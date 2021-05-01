За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 49 985 человек, всего - 752 295, - Степанов

49 985 человек были привиты от COVID-19 за сутки 30 апреля 2021 в Украине.

Об этом сообщил на своей странице в соцсети Фейсбук министр здравоохранения Максим Степанов, информирует Цензор.НЕТ.

По данным Степанова, с начала прививочной кампании вакцинированы 752 295 человек , из них получили 1 дозу - 752 293 человека, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) - 260 человек (из них 2 человека получили 1 дозу за рубежом).

Больше всего прививок за минувшие сутки сделано в Киеве ( 6 911) и Харьковской области( 4 938).

Вакцинацию проводили 36 мобильных бригад по иммунизации и 1838 пунктов прививки.

По состоянию на 30 апреля 2021 в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 506 067 человек.

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