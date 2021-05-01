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Новости Коронавирус и карантин
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Полиция будет проводить рейды в поездах для проверки соблюдения карантинных ограничений, - "Укрзализныця"

Полиция будет проводить рейды в поездах для проверки соблюдения карантинных ограничений, -

Национальная полиция и военизированная охрана будут проводить "рейды" на рейсах "Укрзализныци" для проверки соблюдения карантинных ограничений. Это будет происходить на майские праздники.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом рассказал руководитель по коммуникациям и маркетингу пассажирского направления "Укрзализныци" Александр Шевченко в эфире телеканала "Дом".

По его словам, каждый поезд до и после рейсов будет проходить специальную обработку внутри и снаружи. Работники и пассажиры должны носить маски и дезинфицировать руки как в поездах, так и на вокзале. В каждом вагоне установили санитайзеры.

Национальная полиция и военизированная охрана "Укрзализныци" сможет проводить "рейды" и проверять, как пассажиры и сотрудники компании носят маски.

Пассажиров, которые не будут соблюдать карантин, могут высадить из поезда.

"Теоретически, согласно правилам перевозок, начальник поезда имеет такое право. Но применять физическую силу к человеку, если он отказывается это сделать, взять за руку и вытащить из поезда, он не может. Для этого он привлекает полицию, которая, конечно, должна этого человека снять. У нас налажено взаимодействие с полицией, есть кейсы, есть примеры, как это происходит. Проводники и начальники поездов прекрасно проинструктированы. Если человек адекватный, то, как правило, ситуация не доходит до этого пункта", - пояснил Шевченко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Укрзализныця" увеличивает количество дополнительных поездов на пасхальные и майские праздники

Автор: 

карантин (16729) Укрзализныця (2745) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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І з контрацептивами...випадки були...))

Краще "Дерринджер""..
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01.05.2021 00:58 Ответить
Полиция может гоняться за одинокими пловцами или одиночками на остановках общественного транспорта. И ВСЕ!

Полная профанация...
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01.05.2021 02:06 Ответить
если один из ментов или пассажиров будут заразны то эти умники заразу равномерно будут разносить по поезду?
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01.05.2021 09:11 Ответить
Менти заражені з дитинства синдромом Ківи!
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01.05.2021 11:27 Ответить
ПУСТЕ.
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01.05.2021 20:01 Ответить
 
 