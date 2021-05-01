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Витренко о деньгах на "Большое строительство": Долгов у "Нафтогаза" больше, чем денег на счетах

Витренко о деньгах на

Сумма долга "Нафтогаза" перед украинскими и международными банками больше, чем сумма накопленных им резервов.

Об этом в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" заявил глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко, информирует Цензор.НЕТ.

Таким образом он прокомментировал тезис о том, что его предшественника Андрея Коболева якобы уволили из-за того, что тот не захотел отдать на "Большое строительство" 50 млрд грн, накопленные "Нафтогазом" в резервах.

"Если уж говорить о профессиональной дискуссии, то нужно сравнивать это (резервы "Нафтогаза. - Ред.) с долгами, которые есть у "Нафтогаза" перед соответствующими банками - как украинскими, так и международными. И эта сумма больше", - сказал Витренко.

Читайте на Цензор.НЕТ: Коболева уволили из-за 50 млрд грн, которые ОП хотел забрать у "Нафтогаза" и пустить на "Большую стройку", - СМИ

Напомним, ранее издание "Зеркало недели" сообщило, что Коболев якобы был уволен из-за того, что не захотел передать на "Большое строительство" накопленные "Нафтогазом" средства.

Автор: 

Нафтогаз (3112) шоу Шустера (315) Витренко Юрий (377)


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Топ комментарии
+11
Не прошло двух суток и уже аудит провел? Какой быстрый этот Витренко. На чем основано сие заявление-оправдание? Или долги сразу после его назначения появились?
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01.05.2021 00:24
+9
Премии - это 0.5% денег от выигранных у рашки. Но люмпен да, обзавидовался и негодует.
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01.05.2021 00:28
+8
Як ви вже запіпчили. Суд виграли професійні міжнародні адвокати. Яким заплатила Держава. А морди коболєва і вітренко виписали собі премії
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01.05.2021 01:20
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Куди ми котимся?
Зразу відступ, я не підтримую будівництво будь чого за рахунок прихованого податку, замаскованого під дивіденди державного трейдера монополіста.
Тим не менше, виконавчий керівник компанії такого рівня повинен не тільки розуміти, що співвідношення боргів до грошей на рахунку (кредиторської заборгованості і резервів, неважливо як назвати) ніяк не є показником ні ефективності, ні можливостей фінансувати інші проекти власників компанії.
От тобі і «якщо вже говорити про професійну дискусію...».
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01.05.2021 00:11 Ответить
вітряк бреше на рахунку нафтогазу 2 млрд доларів
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01.05.2021 13:43 Ответить
Він бреше, але не стосовно сум грошей. Залишок коштів на рахунку таки менше, ніж фінансові зобов'язання. Він бреше тому що це співвідношення ні про що не говорить. Компанія може чудово здійснювати операційну діяльність взагалі без коштів на рахунку. А якщо компанія консервує кошти у себе на рахунках і при цьому на співставні суми бере запозичення (чи не розраховується з постачальниками) то її фінансового директора треба посадити.
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01.05.2021 14:16 Ответить
Постачальки винні...))
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01.05.2021 00:18 Ответить
Долги, которые не вернул фирташ. Специальные цены на газ для населения, которые назначены правительвом.Отсутсвие денег за транзит (сейчас это отдельная структура со совей отдельной отчетностью)
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01.05.2021 00:21 Ответить
Не прошло двух суток и уже аудит провел? Какой быстрый этот Витренко. На чем основано сие заявление-оправдание? Или долги сразу после его назначения появились?
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01.05.2021 00:24 Ответить
Баланс глянул...
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01.05.2021 08:40 Ответить
На балансі нафтогазу 2 млрд дол.
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01.05.2021 13:45 Ответить
Стелит заранее себе подушку. Типа, долгов было много.
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01.05.2021 12:30 Ответить
мамка проконсультувала, як відразу починати викручуватись.
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01.05.2021 21:45 Ответить
Какая прибыль появится у нафтогаза, если вернуть все премии рукожопого руководства, все откаты-перекаты?
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01.05.2021 00:24 Ответить
Премии - это 0.5% денег от выигранных у рашки. Но люмпен да, обзавидовался и негодует.
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01.05.2021 00:28 Ответить
Як ви вже запіпчили. Суд виграли професійні міжнародні адвокати. Яким заплатила Держава. А морди коболєва і вітренко виписали собі премії
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01.05.2021 01:20 Ответить
Ни Коболев, ни Витренко не выписывали себе сами премий. Премии. как таковые и их размер, как и премирование их работы прописано в Контрактах, по которым они работают. Премию и её размер утверждает набсовет. Коболев и Витренко всё, что могли, что просто отказаться от этих денег. Лично я бы не отказался, впрочем думаю и Вы тоже, как и многие другие.
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01.05.2021 07:29 Ответить
Чому зараз нічого ніхто не виграє? Де ті фсі фахівці? Дали команду сидіти мовчки бо путєн нападьот?
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01.05.2021 08:33 Ответить
Їм було достньо не виграти, ну, якийсь документ загубити, як то було раніше, і тоді Україна була б винна Газпрому. https://twitter.com/VGroysman/status/869958134500126721 Якщо б вимога Газпрому була б задоволена, збитки від зрадницької позиції тодішнього керівництва держави склали б більше 45 млрд доларів
Та, і "премії" від протилежної сторони були би на поряд більшими.
Я так думаю, що коли закладали ті 0,5%, то мало хто надіявся на виграш
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01.05.2021 10:01 Ответить
А я разве про те премии писал?
Я про те, что на постоянной основе к зарплатам)
Поэтому, уважаемый люмпен, не надо мудрствовать, учитесь читать, а не фантазировать)

