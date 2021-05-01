Администрация Байдена стремится, чтобы двери в НАТО для Украины оставались открыты, - помощник госсекретаря США Рикер

Администрация президента США Джо Байдена стремится, чтобы у Украины оставалась возможность вступить в НАТО. Однако для этого необходимо провести реформы.

Об этом заявил на брифинге и. о. помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Филипп Рикер, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По его словам, Вашингтон стремится, чтобы Украина смогла функционировать в соответствии со стандартами НАТО.

"Администрация Байдена продолжает стремиться, чтобы двери в НАТО оставались открыты для претендентов, когда они будут готовы выполнять соответствующие требования и обязательства",- сказал Рикер.

Он напомнил, что Украина выполняет Годовую национальную программу, которая позволяет взаимодействовать с Альянсом, а также имеет статус Партнера НАТО с расширенными возможностями.

"Это является частью необходимых усилий для построения более стабильной, демократической, процветающей и свободной Украины. И мы будем продолжать наше взаимодействие (с украинской стороной. – Ред.) во всех этих сферах",- подчеркнул представитель Госдепа.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украина вступит в НАТО раньше, чем в ЕС, - литовский депутат Павилионис