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Будем принимать решение на заседании фракции "Слуга народа", - Арахамия об отставке Степанова

Будем принимать решение на заседании фракции

Председатель фракции Слуга народа Давид Арахамия прокомментировал возможность отставки министра здравоохранения Максима Степанова.

Как передает Цензор.НЕТ. об этом он заявил в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера"

Арахамия заявил, что 13 мая состоится будет заседание фракции "Слуга народа", на котором обсудят этот вопрос.

"У нас будет 13 мая фракция, куда мы приглашаем господина Степанова, как министра. Должна быть политическая ответственность, потому что министр в первую очередь не менеджерская должность, а политическая. Мы будем принимать решение на фракции", - пояснил депутат.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слуга народа" Арахамия об увольнении Степанова: "Возможно, будет просто предупреждение"

Автор: 

шоу Шустера (315) Арахамия Давид (988) Степанов Максим (2062)


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Топ комментарии
+5
Це просто офвітєльно, що вся відповідальність за справи у державі лягає виключно на це зелене стадо! Вони настільки дурні, що не додумалися навіть суто формально розділити відповідальність хоча б ще з однією політсилою. Так частина звіздюліни пішла б колегам по коаліції і на одну звіздюліну від союзника бул б менше. 😁 А так, все і від усіх полетить у одну жопу. 😊
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01.05.2021 00:48
+3
Бла- бла- ляля....
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01.05.2021 01:02
+3
Разом зробили!!
Шо, нє??
)))
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01.05.2021 01:03
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Це просто офвітєльно, що вся відповідальність за справи у державі лягає виключно на це зелене стадо! Вони настільки дурні, що не додумалися навіть суто формально розділити відповідальність хоча б ще з однією політсилою. Так частина звіздюліни пішла б колегам по коаліції і на одну звіздюліну від союзника бул б менше. 😁 А так, все і від усіх полетить у одну жопу. 😊
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01.05.2021 00:48 Ответить
Разом зробили!!
Шо, нє??
)))
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01.05.2021 01:03 Ответить
А якщо на його місті був якийсь дурачьок ? ))))) А ?
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01.05.2021 08:05 Ответить
ты отмазываешь зеленое стадо?
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01.05.2021 01:37 Ответить
Ні, звичайно! 😁 Я не хочу йти з ними у одній зв'язці. Тут кожен відповідає за себе. Кл вони роблять всяку дурню, моя думка їх не цікавить.
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01.05.2021 11:32 Ответить
Бла- бла- ляля....
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01.05.2021 01:02 Ответить
Та залиште. Імбецилам в своєму колі зручніше. Ви там що за землю понаприймали, лішенці? Будуть бить.
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01.05.2021 01:08 Ответить
Ми ж разом жробили чи дибіли??
Які фрікції не галасували??))
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01.05.2021 01:19 Ответить
Проти були батіківщина і риги. А риги тільки тому, що всю промисловість з енергоносіями вже вкрали разом.
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01.05.2021 01:32 Ответить
А ви, як не сідайте, всеодно оркестр з вас - лише собачій вальс грати...
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01.05.2021 01:39 Ответить
Юрий Корявченков - большой друг президента Владимира Зеленского. В прошлом он актер-юморист студии «Квартал-95», а сейчас - народный депутат из фракции «Слуга народа».

Будем принимать решение на заседании фракции "Слуга народа", - Арахамия об отставке Степанова - Цензор.НЕТ 6335
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01.05.2021 03:17 Ответить
Большое строительство большого человека. «Слуга» Юзик возводит особняк под Киевом.
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01.05.2021 03:18 Ответить
Будем принимать решение на заседании фракции "Слуга народа", - Арахамия об отставке Степанова - Цензор.НЕТ 1586
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01.05.2021 03:21 Ответить
Снимки и съёмки из Страна .уа.Хороший сайт рекламируете,правдивый.
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01.05.2021 05:37 Ответить
это ты рекламируешь потому как там сидишь и знаешь контент а я на фото где козявчеко и его дворец -подпись сайта потёр
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01.05.2021 05:43 Ответить
Слева дворец!
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01.05.2021 09:53 Ответить
Опіздав, Сивоха все поїв, і піццу також.
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01.05.2021 08:32 Ответить
99 министров уже было,что изменит 100й?Радуцкие оседлали медицину.Раду разгонять надо.Неправильно расселись в зале.
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01.05.2021 05:34 Ответить
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01.05.2021 06:30 Ответить
Будем принимать решение на заседании фракции "Слуга народа", - Арахамия об отставке Степанова - Цензор.НЕТ 605
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01.05.2021 07:34 Ответить
ну т.е. наворовался, провалил всё и вся и в отставочку а н епод суд! ничего, поставим нового, голодного и без курточки....
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01.05.2021 08:07 Ответить
Та він так "злякався" як і Шевченко за зустріч з Лукашенком.
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01.05.2021 08:30 Ответить
Яке рішення? Коли це "слуги", чи їх ВАЗеленський, звільняли крадіїв -корупціонерів та іншу шушеру?
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01.05.2021 09:41 Ответить
Степанов уже мультимиллионер и готовится стать "представителем крупного бизнеса". Давайте подождём, чтобы узнать какого !
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01.05.2021 09:49 Ответить
до давидки дійшло що клерк від медицини не може бути міністром........це ж аксіома
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02.05.2021 00:48 Ответить
 
 