некоторых нужно привлекать к уголовной ответственности за ложь, лжесвидетельствование, оговор и давление на следствие.
показать весь комментарий
30.04.2021 23:19
+39
За чей счет банкет?
показать весь комментарий
30.04.2021 23:12
+33
Если Антоненко и всех остальных якобы причастных признают невиновными, то тогда окажутся виновными все участники известной пресс-конференции и придётся с ганьбой уходить в отставку
показать весь комментарий
30.04.2021 23:15
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
За чей счет банкет?
показать весь комментарий
30.04.2021 23:12 Ответить
очень хороший вопрос
показать весь комментарий
30.04.2021 23:15 Ответить
Муссорини
показать весь комментарий
30.04.2021 23:18 Ответить
Відкатики...))
показать весь комментарий
30.04.2021 23:23 Ответить
Всё что заработал на рюкзаках выложит Антоненко ?
показать весь комментарий
01.05.2021 09:59 Ответить
Бюджет, чей же ещё. Зелюки скинуться.
показать весь комментарий
30.04.2021 23:38 Ответить
рахунок як завжди сплатить "мудрий український нарід"
показать весь комментарий
01.05.2021 00:45 Ответить
Как всегда - самого народа Европы!
показать весь комментарий
01.05.2021 08:44 Ответить
За счет лохтората
показать весь комментарий
01.05.2021 22:40 Ответить
Если Антоненко и всех остальных якобы причастных признают невиновными, то тогда окажутся виновными все участники известной пресс-конференции и придётся с ганьбой уходить в отставку
показать весь комментарий
30.04.2021 23:15 Ответить
Некоторых нужно привлекать к уголовной ответственности за ложь, лжесвидетельствование, оговор и давление на следствие.
показать весь комментарий
30.04.2021 23:19 Ответить
І всіх, і тму числі і Малюську слід покарати штрафами, щоб компенсувати виплату Антоненку, Кузьменко і Дугар. Навіть якщо не були на цій прес-конференції. Зв те, що погано виконували свою роботу зюпо захисту прав і свобод громадян України.
показать весь комментарий
30.04.2021 23:44 Ответить
не в отставку, а приковать цепью к тачке, и на велике будівництво
показать весь комментарий
30.04.2021 23:37 Ответить
Если Антоненко и всех остальных якобы причастных признают невиновными
Люди грамотные, со всеми вами нами проводили вращательные движения используя за ось детородный орган. Суда ни какого не будет. Дело так и зависнет в воздухе навсегда. Уважаемый штифмастер ребёнок. Вы у Штепы спросите чем её дело закончилось, она и про приговоры, и про компенсации расскажет.
В крайнем случае за хранение макета мины его осудят да хоть на 7 месяцев, а дальше по закону Савченко зачтут срок в СИЗО.
показать весь комментарий
01.05.2021 00:28 Ответить
Уже без «если» и с первой секунды было ясно , что шут из трусов выпрыгивал так хотел ***** понравиться , очерняя и уничтожая патриотов
показать весь комментарий
01.05.2021 02:01 Ответить
А должна быть не отставка. А следствие, и тоже на 500 дней в СИЗО. И вопрос - кто оказывал давление на прокурора, кто звонил судье или приглашал в ОП на кофе. И срок - служебная халатность повлекшая тяжкие последствия. Если не сговор с целью получить финансовые и политические выгоды. Но главное - всех на 500 в СИЗО, в общую камеру и передачу чтобы лично жена носила. Иначе не будет скоро населения на 40% мировых черноземов - жадные блохи Шарика доедят!
показать весь комментарий
01.05.2021 08:49 Ответить
Малюска, ти себе камеру "по блату" уже выкупил?
показать весь комментарий
30.04.2021 23:17 Ответить
не только получит, но еще вас идиотов посадит. Малюська, включай турбо-режим ремонта тюрем, - вам там сидеть!
показать весь комментарий
30.04.2021 23:17 Ответить
І скільки??
Форровка, якщо не помиляюся, 180 лимонів..
Скільки ж воно отримає??
показать весь комментарий
30.04.2021 23:21 Ответить
и что вы зебилы показали ?
что невиновных можно сажать
и пускать налоги на компенсации...
это конгениально !
показать весь комментарий
30.04.2021 23:21 Ответить
Неужели?
А гниды, которые с пеной у рта доказывали, что Антоненко, Дугарь и Кузьменко - виновны на 100 процентов, как с ними быть?
Аваков, Геращенко как павлины ходили перед камерами: "неоспоримые" и "неопровержимые" доказательства!
С вас свиней, шкуры надо поснимать и кресла министерские ими оббить, что бы не повадно было!
показать весь комментарий
30.04.2021 23:21 Ответить
Сейчас Антоненко в большей опасности чем в тюрьме.
показать весь комментарий
01.05.2021 00:22 Ответить
Это не гниды - это пациенты психбольницы и те, которые должны быть признаны недееспособными. Забрать права, кредитки, лишить загранпаспорта и назначить опекуном старшого солдата из учебного центра "Десна" - любителя пива и раком.
