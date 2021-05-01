МАУП "задним числом" опубликовала сборники с научными материалами Кивы, которых ранее не было, - СМИ
Межрегиональная академия управления персоналом (МАУП), где нардеп от ОПЗЖ Илья Кива проходил аспирантуру, опубликовала у себя на сайте сборники научно-практических конференций с материалами Кивы, которых раньше не было.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Bihus.Info.
То, что МАУП опубликовала на своем сайте "обновленные версии" сборников с материалами Кивы именно 27 апреля, а не раньше, видно из свойств самих файлов.
В "обновленных" версиях сборников из конференций 2018 и 2019 появились дополнительные страницы с материалами якобы от Кивы.
В то же время по состоянию на утро 1 мая старые варианты сборников, на которые ранее ссылалось издани, недоступны для просмотра.
Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 26 апреля народный депутат "Оппозиционной платформы - За жизнь" Илья Кива защитил кандидатскую диссертацию по специальности "механизмы государственного управления". Люди в черном и без опознавательных знаков не пускали на его защиту ни журналистов, ни полицию. После защиты Кива заявил, что "сегодня научное сообщество стало сильнее", а после предложил одному из журналистов уединиться в туалете. "Пошли со мной в туалет, я тебе там расскажу и заодно закончу то, что я не начал. А, дружочек?" - обратился Кива к сотруднику СМИ.
Вместе с тем, расследователи прочитали все 245 страниц диссертации нардепа ОПЗЖ Ильи Кивы и наткнулись на интересные моменты: несуществующие публикации, автоматический перевод, поддельные справки.
26 апреля в знак протеста против защиты Кивой диссертации свой диплом сжег кандидат медицинских наук Александр Ябчанка.
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Ваащета это обязанность этава савета учоных праверить сам ли дохдурь писсал эту лабуду.