Брюссель готовит ответ на принятые Кремлем санкции в отношении политиков из Евросоюза
Евросоюз оставляет за собой право принять ответные меры на санкции России, введенные в отношении европейских чиновников. В Брюсселе подчеркнули, что Москва избрала путь конфронтации и не стремится исправить двусторонние отношения.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в совместном заявлении глав Еврокомиссии, Евросовета и Европарламента - Урсулы фон дер Ляйен, Шарля Мишеля и Давида Сассоли.
"Это решение является последней яркой демонстрацией того, как Российская Федерация выбрала конфронтацию с ЕС вместо того, чтобы согласиться исправить негативную траекторию наших двусторонних отношений. ЕС оставляет за собой право принять соответствующие меры в ответ на решение российских властей", - говорится в нем.
Это заявление поддержал глава европейской дипломатии Жозеф Боррель. Он написал в своем Twitter: "Выражаю солидарность с Сассоли, Верой Юровой (европейский комиссар по вопросам юстиции - ред.) и шестью чиновниками, которым Россия запретила въезд".
Вера Юрова в свою очередь заявила, что "рада оказаться в такой хорошей компании". По ее словам, действия российских властей "заслуживают сильной и постоянной реакции".
Напомним, помимо Сассоли и Юровой, под российские санкции попали руководитель прокуратуры Берлина, а также должностные лица из стран Балтии. Всего российский МИД ввел санкции против восьми представителей Евросоюза.
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А вообще, москва всех достала до такой степени, что даже импотентная Европа начала вкуривать Ху из ху#ло. И это радует.
http://rusjev.net/2021/05/01/eshhe-odna-strana-otkazalas-ot-sotrudnichestva-s-moskvoj/ Судан приостановил действие заключенного с Россией соглашения о строительстве базы военно-морского флота РФ в Порт-Судане, которая имеет стратегическое значение для Москвы ввиду своего расположения - в районе ключевой нефтетранспортного маршрута из Азии в Европу. Также Москва могла бы «присматривать» за транзитом нефти из Южного Судана, поступающей в нефтетерминал в Порт-Судане по единственному трубопроводу. Теперь эти рычаги давления становятся перспективой отдаленного будущего. Если Москва вовсе не будет их лишена.