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Новости Коронавирус и карантин
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В Украине за сутки от COVID-19 умер 351 человек, зафиксированы 8 549 новых случаев заражения, выздоровели почти 15 тысяч

В Украине за сутки от COVID-19 умер 351 человек, зафиксированы 8 549 новых случаев заражения, выздоровели почти 15 тысяч

8 549 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксированы в Украине по состоянию на 1 мая 2021 года. В частности, заболели 374 ребенка и 145 медработников.

Об этом сообщил на своей странице в соцсети Фейсбук министр здравоохранения Максим Степанов, информирует Цензор.НЕТ.

Также по данным Степанова, за минувшие сутки⤵️

▪️госпитализированы - 3051 человек;

▪️летальних случаев - 351;

▪️выздоровели - 14 956 человек;

▪️осуществлено тестирований за сутки - 83 336 (в том числе методом ПЦР - 37455, методом ИФА - 13016, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 32865).

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Также министр уточнил, что за все время пандемии в Украине⤵️

🔺заболели - 2 078 086 человек;

🔺выздоровели - 1 670 481 человек;

🔺летальних случаев - 44 436;

🔺проведено ПЦР-тестов - 9456234.

Кроме этого, Степанов отметил, что за последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрированы в Днепропетровской (745), Харьковской (730), г. Киев (671), Донецкой (570) и Черкасской (537) областях.

Автор: 

карантин (16729) Степанов Максим (2062) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+6
умер 351 человек- ось досягнення зєбільної влади.
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01.05.2021 08:29
+5
Навіщо школи відкрили, йолопи зелені ? Щод діти повернулись з сел та дач, перезаражались за ці куці два тижні, а потім знову принесли ковід до старих ? Пелька у вас є в голові ? В Украине за сутки от COVID-19 умер 351 человек, зафиксированы 8 549 новых случаев заражения, выздоровели почти 15 тыс. - Цензор.НЕТ 2138
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01.05.2021 08:32
+3
Ох и фоточка! Мамма Мия! Это где ж такое?
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01.05.2021 08:37
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Яке горе для виробників тест-систем!
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02.05.2021 16:24 Ответить
ага. десь таке ж як для виробників іншого фальсифікату, наркокур'єрів, контрабандистів тощо
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02.05.2021 16:33 Ответить
Ти у них перед покупкою товару вимагав документ з печатками?
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02.05.2021 16:53 Ответить
аякже!
ти так не робиш? співчуваю
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02.05.2021 17:51 Ответить
Не співчувай. Я нічого не купую у наркокур'єрів та контрабандистів.
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02.05.2021 18:54 Ответить
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