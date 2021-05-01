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МАУП "задним числом" опубликовала сборники с научными материалами Кивы, которых ранее не было, - СМИ

МАУП

Межрегиональная академия управления персоналом (МАУП), где нардеп от ОПЗЖ Илья Кива проходил аспирантуру, опубликовала у себя на сайте сборники научно-практических конференций с материалами Кивы, которых раньше не было.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Bihus.Info.

То, что МАУП опубликовала на своем сайте "обновленные версии" сборников с материалами Кивы именно 27 апреля, а не раньше, видно из свойств самих файлов.

МАУП задним числом опубликовала сборники с научными материалами Кивы, которых ранее не было, - СМИ 01
МАУП задним числом опубликовала сборники с научными материалами Кивы, которых ранее не было, - СМИ 02

В "обновленных" версиях сборников из конференций 2018 и 2019 появились дополнительные страницы с материалами якобы от Кивы.

В то же время по состоянию на утро 1 мая старые варианты сборников, на которые ранее ссылалось издани, недоступны для просмотра.

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Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 26 апреля народный депутат "Оппозиционной платформы - За жизнь" Илья Кива защитил кандидатскую диссертацию по специальности "механизмы государственного управления". Люди в черном и без опознавательных знаков не пускали на его защиту ни журналистов, ни полицию. После защиты Кива заявил, что "сегодня научное сообщество стало сильнее", а после предложил одному из журналистов уединиться в туалете. "Пошли со мной в туалет, я тебе там расскажу и заодно закончу то, что я не начал. А, дружочек?" - обратился Кива к сотруднику СМИ.

Вместе с тем, расследователи прочитали все 245 страниц диссертации нардепа ОПЗЖ Ильи Кивы и наткнулись на интересные моменты: несуществующие публикации, автоматический перевод, поддельные справки.

26 апреля в знак протеста против защиты Кивой диссертации свой диплом сжег кандидат медицинских наук Александр Ябчанка.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Вот это я тебе, Вова, обещаю", - Кива заявил о давлении Зеленского на его научного руководителя и планирует сделать своего наставника министром образования. ВИДЕО

Автор: 

наука (697) Кива Илья (398)


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Топ комментарии
+47
ЧМОШНИКИ продажные
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01.05.2021 08:53
+31
МАУП "заднім числом" опублікувала збірки з науковими матеріалами Ківи, яких раніше не було, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 5126
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01.05.2021 09:40
+26
Начальник захотел секса, звонит секретарши :
- У меня встал вопрос !
Она:
- Но у меня месячный отчет !
Он бросил трубку. Секретарша пожелела шефа , заходит к нему и говорит :
- Можем оформить задним числом или в устной форме?
Шеф :
- Спасибо, я уже от руки набросал.
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01.05.2021 08:57
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Страница 2 из 2
МАУП "заднім числом" опублікувала збірки з науковими матеріалами Ківи, які були написані його переднім органом. Як, власне, і саму "дисертацію".
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01.05.2021 12:35 Ответить
МАУП - это вообще фейковое образование. Там овощей плодят, типа Кивы или Яныка. Кузница долбодятлов.
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01.05.2021 13:08 Ответить
- Расскажите основной смысл корпускулярно-волновой теории света. - Я не Света, я Лариса
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01.05.2021 14:52 Ответить
боже как постарел))))...насколько я понял сейчас элементарных частиц вообще не существует...всЁ волновое...
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02.05.2021 04:56 Ответить
анеГдоты не стареют
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02.05.2021 05:15 Ответить
квантовые объекты не являются ни классическими волнами, ни классическими частицами, проявляя свойства первых или вторых лишь в зависимости от условий экспериментов, которые над ними проводятся. Корпускулярно-волновой дуализм необъясним в рамках классической физики и может быть истолкован лишь в квантовой механике. Кива об этом знает точно и применит в государственном управлении
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02.05.2021 11:55 Ответить
Наука в Украине дошла до своего логичного упырского конца- до Кивы. Нужна жесткая реформа всего научного сектора, главный смысл которой в том, чтобы все деньги находились исключительно в руках тех. кто дает конкретный результат в науке, а они уже нанимают всех, кто им нужен. Гос. бюджет не должен финансировать в науке лентяев, мошенников, воров и проходимцев. Вообще принцип - ВСЕ ДЕНЬГИ УМНЫМ И ДАЮЩИМ РЕЗУЛЬТАТ должен быть внедрен во всей экономике и в гос. и местном управлении, он должен быть главным принципом и в кадровой политики.
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01.05.2021 16:33 Ответить
Із діючою "наукою" не суперечать!:- Академію Наук України, час міняти на ПРОФФ...!!!, під егідою ГОЛОВЮРИСТА!!!
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01.05.2021 19:09 Ответить
Еси отот савет НАНУтых учоных докажет, шо эта дохдурь киви сам написсал оте навученные публикации, тада им ниче не будет, аси нет то им будет хриново.
Ваащета это обязанность этава савета учоных праверить сам ли дохдурь писсал эту лабуду.
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01.05.2021 20:15 Ответить
У чудака букварь настольная книга , а вы ему психику ещё больше травмирует.
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01.05.2021 21:23 Ответить
А что это еще за шняга такая: Міжрегіональна академія управління персоналом (МАУП)? шкарлетовская помойка? там все профеССора уровня киви и шкарлета?
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02.05.2021 02:53 Ответить
и дать звание "почетньій дрочер наук"
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02.05.2021 05:11 Ответить
Любитель карышневава гуана пасаси рашенавава чупачупеса и усё прайтеть.
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02.05.2021 20:38 Ответить
Ну, це для науКИВців це поширена практика, не сьогодні з'явилася. Ось, приміром, я ще у 2018 році після того, як гугл-школар повідомив про статтю викладача університету ім. Драгоманова А.Телегуза, я її розглянув і покритикував. А в пдф варіанті статтю оперативно замінили і, відповідно, бонуси від держави він за все те отримав. І це не МАУП. https://www.academia.edu/39262919/
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03.05.2021 22:26 Ответить
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