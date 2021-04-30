Если Антоненко признают невиновным, он сможет получить компенсацию за время, которое провел за решеткой, - Малюська
Точная сумма компенсации еще неизвестна.
Об этом в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" заявил министр юстиции Денис Малюська, информирует Цензор.НЕТ.
"Есть компенсация за необоснованное обвинение, за все время содержания в следственном изоляторе ему может быть выплачена компенсация, и она же будет выплачена по его обращению. Есть соответствующие процедурные гарантии. Расчет, калькуляция будет отдельно. Но чем длиннее, соответственно, продолжительность содержания - тем большую компенсацию он получит, тут никаких сомнений нет", - сказал Малюська.
Ранее он заявил, что тот факт, что суд отпустил Антоненко из СИЗО под домашний арест, еще не означает, что дело разваливается. По словам министра, Антоненко еще могут признать виновным в убийстве журналиста Павла Шеремета.
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Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 30 апреля суд отпустил из СИЗО под домашний арест обвиняемого в убийстве журналиста Павла Шеремета музыканта Андрея Антоненко. Его также обязали носить электронный браслет.
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Люди грамотные, со всеми вами нами проводили вращательные движения используя за ось детородный орган. Суда ни какого не будет. Дело так и зависнет в воздухе навсегда. Уважаемый штифмастер ребёнок. Вы у Штепы спросите чем её дело закончилось, она и про приговоры, и про компенсации расскажет.
В крайнем случае за хранение макета мины его осудят да хоть на 7 месяцев, а дальше по закону Савченко зачтут срок в СИЗО.
Форровка, якщо не помиляюся, 180 лимонів..
Скільки ж воно отримає??
что невиновных можно сажать
и пускать налоги на компенсации...
это конгениально !
А гниды, которые с пеной у рта доказывали, что Антоненко, Дугарь и Кузьменко - виновны на 100 процентов, как с ними быть?
Аваков, Геращенко как павлины ходили перед камерами: "неоспоримые" и "неопровержимые" доказательства!
С вас свиней, шкуры надо поснимать и кресла министерские ими оббить, что бы не повадно было!