А завидовать нечему, в могилу бабло не заберешь. Наличие личного парка при дворце в 8000 метража (по которому раз в жизни прошелся), не делает обезьяну счастливой, ей всегда будет МАЛО.
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01.05.2021 01:58 Ответить
Це не той ресурс, тута сєрнув- давай ссьіль, умнік.
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01.05.2021 08:55 Ответить
"Долгов у "Нафтогаза" больше, чем денег на счетах" Уже? Быстрый вор
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01.05.2021 00:31 Ответить
А хто ж були такі ефективні менеджери з мамобабульками нужденними. Зовсім страх втратили?
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01.05.2021 01:16 Ответить
Напомнить, кто был И.О. министра энергетики, когда вручную снизили тарифы и Фирташ стал бесплатно качать газ?
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01.05.2021 01:49 Ответить
Фирташ газ не качает, он просто перекладывает бумажки с одного стола на другой.
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01.05.2021 07:33 Ответить
Ну конечно.
Вот только Витренко на посту И.О. министра энергетики почему-то было плевать на то, что Фирташ незаконно отбирает из хранилищ газ на миллиарды гривен.
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01.05.2021 01:48 Ответить
Украина просто фантастическая страна. Даже нефть и газ убыточны.
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01.05.2021 04:31 Ответить
Воруют, как не в себя.
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01.05.2021 05:46 Ответить
Долг компании ГрязьПром 67 миллиардов ...не убыточное дерьмо...
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01.05.2021 04:45 Ответить
Европарламент принял резолюцию об отказе покупать газ и нефть из РАБссии...Путлер всех переиграл.... Скоро SWIET чуваки....ві в глубоком ЖО..... Скоро в Киев прилетит Госсекретарь США Єнтони Блинкєнко
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01.05.2021 04:48 Ответить
справа в тому,мало хто тут знає,що свіфт приватна контора,колись єс просив відключити іран від свіфту,єс получило відмову і тільки після попередження америки про санкціі конторі,іран відключили,ця резолюція ні про що,таких резолюций які не обов'язкові до виконання для краін єс сотні- так що не тішимо себе.
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01.05.2021 14:02 Ответить
На х.. мне та россия? Мы живем в Украине. Не хочешь рассказать как тут идут дела?
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01.05.2021 06:32 Ответить
Він все поправе
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01.05.2021 06:50 Ответить
Понеслась 3,14да по кочкам.
Начался распил НАФТОГАЗА
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01.05.2021 07:19 Ответить
Государственная контора "Нафтогаз" в долгах, и в это же время государственный
АО КБ «ПриватБанк» списал связанные с Коломойским кредиты на 57 миллиардов гривен.
Витренко о деньгах на "Большое строительство": Долгов у "Нафтогаза" больше, чем денег на счетах - Цензор.НЕТ 2243
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01.05.2021 07:28 Ответить
