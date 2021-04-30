В Харьков из зоны ООС эвакуировали двух раненых военнослужащих, один - в крайне тяжелом состоянии
В Военно-медицинский клинический центр Северного региона в Харькове авиацией доставлены двое военнослужащих, получивших ранения в зоне проведения ООС.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Армия Информ.
"Боец, доставленный 30 апреля, получил сквозное пулевое ранение правой половины грудной клетки с повреждением правого легкого, четырех ребер, лопатки и развитием так называемого правостороннего плексита. Сейчас военнослужащий прошел дополнительное обследование, компьютерную томографию, ему назначили дальнейшее лечение. Находится в состоянии средней тяжести", - рассказали в госпитале..
Вчера в лечебное учреждение с пулевым ранением был доставлен 21-летний военный в крайне тяжелом состоянии. У бойца торакоабдоминальные ранения, то есть одновременно повреждены брюшная полость и грудная клетка. Повреждены желудок, селезенка, почка, поджелудочнуая железа. Пуля оставила много обломков.
По словам врачей, раненый находится в стабильном, но крайне тяжелом состоянии. Военные медики борются за его жизнь.
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как там ваши "рыспублики"
они есчё перспективные
или уже не очень ?