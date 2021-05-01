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Новости Агрессия России против Украины
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Администрация Байдена стремится, чтобы двери в НАТО для Украины оставались открыты, - помощник госсекретаря США Рикер

Администрация Байдена стремится, чтобы двери в НАТО для Украины оставались открыты, - помощник госсекретаря США Рикер

Администрация президента США Джо Байдена стремится, чтобы у Украины оставалась возможность вступить в НАТО. Однако для этого необходимо провести реформы.

Об этом заявил на брифинге и. о. помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Филипп Рикер, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По его словам, Вашингтон стремится, чтобы Украина смогла функционировать в соответствии со стандартами НАТО.

"Администрация Байдена продолжает стремиться, чтобы двери в НАТО оставались открыты для претендентов, когда они будут готовы выполнять соответствующие требования и обязательства",- сказал Рикер.

Он напомнил, что Украина выполняет Годовую национальную программу, которая позволяет взаимодействовать с Альянсом, а также имеет статус Партнера НАТО с расширенными возможностями.

"Это является частью необходимых усилий для построения более стабильной, демократической, процветающей и свободной Украины. И мы будем продолжать наше взаимодействие (с украинской стороной. – Ред.) во всех этих сферах",- подчеркнул представитель Госдепа.

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Автор: 

НАТО (9968) США (26506) Рикер Филипп (8)


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Топ комментарии
+8
С 2019 года Украина под клоунами прекратила все реформы и проводить их не будет. Страна будет слита. Радуйтесь, зебилы.
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01.05.2021 08:20
+3
Увесь світ у дупі з короновірусом, мабуть тільки крім Китаю.
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01.05.2021 08:52
+2
Пора уже " переформатировать" НАТО.. Так сказать начать запись по новой.. Для начала США, Великобритания, Канада, Польша, Литва, Эстония, Латвия, Украина, Грузия... а потом желающие пускай подтягиваются., думаю там запись по новой очень быстро и поголовно пройдет на ура. ( иначе рашен содержанты, любители пукина, нельзя дразнить Рашу, или просто " что бы чего не случилось" будут тянуть с этим до бесконечности.
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01.05.2021 08:57
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С 2019 года Украина под клоунами прекратила все реформы и проводить их не будет. Страна будет слита. Радуйтесь, зебилы.
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01.05.2021 08:20 Ответить
Увесь світ у дупі з короновірусом, мабуть тільки крім Китаю.
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01.05.2021 08:52 Ответить
Готовимся к Майдану и импичменту. Без импичмента Украина никогда в ЕС не войдёт. В долгой перспективе это и не плохо. Но чтобы ускорить процессы внутри страны нам нужен ЕС.
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01.05.2021 09:33 Ответить
Новая метла метет по старому.
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01.05.2021 08:24 Ответить
Пора уже " переформатировать" НАТО.. Так сказать начать запись по новой.. Для начала США, Великобритания, Канада, Польша, Литва, Эстония, Латвия, Украина, Грузия... а потом желающие пускай подтягиваются., думаю там запись по новой очень быстро и поголовно пройдет на ура. ( иначе рашен содержанты, любители пукина, нельзя дразнить Рашу, или просто " что бы чего не случилось" будут тянуть с этим до бесконечности.
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01.05.2021 08:57 Ответить
Открыты это когда можно войти. А они наглухо заперлись и в дырку сопят.
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01.05.2021 09:27 Ответить
Можно не волноваться Украина в НАТО. А вот в ЕС у неё путь будет труднее чем у Турции, если не снесём систему во время очередного Майдана.
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01.05.2021 09:30 Ответить
какая-то фуйня- двери открыты, но не пускают, это по моему- большой позор
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01.05.2021 09:43 Ответить
Двері відкриті, та "українська" влада в них не заходить, лише обісцяє.
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01.05.2021 09:45 Ответить
Дякую.
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01.05.2021 09:45 Ответить
Двери "открыты" с 2005г и фрау с месье стоят на сквозняке до сих пор (
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01.05.2021 13:01 Ответить
 
 