Из всех прочих еще одна беда: укоренившейся чисто украинская "традиция" не платить за использованный природный газ. Среди всех иных "преференций".... выгодного украинскому олигархату, чиновничеству, т.н. оптовых покупателей природного газа и прочим прочим выгодополучателям. Обществу необходимо избавиться от этой укоренившейся "традиции" не платить за использованный ресурс.
Возможно, что этим и объясняется *ничегонеделанье по востребованию денег за использованный природный газ и по налаживание системы неотвратимости плата за природный газ*, как основополагающий закон товарного обращения: товар - деньги - товар - всеобщая формулу развития капитала и общества, и **стало одним из способов личного корпоративного выживания Коболева и его сторонников, через получение политической, административной и всякой другой поддержки,* что и позволило продержаться так долго...
Когда снизились доходы от транзита природного газа Газпрома в Европу особенно после отделения ГТС, оказалось, что НАК Нафтогаз Украины - это мыльный пузырь, который зарабатывал только на транзите.
Такая украинская разновидность «социального договора», - ЯКОБЫ социального и ЯКОБЫ договора,а на самом деле СГОВОРА, - в котором не участвует население, - простой потребитель, - вернее участвует в качестве единственного добросовестного потребителя,
Для ее преодоления необходимо, перефразируя известное Бенджамина Франклина: "В мире только две вещи неотвратимы: смерть и уплата налогов",- в Украине ТРИ вещи неотвратимы: смерть, плата за природный газ и уплата налогов! Как вам такой лозунг?
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01.05.2021 09:17 Ответить
Народная примета: если новый начальник заговорил о долгах попередников значит нужно бабло.
А нам что с этого?
А нам задерут цены ещё больше.
73% вам тоже придётся расплачиваться за ваш выбор.
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01.05.2021 11:28 Ответить
И что? Долги - это норма для работающих производств! Им должны, они должны ..Плохо, когда Бене и его гопкомпании списали 57 млрд.гривен боргових зобов'язань

30.04.21 18:30 "Приватбанк" списал связанные с Коломойским кредиты на 57
Миллиардов

https://biz.censor.net/news/3263148/privatbank_spisal_svyazannye_s_kolomoyiskim_kredity_na_57_milliardov
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01.05.2021 12:30 Ответить
Газ собственной добычи стоимостью 3 грн продавать по 10 грн, купить газ под завязку в Европе по цене 60-70 долларов и в итоге остаться в миллиардных долгах - это надо "уметь".
Это надо быть гением Коболевым.
Вот в Нафтогазе появился новый вундеркинд Витренко. Заявил, что долгов больше, чем денег на счетах. Что это значит?
Это значит, что нам задерут цену на газ, чтобы покрыть убытки, а другими словами разворованные деньги.
Где Вы видели госпредприятие, где руководству платят миллионные премии, когда предприятие получает миллиардные убытки?
И чем больше убытки, тем бОльшие премии выплачиваются.
По итогам 2020 года Нафтогаз якобы понес убытков на 19 миллиардов, а премии руководству увеличили в два раза!
Зеленский, ау! Или ты занят только разборками своей жены и Мендель?
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01.05.2021 12:42 Ответить
 
 