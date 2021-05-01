В Украине за сутки от COVID-19 умер 351 человек, зафиксированы 8 549 новых случаев заражения, выздоровели почти 15 тысяч

8 549 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксированы в Украине по состоянию на 1 мая 2021 года. В частности, заболели 374 ребенка и 145 медработников.

Об этом сообщил на своей странице в соцсети Фейсбук министр здравоохранения Максим Степанов, информирует Цензор.НЕТ.

Также по данным Степанова, за минувшие сутки⤵️

▪️госпитализированы - 3051 человек;

▪️летальних случаев - 351;

▪️выздоровели - 14 956 человек;

▪️осуществлено тестирований за сутки - 83 336 (в том числе методом ПЦР - 37455, методом ИФА - 13016, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 32865).

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Также министр уточнил, что за все время пандемии в Украине⤵️

🔺заболели - 2 078 086 человек;

🔺выздоровели - 1 670 481 человек;

🔺летальних случаев - 44 436;

🔺проведено ПЦР-тестов - 9456234.

Кроме этого, Степанов отметил, что за последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрированы в Днепропетровской (745), Харьковской (730), г. Киев (671), Донецкой (570) и Черкасской (537) областях.