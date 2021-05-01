Будем принимать решение на заседании фракции "Слуга народа", - Арахамия об отставке Степанова
Председатель фракции Слуга народа Давид Арахамия прокомментировал возможность отставки министра здравоохранения Максима Степанова.
Как передает Цензор.НЕТ. об этом он заявил в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера"
Арахамия заявил, что 13 мая состоится будет заседание фракции "Слуга народа", на котором обсудят этот вопрос.
"У нас будет 13 мая фракция, куда мы приглашаем господина Степанова, как министра. Должна быть политическая ответственность, потому что министр в первую очередь не менеджерская должность, а политическая. Мы будем принимать решение на фракции", - пояснил депутат.
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Шо, нє??
)))
Які фрікції не галасували??))