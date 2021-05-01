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В ходе визита в Киев Блинкен подтвердит поддержку Украины и призовет проделать большую работу в борьбе с коррупцией, - Госдеп

В ходе визита в Киев Блинкен подтвердит поддержку Украины и призовет проделать большую работу в борьбе с коррупцией, - Госдеп

Госсекретарь США Энтони Блинкен, который в ходе визита в Киев встретится с президентом Владимиром Зеленским, премьер-министром Денисом Шмыгалем и главой МИД страны Дмитрием Кулебой, подтвердит поддержку суверенитета Украины.

Об этом сообщил журналистам исполняющий обязанности помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Филип Рикер, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Госсекретарь Блинкен подтвердит непоколебимую поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины, особенно перед лицом продолжающейся российской агрессии", - сказал дипломат на брифинге.

Он добавил, что Блинкен "также будет поощрять дальнейший прогресс в институциональной реформе Украины и антикоррупционной повестке дня", отметив, что в этом аспекте "предстоит проделать большую и тяжелую работу".

Как сообщалось, Блинкен посетит Украину 5-6 мая.

Читайте также: Госсекретарь США Блинкен на встрече с главой МИД Германии Маасом поднимет вопрос "Северного потока-2"

Автор: 

Госдепартамент США (1824) Рикер Филипп (8) Блинкен Энтони (937)


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Топ комментарии
+11
клован Вова расскажет гостю, как он ловко посадил человека в тюрьму,
чтобы показать, что он Нелох ?
зеленский подонок
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01.05.2021 08:41
+7
І медведчука з зєлєнським?
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01.05.2021 09:07
+7
Не впевнена, що це допоможе. Розкажуть про «досягнення», про якісь другорядні справи і продовжать велике крадівництво. Головна риса цієї команди - безсоромне лицемір'я і фарисейство. Живуть, як мінімум у трьох вимірах: для лохторату, для заходу і для себе улюблених
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01.05.2021 09:23
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клован Вова расскажет гостю, как он ловко посадил человека в тюрьму,
чтобы показать, что он Нелох ?
зеленский подонок
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01.05.2021 08:41 Ответить
Олігархів на нари.
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01.05.2021 08:45 Ответить
І Бєню?
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01.05.2021 08:51 Ответить
І Беню, і Рената, і Фірташа і Петю...
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01.05.2021 08:56 Ответить
І медведчука з зєлєнським?
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01.05.2021 09:07 Ответить
Усіх без винятку.
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01.05.2021 08:57 Ответить
Так твоє зє сцикло буде проти.
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01.05.2021 09:05 Ответить
А Беню зеля назначит министром по борьбе с коррупцией.
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01.05.2021 10:30 Ответить
так так- уже 30-ть років борються...- пчоли проти меду....
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01.05.2021 08:51 Ответить
Зє-ПНХ!
кулічі - геть!
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01.05.2021 08:51 Ответить
подтвердит непоколебимую поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины, Источник: https://censor.net/ru/n3263221\\\\

Лишили ЯО и "поддерживают" теперь.
Это как забрать у кого-то дубинку, а потом когда на него напал гопник с дубинкой - кричать "давай, Вася, левой его, левой, я тебе щас помогу, на, держи "плевалку"(ну, в школах как ручку раскручивали и плевались кусочками тетрадей), а еще полотенце шоб ты кровь стер, щас подгоню"

