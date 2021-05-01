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Составлен админпротокол на участника марша по случаю создания дивизии СС "Галичина" за нацистское приветствие, - Нацполиция

Составлен админпротокол на участника марша по случаю создания дивизии СС

Столичные правоохранители составили административный протокол на участника марша по случаю создания дивизии СС "Галичина" в Киеве за использование им нацистского приветствия.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции.

Отмечается, что для принятия решения административные материалы будут направлены в суд.

В сообщении также напоминается, что 28 апреля в центре столицы состоялось шествие от площади Арсенальной к Майдану Незалежности. После завершения акции в ходе мониторинга сети Интернет полицейские обнаружили, что один из участников марша использовал запрещено нацистское приветствие.

"Работники полиции установили, что нацистское приветствие использовал житель Киевской области, 1985 года рождения. На мужчину составлен административный протокол по ст. 173 (мелкое хулиганство) Кодекса Украины об административных правонарушениях", - следует из сообщения.

Мужчина в присутствии понятых от подписи протокола об административном правонарушении отказался. Материал будет направлен в суд для дальнейшего принятия решения.

Кроме того, следователи начали уголовное производство по ч. 1 ст. 431-1 (изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов) Уголовного кодекса Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ожидаем от Нацполиции привлечения к ответственности всех виновных, - Офис Президента про марш памяти в честь дивизии СС "Галичина"

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нарушения (947) Нацполиция (16436) СС Галичина (56)


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Топ комментарии
+24
А мусора на 9. мая за колорадские тряпки тоже штрафовать будут?
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01.05.2021 09:08
+18
Оштрафуйте і цього дідька . .

Складено адмінпротокол на учасника маршу з нагоди створення дивізії СС "Галичина" за нацистське вітання, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 7674 .
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01.05.2021 09:49
+17
І цього .

Складено адмінпротокол на учасника маршу з нагоди створення дивізії СС "Галичина" за нацистське вітання, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 3944.
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01.05.2021 09:55
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Лучше откройте уголовку на Хачика и Антонину за страдания Рифмастера!!!
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01.05.2021 13:54 Ответить
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