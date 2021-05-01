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Новости Агрессия России против Украины
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Блинкен в Украине коснется темы поставок Киеву американского вооружения, - помощник госсекретаря США Рикер

Блинкен в Украине коснется темы поставок Киеву американского вооружения, - помощник госсекретаря США Рикер

Госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе визита в Украину на следующей неделе, как ожидается, коснется темы поставок Киеву американского вооружения.

 Об этом заявил и.о. помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии Филип Рикер, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"В том, что касается нашей помощи в сфере безопасности, то, как вы знаете, мы уже поставляли Украине как летальное, так и нелетальное оружие. И, насколько я знаю, Конгресс выделил $408 млн на 2021 финансовый год для оказания помощи Украине в сфере безопасности", - сказал он на брифинге.

"Я уверен, что эта тема будет затронута (во время визита. - Ред.)", - добавил Рикер, говоря о поставках вооружения.

Он подчеркнул, что эта тема часто поднимается Киевом "с теми из нас, кто регулярно контактирует с украинскими официальными лицами".

Ранее советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон готов в будущем поставлять некоторые виды вооружений Украине в рамках уже существующих договоренностей,

"Мы готовы действовать в уже существующих рамках. В прошлом мы уже организовывали поставки в Украину... И мы будем готовы в будущем рассматривать ее запросы и поставлять некоторые виды продукции военного назначения", - сказал он, выступая на онлайн форуме института Аспена.

При этом Салливан предупредил, что речь не идет о поставках, которые бы не укладывались в уже существующий формат сотрудничества с Украиной в сфере обороны.

Как сообщалось, Блинкен посетит Украину 5-6 мая. В ходе визита в Киев Блинкен подтвердит поддержку Украины и призовет проделать большую работу в борьбе с коррупцией.

Автор: 

Госдепартамент США (1824) оружие (10202) США (26506) Салливан Джейк (254)


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Топ комментарии
+5
подробнее ? в чём маячня ?
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01.05.2021 09:38
+4
"тайно" не вийде! Спочатку потрібно у відкриту вичистити весь проросійьский непотріб "аля-дєрьмаків", а потім вже "тайно" озброювати!
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01.05.2021 10:07
+3
Россия тайно вооружила Сев.Корею Я.О. Думаю, что было бы правильно, если бы США поступили аналогично по отношению к Украине.
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01.05.2021 09:23
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Йєр-мак не забудте запросити або гру.
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01.05.2021 09:23 Ответить
Россия тайно вооружила Сев.Корею Я.О. Думаю, что было бы правильно, если бы США поступили аналогично по отношению к Украине.
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01.05.2021 09:23 Ответить
Маячня.
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01.05.2021 09:25 Ответить
подробнее ? в чём маячня ?
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01.05.2021 09:38 Ответить
"тайно" не вийде! Спочатку потрібно у відкриту вичистити весь проросійьский непотріб "аля-дєрьмаків", а потім вже "тайно" озброювати!
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01.05.2021 10:07 Ответить
Берите выше , д'ермак это производная от холуя ***** зеленского
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01.05.2021 10:35 Ответить
Да, дерьмак кремлевский агент, все об этом прекрасно знают и сидит преспокойно возле зели, сливает нужную инфу куда нужно. Понятно, что в случае войны кацапы будут знать все наперед. Повоюешь тогда.
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01.05.2021 12:10 Ответить
Блінкен в Україні торкнеться теми поставок Києву американського озброєння, - помічник держсекретаря США Рікер - Цензор.НЕТ 1665
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01.05.2021 09:44 Ответить
лучше так:
Блінкен в Україні торкнеться теми поставок Києву американського озброєння, - помічник держсекретаря США Рікер - Цензор.НЕТ 8258
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01.05.2021 10:58 Ответить
В этом-то и разница, что при "зе-айфончиках" он "коснется темы поставок Киеву вооружения", а при Порохе прямо на транспортнике с вооружением прилетел-бы в Киев.
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01.05.2021 09:52 Ответить
Nado sostavit spisok emu samolioti F-35,Patriot sistemi,tomogavki,bezpilotniki
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01.05.2021 10:16 Ответить
Треба уточнити *********** владі в Києві - то та зброя не потрібна - її зараз під замок, бо пу )(уйло "обідєтся і нападьот". От якщо напряму воїнам, які боронять Україну, то - да.
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01.05.2021 10:17 Ответить
Кацап , именно оружием рашистов под их руководством и их руками 7 лет убивают и калечат Украинцев , так что заткни свою поганую пасть
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01.05.2021 10:51 Ответить
Поставлять Украине вооружение Штаты должны, руководствуясь 2 критериями:
1) Максимальный урон параше и }{уйлу. Т.е. оружие достаточно современное.
2) Это оружие через Елдака и прочих предателей не должно оказаться у }{уйла.
Пока что для Штатов 2-й критерий превалирует над 1-м. К сожалению.
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01.05.2021 13:04 Ответить
Эх хотя бы 6 штук самолётов ф-18 с несколькими десятками противокорабельных ракет и другим вооружением остудили бы пыл кацов очень сильно.Но пока при власти Зе и Дерьмаки ничего не дадут.
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01.05.2021 13:22 Ответить
Штук шесть это ничто. Как никак, а у кацапов противовоздушка тоже есть.
Стоят много, толку мало.
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01.05.2021 14:56 Ответить
Они способны пускать ракеты над территорией Украины и поражать корабль за сотню полторы км.Не уходя из зоны своей пво
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01.05.2021 15:36 Ответить
Понятное дело, но всё равно утопия. При настоящей войне, не вижу проблем если противник будет сбивать самолёты над другой территорией.

Игры в одни ворота не будет. Погибнет много людей, но именно так и кроились территории.
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01.05.2021 16:37 Ответить
Між американцями і українцями стоїть російський шпигун Зєля з Козирєм. Тут не просто чимсь допомогти
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01.05.2021 13:47 Ответить
 
 