В ходе визита в Киев Блинкен подтвердит поддержку Украины и призовет проделать большую работу в борьбе с коррупцией, - Госдеп

Госсекретарь США Энтони Блинкен, который в ходе визита в Киев встретится с президентом Владимиром Зеленским, премьер-министром Денисом Шмыгалем и главой МИД страны Дмитрием Кулебой, подтвердит поддержку суверенитета Украины.

Об этом сообщил журналистам исполняющий обязанности помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Филип Рикер, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Госсекретарь Блинкен подтвердит непоколебимую поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины, особенно перед лицом продолжающейся российской агрессии", - сказал дипломат на брифинге.

Он добавил, что Блинкен "также будет поощрять дальнейший прогресс в институциональной реформе Украины и антикоррупционной повестке дня", отметив, что в этом аспекте "предстоит проделать большую и тяжелую работу".

Как сообщалось, Блинкен посетит Украину 5-6 мая.

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