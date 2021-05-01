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Новости Коронавирус и карантин
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За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 49 985 человек, всего - 752 295, - Степанов

За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 49 985 человек, всего - 752 295, - Степанов

49 985 человек были привиты от COVID-19 за сутки 30 апреля 2021 в Украине.

Об этом сообщил на своей странице в соцсети Фейсбук министр здравоохранения Максим Степанов, информирует Цензор.НЕТ.

По данным Степанова, с начала прививочной кампании вакцинированы 752 295 человек , из них получили 1 дозу - 752 293 человека, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) - 260 человек (из них 2 человека получили 1 дозу за рубежом).

Больше всего прививок за минувшие сутки сделано в Киеве ( 6 911) и Харьковской области( 4 938). 

Вакцинацию проводили 36 мобильных бригад по иммунизации и 1838 пунктов прививки.

По состоянию на 30 апреля 2021 в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 506 067 человек.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинская вакцина от коронавируса еще не прошла клинические испытания, - Малюська

Автор: 

вакцина (3815) карантин (16729) Степанов Максим (2062) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+2
https://twitter.com/BoSS_Modpe Gheorghe Bandu

Ні, це не зліт байкерів, вони просто організованно прибули на вакцінацію.
Арад, Румунія, сьогодні:

За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 49 985 осіб, усього - 752 295, - Степанов - Цензор.НЕТ 8822 За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 49 985 осіб, усього - 752 295, - Степанов - Цензор.НЕТ 4457
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01.05.2021 10:22
+1
степанов
одеванов
обуванов
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01.05.2021 09:49
+1
подзадколеномдаванов.
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01.05.2021 09:52
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01.05.2021 09:49 Ответить
подзадколеномдаванов.
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01.05.2021 09:52 Ответить
За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 49 985 осіб, усього - 752 295, - Степанов - Цензор.НЕТ 9273
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01.05.2021 09:53 Ответить
Забывают добавить что все это количество ( а не только за последние сутки) это привиты только первой составляющей вакцины . А привитых дважды ( хотя сейчас уже идет разговор что нужно прививаться трижды) измерятся всего то если не десятками то сотнями человек ( за все время начала вакцинирования). Поэтому эти "отчеты" пока разговор ни о чем.. Больше для запудривания мозгов. Нужно в подобных заявлениях, сразу же и подавать цифру провакцинированых второй раз., а то и третий. ( если это необходимо)
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01.05.2021 10:08 Ответить
Ну якщо між першою і другою вакциною має бути півроку, яку ви хочете статистику?
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01.05.2021 10:18 Ответить
Не передергивайте.. говорили о 24 днях...( это о возможной третьей говорили о 90 днях) какие пол года.. Шутить изволите.... Вы видимо попутали. Это иммунитет после перенесенного заболевания или полного курса ( 2 х прививок) держится от 4-6 месяцев, в некоторых случаях немного дольше. ( до 8 месяцев).
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01.05.2021 11:37 Ответить
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https://moz.gov.ua/article/news/interval-mizh-dozami-vakcinoju-covishield-zbilsheno-do-90-dniv Навіщо було внесено зміни?
https://moz.gov.ua/article/news/interval-mizh-dozami-vakcinoju-covishield-zbilsheno-do-90-dniv Обговорення доцільності збільшення терміну розпочалися після того, як 6 березня 2021 року в журналі The Lancet була оприлюднена інформація щодо ефективності однодозної схеми вакцинації з введенням другої, ревакцинальної дози, через 12 тижнів. Раніше за проміжними результатами чотирьох рандомізованих контрольованих досліджень, проведених у Бразилії, Південній Африці та Великобританії, для швидкого досягнення найбільшої користі для здоров'я уряд Великобританії прийняв політику введення якомога більшої кількості перших доз та відтермінування другої дози вакцини ChAdOx1 nCoV-19 до 12 тижнів після введення першої дози.
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01.05.2021 12:26 Ответить
https://twitter.com/BoSS_Modpe Gheorghe Bandu

Ні, це не зліт байкерів, вони просто організованно прибули на вакцінацію.
Арад, Румунія, сьогодні:

За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 49 985 осіб, усього - 752 295, - Степанов - Цензор.НЕТ 8822 За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 49 985 осіб, усього - 752 295, - Степанов - Цензор.НЕТ 4457
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01.05.2021 10:22 Ответить
ЗЕбілам треба прискорюватись. В цій країні більша частина населення кончені дебіли. Але, як бачимо, тупі, тупі, а хитрі... Не хочуть добровільно на евтаназію.
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01.05.2021 12:28 Ответить
74 new cases and 1 new death in https://www.worldometers.info/coronavirus/country/israel/ Israel [https://datadashboard.health.gov.il/COVID-19/general source ]

8,549 new cases and 351 new deaths in https://www.worldometers.info/coronavirus/country/ukraine/ Ukraine [https://covid19.rnbo.gov.ua/ source ]

Так що Ви там про евтаназію вигадували?
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01.05.2021 12:52 Ответить
 
 