показать весь комментарий
01.05.2021 08:52 Ответить
Нобеля мебельщиков за "Лучшая обивка офисной мебели 2021!"
показать весь комментарий
01.05.2021 08:53 Ответить
Антоненко, Дугарь и Кузьменко получат миллионы компенсации за счет обычных украинцев - налогоплательщиков. А вот те люди, которые посадили в тюрьму невиновных не понесут НИКАКОГО наказания! Они уже получили новые должности, звания и премии! А вместо этого на нары надо посадить ИХ! За то что своими преступными действиями отправили невиновных за решетку, а потом отобрали у граждан Украины миллионы гривень выплаченных на компенсацию их преступных и халатных действий!
показать весь комментарий
30.04.2021 23:21 Ответить
Ну если с их ЗП всчитывать за ту всю ,,липу" что они стряпали по ,,злочинному наказу"..так тогда там ни кто работать не будет....Писали писали..писали писали....а оно не срослось...Так еще и платить )))
показать весь комментарий
01.05.2021 07:25 Ответить
Я бы не был так категоричен. При зеленой плесени, - да, не понесут. Но зеленая плесень не вечна, причем очень не вечна=)
показать весь комментарий
01.05.2021 09:06 Ответить
Та відволікання уваги..))
показать весь комментарий
30.04.2021 23:25 Ответить
Идиоты держат за решёткой невиновных людей, а потом еще из наших денег будут платить компенсацию? В США если невиновного человека осудили садят тех кто принял такое решение с конфискацией имущества в пользу потерпевшего..
показать весь комментарий
30.04.2021 23:35 Ответить
Нет там такого и не было.
показать весь комментарий
30.04.2021 23:50 Ответить
зеЛя и его банда за все будут отвечать.
показать весь комментарий
30.04.2021 23:40 Ответить
компенсация должна быть обязательно.
показать весь комментарий
30.04.2021 23:45 Ответить
ЗЕлиной виллы в Испании хватит ?
показать весь комментарий
01.05.2021 00:48 Ответить
У него в Италии рядом со всеми рашистскими миллиардерами
показать весь комментарий
01.05.2021 02:04 Ответить
Добавят аваковскую в Италии.
показать весь комментарий
01.05.2021 08:04 Ответить
Виплату здійснити за рахунок тих, хто його засадив за ґрати. Так буде справедливо.
показать весь комментарий
30.04.2021 23:47 Ответить
Какой суммой компенсируется 10 дней не справедливой отсидки?
показать весь комментарий
01.05.2021 00:40 Ответить
Недалекий час коли зебільня буде довго сидіти без передач і компенсацій.
показать весь комментарий
01.05.2021 01:28 Ответить
если Антоненко признают невиновным, то падло, тебя, Моллюск надо посадить вместе с Аваковым
показать весь комментарий
01.05.2021 01:45 Ответить
тогда только за счёт следователей и других ответственных за действия следствия чиновников.И не только компенсация за "моральный ущерб".но и для поправки здоровья и компенсации утраченной прибыли семьи.
показать весь комментарий
01.05.2021 03:13 Ответить
Це ж ще не все.А за грати слід відправити банду злочинців,які використовуючи свої владні повноваження фальсифікували цю справу,підробляли експертизи,незаконно утримували людей,прикривали спільників,призначаи винних і т.д...І якщо це все розпочнеться лише через три роки то до тюрми піде просто більше членів цього державного ОЗУ.
показать весь комментарий
01.05.2021 05:39 Ответить
И САБАКОВА в отставку
показать весь комментарий
01.05.2021 07:13 Ответить
А кто ж тогда будет призывать, что менты не люди!
показать весь комментарий
01.05.2021 08:07 Ответить
ну т.е. они сажают невиновного человека, тот там теряет здоровье, все коммуникации, работу навыки итд итп а потом - мы тебе компенсируем. ЧТО? ВРЕМЯ? Компенсация это самое меньшее, что может быть, должны быть посажены ТЕ кто посадил его без единого доказательства! А компенсацию выплачивать вычитывая с зарплат или за счет ищуества этих тварей, а не доставать из нашего кармана оплачивая свои факапы!
показать весь комментарий
01.05.2021 08:11 Ответить
Мудак он, этот Молюська. Если бы не очки на роже, то и вообще за школного дурачка сошел бы. Всера у Шустера, когда ему нелюбимый мною Шуфрич сказал про профуканное время и антиковидный фонд он не нашел ничего лучшего, как сказать, а шо ж вы при вашей власти Януковича не создали вакцины и центров вакцинации... Все! Попадание в дебилы 100%-е. Чистый совок с его "А у вас негров бьют" и подлежит декоммунизиции путем утилизации вместе с использованными перчатками гинеколога. Папередников козявка вспомнила, и даже не Порошенко.... Скоро Хмельницкого обвинят в том шо он испортил отношения с Израилем и им не продали Пфайзера для частной клиники "Миша и Ко"...
показать весь комментарий
01.05.2021 09:01 Ответить
 
 