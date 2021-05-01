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Госсекретарь США Блинкен на встрече с главой МИД Германии Маасом поднимет вопрос "Северного потока-2"

Госсекретарь США Блинкен на встрече с главой МИД Германии Маасом поднимет вопрос

Госсекретарь США Энтони Блинкен выступит за остановку строительства газопровода "Северный поток - 2" на переговорах с главой МИД Германии Хайко Маасом. Встреча должна пройти в Лондоне.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил исполняющий обязанности помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Филип Рикер, передает ТАСС.

Блинкен назвал "проблемой" строительство "Северного потока-2".

"Я думаю, что мы отдельно проведем переговоры с Германией в двустороннем формате. "Северный поток - 2" остается проблемой. Вы слышали это от президента, от госсекретаря, от официальных представителей. И мы будем продолжать очень ясно давать понять Германии наши взгляды на этот проект, что он должен быть остановлен", - сказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Блинкен посетит Украину 5-6 мая. Запланированы встречи с Зеленским и Шмыгалем, - Госдеп США (обновлено)

Автор: 

Германия (6933) США (26506) Северный поток (1449) Маас Хайко (213) Блинкен Энтони (937)


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Топ комментарии
+7
А вот и вата путинская проплаченная подтянулась.
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01.05.2021 02:50
+4
Надо не вопрос поднимать, а самого Мааса. При чем за шею. И держать до тех пор, пока это х.йловская подстилка не сдаст весь шредеровский бордель
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01.05.2021 01:56
+3
Анжела сказала будем строить, сказала что Германия вам не Болгария чтобы командовать.
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01.05.2021 04:26
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Почему на фото "Турецкий поток". Это намёк, что СП-2 ждёт такая же судьба?
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01.05.2021 01:28 Ответить
Пора давить на слабаков и х.ловских жодолизов ПО СЕРЬЕЗДНОМУ !
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01.05.2021 01:28 Ответить
фрау готова хоть абажюрами из кожи торговать за звон монет
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01.05.2021 09:13 Ответить
Надо не вопрос поднимать, а самого Мааса. При чем за шею. И держать до тех пор, пока это х.йловская подстилка не сдаст весь шредеровский бордель
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01.05.2021 01:56 Ответить
Ты где таких слов набралась, милочка? Сиди себе на чеченской бутылке молча
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01.05.2021 20:18 Ответить
Мокша, сиди в своем мухосранске на чеченской бутылке молча. И перестань юзать айпи швейцарское. Макисмум Гондурас.
PS пнх чмо
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02.05.2021 19:52 Ответить
Неужели он предложит немцам компенсацию за утраченную выгоду и потраченные инвестиции из бундесбюджета? Или надеется на халяву?
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01.05.2021 02:28 Ответить
А вот и вата путинская проплаченная подтянулась.
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01.05.2021 02:50 Ответить
Ватник ,пропаленный папЫроской беломор, бундесбюджет не потратил ни одного цента на сп2 , платили частные энерг. компании
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01.05.2021 09:19 Ответить
Поки вони отак питання підніматимуть, москалі той газопровід до Вашингтона добудують...
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01.05.2021 04:07 Ответить
Москали могут только отсосать у трезвой обезьянки Тупина
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01.05.2021 09:20 Ответить
Европарламент принял резолюцию об отказе покупать РАБссиянский газ и нефть.Стройте крысы мавзолейные....стройте скоро и SWIFT отключать..гопота тупорылая.... Больше потоков...больше....
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01.05.2021 04:23 Ответить
Анжела сказала будем строить, сказала что Германия вам не Болгария чтобы командовать.
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01.05.2021 04:26 Ответить
Посольство США в Москве перестанет выдавать россиянам деловые и турвизы. "Вот и у россиян появился безвиз", -шутят в Киеве
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01.05.2021 05:38 Ответить
А на фига Мавзолейному быдлу визы? Шариковым и на РАБссии уютно,как говорит Дмитрий Потапенко,30 мильонов нищебродов это зашибись...
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01.05.2021 06:24 Ответить
А я думаю, если штаты свой газ предложат по цене российского, тогда разговор будет.
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01.05.2021 07:54 Ответить
А такое возможно??? Не верится.
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01.05.2021 07:57 Ответить
есть хорошие новости
Госсекретарь США Блинкен на встрече с главой МИД Германии Маасом поднимет вопрос "Северного потока-2" - Цензор.НЕТ 215
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01.05.2021 08:02 Ответить
Откуда в Челябе такие супер-свиньи?! Хотя... можэ он потому и зарезал себя, чтобы такую свинью не резать? Вот тут- вижу причину для харакири!
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01.05.2021 08:05 Ответить
На фото вьетнамская вислобрюхая свинья !
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01.05.2021 08:19 Ответить
Да ладно , это типичный росисянин- ватан ,который хрюкал*крымнаш и давихохлов*
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01.05.2021 09:24 Ответить
Да , житель села Зубовка в Новосибирской области , который попытался зарезать свинью и случайно убил себя, типичный россиянин , вы пани Татьяна очень догадливы
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01.05.2021 12:24 Ответить
скажут ему то же, что и рейгану по поводу первого северного потока, санкции ? накладывайте, и мы наложим на санкции, а поток будет достроен
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01.05.2021 11:09 Ответить
Скорее всего немцы продолжат строить СП-2; без дешёвого газа их экономике кирдык.
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01.05.2021 11:52 Ответить
 
 