Если Антоненко признают невиновным, он сможет получить компенсацию за время, которое провел за решеткой, - Малюська

Точная сумма компенсации еще неизвестна.

Об этом в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" заявил министр юстиции Денис Малюська, информирует Цензор.НЕТ.

"Есть компенсация за необоснованное обвинение, за все время содержания в следственном изоляторе ему может быть выплачена компенсация, и она же будет выплачена по его обращению. Есть соответствующие процедурные гарантии. Расчет, калькуляция будет отдельно. Но чем длиннее, соответственно, продолжительность содержания - тем большую компенсацию он получит, тут никаких сомнений нет", - сказал Малюська.

Ранее он заявил, что тот факт, что суд отпустил Антоненко из СИЗО под домашний арест, еще не означает, что дело разваливается. По словам министра, Антоненко еще могут признать виновным в убийстве журналиста Павла Шеремета.

Читайте на Цензор.НЕТ: Шевченковский райсуд отпустил Антоненко под круглосуточный домашний арест

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 30 апреля суд отпустил из СИЗО под домашний арест обвиняемого в убийстве журналиста Павла Шеремета музыканта Андрея Антоненко. Его также обязали носить электронный браслет.