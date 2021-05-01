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Брюссель готовит ответ на принятые Кремлем санкции в отношении политиков из Евросоюза

Брюссель готовит ответ на принятые Кремлем санкции в отношении политиков из Евросоюза

Евросоюз оставляет за собой право принять ответные меры на санкции России, введенные в отношении европейских чиновников. В Брюсселе подчеркнули, что Москва избрала путь конфронтации и не стремится исправить двусторонние отношения.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в совместном заявлении глав Еврокомиссии, Евросовета и Европарламента - Урсулы фон дер Ляйен, Шарля Мишеля и Давида Сассоли.

"Это решение является последней яркой демонстрацией того, как Российская Федерация выбрала конфронтацию с ЕС вместо того, чтобы согласиться исправить негативную траекторию наших двусторонних отношений. ЕС оставляет за собой право принять соответствующие меры в ответ на решение российских властей", - говорится в нем.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия запретила въезд для восьми европейских политиков, в том числе и председателю Европарламента Сассоли

Это заявление поддержал глава европейской дипломатии Жозеф Боррель. Он написал в своем Twitter: "Выражаю солидарность с Сассоли, Верой Юровой (европейский комиссар по вопросам юстиции - ред.) и шестью чиновниками, которым Россия запретила въезд".

Вера Юрова в свою очередь заявила, что "рада оказаться в такой хорошей компании". По ее словам, действия российских властей "заслуживают сильной и постоянной реакции".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Санкции введенные Кремлем против чиновников Евросоюза являются необоснованными, - МИД Германии

Напомним, помимо Сассоли и Юровой, под российские санкции попали руководитель прокуратуры Берлина, а также должностные лица из стран Балтии. Всего российский МИД ввел санкции против восьми представителей Евросоюза.

Автор: 

санкции (11266) Евросоюз (17088)


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Топ комментарии
+10
Брюссель готовит ответ на принятые Кремлем санкции в отношении политиков из Евросоюза - Цензор.НЕТ 2283
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01.05.2021 05:45
+9
скрепыши в атаку!
Брюссель готовит ответ на принятые Кремлем санкции в отношении политиков из Евросоюза - Цензор.НЕТ 9683
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01.05.2021 05:39
+7
Чёт пропустил, а кто там 15000 Украинцев убил? Не подскажешь, мразь?
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01.05.2021 06:50
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Amen! )
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01.05.2021 01:03 Ответить
Чёт пропустил, а кто там 15000 Украинцев убил? Не подскажешь, мразь?
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01.05.2021 06:50 Ответить
Особисто мені пох (!)хто перший хто другий, я люблю коли кацапню нагинають)
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01.05.2021 07:35 Ответить
Об`*************.. as usually...))
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01.05.2021 01:15 Ответить
Нє... Це англійська...неук...)))
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01.05.2021 01:22 Ответить
Как обычно... (as usually) Особо одаренные пытаются ОСОБО проявиться)
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01.05.2021 02:25 Ответить
Це про вас)
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01.05.2021 02:29 Ответить
и понеслась
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01.05.2021 03:15 Ответить
Невже стара ,придуркувата зрозуміла, що мордор фашистська клоака…
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01.05.2021 03:39 Ответить
РАБссия кроме Гитлера никого не любить уже 76 лет.....парад паБЕДы на Мацковии видели?Это все МОЛОТОВ_РИББЕНТРОП придумали 23 авгусьта 1939 года....скоро 9 мая....
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01.05.2021 04:37 Ответить
скрепыши в атаку!
Брюссель готовит ответ на принятые Кремлем санкции в отношении политиков из Евросоюза - Цензор.НЕТ 9683
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01.05.2021 05:39 Ответить
Брюссель готовит ответ на принятые Кремлем санкции в отношении политиков из Евросоюза - Цензор.НЕТ 2283
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01.05.2021 05:45 Ответить
Теперь на ******** мох и лишайник подорожают....🙄🙄🙄
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01.05.2021 05:51 Ответить
Рашка катится к полной изоляции, как Северная Корея. Вот только северокорейцами после кончины режима Кимов будут заниматься ихние южнокорейские братья, как немцы в свое время, а кацапами - китайцы, будут перевоспитывать в лагерях, как сейчас уйгуров.
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01.05.2021 06:47 Ответить
Если бы рашка просто торговала своими нефтью и газом - то это было бы одно, но когда из товара они превращаются в инструменты политики, то в этом случае перестают действовать законы экономики, там включаются совсем другие принципы.
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01.05.2021 07:48 Ответить
В любой стране экономика стоит на первом месте, потому что нет экономики, нет и политики.
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01.05.2021 08:11 Ответить
Не в любой, на рашке экономика жертвуется в угоду политике.
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01.05.2021 08:53 Ответить
Так Засраха и не страна вовсе, а гнойник- паханат
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01.05.2021 09:14 Ответить
Выражаем глубокую обеспокоенность, ну или как у вас там - решительную обеспокоенность.
А вообще, москва всех достала до такой степени, что даже импотентная Европа начала вкуривать Ху из ху#ло. И это радует.
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01.05.2021 07:13 Ответить
Да закройте уже этим обезьянам границы, от них уже во всем мире тошнит.
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01.05.2021 07:58 Ответить
Еще одна страна отказалась от сотрудничества с Москвой

http://rusjev.net/2021/05/01/eshhe-odna-strana-otkazalas-ot-sotrudnichestva-s-moskvoj/ Судан приостановил действие заключенного с Россией соглашения о строительстве базы военно-морского флота РФ в Порт-Судане, которая имеет стратегическое значение для Москвы ввиду своего расположения - в районе ключевой нефтетранспортного маршрута из Азии в Европу. Также Москва могла бы «присматривать» за транзитом нефти из Южного Судана, поступающей в нефтетерминал в Порт-Судане по единственному трубопроводу. Теперь эти рычаги давления становятся перспективой отдаленного будущего. Если Москва вовсе не будет их лишена.
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01.05.2021 09:36 Ответить
Я 3 раза был в Порт-Судане. Погрузка судна джутом, хлопковым семенем, арахисом, розой судана (каркаде). Частые визиты кораблей ВМФ СССР были уже тогда.
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01.05.2021 09:42 Ответить
 
 