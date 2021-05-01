За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 49 985 человек, всего - 752 295, - Степанов
49 985 человек были привиты от COVID-19 за сутки 30 апреля 2021 в Украине.
Об этом сообщил на своей странице в соцсети Фейсбук министр здравоохранения Максим Степанов, информирует Цензор.НЕТ.
По данным Степанова, с начала прививочной кампании вакцинированы 752 295 человек , из них получили 1 дозу - 752 293 человека, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) - 260 человек (из них 2 человека получили 1 дозу за рубежом).
Больше всего прививок за минувшие сутки сделано в Киеве ( 6 911) и Харьковской области( 4 938).
Вакцинацию проводили 36 мобильных бригад по иммунизации и 1838 пунктов прививки.
По состоянию на 30 апреля 2021 в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 506 067 человек.
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одеванов
обуванов
https://moz.gov.ua/article/news/interval-mizh-dozami-vakcinoju-covishield-zbilsheno-do-90-dniv Навіщо було внесено зміни?
https://moz.gov.ua/article/news/interval-mizh-dozami-vakcinoju-covishield-zbilsheno-do-90-dniv Обговорення доцільності збільшення терміну розпочалися після того, як 6 березня 2021 року в журналі The Lancet була оприлюднена інформація щодо ефективності однодозної схеми вакцинації з введенням другої, ревакцинальної дози, через 12 тижнів. Раніше за проміжними результатами чотирьох рандомізованих контрольованих досліджень, проведених у Бразилії, Південній Африці та Великобританії, для швидкого досягнення найбільшої користі для здоров'я уряд Великобританії прийняв політику введення якомога більшої кількості перших доз та відтермінування другої дози вакцини ChAdOx1 nCoV-19 до 12 тижнів після введення першої дози.
Ні, це не зліт байкерів, вони просто організованно прибули на вакцінацію.
Арад, Румунія, сьогодні:
8,549 new cases and 351 new deaths in https://www.worldometers.info/coronavirus/country/ukraine/ Ukraine [https://covid19.rnbo.gov.ua/ source ]
Так що Ви там про евтаназію вигадували?