Ленин кое в чем был прав насчет лицемерия Запада.
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01.05.2021 08:52 Ответить
Любитель Членина из чебоксар, идешь лесом, тундрой и болотами строить кАмунизЬм-ононизЬм 2
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01.05.2021 09:31 Ответить
ну так вы говоришь просто как веруны против аргументов = ыыы, а ты ваще очень злой и любишь сотону/Ленина и прочий бред.
дело в том, доро.гой, шо визжащий, как правило всегда даже на 5% понятия не имеет о теме разговора. ну давай, улетаю(из спора гуся и змеи )
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01.05.2021 11:53 Ответить
Виновато не зеркало, коли рожа крива. Що заважає народу протестувати проти зради тепер, чи чекають, поки вийде новий закон проти масових зібрань?
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01.05.2021 10:41 Ответить
Как же ты её победишь, если она начинается под куполом ВР, где платят за нужное голосование. И у каждого народного обранця единственная мысль:"Нацарюю за кадэнцию, на всэ жыття выстачыть. Вси бэруть, а я шо дурный?" І жодний не відмовився від своїх повноважень із цього приводу. Ми невиліковно хворі.
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01.05.2021 09:00 Ответить
Она начинается с НАС,а ВР-это проекция нашего прогнившего общнства.ВР типа коррупционеры,а во всем остальном у нас порядок?Да у нас ребенка в нормальный садик не устроишь,пока на лапу не дашь.Мы привыкли красть,давать и брать взятки каждый на своем месте-вот и депутаты так же.А что:рабочему с мясокомбината можно красть на своем рабочем месте,а депутату на своем нельзя?Это у нас уже в крови.На генетическом уровне
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01.05.2021 09:09 Ответить
Не всі працювали на м'ясокомбінатах та пиво продавали... Раніше була приказка: "Кому на русі жить хорошо? -- Гагаріну Юрке, буфетчице Нюрке да Брежневу, а нам по-прежнему.
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01.05.2021 10:46 Ответить
Шо, неужто потребует расследовать, почему сгорел наш суперразведывательный нанокорабль на Кузне, в аккурат после выборов?
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01.05.2021 09:03 Ответить
?!
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01.05.2021 10:48 Ответить
29 мая 2019
На бывшем заводе Порошенко в Киеве загорелся разведывательный корабль.
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01.05.2021 10:55 Ответить
америкосы... пожалуйста займитесь сами коррупцией в Украине...
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01.05.2021 09:03 Ответить
лучше китайцев позвать, они эффективнее это делают

заодно жилищный вопрос решится
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01.05.2021 09:52 Ответить
Тута отєта нє канаєт, братан.
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01.05.2021 09:10 Ответить
Дичь запоребриковая постоянно путает причины и следствия! Баран винторогий, для понимания сути происходящего в отношениях США и Засрахи надо отмотать время в 14й год , когда вы- ватные пдрсы напали на Украину ! Никто в мире ,вам такого лядства не простит, будете удушены а-ля ссссссср
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01.05.2021 09:43 Ответить
Ну, понятно. Блинкен приедет в Киев поведать своим друзьям аферистам-коррупционерам о борьбе с коррупцией. Уже не смешно и не прикольно... И с этим нужно что-то делать.
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01.05.2021 09:09 Ответить
Сравнил х… с пальцем , кто Блинкен и кто порношут с д'ерьмаком хитросделанными . Какие они друзья ? На них компромата предостаточно у США , скоро получат подсрачников 🤢🤡😈🐲👹 уроды
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01.05.2021 11:11 Ответить
Не впевнена, що це допоможе. Розкажуть про «досягнення», про якісь другорядні справи і продовжать велике крадівництво. Головна риса цієї команди - безсоромне лицемір'я і фарисейство. Живуть, як мінімум у трьох вимірах: для лохторату, для заходу і для себе улюблених
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01.05.2021 09:23 Ответить
1000% !!!!!!!
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01.05.2021 09:39 Ответить
Не закликайте, дайте гарного копняка, будь ласка.
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01.05.2021 09:47 Ответить
"зе" власть работает на упреждение американских предложений по борьбе с корупцией , списывая кредиты корупционерам ,по которым в США идет расследование (("Приватбанк" списал связанные с Коломойским кредиты на 57 миллиардов))
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01.05.2021 09:55 Ответить
Їх треба не закликати, а ставити ультиматуми і погрожувати.
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01.05.2021 10:35 Ответить
Вава нуждается в "призывателе" потолще и подлиннее. Надеюсь, что Блинкен взял это в расчет.
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01.05.2021 10:36 Ответить
Так вроде вон сколько специализированных прокуратур наплодили. Ни в одной стране столько нет. Куда ж ещё больше бороться с коррупцией ?
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01.05.2021 11:51 Ответить
Приєднуюсь до Блінкена і теж закликаю владу провести велику роботу по поротьбі з корупцією! Нас уже двоє!!!☺
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01.05.2021 12:02 Ответить
Да. Наследство в корупции досталось Зеленскому ,- это ужас. Работы не початый край.
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01.05.2021 12:03 Ответить
Зачем призывать? Наказывать нужно.
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01.05.2021 12:52 Ответить
Запрошую поспілкуватись з рядовими залізничниками, не з крадіями машиністами тепловозів і не з корумпованим рашою керівництвом. Прийшов час відроджувати "кровеносну систему" держави
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01.05.2021 14:07 Ответить
До зеленої дупи всі ці призиви
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01.05.2021 15:58 Ответить
В ходе визита в Киев Блинкен подтвердит поддержку УКРАИНЫ

А не Зюзи. В его пустых глазах он ничего не сможет увидеть
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01.05.2021 22:00 Ответить
 
 