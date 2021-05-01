За 30 апреля на Донбассе 6 нарушений. С начала суток зафиксированы 2 обстрела, ранен воин, - штаб ООС

За минувшие сутки, 30 апреля, в районе проведения операции Объединенных сил, вооруженные формирования Российской Федерации 6 раз нарушили режим прекращения огня.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

В частности, отмечается, что вблизи Красногоровки противник открывал огонь из запрещенных минскими договоренностями минометов 120-го калибра. Вблизи поселка Пески российские оккупанты дважды осуществили обстрелы из подствольных гранатометов и стрелкового оружия, а в пригороде Авдеевки - из автоматических станковых гранатометов.

"В районе населенного пункта Широкино вооруженные формирования Российской Федерации два раза открывали огонь из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия. Боевых потерь среди военнослужащих Вооруженных Сил Украины за минувшие сутки нет. Обо всех фактах нарушений украинская сторона СЦКК оперативно уведомила СММ ОБСЕ", - подчеркивают в штабе.

Кроме этого, по состоянию на 7 утра 1 мая, зафиксировано 2 нарушения прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск. Так, вблизи населенного пункта Новгородское противник открывал огонь из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов.

"В районе населенного пункта Водяное, применив беспилотный летательный аппарат, российско-оккупационные войска сбросили ВОГ-17 на позиции украинских военнослужащих. Вследствие вражеского огня 1 военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения. Воину оперативно оказали медицинскую помощь и доставили в лечебное учреждение. Состояние здоровья раненого - удовлетворительное", - уточнили в штабе.

Читайте также: В Харьков из зоны ООС эвакуировали двух раненых военнослужащих, один - в крайне тяжелом состоянии