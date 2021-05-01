В ходе визита в Киев Блинкен подтвердит поддержку Украины и призовет проделать большую работу в борьбе с коррупцией, - Госдеп
Госсекретарь США Энтони Блинкен, который в ходе визита в Киев встретится с президентом Владимиром Зеленским, премьер-министром Денисом Шмыгалем и главой МИД страны Дмитрием Кулебой, подтвердит поддержку суверенитета Украины.
Об этом сообщил журналистам исполняющий обязанности помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Филип Рикер, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Госсекретарь Блинкен подтвердит непоколебимую поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины, особенно перед лицом продолжающейся российской агрессии", - сказал дипломат на брифинге.
Он добавил, что Блинкен "также будет поощрять дальнейший прогресс в институциональной реформе Украины и антикоррупционной повестке дня", отметив, что в этом аспекте "предстоит проделать большую и тяжелую работу".
Как сообщалось, Блинкен посетит Украину 5-6 мая.
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чтобы показать, что он Нелох ?
зеленский подонок
кулічі - геть!
Лишили ЯО и "поддерживают" теперь.
Это как забрать у кого-то дубинку, а потом когда на него напал гопник с дубинкой - кричать "давай, Вася, левой его, левой, я тебе щас помогу, на, держи "плевалку"(ну, в школах как ручку раскручивали и плевались кусочками тетрадей), а еще полотенце шоб ты кровь стер, щас подгоню"
Ленин кое в чем был прав насчет лицемерия Запада.
дело в том, доро.гой, шо визжащий,
как правило всегдадаже на 5% понятия не имеет о теме разговора. ну давай, улетаю(из спора гуся и змеи )
На бывшем заводе Порошенко в Киеве загорелся разведывательный корабль.
заодно жилищный вопрос решится
А не Зюзи. В его пустых глазах он ничего не сможет увидеть