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Новости Агрессия России против Украины
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В Харьков из зоны ООС эвакуировали двух раненых военнослужащих, один - в крайне тяжелом состоянии

В Харьков из зоны ООС эвакуировали двух раненых военнослужащих, один - в крайне тяжелом состоянии

В Военно-медицинский клинический центр Северного региона в Харькове авиацией доставлены двое военнослужащих, получивших ранения в зоне проведения ООС.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Армия Информ.

"Боец, доставленный 30 апреля, получил сквозное пулевое ранение правой половины грудной клетки с повреждением правого легкого, четырех ребер, лопатки и развитием так называемого правостороннего плексита. Сейчас военнослужащий прошел дополнительное обследование, компьютерную томографию, ему назначили дальнейшее лечение. Находится в состоянии средней тяжести", - рассказали в госпитале..

Вчера в лечебное учреждение с пулевым ранением был доставлен 21-летний военный в крайне тяжелом состоянии. У бойца торакоабдоминальные ранения, то есть одновременно повреждены брюшная полость и грудная клетка. Повреждены желудок, селезенка, почка, поджелудочнуая железа. Пуля оставила много обломков.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Трое военнослужащих, раненых 27 апреля, доставлены для лечения в Харьков, их состояние удовлетворительное, - Медсилы ВСУ

По словам врачей, раненый находится в стабильном, но крайне тяжелом состоянии. Военные медики борются за его жизнь.

Автор: 

ранение (3379) Харьков (7460) операция Объединенных сил (6766)


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Топ комментарии
+13
Всеосяжне зелене перемир"я триває!!
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30.04.2021 23:14
+7
хм.. я так понял что режим перемирия будет до последнего Украинца !? .. правда Зепоцы !?
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30.04.2021 23:34
+5
Лично мне? Да. Посадку на кол
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30.04.2021 23:22
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Всеосяжне зелене перемир"я триває!!
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30.04.2021 23:14 Ответить
Надеюсь эти новости "величайшему" аппетит не испортят?
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30.04.2021 23:17 Ответить
Він що ,комусь, щось винен??))))
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30.04.2021 23:19 Ответить
Лично мне? Да. Посадку на кол
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30.04.2021 23:22 Ответить
"Зе" четырежды уклониста надо гнать сраной метлой!За весь 2018 год не было таких потерь ЗСУ!Натворил делов так,что везде провалы во всем и вся!Куда он полез?
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01.05.2021 00:22 Ответить
Полез туда, куда пустили. Гнать - как вы себе это представляете?
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01.05.2021 07:56 Ответить
ну что гниды донецкие
как там ваши "рыспублики"
они есчё перспективные
или уже не очень ?
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30.04.2021 23:25 Ответить
хм.. я так понял что режим перемирия будет до последнего Украинца !? .. правда Зепоцы !?
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30.04.2021 23:34 Ответить
До Харкова із зони ООС евакуювали 2 поранених військовослужбовців, один - в украй важкому стані - Цензор.НЕТ 965
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01.05.2021 00:26 Ответить
Одужання нашим пораненим захисникам.
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01.05.2021 02:13 Ответить
"Величнішому" на українців насрати. Його хазяїв цікавить лише як штучно підтримати інтерес до нього тупих хохлів-малоросів.
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01.05.2021 07:24 Ответить
 
 