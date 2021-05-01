Витренко о деньгах на "Большое строительство": Долгов у "Нафтогаза" больше, чем денег на счетах

Сумма долга "Нафтогаза" перед украинскими и международными банками больше, чем сумма накопленных им резервов.

Об этом в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" заявил глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко, информирует Цензор.НЕТ.

Таким образом он прокомментировал тезис о том, что его предшественника Андрея Коболева якобы уволили из-за того, что тот не захотел отдать на "Большое строительство" 50 млрд грн, накопленные "Нафтогазом" в резервах.

"Если уж говорить о профессиональной дискуссии, то нужно сравнивать это (резервы "Нафтогаза. - Ред.) с долгами, которые есть у "Нафтогаза" перед соответствующими банками - как украинскими, так и международными. И эта сумма больше", - сказал Витренко.

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Напомним, ранее издание "Зеркало недели" сообщило, что Коболев якобы был уволен из-за того, что не захотел передать на "Большое строительство" накопленные "Нафтогазом" средства.