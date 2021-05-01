Блинкен в Украине коснется темы поставок Киеву американского вооружения, - помощник госсекретаря США Рикер

Госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе визита в Украину на следующей неделе, как ожидается, коснется темы поставок Киеву американского вооружения.

Об этом заявил и.о. помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии Филип Рикер, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"В том, что касается нашей помощи в сфере безопасности, то, как вы знаете, мы уже поставляли Украине как летальное, так и нелетальное оружие. И, насколько я знаю, Конгресс выделил $408 млн на 2021 финансовый год для оказания помощи Украине в сфере безопасности", - сказал он на брифинге.

"Я уверен, что эта тема будет затронута (во время визита. - Ред.)", - добавил Рикер, говоря о поставках вооружения.

Он подчеркнул, что эта тема часто поднимается Киевом "с теми из нас, кто регулярно контактирует с украинскими официальными лицами".

Ранее советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон готов в будущем поставлять некоторые виды вооружений Украине в рамках уже существующих договоренностей,

"Мы готовы действовать в уже существующих рамках. В прошлом мы уже организовывали поставки в Украину... И мы будем готовы в будущем рассматривать ее запросы и поставлять некоторые виды продукции военного назначения", - сказал он, выступая на онлайн форуме института Аспена.

При этом Салливан предупредил, что речь не идет о поставках, которые бы не укладывались в уже существующий формат сотрудничества с Украиной в сфере обороны.

Как сообщалось, Блинкен посетит Украину 5-6 мая. В ходе визита в Киев Блинкен подтвердит поддержку Украины и призовет проделать большую работу в борьбе с коррупцией.