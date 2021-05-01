Витренко о деньгах на "Большое строительство": Долгов у "Нафтогаза" больше, чем денег на счетах
Сумма долга "Нафтогаза" перед украинскими и международными банками больше, чем сумма накопленных им резервов.
Об этом в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" заявил глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко, информирует Цензор.НЕТ.
Таким образом он прокомментировал тезис о том, что его предшественника Андрея Коболева якобы уволили из-за того, что тот не захотел отдать на "Большое строительство" 50 млрд грн, накопленные "Нафтогазом" в резервах.
"Если уж говорить о профессиональной дискуссии, то нужно сравнивать это (резервы "Нафтогаза. - Ред.) с долгами, которые есть у "Нафтогаза" перед соответствующими банками - как украинскими, так и международными. И эта сумма больше", - сказал Витренко.
Читайте на Цензор.НЕТ: Коболева уволили из-за 50 млрд грн, которые ОП хотел забрать у "Нафтогаза" и пустить на "Большую стройку", - СМИ
Напомним, ранее издание "Зеркало недели" сообщило, что Коболев якобы был уволен из-за того, что не захотел передать на "Большое строительство" накопленные "Нафтогазом" средства.
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Зразу відступ, я не підтримую будівництво будь чого за рахунок прихованого податку, замаскованого під дивіденди державного трейдера монополіста.
Тим не менше, виконавчий керівник компанії такого рівня повинен не тільки розуміти, що співвідношення боргів до грошей на рахунку (кредиторської заборгованості і резервів, неважливо як назвати) ніяк не є показником ні ефективності, ні можливостей фінансувати інші проекти власників компанії.
От тобі і «якщо вже говорити про професійну дискусію...».
Та, і "премії" від протилежної сторони були би на поряд більшими.
Я так думаю, що коли закладали ті 0,5%, то мало хто надіявся на виграш
Я про те, что на постоянной основе к зарплатам)
Поэтому, уважаемый люмпен, не надо мудрствовать, учитесь читать, а не фантазировать)
А завидовать нечему, в могилу бабло не заберешь. Наличие личного парка при дворце в 8000 метража (по которому раз в жизни прошелся), не делает обезьяну счастливой, ей всегда будет МАЛО.
Вот только Витренко на посту И.О. министра энергетики почему-то было плевать на то, что Фирташ незаконно отбирает из хранилищ газ на миллиарды гривен.
Начался распил НАФТОГАЗА
АО КБ «ПриватБанк» списал связанные с Коломойским кредиты на 57 миллиардов гривен.
Возможно, что этим и объясняется *ничегонеделанье по востребованию денег за использованный природный газ и по налаживание системы неотвратимости плата за природный газ*, как основополагающий закон товарного обращения: товар - деньги - товар - всеобщая формулу развития капитала и общества, и **стало одним из способов личного корпоративного выживания Коболева и его сторонников, через получение политической, административной и всякой другой поддержки,* что и позволило продержаться так долго...
Когда снизились доходы от транзита природного газа Газпрома в Европу особенно после отделения ГТС, оказалось, что НАК Нафтогаз Украины - это мыльный пузырь, который зарабатывал только на транзите.
Такая украинская разновидность «социального договора», - ЯКОБЫ социального и ЯКОБЫ договора,а на самом деле СГОВОРА, - в котором не участвует население, - простой потребитель, - вернее участвует в качестве единственного добросовестного потребителя,
Для ее преодоления необходимо, перефразируя известное Бенджамина Франклина: "В мире только две вещи неотвратимы: смерть и уплата налогов",- в Украине ТРИ вещи неотвратимы: смерть, плата за природный газ и уплата налогов! Как вам такой лозунг?
А нам что с этого?
А нам задерут цены ещё больше.
73% вам тоже придётся расплачиваться за ваш выбор.
30.04.21 18:30 "Приватбанк" списал связанные с Коломойским кредиты на 57
Миллиардов
https://biz.censor.net/news/3263148/privatbank_spisal_svyazannye_s_kolomoyiskim_kredity_na_57_milliardov
Это надо быть гением Коболевым.
Вот в Нафтогазе появился новый вундеркинд Витренко. Заявил, что долгов больше, чем денег на счетах. Что это значит?
Это значит, что нам задерут цену на газ, чтобы покрыть убытки, а другими словами разворованные деньги.
Где Вы видели госпредприятие, где руководству платят миллионные премии, когда предприятие получает миллиардные убытки?
И чем больше убытки, тем бОльшие премии выплачиваются.
По итогам 2020 года Нафтогаз якобы понес убытков на 19 миллиардов, а премии руководству увеличили в два раза!
Зеленский, ау! Или ты занят только разборками своей жены и Мендель?