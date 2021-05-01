За 30 апреля на Донбассе 6 нарушений. С начала суток зафиксированы 2 обстрела, ранен воин, - штаб ООС
За минувшие сутки, 30 апреля, в районе проведения операции Объединенных сил, вооруженные формирования Российской Федерации 6 раз нарушили режим прекращения огня.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.
В частности, отмечается, что вблизи Красногоровки противник открывал огонь из запрещенных минскими договоренностями минометов 120-го калибра. Вблизи поселка Пески российские оккупанты дважды осуществили обстрелы из подствольных гранатометов и стрелкового оружия, а в пригороде Авдеевки - из автоматических станковых гранатометов.
"В районе населенного пункта Широкино вооруженные формирования Российской Федерации два раза открывали огонь из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия. Боевых потерь среди военнослужащих Вооруженных Сил Украины за минувшие сутки нет. Обо всех фактах нарушений украинская сторона СЦКК оперативно уведомила СММ ОБСЕ", - подчеркивают в штабе.
Кроме этого, по состоянию на 7 утра 1 мая, зафиксировано 2 нарушения прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск. Так, вблизи населенного пункта Новгородское противник открывал огонь из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов.
"В районе населенного пункта Водяное, применив беспилотный летательный аппарат, российско-оккупационные войска сбросили ВОГ-17 на позиции украинских военнослужащих. Вследствие вражеского огня 1 военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения. Воину оперативно оказали медицинскую помощь и доставили в лечебное учреждение. Состояние здоровья раненого - удовлетворительное", - уточнили в штабе.
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ой у лузі червона калина похилилася
чом ти моя славна Україна зажурилася ???
А ми нашу славну Україну розвеселимо!
Марширують наші добровольці у кривавий тан
Визволяти братів-українців з ворожих кайдан.
А ми наших братів-українців визволимо,
А ми нашу славну Україну розвеселимо!
Не хилися, червона калино, маєш білий цвіт.
Не журися, славна Україно, маєш вільний рід.
А ми тую червону калину підіймемо,
А ми нашу славну Україну розвеселимо!
Гей, у полі ярої пшениці золотистий лан,
Розпочали стрільці українські з ворогами тан!
А ми тую ярую пшеницю ізберемо,
А ми нашу славну Україну розвеселимо!
Як повіє буйнесенький вітер з широких степів,
Та й прославить по всій Україні січових стрільців.
А ми тую стрілецькую славу збережемо,
А ми нашу славну Україну розвеселимо!
Воин, убей расеянскую тварь, очисти землю Украины!